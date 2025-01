“Los Ángeles, te quiero”: Alejandro Fernández

En medio de la tragedia que ha envuelto a la ciudad de Los Ángeles debido a los devastadores incendios forestales, Alejandro Fernández ha decidido actuar.

Conmovido por la magnitud del desastre y los estragos que ha dejado en miles de familias, quienes prácticamente lo han perdido todo, el cantante mexicano donó una suma significativa a dos causas esenciales: el Wildfire Relief Fund 2025, que brinda ayuda directa a las víctimas, y a Los Angeles Fire Department Foundation, que apoya al equipo de bomberos que arriesgan sus vidas.

En un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales, “El Potrillo” habló sobre el cariño que siente por la ciudad, pues fue el lugar donde comenzó su carrera, por lo que no sólo lamento la situación que se está viviendo, sino que se dijo completamente destrozado: “Me rompe el corazón ver la situación: los incendios, la pérdida de vida y propiedad, el sufrimiento.

Asimismo, pidió a su público sumarse a la causa y ayudar a quienes más lo necesitan: “En momentos como este mostramos nuestra fuerza en nuestro sentido de comunidad. Es por eso que, si puedes y quieres ayudar, tu ayuda es invaluable para los grupos y gente arriesgando su vida. Yo lo haré apoyando a estas dos causas”, agregó.

Alejandro, conocido tanto por su música como por su calidez humana, también aprovechó el momento para expresar su agradecimiento a la ciudad de Los Ángeles e inspirar a otros a hacer lo mismo: “Es momento de regresar a esta magnífica ciudad lo que a tantos nos ha dado”, concluyó.

El gesto del intérprete se suma a la ola de apoyo que ha surgido entre varios famosos, figuras como Jamie Lee Curtis, Jennifer Garner, Halley Berry y Fher, de la banda Maná, también han puesto su granito de arena, ya sea con donaciones económicas o sumándose a los grupos de voluntariado.

Los siniestros que azotan Los Ángeles, de acuerdo con informes oficiales, han arrasado con más de 11 mil hectáreas, cobrado cinco vidas y causado la evacuación.

Fernández acompañó sus palabras con una imagen en la que, con una breve pero contundente frase, reafirmó su compromiso con los californianos: “Los Ángeles, te quiero”.

Danna. Imagen compartida por la cantante en la que muestra la magnitud de los incendios. ESPECIAL

Danna es evacuada de su casa

Los incendios que azotan Los Ángeles y que han arrasado gran parte de la ciudad, han ocasionado que más de 150 mil personas se vean obligadas a evacuar sus casas, entre ellas la cantante y actriz Danna.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la mexicana compartió una desgarradora imagen que fue capturada con su teléfono celular y que muestra un poco de lo que los residentes de la ciudad enfrentan, y la cual acompañó con un mensaje relatando su experiencia: “Nunca había sentido tanta angustia y miedo”, inició con su mensaje.

Según explicó, recién cambió de residencia, y aunque se encuentra bien en medio del desastre, lamentó que otros no corrieran con la misma suerte que ella.

“Nos mudamos recientemente, y es muy triste ver esto desde nuestra casa. Estamos bien, estamos evacuando, pero es horrible ver cuántas personas están perdiendo todo, incluyendo sus hogares y los animales que también sufren las consecuencias”, dijo.

La intérprete de “Mala Fama” aprovechó su plataforma para enviar un mensaje de apoyo a las víctimas y al departamento de bomberos local que lucha para contener los incendios.

“Es muy angustiante pensar en las vidas de los bomberos que están haciendo todo por controlar los incendios. Nosotros hemos tratado de mantener la calma y ayudar en lo que podemos. En este punto, sólo queda orar porque esto termine”, agregó.

En la fotografía se alcanzan a ver los devastadores efectos de los incendios en su zona, con lo que busca crear consciencia sobre la gravedad que se vive.

Jennifer Garner. La actriz se ha ofrecido como voluntaria para alimentar a bomberos y evacuados. AFP

Jennifer Garner llora la muerte de amiga cercana

Jennifer Garner forma parte de los miles de residentes de Los Ángeles, California, que están viviendo en carne propia los estragos de los devastadores incendios que azotan la ciudad.

Familias enteras han visto su patrimonio reducirse a cenizas, mientras que otros enfrentan pérdidas que van más allá de lo material. Una de ellas es la actriz Jennifer Garner quien, recientemente, reveló que vive un duro momento personal, pues una de sus amigas más cercanas falleció en medio de las llamas.

En una entrevista con MSNBC, la protagonista de “Elektra” compartió su desgarradora experiencia y reflexionó sobre la magnitud del desastre. “Sí, perdí a una amiga, y para nuestra iglesia es un tema muy delicado, así que no siento que debamos hablar de ello aún”, dijo con la voz quebrada. “Ella no logró salir a tiempo”, agregó.

Los incendios, que comenzaron el pasado 7 de enero, han consumido más de 14 mil hectáreas y han causado al menos 11 muertes, según informan las autoridades. La devastación ha obligado a la evacuación de más de 150 mil personas, convirtiéndolos en una de las mayores tragedias de la ciudad.

Aunque la casa de Garner no sufrió daños, afirmó tener el corazón roto por todos aquellos que han tenido que dejar su hogar, incluidos amigos y personalidades del medio del espectáculo:

“Me siento casi culpable al caminar por mi casa. Sin pensarlo mucho, podría escribir una lista de 100 amigos que han perdido sus casas... ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo ofrecer?”, dijo conteniendo las lágrimas.

Pensando en apoyar y poner su granito de arena, la ex esposa de Ben Affleck decidió unirse como voluntaria a World Central Kitchen, una organización que provee alimentos a las comunidades afectadas por desastres; incluso, hace unos días, fue captada sirviendo comidas a bomberos y evacuados.

William Baldwin. El actor agradeció en sus redes sociales el apoyo recibido por los bomberos de México y Canadá. AFP

Actor de “Gossip Girl” elogia a bomberos mexicanos

La costa oeste de Estados Unidos, esta semana, acaparó la atención del mundo entero ante la emergencia por los incendios forestales en el condado de Los Ángeles, donde miles de personas fueron evacuadas.

La magnitud de los incendios, que continúan activos hasta la fecha debido a los fuertes vientos, logró llegar hasta las zonas de Hollywood Hills, Pacific Palisades y las montañas de Santa Mónica, lugares donde residen varias personalidades de la farándula como Paris Hilton, Jamie Lee Curtis, Billy Crystal y Anthony Hopkins, quienes han confirmado la pérdida de sus lujosas casas por el incesante fuego.

Otra de las actrices que perdió su mansión en Pacific Palisades debido a la voracidad de las llamas, fue Leighton Meester, quien le dio vida a la icónica “Blair Waldorf” en la exitosa serie “Gossip Girl”.

Ante el desastre natural, muchas estrellas se han solidarizado, reiterando en redes sociales su apoyo a compañeros y amigos que han resultado afectados. Entre ellos el actor William Baldwin, quien fue parte del elenco de la exitosa serie que revolucionó a la televisión en 2007.

Por medio de X, William Baldwin, quien interpretó a “ William van der Woodsen”, padre de “Serena” en dicho programa, elogió la ayuda internacional que está recibiendo la comunidad angelina en estos momentos de crisis, destacando el trabajo de los bomberos mexicanos.

“Thank you Mexico, thank you Canadá”, escribió el famoso actor con el hashtag “California Strong”, al compartir videos de los equipos de rescate, quienes en colaboración con autoridades de Estados Unidos, trabajan jornadas extenuantes para contener las llamas.

James Woods. El actor compartió que su casa se salvó de ser consumida por el fuego. AP

James Woods: “Ha ocurrido un milagro”

El actor James Woods compartió que su casa en Pacific Palisades sobrevivió a los incendios forestales de Los Ángeles que devastaron gran parte de su vecindario.

“Ha ocurrido un milagro”, publicó Woods en X: “Logramos llegar a nuestra propiedad y nuestra casa, que nos dijeron que se había perdido para siempre, aún está en pie”.

Añadió: “En este paisaje infernal, ‘estar en pie’ es relativo, pero el humo y otros daños no son como la destrucción total a nuestro alrededor”.

A principios de esta semana, Woods estuvo entre los cientos de miles en Los Ángeles que tuvieron que evacuar a medida que los incendios se expandían e intensificaban. Ha publicado actualizaciones regulares en X, mostrando ruinas carbonizadas de casas cercanas a la suya, y estaba convencido de que su casa no correría mejor suerte.

“Tantos mensajes hermosos de todos ustedes”, publicó recientemente. “Estoy tan feliz y agradecido, pero honestamente toda la zona parece el lado oscuro de la luna”.

Numerosas celebridades, desde Paris Hilton hasta Billy Crystal, han confirmado que sus hogares fueron destruidos o dañados debido a los incendios en Los Ángeles y sus alrededores.