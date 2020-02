México debe renegociar su acuerdo comercial tras "brexit"

El pasado 1 de febrero el Reino Unido abandonó a la Unión Europea (UE) después de cuatro años en los que la mayoría del pueblo británico aprobó la salida, conocida desde entonces como brexit.

Sin embargo, pese a que formalmente el Gobierno británico ya no forma parte del bloque comunitario, en los hechos debe regirse a las leyes y a los tratados de la UE. Durante lo que resta de 2020 deberá negociar un nuevo acuerdo para, finalmente, ser una nación sin reglamentos que los unan.

En ese proceso, México debe renegociar sus acuerdos comerciales con la UE y el Reino Unido para adaptarse a la nueva situación mundial. La directora del Programa de Estudios Europeos y académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por la Cátedra Jean Monnet, Paulina Astroza, señaló que “en el caso de América Latina, gran parte del bloque o de países como México y Chile, están vinculados por los acuerdos de asociación o los acuerdos de libre comercio. Esos tratados van a seguir en vigencia durante este año porque todo el derecho de la Unión Europea se sigue aplicando al Reino Unido hasta el 31 de diciembre”.

Y advirtió que “México no ha negociado acuerdos espejo o de continuidad con el Reino Unido durante este tiempo y debe hacerlo ahora, porque si no lo hace se va a quedar con un vacío legal. Y en el caso de los tratados, va a tener que aplicar las reglas de la Organización Mundial de Comercio”.

Esos acuerdos espejo lo que hacen es replicar los pactos que ya se tienen con la UE sólo que ahora de manera bilateral con el Gobierno del Reino Unido. Chile fue la primera nación en hacerlo.

México mantiene relaciones comerciales con la UE desde el año 2000.

México no ha negociado acuerdos espejo o de continuidad con el Reino Unido. AP/A. Franco

LA VOZ DEL EXPERTO

“Salida es un hecho histórico”

Paulina Astroza

Para Paulina Astroza, la salida del Reino Unido de la Unión Europea es un hecho histórico ya que es la primera vez que un Estado se retira voluntariamente del bloque. “Iniciaron seis, llegaron a 28 y ahora uno se retira. Pero va más allá, porque la campaña del referéndum para llegar al brexit está muy unida a otras naciones y a otros presidentes que han cambiado la lógica de las relaciones internacionales y están planteando ya no seguir por la vía multilateral”.

Reino Unido, con nueva fecha límite para abandonar el bloque

Pese a que el Gobierno del Reino Unido concluyó el proceso de salida de la Unión Europea, todo sigue igual en términos de políticas públicas y derecho internacional.

Desde ahora, los equipos negociadores deben buscar un nuevo acuerdo para terminar sus relaciones. El plazo pactado es el 31 de diciembre de 2020.

“Reino Unido el 1 de febrero dejó de ser parte de la Unión Europea, se bajaron banderas, ya no participan más ni en el Parlamento ni el Consejo, no tienen voz ni voto en las instituciones europeas. Pero hasta el 31 de diciembre de 2020 rige el acuerdo de salida que negoció Theresa May y Boris Johnson, y ese pacto dice que el Reino Unido está obligado a aplicar todo el derecho de la UE; es como si no hubiera cambiado nada: tiene las mismas obligaciones y derechos, incluso la propia corte de justicia de UE tiene jurisdicción este año aunque el Reino Unido no siga siendo parte de la toma de decisión”, explica la especialista en Estudios Europeos, Paulina Astroza.

En caso de que ambos lados no logren un nuevo tratado antes de fin de año, existe la posibilidad de que se puedan prorrogar las negociaciones siempre y cuando se acuerde antes del 1 de julio y lo avale Reino Unido y los 27 jefes de Estado del Consejo Europeo.

“La negociación no es sólo un acuerdo comercial, es muchísimo más amplia: son todos los temas que estaban regulados por la Unión Europea y se ve muy poco realista que un tratado tan amplio, y con tantas divergencias, esté terminado al 31 de diciembre. Boris Johnson pasó una ley por el Parlamento británico una vez que ganó, esa ley dice que ellos no van a pedir prórroga. Pero así como dictó la ley puede derogarla y habilitar una nueva para negociar”.

CRONOLOGÍA

23 de junio del 2016

El brexit gana el referéndum

En una votación muy apretada, el entonces primer ministro británico, David Cameron, anunció que el brexit se impuso por 51.9%. Tras dar los resultados, Cameron dimitió ya que era partidario del no, que obtuvo 48.1 por ciento.

28 de marzo del 2017

Theresa May firma la carta que solicita la salida de la Unión Europea

Tras la dimisión de Cameron, Theresa May asumió en el cargo y fue la encargada de presentar al bloque europeo la carta que solicitaba aplicar el artículo 50 del Tratado de Lisboa que pedía la salida del Reino Unido del club europeo. La fecha que se fijó, entonces, para la salida fue el 30 de marzo del 2019.

9 de diciembre del 2017

Primer pacto de salida

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y Theresa May pactaron el primer acuerdo para lograr el brexit. El Reino Unido avaló las propuestas para hacerse cargo de los costos que generara la salida y garantizar los derechos ganados por los ciudadanos europeos.

EL INFORMADOR/E. Victoria

15 de enero del 2019

May pierde la votación sobre el acuerdo del brexit

Por primera vez, el Parlamento británico votó en contra del acuerdo de brexit negociado entre el Gobierno de May y la Unión Europea por 432 votos contra 202, de los cuales 118 eran del mismo Partido Conservador. La derrota fue la mayor para un primer ministro desde 1918.

13 de marzo del 2019

El Parlamento bloquea un brexit sin acuerdo

Pese a negar el acuerdo entre Theresa May y la Unión Europea, el Parlamento avaló la propuesta para no salir sin un acuerdo negociado. La votación fue sólo de cuatro votos de diferencia.

14 de marzo del 2019

Dicen no a un segundo referéndum

Por considerar que el aval que obtuvo el brexit era demasiado estrecho, muchas voces reclamaron un nuevo referéndum; la ministra de mayor jerarquía en Escocia, Nicola Sturgeon, entre ellas. Sin embargo, los diputados británicos también rechazaron un segundo referéndum.

7 de junio del 2019

Theresa May dimite

La primera ministra del Reino Unido firma dimisión como líder del Partido Conservador después de no materializar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) en los plazos pactados.

23 de julio del 2019

Boris Johnson, nuevo primer ministro

El derechista Boris Johnson se convirtió en el primer ministro británico en reemplazo de Theresa May. Su primera acción fue anunciar que no prorrogaría otra vez la fecha de salida.

22 de octubre del 2019

Aprueban acuerdo de salida propuesto por Johnson

La Cámara de los Comunes avaló un acuerdo de brexit, el presentado por Boris Johnson. Sin embargo, impidió que la salida se realizara antes del 31 de octubre, fecha límite que había impuesto el primer ministro.

20 de diciembre del 2019

El Reino Unido promulga la Ley del brexit

El Parlamento británico aprobó la fecha de la salida de la Unión Europea para el 31 de enero de 2020. Tres años y medio después del referéndum.

En 2019, el Parlamento escocés aprobó la ley de referendos que le permitiría organizar una consulta para dejar la Gran Bretaña. ARCHIVO

Escocia quiere independizarse

Como resultado de la oposición de Escocia al brexit, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, busca que este año se celebre un referéndum de independencia para su país.

La dirigente nacionalista ha asegurado que “es posible que Escocia celebre un plebiscito de independencia este año”, para lo que su ejecutivo ya se ha puesto a trabajar.

Anunció que solicitará a la Comisión Electoral que se pronuncie sobre si sería adecuado utilizar la misma pregunta de 2014 (”¿Debe Escocia ser un país independiente?”), cuando 55% rechazó la separación.

Además, en los próximos meses el Gobierno escocés publicará una serie de documentos que, según Sturgeon, contendrán “la información y las respuestas” que la gente necesita para tomar una decisión sobre la independencia, así como su formación, el Partido Nacionalista Escocés (SNP) doblará la inversión dedicada a hacer campaña por la separación.

A finales de 2019, el Parlamento escocés aprobó la ley de referendos que le permitiría organizar una consulta para dejar la Gran Bretaña, pero todo ello puede quedar en nada si el Gobierno de Boris Johnson mantiene su rechazo a transferirle los poderes que pondrían un referéndum legal en manos de la Cámara regional.

Sturgeon se mostró convencida de que esta negativa no puede sostenerse indefinidamente y dijo que si no se consigue una consulta este año, se hará tras las elecciones autónomas de mayo de 2021.

Con información de agencias