Zapopan está listo para festejar a la práctica del deporte y el atletismo cuando se de el disparo de salida en su tradicional medio maratón internacional que este próximo domingo vivirá su edición número 34. La cita es en punto de las 7:00 horas y la salida será frente a la presidencia municipal de Zapopan, esperándose la participación de al menos seis mil corredores.

Sin embargo, no será un medio maratón más, pues al correrlo se tendrá la oportunidad de asistir al Campeonato Mundial de Medio Maratón que se celebrará en la ciudad de Riga, República de Letonia el 30 de septiembre y 1 de octubre del presente año. Las marcas para poder clasificarse al mundial se darán en categorías varonil y femenil. Para los hombres se necesita un tiempo de 1:04.00 horas o menos; en mujeres 1:14:00 o menos.

Con una ruta certificada y homologada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C., los atletas partirán desde la avenida Hidalgo; llegando a la calle Constitución darán vuelta en “U” para retomar Hidalgo y bajar hasta Eva Briseño (a espaldas de la Basílica). Al encontrarse con avenida Patria doblarán a la derecha continuando la carrera hasta la calle Santo Tomás de Aquino, para que el contingente retorne a esta altura y se regrese otra vez por Patria; los corredores seguirán hasta dar vuelta a la izquierda en avenida Américas y reencontrarse con la avenida Hidalgo para cruzar la meta que estará en el mismo punto de salida.

Todos los corredores que finalicen la ruta serán reconocidos con una medalla conmemorativa de la competencia, pero los primeros cinco lugares que lleguen a la meta obtendrán dinero en efectivo en partes iguales. Es decir, tanto en la rama varonil como en la femenil, se llevarán la misma cantidad de dinero, esto como una iniciativa del municipio en cuanto a equidad de género.

La bolsa en premios suma 828 mil 700 pesos y también se reconocerá con premios especiales a aquellos competidores que rompan la marca del medio maratón. En la rama femenil la marca es de 1:13.56 impuesta en 2018 por Grace Nganga; mientras que, en la varonil es de 1:03.56 que logró Robert Haitho en 2022. Así mismo, para el mejor mexicano y mexicana por nacimiento que mejor colocados estén en la clasificación general se les premiará con 15 mil pesos.

NUMERALIA

La cifras

6 mil corredores se espera que compitan este domingo por las principales vialidades de Zapopan.

34 ediciones del Medio Maratón de Zapopan se cumplirán este fin de semana.

Demandante

El recorrido del 21K de Zapopan destaca por sus variaciones en altura, lo que exige una mayor preparación para completarse.

Último ganador

Robert Gaito

Durante el Medio Maratón de Zapopan del año pasado, el keniano no solo se coronó, sino que también impuso un nuevo récord de 1:03.36.

Última ganadora

Risper Gebsawa

Es reconocida como una campeona destacada porque ha logrado la victoria de los 21K zapopanos en cuatro ocasiones: 2014, 2016, 2019 y 2022.

Último mexicano ganador

José Luis Santana

El fondista jalisciense se llevó el triunfo de la edición 31, en 2018, con un tiempo de 1:05:04, superando por dos minutos a su más cercano rival.

Última mexicana ganadora

Mayra Sánchez

Ha transcurrido una década desde que una fondista mexicana se impuso por última vez, pues la mexiquense se impuso en 2013 con una marca de 1:15:14.

Último jalisciense ganador

José Luis Santana

Durante el 2018, José Luis Santana puso en alto al atletismo local, consiguiendo llegar en primer lugar y ser el último jalisciense en llevarse la prueba.

HISTORIA

El Medio Maratón de Zapopan es uno de los eventos favoritos. ESPECIAL/Gobierno de Zapopan

Competencia de tradición

Corría el año de 1981 cuando Ricardo Chávez Pérez, el entonces alcalde de Zapopan, tomó la decisión de crear una carrera para la gente del municipio. Con ayuda de Manuel Navarro organizaron dicha competencia, misma que representó todo un reto por la poca cultura deportiva que se tenía entre la sociedad en torno a un evento de este tipo.

Los ganadores en su primera edición fueron Maricela Díaz por parte de la rama femenil y Audón Hernández para los varones, ambos jaliscienses.

En 1997 el Consejo Municipal del Deporte de Zapopan tomó las riendas de la planeación del 21K de Zapopan y no ha parado hasta la actualidad. A través de los años el Medio Maratón se consolidó como uno de los eventos deportivos más representativos del municipio y también uno de los más longevos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En el año 2000 se tuvieron a los primeros ganadores de otro país, pues fue en esa edición cuando se integraron extranjeros de élite a la competencia, puesto que el Medio Maratón ganó fama nacional e internacional conforme se iba realizando año tras año.

Hoy en día, durante el evento no sólo se tiene la intención de correr, sino también de que se disfrute de en familia. A los alrededores del recorrido, el ambiente que ponen los ciudadanos se puede sentir y ver con islas de animación y recreación que ofrecen actividades deportivas, pequeños conciertos de música, entre otras amenidades que le dan color a una exigente prueba.

Iván honrará la memoria de su padre. ESPECIAL

Una carrera con dedicatoria

Diferentes pueden ser los motivos por los cuales una persona decide inscribirse a un medio maratón, entre ellas suelen ser por cumplir algún objetivo personal o bien, retarse a sí mismo. Sin embargo, para Iván Sira, tras ausentarse ocho años del 21K de Zapopan, su regreso significa honrar a su papá, quien falleció en abril de 2022. A partir de entonces, se prometió a sí mismo, pero sobre todo a la memoria de su padre, estar presente en este evento año con año.

“Siempre me ha gustado correr, pero lo que más me motivó fue mi papá, porque él en cada carrera siempre me iba a ver y esa era mi motivación. En 2016 dejé de correr, y el día 19 de abril de 2022 murió mi papá. Desde esa fecha decidí correr todos los medios maratones y el maratón de Guadalajara a partir de este año”, comentó.

En esta ocasión, desea mejorar su marca personal, puesto que ha entrenado e incluso apartado algunas bebidas para poder mejorar su condición física con la intención de estar listo para finalizar un circuito tan complicado como el de este medio maratón.

“Espero mejorar el tiempo que hice en 2015, porque sí es un circuito que es pesado, ya que al inicio de la ruta y al final es pura subida. He mejorado, ya que antes corría cinco kilómetros en 30 minutos y ahora hago 10 kilómetros en 58 minutos”.

Sarahí Martín disfruta del recorrido por Zapopan. ESPECIAL

Por el orgullo de ser zapopana

Salir a tomar las calles de Zapopan y poder observar sus edificios más icónicos es una de las razones por las cuales Sarahí Martín regresa un año más a correr el medio maratón del municipio. Desde hace cinco años ella tomó la decisión de estar por primera vez presente en una prueba de fondo, misma que mantiene vigente.

“Mi principal motivación es que este medio maratón es en Zapopan, la ciudad donde yo vivo, sobre todo que el recorrido está muy padre, ya que sale de un lugar muy emblemático para la ciudad que es frente a la presidencia y la basílica. Además, es un medio maratón bastante retador”, comentó entusiasmada.

Para los competidores este circuito representa un gran reto no sólo por la complejidad que suele ser al correrlo, sino también por el desgaste y la satisfacción que provoca al terminarlo. Es por ello que es importante prepararse con anticipación, ya sea entrenando varios días a la semana o cuidando la alimentación para poder llegar con la mejor condición física posible.

“Mi preparación consiste en salir a correr a lugares que tienen alguna complejidad, por ejemplo, corro por Acueducto, Américas o Patria, avenidas que tienen bastantes subidas justo como el medio maratón. También he dejado de lado la comida chatarra y evito el alcohol”, añadió Sarahí.

Considera que este evento aporta mucho a la sociedad en cuanto a la cultura del deporte, motivando a la gente a ser partícipe, dándoles el espacio adecuado, priorizando que las personas puedan tomar las calles al cerrar las vialidades que son destinadas para los automovilistas.

“El medio maratón motiva e incentiva a muchísima gente a hacer deporte, el hecho de que se puedan cerrar calles tan emblemáticas de la ciudad y que la gente pueda ser libre y salir corriendo va jalando a que se practique el deporte. Sobre todo que la ruta y la organización está muy bien hecha”, concluyó.

VISIÓN DE GOBIERNO

El trabajo del alcalde Juan José Frangie y de Alejandra Galindo es acercar el deporte a la ciudadanía. ESPECIAL/Gobierno de Zapopan

La importancia que tiene el evento para el municipio

El renombre que tiene el Medio Maratón de Zapopan no es lo único que le da importancia a este evento, sino también poder conectar con el entorno y disfrutar de lo que el municipio les da a los ciudadanos que viven en él. Así lo mencionó Alejandra Galindo, directora general del Comude.

“Es uno de los eventos más tradicionales e icónicos del municipio, en él se apropian los caminadores y los corredores de lo que son las vías. En ese momento, en el que haces una fiesta deportiva en las calles del municipio, haces que la gente salga a la calle y también apoye los deportistas y el deportista también vaya corriendo en un entorno muy agradable”, comentó la titular del organismo.

Para volver a traer una competencia de esta magnitud, la planeación estuvo a cargo del Comude junto con el alcalde de Zapopan, logrando una organización codo a codo también con importantes patrocinadores que hacen posible que la edición 34 del 21K zapopano sea una realidad.

“Nuestro patrocinador el principal es Dalton, es el que se suma y adopta a este medio maratón en esta ocasión. Pero también tenemos la participación de otros patrocinadores como son Quiero TV, Gatorade que es el que encargado de toda la hidratación junto con Epura, además también están Jaloma y Viajes OH”, señaló Galindo.

El deporte en general es un tema de relevancia para esta dependencia, creando proyectos con una importante inversión. Por ello, este tipo de eventos generan grandes expectativas a la hora de realizarlos y se siguen llevando a cabo año tras año.

“Una de las bases, y dentro de la filosofía del deporte municipal, es crear entornos propios para hacer deporte, apostándole que en la medida en que el ciudadano, a través del deporte, enseñe a un joven o a un niño a llevar una disciplina. A la larga no nada más va a traer grandes deportistas, sino también va a traer buenos ciudadanos, que es a lo que le estamos apostando”, agregó Galindo.