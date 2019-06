México festeja T-MEC; en agosto define EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador festejó ayer la ratificación del Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en el Senado, convirtiéndose en el primer socio tras firmar el convenio el 30 de noviembre de 2018. “Es una muy buena noticia… significa inversión extranjera en México, empleos, significa tener garantizado el comercio de las mercancías que producimos”.

Aunque el acuerdo ahora debe aprobarse por los legisladores de Estados Unidos y Canadá, Donald Trump sorprendió y también se mostró complacido por lo avalado en México: “Felicidades al Presidente López Obrador. México votó para ratificar el T-MEC por un amplio margen. Es hora de que el Congreso haga lo mismo aquí”.

La ratificación del pacto enfrenta algo de oposición en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde los demócratas son mayoría. Aún se negocian temas medioambientales, de propiedad intelectual y otros sobre el reforzamiento de los mecanismos de ejecución para los compromisos adquiridos en materia laboral. Sin embargo, todo indica que en agosto avanzaría el convenio para luego pasar a Canadá, en donde no hay conflicto por el contenido y podría autorizarse entre agosto y septiembre.

Destaca que los legisladores mexicanos aprobaron previamente una serie de reformas laborales que habían sido exigidas por Estados Unidos. Ayer, la Secretaría de Economía indicó que “México manda un claro mensaje a favor de una economía abierta y de profundizar su integración económica en la Región”.

En los números, Estados Unidos compra 80% de las exportaciones mexicanas, que el año pasado alcanzaron un valor de 358 mil millones de dólares. Tan sólo en el primer trimestre de 2019, ambos países tuvieron un intercambio comercial de 203 mil millones de dólares, colocando a México como el principal socio comercial de Estados Unidos por primera vez, por delante de Canadá y China.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial afirmó que la ratificación del tratado “es un paso importante para generar certidumbre a la inversión, mayores oportunidades para los trabajadores y consumidores, así como condiciones para potenciar el desarrollo de nuestro país”.

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se inició en agosto de 2017 a instancias del presidente Donald Trump, quien calificaba a ese instrumento, en vigor desde 1994, como el peor acuerdo comercial en la historia de su país.

Beneficios para los trabajadores y consumidores, es el escenario que anticipa el Consejo Coordinador Empresarial tras la ratificación del T-MEC. AFP/D. Meyer

Prevén certidumbre y oportunidades laborales

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció al Senado de la República por ratificar el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, pues este trabajo representa un paso importante para generar certidumbre a la inversión.

Remarcó que este hecho dará mayores oportunidades para los trabajadores y consumidores, así como condiciones para potenciar el desarrollo del país.

El Consejo apuntó que el sector privado continuará sumando esfuerzos con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, con la intención de impulsar la aprobación del tratado. Esto porque puede convertir a Norteamérica en la Región más competitiva del mundo una vez que entre en vigor, “debido a la profunda integración de sus cadenas de valor”, remarcó.

Para Juan Pablo Castañón, ex presidente del organismo, el Gobierno federal deberá asumir una actitud promotora de la actividad económica, la inversión y el empleo. Eso debe hacerse en apego al Estado de derecho que brinde confianza. “Sin improvisaciones ni medidas que crean confusión o incertidumbre”.

En tanto, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, confió en que pronto se dará este paso con los otros dos socios comerciales de América del Norte.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, se congratuló por la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Calificó este hecho como una “gran noticia para México y para sus socios en América del Norte”.

Con esta aprobación, dijo, México manda un claro mensaje en favor de una economía abierta y para profundizar su integración económica en la Región. “El T-MEC dota de certidumbre a inversionistas, consumidores y productores para seguir apostando por la economía mexicana integrada con una América del Norte económicamente vigorosa”.

En ese sentido, afirmó que el acuerdo traerá beneficios para el país porque la certidumbre y previsibilidad de sus reglas serán un motor para el crecimiento y desarrollo.

Con ello se mantiene la apertura en el comercio agrícola en Norteamérica, que para México en este rubro sumó 50 mil 700 millones de dólares durante 2018.

También se asegura la integración productiva en el sector automotor, en el cual el comercio alcanzó 139 mil 244 millones de dólares entre los tres socios comerciales el año pasado.

Subrayó que las ganancias se han consolidado desde hace 25 años, cuando entró en vigor del TLCAN, y en especial en relación con las cadenas regionales de valor y la competitividad regional.

Acentuó que el T-MEC establece nuevas reglas para una economía digital y la participación del comercio exterior a más empresas, sectores y regiones.

Con ese contexto, México ha logrado cifras récord a nivel comercial en su relación con sus socios en América del Norte, pues se convirtió en el primer socio comercial durante el primer cuatrimestre de 2019. Ello porque alcanzó un comercio superior de 203 mil millones de dólares con el vecino país del Norte, incluso por arriba de Canadá y China, según la Secretaría de Economía.

Por su parte, la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, aseguró que “el tratado es un proyecto de gran envergadura y de largo plazo que da certidumbre. La coyuntura a veces no es lo que quisiéramos, pero la coyuntura no debe descarrilar el largo plazo y sobre todo no debe descarrilar un proyecto que sí ha demostrado tener un importante anclaje en la región”.

Por mayoría, el Senado de México ratificó ayer el T-MEC. NOTIMEX

Adiós al TLCAN

De acuerdo con el dictamen aprobado, tras 25 años de vigencia, el TLCAN permitió a México aumentar 6.8 veces su comercio con el mundo y 5.4 veces su intercambio con América del Norte. También se posicionó como un destacado destino para la inversión extranjera directa, recibiendo 539 mil 868 millones de dólares en el periodo 1999-2018.

También se posicionó como un destacado destino para la inversión extranjera directa, recibiendo 539 mil 868 millones de dólares en el periodo 1999-2018. El nuevo acuerdo comercial establece un mecanismo de revisión y extensión y cuenta con una vigencia de 16 años, prorrogables por periodos similares.

La ratificación ocurre tras las últimas diferencias diplomáticas con Estados Unidos debido a una crisis migratoria.

Panorama

La Secretaría de Economía de México resalta los siguientes beneficios del T-MEC para México:

La certidumbre y previsibilidad de sus reglas, que seguirán apoyando al comercio con sus socios en la Región como un motor para el crecimiento y desarrollo. Mantiene la apertura en el comercio agrícola en Norteamérica, que para México sumó 50 mil 700 millones de dólares en 2018. Asegura la integración productiva en el sector automotriz, donde el comercio de México con sus socios en América del Norte sumó 139 mil 244 millones de dólares en 2018. Consolida las ganancias obtenidas desde la entrada en vigor del TLCAN, hace más de 25 años, especialmente con relación a las cadenas regionales de valor y a la competitividad regional. Establece nuevas reglas para una economía digital en donde puedan participar en el comercio exterior más empresas, sectores y regiones de México. En los últimos años, México ha logrado cifras récord a nivel comercial en su relación con sus socios en América del Norte. De hecho, durante el primer cuatrimestre de 2019, por primera vez en la historia, nuestro país se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos, con un comercio superior a los 203 mil millones de dólares, por arriba de Canadá y China.

GUÍA

¿Qué sigue?

El camino que tiene México por recorrer en los Poderes Legislativos de América del Norte es complejo. En Estados Unidos, apenas el 30 de mayo, Donald Trump envió a su Congreso el borrador de la “Declaración de Acción Administrativa” del acuerdo. Así inició una cuenta regresiva de 30 días después de los que se tendría que enviar a votación. El problema es que el movimiento de Trump no fue bien recibido por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Su facción aún negocia con la Representación Comercial temas medioambientales, de propiedad intelectual y otros sobre el reforzamiento de los mecanismos de ejecución de los compromisos adquiridos en materia laboral.

En el escenario ideal, Pelosi enviaría el acuerdo a votación antes del 29 de junio. Luego, los legisladores contarían con dos meses para analizar y votar.

Tras pasar por la Cámara Baja, el acuerdo sería enviado al Senado, en donde contarían con un mes para realizar el mismo proceso, aunque por la mayoría republicana no se perciben mayores complicaciones. Los senadores han buscado votar el acuerdo antes del receso legislativo que inicia el 3 de agosto, aunque podría recorrerse a septiembre.

En Canadá no hay polémica y el documento se presentaría una vez que Estados Unidos dé luz verde. El Parlamento entrará en receso y regresaría después de la elección federal (21 de octubre); sin embargo, podría sesionar de emergencia antes para avalar el tratado (a finales de agosto o septiembre).

“Nos adelantamos a Canadá y Estados Unidos”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló por la ratificación del Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en el Senado. Mediante un video publicado en redes sociales, destacó que la aprobación ocurrió por el voto mayoritario de los legisladores, “lo que significa que hay unidad y estamos de acuerdo en fortalecer las relaciones de México con Estados Unidos y Canadá”. También calificó la ratificación como “una buena noticia” y recordó que México está “apostando y decidiendo por el libre comercio”. “Nos adelantamos a Canadá y Estados Unidos… con esto volvemos a reiterar nuestra determinación y convicción de mantener relaciones de amistad y cooperación para el desarrollo con ambos países”.

Y abundó: “queremos la integración no sólo de los Gobiernos y de las relaciones económicas o comerciales, queremos la integración de nuestros pueblos, de nuestra América”.

En el segundo día de un periodo extraordinario de sesiones, los senadores aprobaron el T-MEC con 114 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, convirtiendo a México en el primero de los tres socios en hacerlo.

La renegociación del TLCAN se inició en agosto de 2017. Las partes firmaron el nuevo instrumento el 30 de noviembre de 2018, el último día de mandato del ahora ex presidente priista Enrique Peña Nieto.

LOS EFECTOS

Automotriz

El acuerdo incluye cambios en las reglas de origen de la industria automotriz. Con el TLCAN se exigía que un 62.5% de la producción de un automóvil ligero fuera hecha en alguno de los tres países para tener acceso a los aranceles preferenciales, pero con el T-MEC se elevó al 75 por ciento. En otras palabras, el nuevo acuerdo exige que 75% de un vehículo debe ser fabricado en uno de los tres países para no pagar aranceles.

El golpe no es para México. Las empresas estadounidenses establecidas en México compran actualmente autopartes a fabricantes de China y Corea. Y bajo los nuevos términos, tendrían que comprar mayor cantidad de insumos a alguno de los tres países que integran el acuerdo.

Por otro lado, Estados Unidos logró que entre 40% y 45% del automóvil fabricado dentro de los tres países deba ser producido por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora. Así se pretende incentivar a las empresas estadounidenses para que se instalen en su país. De ocurrir, podría afectar la creación de empleo en México.

Farmacéuticas

En este sector se aumentaron las barreras de acceso a los medicamentos genéricos y biocomparables. En la práctica, las farmacéuticas mexicanas quedan más protegidas con relación a la competencia que supone el ingreso de medicamentos genéricos. De este modo, se mantiene (incluso podría encarecerse) el precio final para los consumidores, puesto que los genéricos suelen ser más baratos que los medicamentos de marca.

Derechos laborales

El nuevo tratado contempla un anexo en el que los tres países se comprometen a adoptar y cumplir normas y prácticas laborales conforme a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, no está claro cómo ese compromiso se traducirá en acciones concretas.

Hay ciertas disposiciones que México deberá cumplir, como establecer en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva y crear organismos independientes para el registro de elecciones sindicales.

El pacto incluye algunas modificaciones a la legislación laboral en México.

Novedades

Las voces críticas aseguran que en realidad el nuevo pacto no contiene muchas novedades.

En el sector energético no hay mayores cambios. Tampoco en telecomunicaciones o la industria petrolera. Lo mismo ocurre con la agricultura, dado que Estados Unidos podrá seguir vendiendo el maíz a un precio más bajo porque está subsidiado.

Condicionante

En otra área, el tratado incorpora una cláusula que establece que los integrantes del pacto deben informar a los otros miembros sobre sus intenciones de iniciar un tratado de libre comercio con algún país que no opere bajo condiciones de libre mercado. El acuerdo contempla que cualquiera de las tres partes implicadas puede rescindir el tratado en caso de que uno de los integrantes no cumpla con esta cláusula.

Analistas apuntan que esta condición podría haber sido impulsada por Estados Unidos para restringir acuerdos con países como China.

