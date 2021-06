López Obrador es mi aliado: Sergio Chávez

Sergio Chávez Dávalos, ganador de la alcaldía de Tonalá para el periodo 2021-2024, destaca que su principal apoyo será el Presidente Andrés Manuel López Obrador, creador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con el cual compitió en las pasadas elecciones.

“Tengo un aliado, se llama Andrés Manuel López Obrador y gobierna este país. Recordemos que en 2004, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México y lo intentaron desaforar, yo era diputado federal priista y fui el único que no era de su partido en ese tiempo, que voté contra el desafuero. De allí nació una comunicación. Estamos a días de tener una reunión con él”.

Adelanta que en ese encuentro hablará sobre dos obras clave: la extensión de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara hasta Tonalá y la conclusión del nuevo Hospital Civil de Oriente.

“Nos quedamos a tres kilómetros (de la Línea 3), llegó hasta la Nueva Central Camionera. Hay un anteproyecto y seguramente él (López Obrador), con su buena disposición, nos puede ayudar para conectarla”.

Sobre el Hospital Civil de Oriente, recuerda que la obra requiere de otros 400 millones de pesos para dar servicio a los habitantes de Tonalá, El Salto, Zapotlanejo, Tlajomulco, Los Altos y otras regiones aledañas.

Por otro lado, acentúa que los temas a tratar con visión metropolitana son seguridad pública y abasto de agua. Afirma que es fundamental darle “vuelta a la página” y que todos los alcaldes actúen con unidad.

Precisa que con Pablo Lemus coincidió en su primer periodo como alcalde en Tonalá (2015-2018). “Eso nos obliga a ponernos de acuerdo, no meter el tema político. De lo contrario, en 2024 sabrá Dios para dónde voten los ciudadanos si seguimos con esas disputas que no nos llevan a nada”.

Seguridad pública y luminarias, las primeras acciones de Chávez

Sergio Chávez Dávalos, ganador de la presidencia de Tonalá, considera que los principales problemas que tiene el municipio tienen que ver con la inseguridad y la falta de luminarias. “Hoy, escuchamos a mamás y esposas que andan buscando a sus hijos porque salieron de trabajar y nunca regresaron. Es el miedo que tenemos”.

En ese sentido, indica que en su campaña ofreció comprar 40 patrullas, pero tras una revisión se necesitan 65 vehículos y 400 elementos de seguridad repartidos entre los tres turnos. “En Tonalá, la historia está escrita así: no prende la lámpara y no pasa la patrulla. Por eso hay miedo, pero voy a prender las lámparas y provocar que pase la patrulla”.

En ese sentido, lanza un planteamiento a los otros ocho alcaldes y alcaldesas metropolitanos, para que se termine de consolidar la Policía Metropolitana, con un mando operativo y comisario. “Que la Policía no tenga fronteras, que no tenga candados legales para manejar todo el sistema del patrullaje preventivo en esta gran metrópoli, pero mientras eso se decide, tengo que estar equipando a mi Policía para darles esa tranquilidad que perdimos en Tonalá”.

Sobre el alumbrado público, recuerda que hay 22 mil luminarias que no encienden, por lo que promete reemplazarlas en sus primeros seis meses de Gobierno. En meses pasados, el actual alcalde Juan Antonio González denunció un fraude por parte de la empresa concesionaria, que habría defraudado al municipio por al menos 160 millones de pesos.

“Fue una concesión otorgada en la administración que a mí me entregaron en el 2015, fue amañada, con muchos dimes y diretes. El alcalde actual presentó la demanda ante la Fiscalía General de la República por el tema de la cantidad de dinero que se quedó la empresa. Hoy está en investigación, tengo entendido, pero no podemos esperar a que resuelva un juez”, acentúa Chávez.

Menciona que su estrategia será comprarlas directamente y que la instalación la realice la Dirección de Alumbrado Público.

“El equipamiento de seguridad pública y el cambio de luminarias, esos son los dos temas a los que me estoy comprometiendo entre los meses de octubre (de 2021) a mayo del siguiente año. Se escucha muy fácil, pero eso nos cuesta casi 100 millones de pesos”.

La campaña

—¿En qué momento supo que había ganado la elección por segunda ocasión?

—A las 6:30 de la tarde, cuando me pasaron una revisión de una empresa que nos hizo las encuestas de salida. A las 7:30 nos dijeron que ganaría con cuatro puntos de ventaja, pero empezó mucho movimiento, sobre todo lo que estaba sucediendo en Tlaquepaque, que fue muy marcado el voto en contra de Morena, y formamos parte de la misma ciudad. Al final ganamos con 4.5 puntos de ventaja.

—De la campaña, ¿cuál fue el momento más difícil y el más alentador?

—El más difícil fue cuatro días antes de cerrar la campaña. En la madrugada, alguien fue y me quebró vidrios… me aventó un segundo recado amenazante. Fue muy complicado porque en toda mi vida política nunca se habían metido con mi familia. Me inquietó mucho, me dio mucho coraje porque sabemos que no eran amenazas de grupos delictivos, era el mismo juego de la política. Me molestó mucho.

Y el día más contento fue en el cierre que hicimos en el centro de Tonalá, el 2 de junio, donde esperábamos alrededor de mil personas. Cuando comenzó a llover dijimos: “No vamos a llegar ni a mil personas”. Y la gente entre más llovía más llegaba. Yo entré en la punta del contingente de más de cuatro mil mujeres, hombres y niños caminando por el centro. Esas son de las cosas que nunca me habían pasado en mi vida. Me marcaron.

—¿Por qué logró el apoyo de la gente?

—La expectativa y el mensaje que estábamos transmitiendo desde la campaña, lo que ya hice cuando goberné este municipio, todo lo que hemos hecho durante 21 años en esta carrera política, allí es donde se mostró consolidada la fuerza social que logramos.

—¿A qué estrategia atribuye su victoria?

—En hablarle a la gente lo que verdaderamente quiere que suceda en Tonalá. Si ustedes revisan las propuestas de un candidato y de otro, fui el que hice propuestas más sensatas y reales porque son las que sí haremos. Cuando me exponían un problema de alguna calle o colonia, te puedo presumir que las conozco. Sé los problemas que tiene cada colonia.

Los pendientes

—¿Qué le faltó en su primer periodo?

—No alcancé a terminar la Cruz Verde en la colonia Jalisco. No terminé la recuperación y el cambio de vialidades, banquetas y alumbrado en el centro histórico. Pero me estaré concentrando en eso.

Faltan muchas cosas. Por ejemplo: hay ocho mil 400 cuadras que no tienen ni siquiera empedrado.

—¿Qué lecciones le dejó la gestión pública que puede capitalizar?

—En el pasado periodo que goberné me hizo más humano, sentir lo que siente la gente en cualquier colonia… y no estar encapsulado en la oficina, junto con tu gabinete. Salir a decirle al tonalteca: en esto no le puedo entrar, cuesta dinero, no tenemos en este momento, pero podemos hacer esta mejora.

Las basificaciones

—¿Qué hará en su primer día como alcalde?

—Tengo entendido que la administración saliente está organizando los famosos simulacros de entrega-recepción y, precisamente, hace unos momentos le envié una carta al presidente municipal en funciones, Juan Antonio González, donde le hago saber que se eviten dar basificaciones, dar concesiones nuevas o moverle a los temas presupuestarios, para no dañar más las arcas. Estaremos cuidadosos.

La política

—Tonalá es el único de los cinco principales municipios que será gobernado por Morena, los demás serán de MC. ¿Cuál es su estrategia en materia de coordinación?

—Debemos darle la vuelta a la página y ponernos de acuerdo, junto con el gobernador, si de verdad queremos tener una visión metropolitana y no política.

—¿Cómo ve a Morena en Jalisco? Está muy dividido el partido.

—Hay mucha disputa, creo el trabajo que ha venido haciendo la delegada Yeidckol Polevnsky ha sido interesante. El problema es que no se avanzó porque ya venían muchas disputas desde 2015. Esa lectura nos tiene que poner a los morenistas para echarle más ganas en la unidad y no estar más preocupados por estarnos señalando errores. Vamos a gobernar un sector importante de jaliscienses, pero tenemos que construir más.

—¿Tiene buena relación con Pablo Lemus y el gobernador?

—Sí, fuimos compañeros como alcaldes al mismo tiempo. Con el gobernador me conecta una amistad desde los tiempos en que éramos priistas. Hace más de 12 años de eso. Yo lo considero mi amigo, aunque hay, como todo en la política, encuentros y desencuentros.

—¿Se lleva bien con Carlos Lomelí?

—No tengo mucha amistad, pero lo considero ya mi amigo, lo trato desde el año pasado, lo respeto. Lamento que no ganó la capital del Estado.

OPINIONES

"La gente lo apoyó y es el ganador de la elección en Tonalá. Es positivo que vuelva a gobernar Sergio Chávez porque ya conoce lo que hará".

Andrea Leyva, vendedora de comida.

"Es de aquí, de Tonalá, y apoya a la gente. Ya había estado en el municipio y volvió otra vez. Y qué bueno. Que haga lo mejor que pueda hacer en el pueblo".

María del Carmen, empleada.

"Sergio Chávez ganó por la influencia que tenía antes, cuando fue alcalde, y porque maneja todo Tonalá. La gente ya lo conoce".

Miriam, vecina de Tonalá.

"Ganó por las propuestas que tenía junto con su partido y equipo. Supongo que ya estaban hartos del PRI y del PAN, por eso quieren un cambio".

Jessica, vendedora de jugos.

"Ya fue presidente de Tonalá y sabe cómo está el movimiento. Es una persona que está abierta para todos. Nunca se anda escondiendo, como otros presidentes municipales".

Ezequiel García, vecino de Tonalá.

