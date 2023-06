Adán Augusto López no asistirá al evento en el que se registrará como precandidato presidencial por Morena. En cambio, enviará a un representante, informó el área de prensa que lo apoya.

“No se contempla la asistencia del licenciado Adán Augusto López”, indicó su equipo a través de un mensaje de WhatsApp. El evento está programado para las 14:00 horas.

El tabasqueño, que dejará hoy la Secretaría de Gobernación (Segob), se reunió ayer con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional, pero no dio detalles del encuentro. En su cuenta de Twitter sólo compartió que al salir conversó con Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y titular del Consejo Nacional de Morena.

“Le compartí el método por el cual me registraré como aspirante a coordinador de la Defensa de la Transformación”, agregó López en la red social.

El miércoles pasado, este medio de comunicación publicó que Adán Augusto comenzará el siguiente lunes sus actividades en Jalisco: a las 10:00 horas estará en Puerto Vallarta, a las 13:00 en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y más tarde encabezará una asamblea informativa en el Centro tapatío. Lo anterior fue confirmado por Itzul Barrera, su vocera en la Entidad.

López aseguró que su campaña se basará en la “austeridad” y que los recursos que emplee serán propios.

Adán Augusto López estuvo ayer en Palacio Nacional, en donde sostuvo un encuentro con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. SUN/G. Espinosa

Sheinbaum hace balance antes de dejar la jefatura de Gobierno

En el monumento a la Revolución, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó el evento “Encuentro ciudadano con todas y todos ustedes” como informe de actividades durante su mandato.

Hoy, Sheinbaum Pardo se separará del cargo para buscar ser la candidata de Morena a la Presidencia de la República. Anunció que Martí Batres quedará en su lugar en cuanto el Congreso apruebe su propuesta.

La jefa de Gobierno agradeció a los habitantes, pues deja el cargo de la Ciudad para dar continuidad a la Cuarta Transformación, para que “una mujer encabece los destinos de la nación”.

Detalló que hace cinco años se convirtió en la primera mujer en encabezar la capital del país. “Puedo decir que lo hemos logrado”, ya que han pasado “de la corrupción a la honestidad, de la discriminación a la igualdad, del silencio a la música”.

Aseguró que en este periodo nunca “se marcaron”, pues tuvo los pies en la tierra sin robar y no mentir al pueblo.

Sheinbaum recordó que ha estado con la gente y que ha trabajado todos los días para construir esta ciudad de derechos, por lo que hay resultados como el modelo de austeridad moral, y puso de ejemplo lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional y sin endeudar el país.

La Jefa de Gobierno aseguró que van a dejar más programas sociales, derechos y acciones sin endeudar a la Ciudad de México.

La economía de la ciudad está en franco desarrollo, aseguró Sheinbaum, y que en el 2023 se tuvo un 38% más de inversión extranjera que lo recaudado por Nuevo León y Jalisco. Destacó que han duplicado el salario a 25 mil trabajadores, los cuales se habían quedado rezagados, principalmente en nómina y eventuales.

Al mencionar que es un derecho ya en la ciudad, la mandataria capitalina destacó que todos los niños y niñas tienen talento, por lo que decidieron hacer una beca universal, lo que significa una inversión de seis mil millones de pesos para 1.2 millones de alumnos, que son el futuro del país.

Del 2018 a la fecha, duplicaron el número de estudiantes de preparatoria con 52 mil, esto en el Instituto de Media Superior y en ciberescuelas de Pilares.

Mientras tanto, han llegado a 40 mil jóvenes de la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, y ya la eligen como primera opción. “La educación no es una mercancía, es un derecho establecido en el artículo tercero constitucional”, aseguró.

Sheinbaum le dejó una tarea a Martí Batres, actual secretario de Gobierno y quien sugirió ser su remplazo: “hay que colocar a la joven de Amajac en Paseo de la Reforma”, al mencionar que ahora hay 13 esculturas de mujeres en las avenidas más importantes de la CDMX.

SUN

Claudia Sheinbaum Pardo rindió cuentas de su administración, en el monumento a la Revolución. AP/E. Verdugo

SHEINBAUM Y DURAZO

Investigan filtración de video

El dirigente de Morena, Mario Delgado, informó que se está investigando quién fue la persona que publicó el video en el que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, hace un reclamo al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, ya que los celulares estuvieron prohibidos en la sesión. Claudia Sheinbaum reclamó a Alfonso Durazo por qué fue recibida con gritos de “piso parejo” por simpatizantes de Marcelo Ebrard.

Reconoció que siempre va a haber discusiones y desencuentros, pero lo fundamental es que se mantiene la unidad.

“Ponernos de acuerdo no es cosa fácil, no es de que digamos algo y nadie diga nada. No, este trabajo de unidad ha sido un proceso de mucha paciencia, de mucha conciliación, de mucha madurez, finalmente, de cada uno de los participantes”, expuso.

EN MORENA

Fernández Noroña llama a la unidad

Tras la difusión de un video del Consejo Nacional de Morena donde la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pide al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, cumplir los acuerdos previos para que cada “corcholata” acudiera sin porra al evento, el diputado con licencia del PT, Gerardo Fernández Noroña, pidió unidad a las “corcholatas” de Morena.

El aspirante a candidato por la Presidencia pidió a sus pares cumplir acuerdos, tratarse con dignidad, respeto y debatir sus diferencias o matices sin recurrir al uso de golpeteos.

“No deja de sorprenderme, es parte del golpeteo que habrá rumbo a alcanzar la coordinación nacional, porque quien tenga esa responsabilidad abanderará el movimiento y será Presidente, pero yo creo que debemos alzar la mirada, fortalecer la unidad y actuar como compañeros.

“No somos carmelitas descalzas, pero no debería haber este golpeteo. A Marcelo igual le han hecho este tipo de campañas desafortunadas y me parece que se va a poner peor”, dijo.

SUN

ENTREGÓ SU CONSTANCIA DE RENUNCIA

Marcelo Ebrard presume tener medio millón de voluntarios

Marcelo Ebrard fue el primer aspirante de Morena en registrarse en la contienda interna para la candidatura a la Presidencia en 2024, acto en el que presumió tener hasta medio millón de voluntarios que lo respaldarán en su gira por el país.

El excanciller de México llegó acompañado de su esposa, Rosalinda Bueso, y de legisladores afines a su aspiración presidencial.

Ebrard Casaubon entregó al dirigente de Morena, Mario Delgado, su constancia de renuncia al cargo; firmó una carta compromiso y dio un sobre sellado con sus propuestas de encuestadoras, que sólo podrá ser abierto por la Comisión de Encuestas. Dijo que lleva tres primeros lugares: en renunciar, en registrarse y en las encuestas. Aseguró que su recorrido será austero y de contacto con las personas, con diálogo y para escuchar al pueblo.

“El partido no va a aportar recursos, por lo tanto, dependeremos de nuestros recursos, va a ser la campaña más austera. Entonces, no me angustia eso, pero mañana mismo lo diremos, lo aclararemos. Vamos a establecer cómo se va a hacer”, apuntó.

Destacó que cuenta con el apoyo de medio millón de voluntarios inscritos por diversas vías como WhatsApp, redes sociales y otras agrupaciones, así como de diputados y senadores.

“Marcelo Luis Ebrard Casaubon manifiesto por este medio mi deseo de participar en la encuesta para la definición de la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación”, leyó en el documento de compromiso.

SUN

Mario Delgado pide a los aspirantes que cumplan con en el acuerdo entre “corcholatas” del pasado domingo. SUN

CANDIDATURA

Polevnsky no puede registrarse: Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, señaló que Yeidckol Polevnsky no puede registrarse como aspirante a la candidatura porque el acuerdo del Consejo Nacional establece que sólo habrá seis nombres en la encuesta, los cuales ya fueron definidos.

“El domingo hubo un acuerdo muy claro con nombre y apellido. Los cuatro aspirantes que están participando son la invitación del Consejo Nacional, más un lugar para el PVEM y un lugar para el PT, que ellos tendrán como partido que ratificar a quienes enviarán a este proceso”, apuntó.

Los aspirantes son: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, por Morena.

Por parte del Partido del Trabajo irá Gerardo Fernández Noroña y por el Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco. “Pues (Polevnsky) no fue invitada por el Consejo Nacional”, insistió.

SUN

Piden a diputados que “se mochen” para giras

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, sugirió que los legisladores “se mochen” para apoyar a sus “corcholatas” en las giras por los Estados durante los próximos 70 días.

“Yo creo que, en estos recorridos, los diputados que son simpatizantes de alguno de los aspirantes, pues que se ‘mochen’ y ayuden a financiar”, expresó.

Recordó que diputados y senadores pueden apoyar las actividades de los precandidatos presidenciales, con excepción de los coordinadores parlamentarios.

Adelantó que el lunes convocarán a todos los Comités Ejecutivos Estatales y presidentes de Consejo para que reiteren su compromiso con el acuerdo del Consejo Nacional, de que no pueden intervenir en el proceso.

“No pueden echarnos a perder este proceso, no pueden generar condiciones de inequidad. Entonces tendremos una reunión para hacer un pacto de unidad con ellos y con el compromiso de respetar el acuerdo del Consejo Nacional”, sostuvo.

En caso de incumplir el acuerdo, señaló que habrá una sanción por parte de la gente, que evaluará si están cumpliendo con una contienda justa.

Respecto a la propuesta del excanciller Marcelo Ebrard sobre abrir una cuenta de banco para cada aspirante, y que la aportación por voluntario sea de cinco mil pesos, dijo que se está analizando la posibilidad de establecer un tope de gastos.

"Lo que creo que sí debe que quedar muy claro es: a pesar de que ellos hagan su propio financiamiento, que haya transparencia en el mismo. Entonces, si no hay financiamiento del partido y sólo es financiamiento de ellos, tendrá que haber transparencia en el mismo", expuso.

LA PROPUESTA

Ebrard pide que se entregue una tarjeta a cada aspirante para las donaciones

El excanciller y aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia, Marcelo Ebrard Casaubon, entregará una propuesta consistente en entregar una tarjeta bancaria a cada uno de los aspirantes para que puedan recibir donaciones económicas por parte de organizaciones simpatizantes. Ese documento también contempla que las donaciones de recursos no deben exceder los cinco mil pesos.

Ricardo Monreal (derecha) entregó la presidencia de la Jucopo a Eduardo Ramírez. SUN/G. Espinosa

ESPERA LICENCIA

Me voy del Senado contento: Monreal

A unas horas de que se haga efectiva su solicitud de licencia para separarse de su escaño en el Senado, Ricardo Monreal Ávila asegura que se va de la Cámara Alta tranquilo y contento por haber tenido el privilegio de conducir al grupo parlamentario de Morena y a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) desde septiembre de 2018.

En entrevista, aseguró que está agradecido con Dios por haberle permitido llegar a este momento de su vida en que contenderá por la candidatura de su partido a la Presidencia de la República.

“Imagínese usted, del rancho Puebla del Palmar a Palacio Nacional. ¿Quién hubiera soñado eso? Si soy de un rancho de apenas 300 personas, de ahí es mi rancho, Puebla del Palmar, cerca de Plateros. ¿Quién iba a pensar que un hijo de campesinos pudiera estar ahora lidiando en las Grandes Ligas para ser candidato a la Presidencia de la República? ¿Cómo no voy a estar contento y agradecido con Dios?”, manifestó.

Ricardo Monreal señaló que si no obtiene la candidatura presidencial no regresará al Senado y afrontará los costos políticos de su “aventura”.

“No estoy titubeando, no estoy simulando, es en serio mi participación y si no puedo lograrlo pues tengo que pagar las consecuencias de mi aventura y de mi decisión política, tengo que afrontarlo y yo no creo que regrese, porque habrá ya una nueva dinámica en el Senado y otros actores que estén enfrentando los problemas”, expresó.

SUN