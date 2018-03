Mafalda cumple años de su aparición en 'El Mundo'

No, Mafalda no cumple años el 15 de marzo. Según el propio Quino, creador del personaje, Mafalda cumple años el 29 de septiembre, día de 1964 en el que comenzó a publicarse en la revista semanal Primera Plana, donde permaneció sólo seis meses.

Fue un 15 de marzo que llegó al diario El Mundo

En su estancia ahí, Quino sólo había presentado a Mafalda, su padre, su madre y Felipe. No obstante, el día que más se recuerda como su nacimiento es el 15 de marzo, porque ese día de 1965 fue cuando llegó al diario El Mundo, uno de los periódicos con mayor circulación en la Argentina de aquella década. Por muchos se recuerda ese día como su nacimiento ya que ese día Mafalda fue mayormente reconocida y arrancó su crecimiento en las tiras cómicas. Comenzaron a llegar más personajes y su popularidad creció más y más en el país.

Para el 22 de diciembre de 1967, el periódico El Mundo cierra sus puertas y la tira cómica deja de publicarse por cinco meses, período en el que Quino crea a Guille, la hermana menor de Mafalda, que en la historia nace mientras la tira se encontraba sin publicarse.

Ya en 1968, regresó en el semanario Siete días ilustrados, donde permaneció hasta el 25 de junio de 1973, fecha en la que Quino decidió que publicaría la última tira de Mafalda. Sin embargo, esos nueve años de publicaciones convirtieron a Mafalda en un ícono de la tira cómica no sólo en Argentina, sino en el mundo.

Su humor ácido, sarcástico y reflexivo traspasó las fronteras argentinas y llegó a otros países como una representación de la clase media argentina. El mismo escritor y filósofo Umberto Eco, en una conferencia que ofreció en Buenos Aires, señaló al personaje como un elemento indispensable para comprender a la sociedad argentina.

Quino ha recibido una gran cantidad de homenajes, incluso fuera de su país. Ha sido reconocido en Italia, España, Francia y múltiples países de América Latina. Incluso, en mayo de 2014, el autor recibió el Premio Príncipe de Asturias, convirtiéndose así en el primer dibujante en llevarse ese galardón.

Así que no, posiblemente el 15 de marzo no es recordado como el cumpleaños de Mafalda, sin embargo, su influencia dentro de la tira cómica internacional, así como sus vivencias y pensamientos tan atemporales nos hace querer recordarla no sólo este día, sino cualquier otro en el que nuestro pensamiento se asemeje al de esa pequeña niña argentina.