Segunda BAJA

Cambio de pitcher por parte de Puerto Rico, Julián García toma el lugar de Ronnie Williams. Donovan Casey recibe base por bola. Donovan se roba la segunda base. Carlos Mendivil conecta batazo elevado hacia jardín izquierdo y es dominado, cae el primer out. Billy Hamilton saca rola hacia el central, pero es dominado en primera cae el segundo out, aunque Casey llega a tercera. Rudy Martin conecta elevado hacia el jardín izquierdo y es puesto fuera de circulación, cae el tercer out.