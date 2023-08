El exsecretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, cerró sus visitas a Jalisco en el marco de la contienda interna del partido para el proceso electoral de 2024. Destacó la importancia de Jalisco en las elecciones. De llegar a la Presidencia de México, se compromete a impulsar políticas públicas que aumenten el desarrollo económico, el crecimiento del sector tecnológico y el liderazgo que nuestro Estado ha consolidado en el Occidente del país, pero subrayó que el gran proyecto de su eventual sexenio sería el rescate integral del lago de Chapala, desde el río Lerma en su nacimiento, porque hay proyectos que conoce desde la década de los ochenta que no han sido aplicados.

“Tenemos un pésimo manejo de nuestros cuerpos de agua”, comentó Ebrard en entrevista conjunta con EL INFORMADOR y Canal 10 Quiero TV. “Y eso sucede en todo el país”, pero insistió en que se propone ser un Presidente que colabore con Jalisco y sus desarrollos en economía, cultura, tecnología y crecimiento urbano sustentable, pero con especial énfasis en el lago más grande del país y que crónicamente ha padecido contaminación y uso de su agua para las actividades agrícolas y pecuarias, además del abastecimiento para el consumo del área conurbada. Puntualizó que considera superados los conflictos internos en Morena por el tema de las encuestas que empezarán a aplicarse desde el 28 de agosto. Subrayó que los problemas más urgentes son la violencia y la inseguridad, para lo que se apoyará de la Guardia Nacional.

Vamos a ganarle a Claudia y no me interesa nada más: Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón regresó a Jalisco. Fue su última visita como aspirante a la candidatura presidencial de Morena y sus aliados (PT y el Verde), y aunque los cálculos de los observadores electorales coinciden en que la candidatura será finalmente para Claudia Sheinbaum Pardo, el exsecretario de Relaciones Exteriores se presentó optimista: “Vamos a ganar, así lo dicen las encuestas”. Tan confiado se manifestó, que incluso hizo públicos sus proyectos para Jalisco cuando regrese como candidato presidencial. “Con mucho respeto lo digo, pero soy el más capacitado de todos los compañeros que competimos”.

Ebrard fue enfático: “No estoy buscando una chamba”. No le interesa nada que no sea la presidencia a partir de 2024, y rechazó con énfasis cualquier integración, como secretario o funcionario, a un eventual gobierno federal que él no encabece a partir de 2024. Ni aunque Claudia Sheinbaum fuera la presidenta.

Marcelo Ebrard organizó junto a un amplio equipo de colaboradores un evento popular para clausurar sus recorridos por Jalisco. Alrededor de ocho mil personas (algunos entusiastas presumieron 10 mil) se reunieron con él para escucharlo en el parque Luis Quintanar (antes de la Solidaridad), donde confluyen Guadalajara y Tonalá. Animado, aplaudido y consciente de que ahora viene una semana de intensa y cuidadosa observación de las encuestas de Morena, el aspirante retomó su discurso: “La contienda es entre mi propuesta para ir al futuro, o la de Claudia (Sheinbaum), que siente que ya llegamos y sólo hay que sostenernos”.

En una entrevista para EL INFORMADOR y Canal 10 Quiero TV, Ebrard confirmó que ya está superado el conflicto interno de Morena por las casas encuestadoras contratadas para la etapa final de la selección de quien será coordinador de la defensa de la 4T. “Nos habían dejado fuera y por eso no firmamos el acuerdo, pero eso ya se arregló”.

En total, se aplicarán 12 mil cuestionarios en todo el país para el resultado de la encuesta. En Jalisco, serán poco menos de mil 500.

Cuestionado sobre la impresión de que es casi inevitable que haya dos candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, el excanciller argumentó con celeridad: “Las elecciones no son un asunto de género; se trata de quién puede dar resultados. En Morena vamos arriba Claudia y yo”.

Después de recorrer el país, Ebrard precisa que la inseguridad y la violencia es la mayor preocupación. Se le cuestionó sobre un mayor apoyo económico para las policías municipales y evadió el tema. Él apuesta por la Guardia Nacional y por la incorporación de la tecnología como lo puntualizó en el Plan Ángel. Detalló que en Qatar no sólo se sumó a un equipo de seguridad con elementos de la Guardia Nacional para dar seguridad a los mexicanos que acudieron al campeonato mundial de futbol, sino que aprovechó para conocer “todas las tecnologías” que existen en materia de seguridad y que pretende incluirlas en la operación nacional. “Y puntualmente, el combate a la impunidad”, y en este sentido, manifestó su solidaridad con los jaliscienses por el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.

Marcelo Ebrard externó elogios para los logros económicos, tecnológicos y culturales de Jalisco; se comprometió a rescatar el lago de Chapala si llega a la presidencia del país y sentenció que debe empezarse a trabajar en un sistema de salud general para todos los mexicanos, “porque tenemos 10 años para lograrlo”. Remató con un convencido “sí, va a ganar Morena en 2024”, porque hay crecimiento y elementos para eso.

LAS GIRAS

La 4T debe tener continuidad: Sheinbaum

En su penúltima asamblea informativa, Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, sugirió algunas ideas o apuntes para la construcción de “el segundo piso de la transformación” que se pueden sumar al Plan de Gobierno para darle continuidad a la 4T.

En ese sentido, la exmandataria aclaró a los asistentes que no se trata de propuestas ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) podría multarlos, sino que son ideas que podrían desarrollarse.

Sobre el tema de seguridad mencionó: “La paz y la seguridad como fruto de la justicia. Fortalecer la democracia participativa, la libertad y la protección de los derechos humanos. Un gobierno que no reprime. Se acabó el autoritarismo en nuestro país”.

Noroña agradece el apoyo popular

En su primer cierre de campaña Gerardo Fernández Noroña aseguró que sin espectaculares, sin dispendio económico y sin apoyo cupular, alcanzará la Coordinación de los Comités de la 4T el próximo 6 de septiembre.

“Hemos demostrado que sin dinero para espectaculares, para propagandas, sin repartir pizzas y con puro compromiso con la gente, vamos a ganar la Coordinación Nacional. Yo tengo un pueblo espectacular, no espectaculares y el pueblo me respalda”, declaró frente simpatizantes ayer por la tarde en su penúltimo evento público previo a la encuesta interna desde la Macroplaza de Monterrey, Nuevo León.

Indicó que no apelará a la victoria de cualquiera de sus compañeros de partido en caso de que él no alcance la coordinación.

Monreal asegura que dará la sorpresa

Al cerrar campaña en un acto masivo en la plaza de las Tres Culturas, Ricardo Monreal aseveró que si las encuestas de Morena “son reales, vamos a dar la sorpresa”.

Acompañado de su familia, senadores afines, políticos priistas como Fernando Castro Trenti y el exportero Adrián Chávez, reconoció que en vísperas de la realización de las encuestas para definir al candidato presidencial por Morena, existe preocupación.

En entrevista al término del mitin, dijo: “hay interrogantes sobre la técnica de las preguntas y la metodología de las encuestas, pero no abonaré ni al escepticismo, ni a la sospecha, ni a la duda”.

Descartó irse a Movimiento Ciudadano o la alianza opositora pesar del resultado de las encuestas.

Adán Augusto cierra asamblea regional

El pueblo manda, el pueblo va a ganar y va a continuar la Cuarta Transformación, aseguró Adán Augusto López Hernández durante la penúltima Asamblea Informativa que se llevó a cabo en Toluca. “Es una tarde inolvidable”.

Con un discurso centrado en la importancia de conocer la historia para lograr la transformación, el delegado hizo un recorrido por la historia y aseguró a los asistentes que es falso que haya una imposición del comunismo en el material educativo.

Habló de la marcha silenciosa con la que ha avanzado y mediante la que afirmó, ganará la encuesta.

“Hace poco más de un año en Toluca dijimos que todo llega a su tiempo, había que esperar y los tiempos del señor son perfectos. Ahora les digo: llegó el momento, ya es hora, que no quede duda”, afirmó.