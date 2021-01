Los Hospitales Civiles extienden programas de apoyo psicológico ante la pandemia

Laura Velázquez tiene un hijo de 11 años que arrastra los efectos del encierro por la pandemia. “Me pregunta que si pronto regresarán a la escuela… y como no hay una fecha precisa, ya no sé qué decirle”.

Laura confiaba en que regresarían a las aulas el siguiente lunes. “Con los aumentos de los contagios, no lo creo”.

Ante ese problema, los Hospitales Civiles seguirán con los programas de salud mental “Covid Kids” y “Psicovid-19”.

El Antiguo Hospital Civil comenzó desde febrero pasado con “Covid Kids”, que consiste en el apoyo al cuidado de la salud mental infantil. Rafael Santana, director del Antiguo Hospital Civil, explica que los videos realizados suman 35 mil reproducciones.

El programa es una herramienta que tiene la misión de ofrecer el servicio a la comunidad, en apoyo a las familias afectadas por el encierro, por lo que pueden acceder a los beneficios en la página http://www.hcg.udg.mx/covidKids19.php.

Expertos consideran que el confinamiento puede detonar emociones de distintas maneras. Ante la crisis, si un adulto está irritable, es natural que los niños también estén sintiendo sentimientos similares, que los expresan con enfados, rabietas o mal comportamiento.

Por otra parte, el programa “Psicovid-19” brinda apoyo a las personas que sufren algún tipo de alteración emocional por esta contingencia. Para más detalles, hay que enlazarse por la vía del WhatsApp al 33-1847-2420.

Cuando la pandemia termine se deberán incrementar los servicios de salud mental, pues habrá gente que tenga duelos no resueltos y síndrome de estrés postraumático. NOTIMEX/Q. Blanco

El Antiguo Hospital Civil de Guadalajara lanzó el programa “Covid Kids” como apoyo al cuidado de la salud mental infantil. Y desde febrero hasta el 22 de diciembre pasados, las personas interesadas en los contenidos superan las expectativas que se tenían.

Rafael Santana Ortiz, director del Antiguo Hospital Civil, que se encarga del proyecto, explica que al inicio pensaron que la página creada para compartir los contenidos tendría entre las 50 o 100 visitas por semana, pero en las últimas semanas llegaron hasta las 750 consultas. Acentúa que acumulan más de ocho mil visitas, dos mil “me gusta” y los videos realizados suman 35 mil reproducciones.

“El programa ha sido exitoso. Es una herramienta sin fines de lucro, únicamente con el afán del servicio a la comunidad y que, afortunadamente, sí ha tenido los alcances, incluso superiores a los que inicialmente medimos. Eso nos llena de gusto y nos motiva a seguir haciendo material didáctico”.

Por otro lado, el Nuevo Hospital Civil cuenta con el programa “Psicovid-19”, que ofrece un acompañamiento emocional a la población abierta y el personal médico.

Marcela Palacios Minakata, encargada del proyecto, detalla que algunos de los usuarios han sido pacientes que están hospitalizados por el virus.

“Son pacientes que están solos, entran en una gran ansiedad o están cerca de otros enfermos que a la mejor están más graves y su situación emocional se compromete bastante. Ahorita nos hemos enfocado en subir a los pisos, en darles este acompañamiento también a los pacientes, que muchos de ellos pueden fallecer”.

Contactos

“Psicovid-19”

Si necesitas apoyo, visita la página de Facebook “Psicovid-19” o en las líneas del WhatsApp: 33-1847-2420, 33-1569-1574 y 33-2647-6535, de lunes a viernes de las 8:00 a las 20:00 horas.

“Covid Kids”

Ingresar a la página: http://www.hcg.udg.mx/covidKids19.php.

Dan acompañamiento emocional

Marcela Palacios Minakata, encargada de “Psicovid-19”, puntualiza que la idea de comenzar con esta estrategia tiene que ver con la intención de brindar apoyo emocional a las personas que sufrieran algún tipo de alteración emocional por esta contingencia.

“No son terapias psicológicas, sino un tipo de acompañamiento. Y han cambiado las necesidades conforme va evolucionando el problema, ya que no sólo atendemos a la gente en la zona metropolitana, sino que también nos buscan de otros Estados”.

Recuerda que desde abril han atendido a 325 personas, de las cuales 292 forman parte del grupo de población abierta y 33 son profesionales de la salud. Indica que algunos ciudadanos han requerido una o dos intervenciones, pero en otras ocasiones han necesitado hasta 20, depende del asunto. Puntualiza que las conversaciones se consideran activas porque en algunas ocasiones la persona vuelve a sentirse mal. “Nos damos una vuelta con cada uno para ver cómo siguen”.

Sobre qué tipos de trastornos son más frecuentes, describe que el personal de salud presenta, en su mayoría, el síndrome de “burnout”, debido a que están muy cansados.

“Es gente que ha tenido que dejar a su familia, que ha limitado mucho el contacto con sus seres queridos, que la sobrecarga de trabajo es fuerte. Porque hay que recordar también que, de por sí, en los servicios estamos limitados siempre de personal, pero ahora tenemos a mucha gente que se le ha descansado porque tiene factores de riesgo y no podemos exponerlos a que les suceda algo”.

En el caso del grupo de la población abierta, dice que las emociones han cambiado. Primero, las personas sentían incertidumbre o ansiedad por estar en casa. Ahora, remarca, están lidiando con las pérdidas en todos los sentidos: seres queridos, salud, trabajos, proyectos, parejas, libertades o movilidad. “Empezaron con mucho miedo y ahora también vemos mucho agotamiento mental y físico, que se refleja en coraje, en ira, en rencor. Estamos empezando a ver duelos no resueltos, personas que se fueron rapidísimo y no se pudieron despedir... y todo esto trae consecuencias”.

Sobre los requisitos para ser usuarios, las personas deben tener un problema emocional derivado de la pandemia. Los casos en los que ya se presentaba alguna situación se derivan hacia otras dependencias, como el Instituto Jalisciense de Salud Mental.

Si un adulto está irritable, estresado y con miedo, es natural que los niños también estén sintiendo emociones similares. EFE/R. Yongrit

“Que el paciente esté tranquilo”

El acompañamiento emocional también ha sido a pacientes graves del virus, indica Marcela Palacios. Debido a que la enfermedad es muy contagiosa y solitaria, las personas internadas tienen miedo o se sienten solos, por lo que muchos solicitan este apoyo, el cual incluso se complementa con videollamadas a sus seres queridos.

“Así pueden tener una conversación, una charla, y que el paciente esté tranquilo o pueda despedirse”.

Dice que también brindaron un programa de activación laboral para personal del hospital, en donde se otorgan terapias recreativas, con la intención de disminuir el estrés.

La especialista del Nuevo Hospital Civil “Juan I. Menchaca” indica que una de las enseñanzas es que la gente puede identificar recursos emocionales que le permitan enfrentar la adversidad.

“Es cuando uno se crece, y esa es una característica muy humana. Otra es que nos sabemos adaptar, ha sido sorprendente cómo hasta los niños se han adaptado a estas circunstancias. En eso los ayudamos en los programas, a reconocer qué habilidades tienen para salir adelante”.

Sin embargo, considera que cuando la pandemia termine deberán incrementar los servicios de salud mental. “Porque habrá gente que tenga duelos no resueltos, justamente por la forma en la que se están yendo los pacientes. La gente va a tener síndrome de estrés postraumático por lo que acaba de vivir... y la ansiedad y la depresión que están a la orden del día”.

En ese sentido, remarca que es una buena oportunidad para poner en la mesa el tema de la salud mental, para que existan más recursos y brindar un enfoque comunitario. “La ley no tendría que enfocarse en más infraestructura en hospitales o tener más psiquiatras o psicólogos, sino desde la educación en casa empezar a enseñarle a la gente estas habilidades. Debe verse desde la infancia y la educación”.

CONFINAMIENTO

Aplican cuatro estrategias

Rafael Santana Ortiz recuerda que la plataforma “Covid Kids” inició cuando detectaron problemas de conducta relacionados con el confinamiento, ya que observaron que los niños estaban desprotegidos o abandonados en ese rubro. “Fue lo que nos motivó a crear esta iniciativa que la materializamos a través de una plataforma de Facebook. Y abrimos un micrositio en la página web del Hospital Civil para atender al paciente pediátrico que no estaba yendo a la escuela y que estaba desarrollando problemas de ansiedad y depresión, o de alimentación”.

El objetivo, destaca, es ofrecerle a los niños y a los papás herramientas para saber qué hacer, cómo manejar las emociones y entretenerse. Para ello, puntualiza, incluyeron cuatro estrategias. Una táctica es la página en la que se ofrecen los materiales, la segunda es el apoyo psicológico para madres y padres, la tercera es el área de pediatría con las urgencias más comunes. Y la última estrategia es la difusión de lo anterior.

Resalta que en la página hay información sobre la importancia de quedarse en casa y las medidas preventivas para evitar contagios, las herramientas para identificar las emociones de los niños y adolescentes, los consejos para una alimentación sana o las recomendaciones sobre la higiene, el uso de la tecnología educativa, las actividades lúdicas y las recomendaciones de lectura. Incluso, se realizó un concurso de tarjetas navideñas.

Para los menores que requieren una intervención más a fondo, explica que tenían habilitadas dos líneas telefónicas durante siete meses, pero las quitaron porque la gente no usaba el servicio, sino que los buscaban a través de la plataforma de Facebook.

Tras resultados, extienden planes

Tras los resultados positivos, los Hospitales Civiles continuarán con los programas de salud mental “Covid Kids” y “Psicovid-19”.

Rafael Santana Ortiz, director del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, comenta que el plan es seguir con la estrategia mientras se tenga la afluencia y conectividad de personas. Dice que los seminarios web, que se realizan los viernes en la noche, llegan a tener hasta 300 personas conectadas.

“Porque han sido sumamente culturales y recreativos, como que es una urgencia. Y que la gente sepa a dónde llamar y acudir”.

Subraya que otros temas que han abordado son los relacionados a la depresión o padecimientos como diarreas, dolores abdominales, alergias, virus, cólicos o estreñimientos. “Son temas exitosos porque se conecta mucha gente y hay mucha interacción”.

Además, en la página hay un test para que los padres de familia puedan identificar si las emociones de los niños pueden representar una verdadera urgencia, para que acudan a un hospital, o si son situaciones leves y pueden aprovechar las herramientas disponibles para manejar las situaciones de ansiedad. “Les genera más estrés estar encerrados en casa, y no sólo al niño, sino a las mamás. Y más en las familias donde no tienen acceso a contar con una computadora o teléfonos celulares con capacidad… los tensa el no saber qué hacer”.

Por su parte, Marcela Palacios Minakata, encargada de “Psicovid-19”, coincide en que el proyecto seguirá en 2021 y que, gracias a que el acompañamiento se realiza a través del WhatsApp, es que podrán atender a todas las personas que lo necesiten. “Quizá no podemos atender a las personas físicamente, o tener este consultorio o el montón de gente dispuesta a dar psicoterapia, pero el acompañamiento lo podemos dar a través de estas vías”.

Muchos trabajadores de la salud presentan el síndrome de “burnout”, debido a que están muy cansados. EL INFORMADORE/F. Atilano

Piden mantener la calma

De acuerdo con la nota informativa “Las niñas, los niños y los adolescentes y el Covid-19”, del Instituto Belisario Domínguez, organismos e instituciones han hablado sobre lo importante de mantener la calma cuando se tienen a niñas y niños en casa, principalmente con la suspensión de clases presenciales. “Desde el inicio se dijo que era conveniente hablar sobre la pandemia con niñas y niños, independientemente de su edad; también se recomendó que el cuidador, padre o madre, dediquen tiempo a solas con cada uno de sus hijos para hacer que se sientan amados y protegidos”.

Una sugerencia es que los cuidadores tengan una actitud positiva, pese a la desesperación, y que mantengan rutinas y estructuras en el día a día, lo que propicia seguridad a los menores. “La Unicef ha señalado que el padre o la madre de familia deben considerar que los más pequeños expresan sus emociones de distintas maneras, por lo que si un adulto está irritable, estresado y con miedo, es natural que las niñas y niños también estén sintiendo emociones similares, sólo que las expresan de distintas maneras, como enfados y rabietas, mal comportamiento o comportamiento retador constante, entre otros”.

Consejos

En la página del Hospital Civil se compartieron estos consejos para salir adelante en la época decembrina, por parte de Marcela Palacios:

Mantén una actitud positiva frente a lo que tenemos y a las nuevas oportunidades que nos brinda el 2021, ahora con aprendizajes recién adquiridos y una perspectiva distinta de las cosas por el reto al que nos estamos enfrentando.

No dejes de hacer planes ni de emocionarte por estas fechas. Identifica tus sentimientos y expectativas. Si no son realistas, ajústalas. Sé creativo y busca nuevas actividades.

Encuentra y dale un sentido a todo lo que hemos vivido en los últimos meses. Incluso, a lo negativo, como las pérdidas.

Fortalece los vínculos con la familia y los amigos a través de las distintas vías.

