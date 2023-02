Con la Perla Tapatía como eje rector, Jalisco es el epicentro de una revolución en el mundo de la moda. No sólo a nivel estético y artístico, sino también en los campos económico y educativo.

Sony Chalouh Jrade, protesorero de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), explica que “los indicadores de la industria formal han dado importantes signos de recuperación. Las exportaciones de prendas de vestir en el 2022 registraron un crecimiento del 15% con respecto al 2021, lo que nos llevó a alcanzar un monto de siete mil 200 millones de dólares, cifra que refleja la competitividad y potencial de nuestro sector”.

Los números también son positivos para los emprendedores del sector del vestido (diseñadores y micro emprendedores), que generan una derrama de 391 millones de pesos anuales, agrega la propia Canaive.

La industria ha desarrollado tal “músculo” que le alcanza incluso para “vestir” a otros sectores económicos. Por ejemplo, un evento de gran calado como Intermoda, en su edición 77 (celebrada del 12 al 15 de julio de 2022) ofreció una derrama de 25 millones de pesos solamente para el sector hotelero de la ciudad, expuso la Oficina de Visitantes y Convenciones (OFVC).

Según el organismo, la industria de la moda en Jalisco genera más de 30 mil empleos y casi un tercio de ellos se ubican en nuestra ciudad.



Jalisco, semillero de diseñadores de moda

El Estado es cuna de grandes profesionales de la moda, tanto consolidados como emergentes, quienes le aportan identidad y distinción a nuestra entidad a través de sus creaciones.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) Delegación Jalisco, Roberto Santana Flores, detalla el panorama actual de los diseñadores que quieren forjar una trayectoria en la industria de la moda. “Sí hay muchos jóvenes que quieren incursionar en el tema de la moda, hay varios institutos que se dedican a formar diseñadores, pero además las grandes universidades también ya tienen su carrera de Diseño de Modas. Creo yo que en pocos años esto va a fructificar porque (los talentos) son buenos”.

Resalta que Jalisco y Ciudad de México son los dos puntos más importantes de la República Mexicana como creadores de moda. “En Jalisco somos muy buenos en diseño de modas, diseño para dama, también producimos mucho pantalón y jeans, además de uniformes, tanto escolares, pero sobre todo para oficinas y bancos. También la manufactura es muy buena”.

La derrama económica anual en Jalisco de los emprendedores del sector del vestido (diseñadores de moda) es de 391 millones de pesos anuales, correspondiendo aproximadamente a un millón novecientas mil prendas por año.

“Y cada día va aumentando porque son muchos los que quieren dedicarse a la cuestión de la moda. También nosotros ya estamos exportando algo de moda para Centro y Sudamérica fundamentalmente”, explica.

La Canaive también registra el dato de que hay alrededor de 550 diseñadores y confeccionistas emergentes, así como micro emprendedores en Jalisco. “Cada día crecen los muchachos que quieren incursionar en esto de la moda, algunos para trabajar en las empresas como diseñadores, y otros porque tienen el interés muy genuino y bueno de crear su propia marca, que es difícil, pero algunos sí lo logran”, reconoce.

Sobre cómo las Canaive apoya a los diseñadores emergentes, resalta Roberto Santana que la cámara constantemente tiene cursos de capacitación en diseño, en patronaje, en costura y digitalización, “aunque sus escuelas les dan esto, nosotros les damos una capacitación más personalizada en grupos muy pequeños de 10 o 12 personas”.

También ofrecen la oportunidad de acercar a estos mismos creativos a eventos como Intermoda, “les conseguimos precios preferenciales en los stands para que ellos puedan mostrar sus adelantos de lo que están haciendo”.

Intermoda es una plataforma de negocios, moda y tendencia, que se ha convertido en un referente de diseño para el Estado, también tiene puntualmente programas que impulsan a los diseñadores emergentes en cada una de sus ediciones.

Santana destacó que Jalisco se caracteriza como referente en la moda, porque a sus diseños se les pone un toque mexicano desde tonos, telas y accesorios, “ahí está el diseño de alta gama, hay muy buenos diseñadores en cuanto a vestidos para niñas también, pero también sobresalimos en el diseño de vestidos de manta, pero con aplicaciones muy mexicanas que se exportan con gran éxito a países como Estados Unidos y Europa, con los temas nacionales que les gustan a este público y cada día hay más jóvenes diseñadores que se dedican al desarrollo de ese tipo de productos”.

Las recomendaciones para quienes quieren ser parte de la industria textil, dice Santana que es relevante que creen su propia marca para que puedan distinguirse en el mercado nacional e internacional, además de hacer sus prendas con mucha calidad, seriedad y servicio, además de trabajar en un estilo propio que los diferencie de los demás diseñadores.

Colecciones como las de Benito Santos (en la fotografía), son muestra de la dinámica escena de moda y arte que brinda nuestro Estado. EL INFORMADOR

Voz del experto

Luis Enrique Bolívar, especialista en moda

Brillante, la nueva generación de creativos

El especialista en moda y profesor, Luis Enrique Bolívar, habla sobre el panorama actual del diseño emergente. “Hay mucho talento y desarrollo creativo, está un poco menos complicado que antes, porque también hay un aspecto generacional que está ayudando a la búsqueda de propuestas diferentes, pero todavía les cuesta mucho trabajo que (a los diseñadores) se les abran las puertas, que reciban ciertos apoyos y que no se queden siempre en las mismas manos, que es lo que ha venido pasando desde hace tiempo”.

Resalta que es importante que los diseñadores emergentes cuenten con un capital para poder llevar a cabo su trabajo de manera más formal y empresarial. “Pero lo digo por experiencia, sí existe mucha gente que ya está saliendo de la caja y que está generando propuestas muy diferentes a las que estamos acostumbrados”.

Sobre las propuestas estéticas de los diseñadores de moda emergentes en Jalisco, señala que “hay una variedad considerable en términos de propuesta, lógicamente no vamos a dejar de tener las influencias de las llamadas tendencias y de todo aquello que estéticamente ya tenemos más cerca por una cuestión de comunicaciones inmediatas a través de redes sociales. Viene una influencia mucho más multicultural y más realista en torno a lo que vivimos”.

Bolívar resalta que las inquietudes y preocupaciones de quienes inician tienen que ver con sobrevivir en lo que hacen, que su proyecto pueda ser verdaderamente un negocio con una base empresarial sólida, “y esto no es algo nuevo, siempre ha sido complicado para todos los diseñadores, al menos en el lado latinoamericano”.

La marca Pánuco, un caso de éxito

A sus 24 años, Miguel Pánuco ya cuenta con una carrera que pisa fuerte en el diseño. Más que una promesa, es uno de los creativos más destacados y en evolución.

Pánuco comenzó a los 13 años de edad en la moda. Lo hizo al principio como un pasatiempo, por el gusto de hacerlo y para tomar herramientas. A los 17 años estuvo realizando estadías con diferentes diseñadores de Guadalajara, entre ellos Alberto Rodríguez.

“Fue con él con quien empecé a incursionar sobre lo que significa tener una firma de lujo o cómo funciona un taller de alta costura en cuestión de técnica, él fue un muy buen maestro”.

A la par, Miguel participaba en proyectos escolares para seguir generando experiencia.

Cuando estaba por cumplir 18 años se fue a concursar a “México Diseña By Elle” en 2017. En este certamen obtuvo el cuarto lugar a nivel nacional. Cuando concluyó el concurso en la Ciudad de México, regresó a Guadalajara para desarrollar la identidad de su firma. “En enero del 2018, otra plataforma me abre las puertas, Intermoda, el recinto que me permite presentar la primera colección de la firma, ‘Fugaz’, donde sale el icónico top de mariposa”.

Durante y tras la pandemia Miguel tuvo que trabajar arduamente para abrir otras puertas. “Yo vengo de una familia de clase media, yo he tenido que pagar todo, ha sido un trabajo constante y de mucha disciplina a pesar de los altibajos”.

“Afortunadamente cuento ahora con un equipo de trabajo, somos ocho o 10 personas las que colaboramos temporada tras temporada, y ahora puedo delegar algunas actividades, sin embargo, tu tiempo, tu ojo y tu corazón, están al pendiente de todo, pues la firma es como tu bebé, te demanda muchas cosas, y aunque logres delegar, no quitas el dedo del renglón de ninguna cosa y eso es algo muy natural de todos los creativos, que somos muy perfeccionistas de nuestro trabajo”.

Sobre cómo ha logrado generar recursos para su firma, señala que es una cuestión que cada creativo debe poner en práctica de acuerdo a sus conocimientos sobre lo técnico y lo que les gusta hacer. “Yo tengo mi propio taller y yo tengo a la gente que se encarga de fabricar las piezas de Pánuco”.

Sobre apoyos o programas que emite el Gobierno para diseñadores emergentes, señala que no se ha percatado de su existencia. “Puedes ver que hay fondos para la cultura y el arte, como para el artista plástico, para los bailarines, los actores, pero en específico para el diseñador de modas siento que no hay ningún apoyo que se enfoque a la industria textil del país”.

Sin embargo, lo que también le ha funcionado a Miguel es hacer alianzas y colaboraciones con otras firmas, “lo que me interesa cubrir son las sociedades comerciales, el próximo mes lanzamos una colección de bisutería fina con Tierra Rossa, yo diseñé para ellos una colección de ocho piezas de joyería, y estas alianzas me han funcionado a mí para poder incrementar mi cartera de productos, generando estos lazos con mis colegas”. La firma Pánuco tiene cinco años con un crecimiento a paso a firme.

Pánuco no es el único que talento fresco. Otros vienen avanzando en el mercado son Antonio Zaragoza y Kenia Filippini de Liberal Youth Ministry, Edith Flores de Fatale, Regina Mondragón, Juan Pablo Medina de Rituales, Raúl Orozco, Daniel Mindiola, Paulina Luna, Jacobo Sin A y Mauricio Mosqueda.



Textiles y prendas de vestir, motores del desarrollo en el Estado

Según el INEGI y la Cámara Nacional del Vestido (Canaive), los ingresos totales del sector alcanzaron 96 mil 615 millones de pesos (MDP) en el país, una cifra positiva y que demuestra el dinamismo que brinda esta industria.

Para Jalisco hay buenas noticias, pues entre los municipios con mayores ingresos en este campo destacan, en segundo y tercer lugar, Guadalajara (con 3 mil 953 mdp) y Zapopan (con 3 mil 576 mdp), ambos sólo por detrás de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

En cuanto a unidades económicas se refiere (en el área de “Comercio al por Menor de Ropa, Bisutería y Accesorios de Vestir”), para Guadalajara se contabilizan 4 mil 647 y, en Zapopan, mil 330; esto, de un total de 17 mil 487 que corresponden a Jalisco como entidad federativa, ocupando el segundo lugar, únicamente por detrás del Estado de México.

Los datos relativos a unidades económicas arrojan que el sector empleó a 309 mil empleados a nivel nacional, y Guadalajara ocupó en ese listado el segundo sitio, con más de 10 mil, de los alrededor de 30 mil puestos de trabajo que brinda la industria en nuestro Estado.

Crecimiento vertiginoso

Roberto Arechederra, secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, explicó que “la industria de la moda, emplea en nuestra entidad a 31 mil 354 personas, que se vinculan de manera directa e indirecta, y más de medio millón de personas a nivel nacional”.

El funcionario agregó que “la moda es una forma de generar desarrollo económico, teniendo una gran oportunidad en el Estado, en donde eventos, como por ejemplo Intermoda, permiten seguir impulsando la industria de la moda y la industria textil”.

Como lo menciona el funcionario, la edición más reciente de Intermoda fue un buen termómetro para mostrar el empuje del sector a nivel estatal y nacional. Con Expo Guadalajara como su sede, convocó a 21 mil compradores mayoristas, 600 expositores y mil marcas distribuidas en mil 400 stands en 12 pabellones, con especial énfasis en productores locales.

Roberto Santana, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco, anotó que nuestro Estado es “el cuarto lugar en la República como productores de prendas de vestir, y en moda, somos capital nacional en el desarrollo de todo lo que es moda, calzado, joyería y vestido”.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico en nuestro Estado, los municipios que emplean al mayor número de trabajadores de la moda son Guadalajara con un 48.1%, Zapopan con 17.9 % y Lagos de Moreno con un 6.3 por ciento.

El mayor desafío es mantener la cadena de suministros en las materias primas, encarecidas por la inflación y los conflictos políticos en Asia y Europa.

Perfil

Benito Santos, dueño de las pasarelas

Benito Santos nació en la comunidad de Tepehuaje de Morelos, Jalisco. Su carrera en el mundo del diseño de modas comenzó a temprana edad y su inspiración fueron las caricaturas, por medio del boceto de siluetas femeninas con diferentes vestuarios y zapatos.

Benito se mantiene fiel a sus raíces, al folclor y a su amor por México, elementos que se encuentran impresos en cada una de sus creaciones.

A los 29 años de edad, mientras trabajaba como doctor en un hospital de la Perla Tapatía -estudió medicina en la Universidad de Guadalajara-, Santos decidió tomar un nuevo camino y estudiar diseño de moda (en el Instituto Lanspiac); por lo que se ha descrito como “médico de profesión y diseñador por convicción”. En 2008, debutó como diseñador ante el público de Intermoda; después de ese momento, el resto es historia.

El éxito internacional llegó de la mano de Ximena Navarrete, musa, confidente y Miss Universo. ¿Cómo sucede? Pues Benito, un fiel apasionado de los looks de gala, creó el vestido con el que la Miss Universo 2010 fue coronada. Un atuendo rojo que se volvió clave del éxito para ambos, un vestido que -en palabras de la propia Ximena- “volaba” por el escenario.

Desde entonces, la creación de looks de gala ha sido el modelo de negocios del diseñador, quien se ha adentrado en la alta costura y el diseño a medida; ahora bien, esto lo logra sin dejar de lado sus colecciones RTW; Spring-Summer, Crucero, Fall-Winter y Prefall.

Sus colecciones se han presentado en las principales plataformas de la moda a nivel mundial: Intermoda, Minerva Fashion, Google + Fashion, Fashion Week de CDMX, El Paso, Nueva York, Dubái, Los Ángeles, Helsinki, Barranquilla y Miami, entre otros.

Su trabajo es ya reconocido internacionalmente gracias a las más de 30 colecciones que ha presentado a lo largo de su carrera, lo que incluye su más reciente colaboración con Mattel, para la creación de “Barbie Día de Muertos”, por Benito Santos.

La moda es la gran pasión de Santos; pero el éxito no ha llegado de manera fácil. Benito es sumamente disciplinado, en su vida no hay días de descanso, se mantiene siempre creando e innovando, lo que le ha llevado a expandir sus líneas de diseño y adentrarse en el mundo de la sastrería, el calzado, los muebles y, lo más importante, el diseño para novias, pues desde 2019 tiene una tienda especializada en ese campo.

Jalisco, con larga historia en el diseño de modas

Jorge Lupercio y Sandro Cruz, dos estudiosos del mundo de la moda, publicaron el libro “Relatos de un Maniquí. Historia contemporánea de la industria de la moda en Guadalajara, Jalisco, México”, disponible en el Hotel Villa Ganz (López Cotilla 1739) y Librería Carlos Fuentes (Av. Periférico Norte Manuel Gómez Morin 1695), proyecto que recopila el inicio de la moda en Jalisco y las figuras más representativas en este rubro al paso de los años.

“Todo lo que tiene que ver con el diseño y la ropa, siempre ha existido, no es una cosa nueva, lo que nosotros hicimos en este libro, fue hacer una investigación y una curaduría de algunos de los personajes más importantes que han influido en el diseño de ropa en en Jalisco”. El libro abarca desde los años 60 hasta la actualidad.

Entre los momentos que han marcado parteaguas en la industria, destacan:

• Entre los años 40 y los años 50, llegaron los almacenes como Chalita y Fábricas de Francia. También destaca Almacenes Zaragoza, “ya de gente local”, dice Lupercio.

• En los años 60 en Tlaquepaque estaba “El águila descalza” donde se hacían diseños en manta con detalles mexicanos.

• Había también boutiques especializadas con los magazines que llegaban de Europa, pero después llegó el estilo norteamericano que influyó en la confección de prendas hechas en México. “En Guadalajara, había una maestra, María Martínez Rodríguez, contratada por la Singer, que era extraordinaria en la costura”, explican los expertos.

• Bertha Zarkin fue alumna de María Martínez, quien años después sería diseñadora, “tuvo una tienda muy importante en Guadalajara, entre los 60 y 70 desarrolló todo lo que tiene que ver con tejidos”.

• La llegada a la Zona Metropolitana de centros comerciales, como Plaza del Sol, permitió que se instalaran boutiques que ofrecían las prendas más modernas traídas de Estados Unidos.

• En los años noventa ya se escuchaban los nombres de grandes talentos como Julia y Renata o Macario Jiménez.

• En la actualidad, Lupercio reconoce la labor importante que están haciendo Jonathan Morales, Liberal Youth Ministry, Benito Santos, Abel López, Alfredo Martínez, Olmos y Flores y Paulina Luna, por mencionar algunos.



Crónica

Así se vive el día en un taller de moda

En la colonia Santa Tere de Guadalajara se encuentra el taller de costura de Blanca Robledo Gutiérrez, donde su fiel compañera Teresa Rivera Ortiz es su aliada de batallas con el hilo, la aguja, el patronaje y la máquina de coser. Ellas colaboran para Mauricio Mosqueda, el diseñador de la marca tapatía Mosma Moda.

La historia comienza un jueves por la tarde. Caluroso y con el sonido de la televisión de fondo. Pero Blanca y Tere están concentradas en su trabajo a la espera de Mauricio. Sus mentes y manos se enfrascan en darle los toques finales a las prensas de la nueva colección del diseñador.

Blanca recuerda que llevan trabajando con Mauricio tres años y medio. “Él busca hacer ropa moderna casual, piezas que pueden ser para algún evento, pero no son ropas que luego no te puedas poner, les da muchas formas de uso”.

Mauricio se encuentra entre Guadalajara y Ciudad de México, donde busca consolidar su marca. Blanca reconoce que constantemente “hablamos por teléfono para detallar y nos ponemos de acuerdo, elaboramos las prendas y él viene a probar todo el muestrario”. Destaca que el diseñador no escatima en la calidad de sus piezas.

Además de ellas dos, Mauricio se apoya en Diego, su asistente y mano derecha en Guadalajara. Blanca y Tere son pilares en el desarrollo técnico y de confección de las prendas de Mosma, aman su trabajo y tienen gran experiencia haciendo magia con la tela y la máquina de coser, creando piezas artesanales, por ejemplo Tere, es muy buena para el tejido.

Blanca cuenta que tiene aproximadamente 25 años trabajando en su taller. Antes lo tenía en Chapultepec Country y ahora está en Santa Tere.

Unas horas después de iniciada la charla llega Mauricio para probar las prendas. El diseñador y creativo explica: “Me toca dirigir la decisión de las piezas, los terminados que deseo que tengan y el peso de cada tela cierto movimiento. Es un trabajo en conjunto con Blanca porque ella tiene la función de hacer que estas piezas se vuelvan realidad”.

