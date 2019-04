Los valet parking “torean” regulación en la metrópoli

En diciembre pasado, Miguel fue con sus amigos a un restaurante en Providencia. Al no haber estacionamiento cerca, dejó su vehículo en el valet parking. Días después se dio cuenta de que algo estaba mal.

“Nos llegó un mensaje del banco y vimos que habían retirado 80 mil pesos de la cuenta de cheques. Fuimos al carro y nos dimos cuenta de que las chequeras no estaban”.

Miguel aseguró que luego del hurto no supo con quién acudir para reclamar.

A pesar de que Guadalajara y Zapopan son los únicos municipios de la metrópoli que cuentan con el registro de valet parking como giro comercial en sus reglamentos, ambos desconocen si estos servicios dejaron de trabajar, si cambiaron de nombre o si operan a pesar de no haber renovado su permiso.

La directora de Movilidad de Guadalajara, Libertad Zavala, informó que de los 265 negocios documentados, sólo 121 se encontraban al corriente de sus pagos hasta febrero.

En Zapopan, Jesús Carlos Soto, titular de Movilidad, acentuó que hasta febrero sólo 87 de los 892 habían entregado su documentación. El funcionario reconoció que el padrón no se ha actualizado desde la pasada administración.

Los permiten en Tlaquepaque y Tlajomulco

Tlajomulco y Tlaquepaque no cuentan con un reglamento específico para la operación de valet parking. Al no contar con el registro de este tipo de giro comercial, según respondieron ambos a través del área de Transparencia, se ha detectado que diversos establecimientos, entre restaurantes y bares, cuentan con este tipo de servicios.

Sin embargo, al no estar regulados, en caso de detectar alguna irregularidad o anomalía, sería responsabilidad directa del espacio que los contrata o, en su defecto, de quien hace uso de ellos.

Una de las razones para que el Ayuntamiento tapatío retire un módulo es que no se cuente con espacios para estacionar los automóviles. EL INFORMADOR/Archivo

En dos meses, quitan 35 módulos de valet parking

Hace meses, Rodrigo acudió a un restaurante de la colonia Americana. Dejó su camioneta en el valet parking y al concluir su reunión la solicitó con el boleto que le habían entregado.

Esperó 20 minutos. Al pedirla nuevamente, le informaron que el encargado venía en camino, pues se había presentado “una situación” con su vehículo.

Cuando llegó, le explicó que habían robado su estéreo. Las puertas quedaron abiertas y el auto había sido estacionado en la calle.

Ante su molestia, el trabajador ofreció pagarle el equipo. No quería llamar al seguro debido a que no hubo violencia en el hurto y que “nada podía garantizar que el estéreo estaba ahí” cuando dejó el coche.

Recibió como pago 800 pesos. El aparato tiene un costo aproximado de dos mil. “Ya mejor lo dejé así porque no tenía a quién reclamarle”, dijo.

Debido a casos como el anterior, en los que establecimientos carecen de espacios para dejar los carros, no tienen documentos en regla y no cuentan con una póliza de seguro, entre otros factores, en lo que va de la administración la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara ha retirado 35 módulos de acomodadores en el municipio.

Los operativos se han llevado a cabo en zonas como Providencia y la Americana, en donde se han detectado irregularidades en la prestación de este tipo de servicio.

Libertad Zavala, titular de la dependencia tapatía, indicó que se les brinda la oportunidad de regularizarse. Sin embargo, si reinciden, les quitan el módulo. La funcionaria agregó que del 17 de enero al 9 de marzo, se han aplicado 78 infracciones.

“Estamos verificando de manera puntual en cada una de las zonas. Desde que se inició el operativo se ha logrado que más empresas operadoras se puedan regularizar. Hasta ahora van nueve que entregaron toda la documentación y realizaron su pago”.

Buscan “reacomodar” la glorieta Chapalita

Ante diversas quejas ciudadanas hechas a través de redes sociales, que acusaban la invasión de las vialidades de la colonia Chapalita, el director de Movilidad y Transporte de Zapopan, Jesús Carlos Soto, informó que ya se han montado operativos especiales para vigilar la zona, con la finalidad de que se le dé prioridad al peatón y se respeten los espacios que deben de quedar libres de vehículos.

Indicó que con el proyecto de “reacomodo” en torno a la glorieta Chapalita, ya se han definido sitios de ascenso y descenso de automóviles.

Las medidas se aplican tres veces a la semana y ya se logró suprimir operación de los valet parking en los carriles en torno a la glorieta. Además, se pusieron las bahías alrededor de las calles aledañas como San Dionisio y San Ignacio.

“Esto se corrigió ya con la modificación de la infraestructura de esta zona. En donde tenemos otras situaciones de este tipo es en el que denominamos como corredor gastronómico, que va de la glorieta Chapalita a Niño Obrero, ahí hemos corregido la operación de los valet para que no hagan ascenso y descenso en las banquetas, se les ha apercibido hasta que se regularizaron.

El Ayuntamiento de Zapopan ha logrado suprimir operación de los valet parking en los carriles en torno a la glorieta Chapalita. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Equiparar reglamentos es clave

Luis Fernando Álvarez Villalobos (académico de la Universidad de Guadalajara)

El especialista destaca que si bien en todos los municipios de la metrópoli existe un reglamento para la regulación y correcta operación de estacionamientos públicos, esto no ocurre con los valet parking, lo que representa una falta de homogeneidad en el servicio que se espera de ellos y sobre las garantías de su operación.

Lo anterior, dijo, es también un conflicto para los ciudadanos debido a que no conocen cuáles son las características mínimas que deben exigir, pues cada administración pone sus propias reglas y lo que puede ser válido en uno puede ser inválido en otro.

Por ejemplo, explicó que en el caso de los reglamentos de estacionamientos, los municipios elaboran dichas normas encaminadas en las exigencias de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pero no ocurre así en el caso de los valet parking.

Sin embargo, en caso de sufrir algún conflicto con alguno de estos servicios, el ciudadano puede acudir a la dependencia federal a poner una denuncia, pues aun cuando no esté normado, no deja de ser un giro comercial.

Retomarán proyecto de homologación

En septiembre de 2017, la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) lanzó una iniciativa para regular la operación de los valet parking de manera homologada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). La administración pasada concluyó y esto no se logró.

Entre las disposiciones propuestas se encontraba que los acomodadores contaran con un seguro de cobertura de robo total y de autopartes, la creación de un protocolo de revisión y control de boletaje, según la capacidad de los estacionamientos, así como un padrón de trabajadores bajo la disposición de un reglamento específico en el que se establecieran los requisitos.

Al respecto, el encargado del despacho de la AMS, Marco Vargas, indicó que el proyecto no fue abandonado, sino que se puso en pausa a la par del trabajo del organismo.

Sin embargo, una vez que se ponga en marcha se retomará también el proyecto de la homologación del reglamento.

“Nos quedamos en la elaboración de un convenio con las áreas de Inspección y Vigilancia para regular el tema de los valet parking. En este convenio está una serie de puntos que deben de cumplir, no solamente en la vigilancia, sino también en brindar información a través de aplicaciones para que los ciudadanos sepan que sus coches o sus vehículos están resguardados de manera adecuada, aunque actualmente no está dirigida a todos los municipios porque no en todos está reglamentado este tema”, expresó Vargas.

Uno de los puntos que deben cumplir los acomodadores de automóviles en Guadalajara y Zapopan es contar con licencia vigente de chofer. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

¿Qué dice la ley?

De acuerdo con el Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Guadalajara y el Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial para el Municipio de Zapopan, los requisitos para operar el servicio de valet parking son los siguientes:

Contar con lugar de resguardo para los vehículos, con su respectivo contrato o convenio certificado ante notario que avale la autorización de los cajones que utilizará.

Proyecto de ruta que usarán los acomodadores para llevar y regresar los vehículos desde el lugar en que los recogen hasta su respectivo cajón y viceversa.

Licencia municipal de la oficina administrativa del valet parking, expedida por Padrón y Licencias.

Acta constitutiva correspondiente de la empresa de valet y la debida acreditación del representante legal.

Póliza de seguro y copia del recibo que ampare su pago. Deberá garantizar responsabilidad civil, robo total y daños de los vehículos. El mismo debe estar a la vista del usuario, al igual que el permiso por parte del Ayuntamiento.

Identificaciones y licencias de los responsables y de los operadores, así como la licencia del estacionamiento donde serán resguardados los vehículos.

Los acomodadores deberán entregar un comprobante de ingreso al servicio, así como un comprobante de cobro.

Multas

De acuerdo con la Ley de Ingresos 2019 para el municipio de Zapopan, quien opere el servicio de estacionamiento con acomodadores de vehículos, sin tener vigente la documentación requerida en el reglamento, será acreedor a multas que van de los mil 010 a los siete mil 977 pesos.

Por su parte, la Ley de Ingresos 2019 para el municipio de Guadalajara indica que, aquella empresa que preste el servicio y carezca de un convenio para operar, no presente un proyecto de uso de espacio para el acomodo de los vehículos o que los reciba fuera del espacio autorizado, recibirá una multa de los mil 485 a los dos mil 969 pesos por infracción cometida. Por cada acomodador que no cuente con la licencia vigente de chofer, deberá pagar hasta 517 pesos como multa.