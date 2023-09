Marcelo Ebrard: “Sigue la posibilidad de competir en 2024”

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón afirmó que quedó completamente fuera del proceso interno para definir la candidatura interna por Morena, sin embargo, dijo que su participación por la contienda nacional a la Presidencia de México sigue vigente.

—“¿Estás definitivamente fuera del proceso?” —preguntó Azucena Uresti al excanciller en entrevista para Radio Fórmula.

—“Sí, nos sacó la Policía” —respondió Marcelo Ebrard.

“Hay que seguir luchando por lo que cree uno, seguiré diciendo lo que es la verdad y eso es lo que voy a hacer. Como destino final yo estuve participando en este proceso para que se respetara la voluntad de la gente y el lunes veremos qué decisión tomar para que eso se cumpla”, añadió Ebrard Casaubón.

¿Considerará a Movimiento Ciudadano?

Al ser cuestionado sobre si ahora consideraría ir con Movimiento Ciudadano (MC), el excanciller dijo lo siguiente: “Es una decisión que tendremos que ver, el lunes tendremos asamblea, pero no es algo que nos hayamos propuesto como destino final”.

Respecto a la posibilidad de que su sueño de llegar a la Presidencia se haya frustrado, aseveró: “Vamos a ver, siempre estará vigente”.

Igualmente, Marcelo Ebrard comentó que está a favor de repetir todo el proceso, independientemente del resultado de la encuesta de Morena.

“Que se repita (...) lo que importa es que podamos decir que este proceso fue impecable y que la gente diga ‘se respetó’”, fue lo que respondió el aspirante, al señalar inconsistencias en todo el proceso de selección.

Marcelo Ebrard dijo que el lunes definirá su postura con respecto a la carrera pesidencial de 2024. SUN/O. Carvajal

“La Policía nos sacó del conteo”, sostiene Ebrard

Dijo que los resultados ponen en tela de juicio la veracidad del proceso, pues 31 urnas quedaron anuladas, es decir un 14.4% de la principal encuesta, según la información que el partido le proporcionó previo a la revelación final de resultados.

Aclaró que las urnas que fueron anuladas fueron aquellas que no estaban selladas o que no estuvieron supervisadas por los encargados.

Ebrard dijo que no tiene elementos para declarar los resultados como un fraude, pero sí como un “grave error”, al no dejar entrar a su representante al conteo y al no considerar los argumentos de por qué era prudente corregir los errores del proceso encuestador.

El funcionario concluyó dejando claro que el lunes definirá su destino como candidato.

SUN

Resultado de las cuatro encuestas espejo. EL INFORMADOR/L. Martínez

Las “corcholatas” cierran filas, menos Marcelo Ebrard

Cuatro de los cinco aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, que ayer designó a Claudia Sheinbaum como su candidata para las elecciones presidenciales de 2024, le manifestaron su respaldo y cerraron filas en torno a su figura, con el excanciller Marcelo Ebrard como la excepción.

Ebrard, quien decidió no aceptar los resultados de la encuesta, se apuntó como el protagonista de la jornada previo a la designación, ya que horas antes del anuncio exigió repetir el proceso interno por un exceso de “incidencias” que dejaron la contienda “sin remedio” y adelantó que el próximo lunes anunciará qué pasará con su futuro político.

“Le digo a Claudia Sheinbaum que cuente conmigo. Que la respeto, que la reconozco y que estaré luchando donde esté para que logremos que nuestro movimiento ratifique el triunfo en 2024”, dijo el senador Ricardo Monreal en la conferencia de prensa en la que Morena anunció a la ganadora del proceso interno.

Además, llamó a “que no nos gane la arrogancia ni el exceso de optimismo”.

“Tenemos que llamar a todos los que no están aquí, incluyendo al compañero Marcelo Ebrard, que todos lo necesitamos. No actuemos de manera facciosa, llamemos a todos para que podamos construir la victoria”, añadió.

En su turno, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, dijo: “hoy hemos dado, quienes formamos parte de este movimiento, una nueva lección. Lección de entereza, de probidad, de compromiso (...) el pueblo decidió y hoy reconozco y felicito a mi compañera, a Claudia Sheinbaum. Muchas felicidades”.

A ellos siguieron el diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña, el ex líder de los senadores de Morena Ricardo Monreal, y al senador con licencia del Partido Verde de México (PVEM) Manuel Velasco.

La ahora candidata presidencial también fue felicitada por Fernández Noroña y Velasco.

EFE

ABANDONÓ EL PROCESO

Pidió repetir el proceso de selección de la candidatura

14:30 horas: El excanciller Marcelo Ebrard pidió ayer repetir el proceso para definir la candidatura presidencial de Morena, porque "no tiene remedio", una acusación hecha apenas horas antes de revelarse al ganador.

"Nosotros afirmamos que esto debe reponerse, ya no tiene remedio. Quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, no se han contado votos", denunció Ebrard en una rueda de prensa en Ciudad de México.

Esta denuncia abre una grieta en Morena. "Son demasiadas incidencias, entonces ya no sabemos el resultado, inclusive puede ser muy cuestionable el resultado. Entonces es mejor hacerlo bien, que repitan el procedimiento", insistió el ex canciller.

Ebrard elevó sus críticas al proceso interno, que empezó en junio y en el que antes acusó a funcionarios de Morena, del Gobierno federal y de Ciudad de México de usar recursos para movilizar a votantes a favor de Sheinbaum, quien desde un inicio ha liderado los sondeos.

Denunció que Malú Micher fue golpeada por policías

16:00 horas. Marcelo Ebrard denunció por la tarde que su representante en el proceso interno de Morena, Malú Micher, fue golpeada por policías de la Ciudad de México por querer pasar al conteo en el World Trade Center.

El excanciller detalló que la senadora Malú Micher sólo quería pasar a acreditar su representación al conteo, por lo que supuestamente fue agredida.

"Repudiamos el uso de la fuerza en su contra. Jamás pensé vivir algo así en mi propio partido" sentenció el aspirante.

Ayer, el equipo de trabajo de Marcelo Ebrard denunció irregularidades en las encuestas de Morena y afirmaron que el excanciller seguirá contribuyendo con Morena, siempre y cuando "no se ponga en riesgo un proceso democrático, legal, transparente, y apegado al acuerdo que firmaron y que asignaron las y los aspirantes en junio de este año", confirmó la senadora Malú Micher. Tras la denuncia, Gerardo Fernández Noroña negó que la agresión a la política fuera cierta.

Representantes del excanciller abandonaron el conteo

18:00. Notarios presentes en el conteo de boletas de Morena señalaron que los representantes de Marcelo Ebrard abandonaron el salón donde se está realizando el conteo desde las 14:40 horas.

Además, rechazaron la presencia de fuerzas de seguridad pública, como denunció la representante de Ebrard, la senadora Malú Micher.

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, reiteró que no hay fuerza de seguridad pública.

"Lamentablemente se ha difundido información equivocada, errónea, falsa", subrayó.

Poco más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que no enviaron agrupamiento alguno al World Trade Center en donde se llevó a cabo la encuesta de opinión ciudadana para definir a la o el Coordinador Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Precisaron que el resguardo del lugar está a cargo de la Policía Bancaria e Industrial, servicio que fue contratado y coordinado por el propio inmueble.