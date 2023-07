Así como se consiguieron las vacunas contra el COVID-19 en México durante la difícil etapa de la pandemia, Marcelo Ebrard afirmó que de esa forma se esforzará para mejorar la seguridad pública tras ganar la Presidencia de la República. Y su Plan Ángel es una prioridad para lograr ese objetivo, aunque también apuesta al crecimiento económico del país.

El excanciller detalló ayer en Guadalajara su estrategia para recurrir a las herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial para utilizarse contra la delincuencia. Refirió que “en la Ciudad de México el sustento principal de la seguridad es la tecnología que introdujimos. La ciudad tiene miles de cámaras, es muy difícil cometer delitos y que no te sancionen. Y eso es lo que planteo a nivel nacional”.

Acentuó que “no podemos hacernos menos contra la inseguridad, ni tolerar este flagelo”, por eso la tecnología de punta apoyará a las labores de la Guardia Nacional para consolidar resultados en el corto plazo.

Dijo que no se tendrá invasión a la intimidad de las personas, ni se actuará fuera de la ley”.

En materia económica, va por la diversificación de los mercados internacionales y el asentamiento de grandes empresas.

Tras asegurar que a Jalisco le irá muy bien, se mostró seguro de ganar la contienda interna de Morena, subrayó que los debates son inminentes y agregó que ganará en la elección constitucional a cualquier candidata o candidato de la oposición.

Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia de México, estuvo ayer en Guadalajara y concedió una entrevista a este medio de comunicación. EL INFORMADOR/A. Navarro

Voy ganando: Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard, excanciller de México, es uno de los aspirantes que se encuentra en la contienda en la que, según ha señalado Morena, se elegirá a la persona que coordine el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, pero que para muchos es también la contienda para conocer quién será el candidato presidencial en las próximas elecciones de 2024.

Desde 2011 Ebrard Causabón había mostrado sus aspiraciones para ser el candidato que representaría al PRD en la contienda presidencial del año siguiente.

Hoy, Ebrard Causabón tiene una nueva oportunidad de ser quien contienda por la Presidencia de México y, en entrevista exclusiva para El Informador, aseguró que confía en que las encuestas internas esta vez le darán el pase a los comicios, pues dijo, ya las tiene ganadas.

También habló sobre su postura respecto de la panista Xóchitl Gálvez, quien en las últimas semanas ha ganado terreno en el ojo público, poniéndola como la candidata de facto del Frente Amplio por México.

Por ello, para Marcelo Ebrard cambiar de partido si las encuestas internas no lo favorecen de nueva cuenta, no es una opción, pues dijo, tiene las herramientas y la experiencia necesarias no sólo para abanderar a Morena, sino para gobernar al país.

—El año pasado decías: “Lo que se tiene que hacer es tener una encuesta transparente y pareja”. ¿Ya está logrado?

—Ya se llegó a un acuerdo: cada uno de nosotros propone dos encuestadoras y por sorteo sacamos cuatro de las que propongamos. Serían ocho propuestas, salen cuatro y de esas cuatro harán la encuesta. Tenemos esas más la que va a salir de Morena, entonces tienes cinco encuestas. Y que la pregunta sustantiva sea una boleta donde tú pones, ¿quién prefieres que sea quien encabece esa coordinación?

—Tú dijiste: “Que ya renuncien y vámonos”. ¿Eres el responsable de haber adelantado los tiempos electorales en el país?

—Se resistieron, hicieron bastante, pero yo no fui. Sólo dije, pues separémonos del cargo todos. Ahora lo mismo lo tiene que hacer Xóchitl y Santiago.

—Ha pasado un poco más de un mes, ¿cómo has sentido las reglas?

—Sí, tienes muchas restricciones, primero porque no va a haber debate, porque no se aceptó eso en Morena. A mi modo de ver, eso debería de ser algo indispensable en cualquier proceso. La segunda, pues esas disposiciones del INE que a veces son difíciles de interpretar. Va a haber que ajustarlas en un futuro.

—Emerge de la oposición la figura de Xóchitl Gálvez. ¿Obliga esto a Morena a replantear los recorridos de los seis aspirantes?

—No creo. Mira, el tema aquí es este: la elección o selección interna dentro de Morena va a ser decisiva, sí, pues es el partido en el Gobierno y tienen la mayor parte o la mayor proporción en las encuestas; y se sabía que iba a haber alguien enfrente.

—¿Veían una amenaza como la de Xóchitl?

—La verdad no, no me sorprende, la verdad no fue sorpresa. Porque como tienes los porcentajes en el país, era de esperarse que tuvieras enfrente a alguien. Suponer que no, francamente sería un error estratégico.

—¿Das por hecho que Xóchitl gane la interna?

—Es un poco anticipado, pero todo pareciera indicar que sí. Ayer decía yo, pues hay que debatir.

—Pero si no hay debate ni en Morena...

—Pero ya con la decisión de los que van a ser candidatos de cada cual, el debate es inminente.

—¿Marcelo va a aceptar nuevamente no ganar una encuesta como en 2012?

—Voy ganando, no sé por qué tendría que aceptar otra cosa.

Marcelo Ebrard afirma que el debate es importante para cualquier proceso electoral. EL INFORMADOR/A. Navarro

—¿Sigues pensando en esta amenaza, a la cual la nombraste…?

—Chicanadas. Es mucho del argot de los abogados, no soy abogado, pero te hacen chicanadas que te quieren alterar algún proceso, entonces si yo veo eso, desde luego lo diré.

—¿En el 2012 te hicieron chicanada o tú la aceptaste?

—No. En 2011, lo platico en mi libro, ganó Andrés Manuel por 32 cuestionarios. No fijamos ninguna regla, de que tiene que ser tanto. Lo que hice fue aceptar el resultado de la encuesta, porque si no lo hubiese yo hecho, imagínate, pues nos habríamos dividido en dos y probablemente hoy sería otra la historia del país.

—¿Piensas que hay alguna preferida del Presidente, como Claudia Sheinbaum?

—Yo pienso que en tanto ella estaba en la Jefatura de Gobierno, que es el segundo ente de Gobierno más grande del país, era una ventaja importante, pero ya separados del cargo creo que estamos en condiciones más equitativas para competir.

—¿Estás completamente convencido de que la encuesta va a ser transparente?

—Yo estoy convencido. Podría decir muchas cosas, pero en la competencia real sí va a decidir la gente en el proceso de encuesta, y hoy la distancia que tenemos nos hace estar en una competencia efectiva, a pesar de todas las ventajas que quieras. Eso es muy interesante. Para las personas que nos están leyendo, esto va a ocurrir del 28 de agosto al 3 de septiembre.

—¿Va a haber debate con Sheinbaum por el “Plan Ángel”, tu plan de seguridad?

—Yo presenté eso, usamos la inteligencia artificial. En la Ciudad de México, el sustento principal de la seguridad de la ciudad es la tecnología que introdujimos, el C5.

—¿Le ha ido mal a Sheinbaum en seguridad con García Harfuch?

—No, y tienes un piso que es la tecnología, eso te ayuda mucho. Claro que tiene que ver también a quién pones, pero mucho es la tecnología de la ciudad que hoy tiene miles de cámaras, es muy difícil en la Ciudad cometer delitos y que no te sancionen, y eso mismo lo que planteo a nivel nacional.

—En este segundo mes definitivo del cierre, ¿por dónde va a ir la estrategia de Ebrard?

—Hablar de los temas que nos interesan, no sólo seguridad, que sí es muy importante, sino de otros temas.

—¿Eso en el compromiso inicial no se podía?

—Sí se puede, incluso Morena hizo una comisión que se llama Comisión del Plan de Gobierno y lo están formando con el ánimo de que opinemos sobre el plan de Gobierno que vamos a encabezar.

—¿Cuándo se define el tema de la encuesta? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuál es la muestra?

—Tenemos una reunión en agosto, es decir ya está por suceder, para afinar esos temas. Pero ya se acordó que van a ser cinco, el sistema de sorteo para seleccionarlas, y se acordó que al menos 75 u 80% del resultado es la boleta.

—Si el resultado es adverso, ¿lo aceptarás? ¿Hay oportunidad de que te vayas a MC?

—Yo no tengo la intención de irme a otro partido, lo que tengo es la voluntad y veo la posibilidad hoy real de ganar la encuesta nuestra. No tengo en mente otra cosa, no es esto un paso intermedio, y nos va a ir bien. Las personas van a opinar, es la primera vez que pasa algo así. Va a haber seis mil cuestionarios, y a Jalisco le tocará una parte por responder.

—Si ganas la encuesta, ¿a quién te gustaría enfrentar de la oposición?

—A quien pongan, y te voy a decir por qué tengo mucha confianza en eso: yo le he ganado principalmente al PAN en el año 2006, en 2009, en 2012, al PAN y a sus aliados. Al PRI también lo derrotamos en esa época, y sumados eran veintitantos por ciento en la ciudad. No hicieron coalición, pero si lo sumas a los dos, los derrotamos también. Ahora con más razón, porque José Ángel Gurria es quien está haciendo el plan de Gobierno. Quiero ver su plan, es más retro que nada. Yo debatí con él cuando era secretario de Hacienda por el Fobaproa y la venta de la banca mexicana, que a mi modo se hizo muy mal, pero las ideas de José Ángel, pues son del pasado.

—Nada más que en las reglas actuales de México eso no se puede, estas que impulsó Andrés Manuel siendo opositor.

—Fox usó el desafuero como acción del Gobierno y de su coalición de fuerzas, porque ya actuaron juntos el PAN y el PRI para desaforarlo. Aquí no, aquí es una opinión, es un punto de vista, no es una acción del Gobierno en contra de una persona, en eso no estaríamos de acuerdo.

—¿Algo con lo que desees cerrar?

—Que a Jalisco le va a ir muy bien. Pienso que Jalisco va a tener un rol principal, y pienso que hay una gran oportunidad, que les va a ir muy bien.

LAS GIRAS

Sheinbaum encabezó asamblea en La Paz

SUN

“Queremos un México de iguales, no un México en donde unos se sientan por encima de los otros, queremos un México donde todos nos veamos a los ojos, donde nadie esté por encima de nadie y menos un gobernante”, aseguró Claudia Sheinbaum como uno de los motivos más importantes por los cuales es vital darle continuidad al movimiento, pues destacó que ‘’la Cuarta Transformación lucha por el bienestar del pueblo de México”. Frente a simpatizantes de Baja California Sur, puntualizó la necesidad de defender en unidad la consolidación de la nueva forma de gobernar iniciada por López Obrador, ya que aseveró que únicamente de esta manera se podrá seguir viendo por quienes menos tienen, ‘’nosotros tenemos la responsabilidad, somos una generación que es testigo de que México está cambiando”.

Apoyo a mujeres en todo el país: Adán

SUN

“Es momento de dar un impulso definitivo a las mujeres trabajadoras de todo el país; así como hay un Programa Social que respalda a los adultos mayores, vamos a crear uno para apoyar decididamente a las mujeres en el Estado de México y en toda la nación”, afirmó ayer el aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández.

En esta zona norte del territorio mexiquense, el político tabasqueño reconoció que hay en todo el Estado múltiples problemas como la falta de agua, hay incluso “politiquería en el reparto del agua”, pero, sobre todo, hay mucha violencia intrafamiliar y feminicidios “y eso se va a acabar”, aseguró. “Nunca más una mujer violentada, nunca más un feminicidio en el Estado de México”.

Oposición regresa al pasado: Delgado

SUN

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que la oposición está recurriendo a revivir figuras políticas del pasado neoliberal, lo que, de fondo, revela que su proyecto de nación tiene como principal objetivo “regresar a los tiempos de corrupción y de privilegios para unos cuantos”. En este sentido, acusó que la derecha busca terminar con los apoyos para la gente, pues proponen la eliminación de los programas sociales que apoyan a los adultos mayores, a los jóvenes y estudiantes, a las personas con discapacidad, entre otras.

El líder morenista advirtió que, de cara al proceso electoral de 2024, el pueblo tiene que defender los derechos ganados.

Gálvez se adueña del apodo de “Señora X”

AP/F. Llano

Pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó ya haber sido notificado por el INE de las medidas cautelares en la que lo instruye a evitar hablar sobre Xóchitl Gálvez y el proceso electoral, Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “Quién es Quién en las Mentiras de la Semana”, se refirió a la senadora del PAN y aspirante presidencial como la “Señora X”.

Sin embargo, ya para ayer, la senadora panista compartió qué significa para ella ser la “Señora X”. Gálvez aprovechó el sobrenombre acuñado desde la “mañanera” y compartió las palabras “Xingona”, “Xambeadora”, “luXona” y “meXicana”, en donde resalta la letra “X”.

Además, en otro posteo contestó al “Señor PG” con lentes y chamarra de cuero.