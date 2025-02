Michael Wielansky conecta profundo hacia el central y con dificultad es dominado. Mateo Gil batazo largo hacia el jardín izquierdo y es dominado cerca de la barda. Segundo out. Jack Mayfield saca roletazo hacia tercera base y por la vía 5-3 es dominado. Tercer out.

El Bandido está atento Julián Ornelas recorre de gran manera para llevarse el out #LigaARCO ⚾ #LaLigaDeMéxico pic.twitter.com/1oShcrOwjj

Carlos Mendivil conecta elevado hacia el jardín central y es dominado. Billy Hamilton pega línea a segunda y es dominado. Segundo out. Rudy Martin roletazo hacia segunda base y es dominado en primera. Tercer out pero México sigue arriba 1-0.

Luis Liberato saca batazo hacia segunda base y es dominado en primera. Gustavo Nuñez batazo que pica de hit por el jardín central, llega quieto a primera. Sócrates Brito dominado en primera, tras un impacto hacia segunda. Cayó el segundo out. Robinson Canó pega machucón sin problema y es dominado en primera.

Yamaico Navarro conecta profundo hacia el jardín central y Hamilton domina sin problema. José Marmolejos conecta profundo hacia el jardín central y Hamilton domina sin problema. Zoilo Almonte línea hacia el jardín central hacia la ubicación de Hamilton, pero no la pudo atrapar y se confirma el primer imparable. Francisco Mejía conecta sencillo hacia el jardín derecho que pica de hit. Almonte llega a segunda. Cristhian Adames se va ponchado sin tirarle, cayó el tercer out.

Billy Hamilton se va ponchado sin tirarle. Rudy Martin conecta un triple, tras un batazo profundo hacia el jardín central, que no pudo controlar Sócrates. Michael Wielansky conecta línea de hit por el jardín izquierdo y empuja a Rudy Martin a home, cayendo así la primera carrera del juego y la ventaja apenas en la primera entrada. Mateo Gil se va ponchado. Jack Mayfield conecta hacia tercera y se va dominado en primera.

Primera ALTA

Gustavo Nuñez conecta elevado hacia jardín central, pero Billy Hamilton controla. Cayó el primer out. Sócrates Brito saca rodado al short stop y es dominado en primera. Segundo out. Robinson Canó conecta rodado por primera, y es dominado sin problemas. Tercer out y los dominicanos se van en fila.