Monitorean zonas forestales para combatir las plagas

Con el fin de identificar las plagas y enfermedades forestales que causan daños severos a las principales masas arboladas y definir el tipo de control más eficiente, el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco (Fiprodefo) mantiene una vigilancia constante en 416 mil hectáreas.

El total se tienen mil 500 sitios de monitoreo, con una inversión de 800 mil pesos anuales, para el programa de sanidad forestal. Gabriela López Damián, titular del Fideicomiso, señala que en esta administración se definió un procedimiento metodológico especializado en el monitoreo de plagas, que se puso en práctica en la Sierra de Quila, como parte de un programa piloto que cubre una extensión de 42 mil 258 hectáreas de bosques, selvas y áreas agropecuarias.

“Se lanzó en 2013 y se sigue trabajando porque es una zona de monitoreo permanente a nivel nacional… se establecieron los puntos de monitoreo para trabajar de manera más precisa”.

Una vez que se analizó la información obtenida se emprendió un trabajo coordinado con la dirección ejecutiva de la Sierra de Quila, propietarios, ejidatarios y comunidades afectadas para realizar el saneamiento, por lo que se realizaron capacitaciones sobre podas y el tratamiento fitosanitario. ¿El resultado?: “Se pudo resolver el problema de sanidad que se arrastraba en esta zona con el desarrollo de la metodología, el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los ejidatarios y comunidades, y la asesoría técnica para definir las necesidades de atención y los métodos para realizar los tratamientos fitosanitarios”.

Después fueron intervenidas otras zonas que históricamente presentaban problemas de sanidad forestal, como la Sierra de Manantlán, donde el monitoreo abarca 150 mil hectáreas, a las que se suman 224 mil más en las Costas Norte y Sur para atender el brote de defoliador que afecta exclusivamente a los encinos.

Con estas acciones se pudieron identificar las zonas con probables frentes activos en las Costas Norte y Sur para diagnosticar y atender esta plaga en una docena de municipios, como La Huerta, Villa Purificación, Casimiro Castillo, Cuatitlán de García Barragán, Cihuatlán, Autlán de Navarro, Tomatlán, Cabo Corrientes, Talpa de Allende, Ayotitlán, Mascota y San Sebastián del Oeste.

A partir de la identificación de las plagas y enfermedades en cada zona, el Fideicomiso se encarga de emitir recomendaciones al Comité de Sanidad Forestal para que se establezcan estrategias de combate y control.

Además de continuar el monitoreo, el reto este año es concluir el diagnóstico sanitario del Estado para definir las principales plagas y enfermedades en cada una de las regiones.

Algunas de las acciones del programa de sanidad forestal se aplicaron en la Sierra de Manantlán y en la Sierra de Quila, donde aplicaron un procedimiento metodológico especializado en el monitoreo de plagas.

Ofrecen asesoría sobre tratamiento de arbolado

Además de realizar estudios, implementar programas de monitoreo forestal y emitir recomendaciones para contener las plagas y enfermedades en el arbolado, el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal del Estado (Fiprodefo) ofrece asistencia técnica, asesorías, cursos y capacitaciones a productores, organizaciones y Ayuntamientos que lo soliciten.

Desde 2013 a la fecha, los Ayuntamientos de la metrópoli, Arandas, Ixtlahuacán, Lagos de Moreno, Villa Corona, San Ignacio Cerro Gordo, Etzatlán, Cabo Corrientes y Yahualica han solicitado la realización de diagnósticos e inspecciones, así como capacitaciones en sanidad forestal.

En el caso de las áreas urbanas se brinda apoyo de inspecciones sanitarias y tratamiento de arbolado, “los municipios nos hacen peticiones para que vayamos a revisar los árboles de la cabecera municipal, y cuando son árboles emblemáticos e importantes se revisa el problema y en caso de alguna enfermedad se les inyecta y se hace un tratamiento químico para salvarlos”, explica Gabriela López Damián, titular del Fideicomiso.

Otra de las peticiones recurrentes de los Ayuntamientos es la solicitud de asesorías técnicas para la identificación de plagas y enfermedades para la realización de podas fitosanitarias.

Alistan, ahora sí, censo metropolitano

Desde 2014, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) impulsó la elaboración de un inventario del arbolado público urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con el objetivo de tener un instrumento para generar políticas arbóreas adecuadas.

Gabriela López Damián, titular del Fiprodefo, prevé que el manual de plagas y enfermedades del arbolado urbano y tratamientos alternativos estará listo entre agosto y septiembre de este año.

“Estamos trabajando una guía de identificación de plagas forestales que va a contener el tipo de insecto o enfermedad, la especie de árbol que afecta y las alternativas de tratamiento con algunas fotografías para que esté al alcance de todos los municipios y sociedad civil, porque si tienes tu árbol enfermo, puedes saber de qué está enfermo y cómo puedes tratarlo”.

El estudio —cuyo costo es de seis millones 36 mil pesos— abarca el censo del arbolado y el análisis de la disfunción de las relaciones con las condiciones ambientales y socioeconómicas de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, Juanacatlán y El Salto.

Así, los ayuntamientos podrán llegar a acuerdos para el manejo vinculante y anticiparse a los problemas, o desarrollar corredores biológicos urbanos de forma coordinada. También se conocerá cuáles son especies nativas, exóticas, las más vulnerables a plagas forestales, en qué zonas hay arbolado muerto y dónde deben darse mecanismos de sustitución con especies adecuadas.

La primera parte del trabajo consiste en el análisis de imágenes satelitales que el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realiza en “Street y World View”.

También se prevé realizar trabajo de campo en una superficie aproximada de 687 kilómetros cuadrados para detectar las características morfológicas, silviculturales, fitosanitarias, de ubicación georreferenciada y entorno de la población de árboles de la metrópoli.

La base de datos estará georreferenciada y la plataforma mostrará datos validados que sean de carácter público, como la altura del arbolado, diámetro de copa, afectaciones en calles, banquetas, interferencia con redes o servicios de electricidad.

Además de CIGA, colaboran en el proyecto del inventario del arbolado urbano el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco y el Instituto Metropolitano de Planeación.

Entre septiembre y agosto se tendrá el censo de arbolado en la metrópoli, que incluirá un manual de plagas y enfermedades, así como tratamientos alternativos. EL INFORMADOR/Archivo

Los objetivos

El fideicomiso tiene como objetivo establecer un fondo destinado a la realización de estudios, proyectos, programas y acciones que impulsen el desarrollo de los sectores agropecuario, forestal, pesquero, piscícola y de vida silvestre.

También crear infraestructura para la industria primaria y secundaria de dichos sectores.

La avispa

En la metrópoli, el Fideicomiso concentró los esfuerzos en producir un tipo de avispa para el control biológico de la plaga que afecta a los eucaliptos, “la producimos liberamos en los parques (afectados)”, indica Gabriela López.

Este año se tiene contemplado impartir nueve tallere. Aunque la atención del arbolado en zonas urbanas es competencia municipal, el análisis de la información puede ser útil para que los Ayuntamientos interesados implementen acciones y políticas públicas para el manejo sustentable de su masa forestal.

Emiten recomendaciones

Como parte de sus atribuciones, el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal se encarga de emitir recomendaciones al Comité de Sanidad Ambiental para establecer estrategias de combate y control de plagas y enfermedades.

“Se establecen procesos de monitoreo y hacemos recomendaciones para vigilar que el brote no se dispare porque se presentan condiciones que pueden favorecer la generación y el incremento de una población, se analiza el ciclo de vida del insecto, revisamos el material en el laboratorio, y con base en eso emitimos unas recomendaciones”, destaca Gabriela López Damián.

Las recomendaciones emitidas se derivan del monitoreo y la vigilancia constante que mantiene el organismo en diversas regiones del Estado, por lo que el diagnóstico sanitario facilitará el trabajo al interior del comité, una vez que queden definidas las principales plagas y enfermedades en cada una de las regiones.

Hasta el momento, se tienen avances en la Sierra de Quila, Manantlán, Nevado de Colima, en la Costa y en las Áreas Naturales Protegidas, “nos faltaría recabar información para la zona de Los Altos y Zona Norte, estamos en 50% de la información recabada”.

En septiembre arranca laboratorio de insectos

Jacobo Cabrera, presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ), señala que en septiembre estará listo el Laboratorio de Insectos Benéficos, que se instalará en el proyecto de Ciudad Agropecuaria, con el objetivo de apoyar en el control de plagas.

“Estamos desarrollando, en conjunto con Fiprodefo, un laboratorio y estamos a dos meses de obtener insectos que permiten la polinización y el control biológico de plagas”.

Ya se concluyó el invernadero que alberga los insectos que se almacenarán en el laboratorio, “estamos empezando a llevar los primeros insectos y calculamos que en dos meses estaremos arrancando la producción de algunos de ellos”.

Pone el ejemplo de la mosca de la fruta, que en ciertas regiones se convierte en un foco de infección que puede afectar a otros productores debido a que algunos agricultores dejan de recolectar la fruta por la falta de valor del precio final al consumidor, por lo que se prevé que con los insectos producidos en el laboratorio se alcance un equilibrio ecológico para el control de este tipo de plagas.

La ventaja es que, al controlar de manera natural una enfermedad, se reducen los excedentes de fertilizantes y productos químicos, al mismo tiempo que se disminuyen los riesgos de que se dé otro brote de plagas en el futuro.

Otro de los proyectos que desarrollan en conjunto es el plan de ordenamiento territorial para el Estado, a través del área de geomática del Fideicomiso que concentra la información geoespacial y forestal para el cuidado del potencial productivo.

Este instrumento permitirá definir las zonas de reserva, amortiguamiento, producción y de transportación, “lo que se pretende es que la producción siga creciendo con un ordenamiento adecuado que nos permita la conservación de bosques”.

El problema es que en los últimos años se han incrementado los riesgos, pues las actividades productivas se han expandido.

Al controlar de manera natural una enfermedad se reducen los excedentes de fertilizantes y productos químicos. NOTIMEX/Archivo

Tendrán evidencia fotográfica

Con el fin de tener un diagnóstico fitosanitario de las enfermedades que afectan el arbolado de Lagos de Moreno, el Ayuntamiento solicitó el apoyo del Fiprodefo, por lo que el mes pasado se realizó una capacitación especializada para el personal del municipio a cargo del arbolado.

Cecilia Gómez Ramírez, jefa de Ecología y Protección al Ambiente de Lagos de Moreno, recuerda que en el curso solicitado se les impartieron las bases teóricas sobre la importancia del arbolado urbano, medidas de seguridad para las podas de altura, las plagas que más afectan la región y los tratamientos para erradicarlas.

“Nos enseñaron que las plagas afectan no sólo al arbolado urbano sino al cultivo, pues la producción de alimentos se ha visto mermada por las enfermedades… Además, nuestro personal no estaba detectando algunos síntomas de enfermedad del arbolado y no sabían cómo combatirlo, entonces se les indicó qué aplicar, cada cuándo y en qué cantidades”.

La ventaja es que después de la capacitación, el Fideicomiso se ha encargado de proporcionar los tratamientos y productos químicos para el combate de plagas. A diferencia de otros municipios que desconocen cómo llevar un control sanitario, Lagos de Moreno tendrá en un mes su diagnóstico de plagas con evidencia fotográfica.

A partir de este diagnóstico, los agentes municipales y delegados podrán conocer qué plagas afectan las zonas urbanas y rurales, así como las alternativas y tratamientos para erradicarlas, además el departamento de Ecología llevará un análisis detallado de los puntos donde se presentan las principales afectaciones. En los últimos años, Lagos ha enfrentado brotes de muérdago que afectan al encino y roble.

Claves del fideicomiso

Visión. Contribuir al desarrollo integral y sustentable del sector forestal de Jalisco, propiciando el crecimiento económico y la armonía social.



Misión. La innovación en la implementación de sistemas y métodos para el manejo de recursos naturales, silvícolas, industriales y comerciales a través de la asistencia técnica y la transferencia de tecnología a todos los actores de la cadena forestal.

Detección. La detección, aplicada al manejo de las plagas forestales, se define como el procedimiento o práctica usados para descubrir focos de plagas de insectos o enfermedades en el monte.

