El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cenó ayer en un restaurante de la capital del país con los aspirantes a la Presidencia: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal; el dirigente de Morena, Mario Delgado, y gobernadores de esa fuerza política para celebrar el triunfo de Delfina Gómez en el Edomex.

Al salir de la reunión, Sheinbaum y Monreal confirmaron el motivo del encuentro y afirmaron que no se tocó el tema de las reglas internas del partido para definir al candidato o candidata presidencial. Se prevé que Ebrard presente hoy su propuesta para el método de elección del abanderado.

Derrota del PRI obliga a la reflexión: Eruviel Ávila

El ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, sostuvo que la derrota del PRI en la entidad mexiquense obliga al partido a reflexionar sobre qué pasó, en lugar de repartir culpas.

“La candidata Alejandra del Moral y el partido hicieron su trabajo, pero se perdió, por lo que creo que son momentos de unidad y de reflexión y no de repartir culpas, en su lugar debemos de repartir responsabilidades para analizar y reflexionar qué pasó”.

Ávila Villegas recordó que en 2021 el PRI logró en solitario un millón 716 mil votos, mientras que en 2023 incluso incrementaron la votación a más de un millón 748 mil sufragios a su favor.

Por lo anterior rechazó que Alfredo del Mazo, u otro miembro del PRI, tenga responsabilidad en la derrota.

“Sería injusto aceptar esa afirmación de quienes lo han señalado, porque el gobernador hizo su parte, hizo su labor, él se dedicó a servir y a gobernar. Del Mazo es un gobernador que se concentró en dar resultados para bien del Estado de México, y los partidos también hicieron su tarea de promoción del voto, así que no comparto esta tesis, yo creo que lo que hizo falta fue mayor participación ciudadana y más trabajo de todos para poderlos convencer y salir a las urnas”.

Por lo anterior, el senador llamó a los miembros del PRI a darle la vuelta a la página.

“Yo le deseo que le vaya muy bien a la maestra Delfina porque si le va bien a ella le va a ir muy bien al Estado de México, hay que apostarle a eso, a que le vaya bien a la entidad y a cerrar filas por nuestro Estado, debemos trabajar en unidad, en equipo, hacer cada quien la tarea que nos corresponde.

“Hay que reconocer esta victoria de la maestra Delfina, yo ya tuve el gusto de trabajar con ella cuando fue alcaldesa de Texcoco y yo gobernador, trabajamos de manera muy coordinada y con buenos resultados. Reconozco a Alejandra del Moral y su trabajo incansable en los municipios, pero ahora toca reiterarle a la maestra Delfina que estamos a sus órdenes y le auguramos un gran Gobierno".

El Universal

Delfina Gómez derrotó al Grupo de Atlacomulco y será la primera gobernadora en Edomex. EL UNIVERSAL

Casi la mitad de la lista no vota

La participación ciudadana en la elección de gobernadora en el Estado de México en este 2023 bajó con respecto a la efectuada en 2017.

En la elección de hace seis años, con una lista nominal de 11 millones 23 mil 636 electores, participó 53%, mientras que en la jornada del domingo lo hizo 50.1%, con un listado de 12.7 millones de votantes.

Los dos distritos ubicados en Chimalhuacán son los que registraron menor votación, con 35.4% y 39.3%.

Pese a estos datos, la consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido, consideró que fue un saldo positivo, pues salieron más de seis millones de mexiquenses a las urnas para decidir, y en esta ocasión había dos candidatas y en la anterior eran seis.

Se captura el 100% de las actas

Ayer por la tarde el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) llegó al 100% de actas capturadas en el Estado de México.

De acuerdo con los datos, se registró un 50.13% de participación ciudadana, en la que Alejandra del Moral, de la coalición PAN-PRI-PRD-Nueva Alianza, obtuvo un total de dos millones 755 mil 532 votos, que representa el 44.34%; mientras que Delfina Gómez, de la alianza Morena-PT-Verde Ecologista, registró tres millones 272 mil 106 votos, que representan 52.65% de los sufragios.

Es decir, oficialmente la maestra Delfina Gómez derrotó a Alejandra del Moral por ocho puntos porcentuales. y se confirmó que la morenista es la gobernadora electa del Estado de México.

El Universal

Culpan a Del Mazo por la derrota

Perdieron la joya de la corona electoral, y se empiezan a desquebrajar por dentro.

Dirigentes de la alianza Va Por México, cuya candidata para gobernar el Estado de México (Edomex), Alejandra del Moral, perdió la elección del domingo frente a Delfina Gómez, de la coalición que conformaron Morena y sus aliados, afirmaron que el mandatario de esa Entidad, Alfredo del Mazo, tuvo responsabilidad en el resultado.

En una entrevista radiofónica, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, dijo que Del Mazo nunca apoyó a Del Moral.

“Nos podemos preguntar qué pensarán los miles de priistas que salieron en su momento a defender el derecho de Alfredo del Mazo de ser gobernador. Lo defendimos en las calles, en las urnas, en el proceso postelectoral. Jamás acompañó en ningún acto al partido”.

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, agregó que no lograron ni siquiera tener una reunión con el equipo del mexiquense.

“Nos lo dijeron durante los meses pasados, que todo parecía indicar que ya estaba entregada la plaza, quién sabe por qué y a cambio de qué embajada. Por supuesto que todo eso incidió en configurar lo que llamamos una elección de Estado”.

Al interior de la Alianza hay quien cuestiona la gestión del actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en estas elecciones. EL UNIVERSAL

Voz del experto

Francisco aceves, investigador de la UdeG

Un adelanto de lo que viene en 2024

En el Estado de Coahuila volvió a ganar el PRI, sin embargo, el partido perdió la joya de la corona: el Estado de México.

Según el doctor Francisco Aceves, investigador de la Universidad de Guadalajara, en el Estado de México debe leerse en contexto con el 2017, cuando Delfina Gómez y la coalición que la había postulado la había dejado cerca de obtener el papel, y agregando la relación que ha tenido a lo largo del sexenio con Alfredo del Mazo y con el mismo Presidente López Obrador, el triunfo “ya se preveía”.

“Lo que sí viene a ser simbólico es que el Estado de México era la joya de la corona para el PRI. A nivel general lo visto ayer viene a confirmar lo que ya se está viendo: que hay un inminente control territorial por parte de Morena. Mientras al inicio del sexenio no tenía gubernaturas, hoy tiene 23, ya controla una gran parte del país. Eso marca consecuencias para las elecciones del 2024, marca una fuerza que tiene Morena para ganar la presidencia del año próximo”, indicó el especialista.

Esto, dijo, ha comenzado a instituirse como el nuevo priato, cuando un grupo de personas del tricolor manejaba todo el país mediante sus más allegados, aunque en el caso de Morena se trata solo de una persona: el Presidente.

Así, lo ha logrado principalmente con el control territorial del sistema político, además de los apoyos sociales asistencialistas que ya ha institucionalizado y que se convierte en una “maquinaria electoral mediante el clientelismo”, así como el ejército de Servidores de la Nación quienes operan para él desde dichos apoyos, y sin dejar de lado “el carisma” que ha mostrado. Todo, pese a las deudas que tiene en seguridad, economía o salud.

“López Obrador ofreció una transformación, y si bien no es una transformación en el cambio de lo social, de la seguridad, de la salud, lo ha hecho en el control político de México. El país se está ‘obradorizando’, y se prevé que esto no dure años, probablemente puedan ser décadas”, apuntó Aceves González.

De forma contraria, señaló, Armando Guadiana era un candidato “impresentable”, lo que hacía que no tuviera probabilidades de ganar para lograr una alternancia.

“El voto tradicional operó, y aunque este Estado lo ganó Andrés Manuel López Obrador en la elección de 2018, es obvio que a nivel estatal no ha tenido tanta fuerza. Al menos en el caso de Coahuila no cambia el tablero, y es uno de los dos últimos reductos que le quedan al PRI”, dijo Aceves González, doctor en Ciencia Política.

Los datos preliminares que dan el triunfo a Manolo Jiménez en Coahuila, perpetúan el triunfo para el PRI debido a lo que el electorado consideró un buen trabajo como alcalde de Saltillo, lo que le dio “una buena carta de presentación”.

Ante la obtención de la mayoría de los Estados, es decir, el 90% de los 32 estados, la oposición y la supuesta alianza aun de “Va por México” se quedan muy atrás de cumplir el sueño de evitar que Morena se quede con la presidencia en el 2024, y ante lo cual tienen mucho por hacer si buscan continuar con dicha motivación.

Morena propondrá método para elegir su candidato

El Consejo Nacional de Morena sesionará el próximo domingo para proponer el método de selección con el que alguna “corcholata” obtendrá la candidatura a la Presidencia de la República en 2024.

El punto tres a discutir en la agenda establece: “Reflexión y propuesta para el proceso de selección del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030”. El consejo, presidido por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, sesionará de manera virtual el 11 de junio a las 18:00 horas.

En su sesión del pasado 13 de mayo, el consejo retiró del orden del día la integración de la Comisión Especial encargada de redactar el proyecto de nación 2024-2023. Sin embargo, se pidió a la militancia concentrar los esfuerzos en las elecciones del Estado de México y Coahuila para que una vez concluidas, se abordara este tema.

Actualmente, los perfiles más destacados de Morena para aspirar a la Presidencia de la República son la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal.

Otros perfiles de aliados de la 4T también han levantado la mano para ser candidatos, como el diputado Gerardo Fernández Noroña, por el PT, y el senador Manuel Velasco, por el PVEM.

El dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, adelantó que se realizarán dos encuestas, como ocurrió en los procesos de selección de candidaturas para las gubernaturas. La primera será de reconocimiento, a fin de elegir las propuestas más destacadas. Éstas serán sometidas a una segunda encuesta para definir al abanderado de la Cuarta Transformación.

Si bien aún no están definidas las fechas de las encuestas, estimó que a más tardar en noviembre ya se tenga al candidato del partido en el poder.

No habrá “dedazo”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que no intervendrá para elegir al candidato de Morena y sus aliados.

“No es que yo voy a poner al candidato de Morena, no va a haber ‘dedazo’, va a ser la gente. Hay quienes todavía no lo creen, incluso, hasta gente cercana. ‘A la hora de la hora, tú vas a inclinar la balanza’, no. Estamos esperando una señal, te vas a quedar esperando, primo hermano”, dijo en la mañanera.

El Universal

Marcelo Ebrard pospone la presentación de su propuesta

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dará hoy a conocer su propuesta, a fin de que sea considerada por Morena para una elección transparente del candidato presidencial.

A petición de Morena, el secretario de Relaciones Exteriores aplazó su anuncio que originalmente estaba previsto para ayer, un día después de la jornada electoral. “Me ha pedido el partido que no lo haga hoy (ayer), entonces lo haré mañana (hoy) por la tarde, como estaba previsto. No tengo inconveniente de hacerlo así”.

El canciller ha dado a conocer tres propuestas, que había enviado previamente a Mario Delgado: la realización de debates entre las “corcholatas” presidenciables; renunciar al cargo o pedir licencia, en su caso, antes de la encuesta del partido y que sólo se realice una pregunta, a fin de evitar confusiones.

El canciller Marcelo Ebrard iba a presentar ayer su propuesta, pero le pidieron esperar hasta hoy. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

Se destapa

Manuel Velasco, del Verde Ecologista, analiza participar en el proceso interno de Morena

El ex gobernador de Chiapas y actual coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, analiza si participará en el proceso interno de Morena para definir la candidatura presidencial del bloque oficial.

Cierran puerta a las “corcholatas”

Los dirigentes del PAN, PRI y PRD subrayaron ayer que no aceptarán a ninguna de las “corcholatas” de Morena para que sean abanderados de la oposición en la elección presidencial del próximo año.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, subrayó que “ningún retazo de Morena tiene cabida en la coalición Va por México. No le abre su puerta al oportunismo”.

Por su parte, el dirigente del PAN, Marko Cortés, advirtió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que no se le ocurra fingir un pleito con alguna “corcholata”, para que quiera después imponerlo como candidato de oposición.

“Lo decimos con claridad: ninguna de las ‘corcholatas’ será candidato de la coalición Va por México, tenemos con qué y tenemos con quién y sabemos para qué y con esa convicción es que vamos a construir”.

La alianza Va por México anunció también que a más tardar el 26 de junio informarán el método para definir al candidato a la presidencia de la República en 2024.

El Universal

Rechaza a la alianza

Movimiento Ciudadano insiste en que competirá solo en 2024

Dante Delgado Rannauro, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, afirmó que en 2024 su partido competirá en solitario, luego de que la alianza Va por México le hiciera un llamado a ir juntos para los comicios del próximo año.

Importante que Morena, Verde y PT mantengan coalición: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, aseguró ayer que es muy importante que para la elección presidencial del 2024 los partidos Morena, Verde y Partido del Trabajo mantenga su coalición.

Ya que de no hacerlo puede que haya divisiones a nivel nacional y estatal, tal cual pasó en el Estado de Coahuila.

“Yo creo que es muy importante, y eso muestra lo que pasó en Coahuila, que vayamos unidos los tres partidos, Morena, PT y El Verde. Es muy importante. Y que, pues, los dirigentes de los partidos comiencen a platicar para que hacia el 2024, pues, no haya divisiones. Ni a nivel nacional ni en ninguna de los estados de la república”.

Agregó que no tiene ningún problema en que en la encuesta de Morena también participen aspirantes presidenciales de otros partidos como Gerardo Fernández Noroña del PT o Manuel Velasco de Partido Verde.

“Que se empiece a trabajar en ello, y que se considere a todos aquellos que quieran participar. Entonces, vamos a ver cuál es la propuesta que nos hace en particular Morena, y yo, pues, considero que quien quiera participar tiene el derecho”.

Sheinbaum señaló que aún no los ha buscado el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pero reiteró que hay que esperar los tiempos y que el mejor método para seleccionar al candidato presidencial es la encuesta.

“Los estatutos de Morena son muy claros, los que nos afiliamos al partido sabemos que debemos cumplir con los estatutos, si se cambian los estatutos la única manera de hacerlo, en cualquier partido político es en un Congreso, y recientemente ratificó las encuestas”.

Añadió que, formalmente el proceso para la presidencia comenzará hasta septiembre, “yo sigo trabajando en la Ciudad, y en la medida de lo posible, y cuando me invitan y cuando puedo, asisto a dónde me invita”.

El Universal

Claudia Sheinbaum asegura que respetará los procesos de elección interna de Morena, y que deben aprender de lo sucedido en Coahuila, para que no haya divisiones entre los partidos de la coalición. ESPECIAL

Celebra el triunfo

“Es tiempo de mujeres”, tras la victoria de Delfina Gómez

“Es tiempo de mujeres, ya lo vimos ayer (domingo) con Delfina, y de la Cuarta Transformación”, dijo Claudia Sheinbaum, sobre el triunfo de la maestra Gómez. "Ahora es un triunfo contundente, el pueblo del Estado de México decidió que quería el cambio con una mujer que es ejemplo”.

CT