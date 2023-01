Para definir las soluciones viales en López Mateos, el Gobierno de Jalisco trabaja en un proyecto que recoge voces ciudadanas, empresariales y académicas, con el objetivo de tomar una decisión final en abril próximo.

Por eso arrancó la segunda etapa del plan, que consiste en aplicar encuestas a ciudadanos que transitan por esta vía y el lanzamiento de un cuestionario por internet (https://dialogoslopezmateos.jalisco.gob.mx/), mesas de diálogo, activaciones e intervenciones diagnósticas con diferentes grupos.

El 15 de febrero termina el proceso de diálogo e inicia el análisis técnico. Después del 15 de abril se presentará un planteamiento completo, pero en paralelo irán afinando acciones con los Ayuntamientos de Tlajomulco, Guadalajara y Zapopan.

Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, indicó que el diálogo tiene como meta que las voces de todos sean escuchadas: “No estar ni a favor ni en contra de una propuesta. Hay algo fundamental: esto es multifactorial”.

Desde la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco se precisó que el objetivo de la segunda fase es generar un proceso de diálogo amplio para identificar las raíces de la problemática de movilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara, en especial en López Mateos o la carretera Chapala-Jocotepec, y a partir de ello encontrar soluciones innovadoras.

Juan José Frangie, primer edil de Zapopan, dijo que “el que pregunta nunca se equivoca”, por eso celebró el ejercicio.

Salvador Zamora, munícipe de Tlajomulco, agregó que han pensado en proyectos como impulsar el programa de ampliación de carriles del kilómetro 40 a San Agustín. “Que se pueda construir un BRT por Camino Antiguo, que conecte la Línea 1, con López Mateos y San Agustín, a la altura de Santa Anita”.

La primera etapa de este plan consistió en la recepción de propuestas de solución por parte de la ciudadanía. Sumó 189 registros.

La avenida López Mateos es una de las más congestionadas en Guadalajara; las autoridades buscan, de la mano de ciudadanos y expertos, encontrar soluciones que pongan fin al caos vial. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Selección de obras para mejorar López Mateos no será por votación

Aunque se pedirán las aportaciones y opiniones de miembros de la sociedad civil, cúpulas empresariales y miembros de la academia, entre otros actores, para solucionar la vialidad en la avenida López Mateos, las opiniones serán parte de un diálogo, pero no serán elegidas o consultadas, afirmó el gobernador.

“No va a haber nada a votación, no se va poner sobre la mesa una alternativa y otra para votarse, estamos escuchando opiniones, conociendo las aportaciones, ideas, propuestas de todos aquellos interesados en participar en este ejercicio, y particularmente de la gente directamente afectada por el problema de movilidad que se vive en esta avenida”.

Acerca de la propuesta del Gobierno federal de construir un segundo piso en la vialidad, y sobre qué opinaban los alcaldes metropolitanos al respecto, respondió que “no hay opinión alguna de un servidor ni de presidentes municipales de ninguna opción”.

Y remarcó que actualmente no hay ninguna decisión acordada en el tema y que no habrá elección a respecto hasta que finalice el ejercicio. Sobre el presupuesto estimado, dijo que no existe ninguna bolsa definida, de momento. “Porque lo que queremos es que ésta surja de un ejercicio de gobernanza como el que estamos haciendo. Una vez concluido este ejercicio, serán incluidas también las propuestas que tanto del Ejecutivo estatal como de los municipios se están planteando”.

EN LA SEGUNDA ETAPA

¿Cuáles son las formas de participar?

Cuestionario en línea: Cualquier persona desde cualquier plataforma.

Ciudadanos que frecuentan la vialidad: Personas debidamente identificadas en los tres municipios realizarán visitas a casas, escuelas negocios y en la vía pública, para realizar encuestas con la misma estructura del cuestionario en línea.

Activación en semáforos: Se hará un cuestionario de seis preguntas a los conductores.

Mesas de diálogo: Espacios para recabar información y propuestas de personas que se relacionan con una problemática específica.

Los encuestadores irán debidamente identificados con un chaleco verde con los logotipos del Imeplan y del Gobierno del Estado, así como un gafete con el distintivo de “Diálogo por la Movilidad Sustentable de López Mateos”, así como su nombre y apellido.

La página para participar es: https://dialogoslopezmateos.jalisco.gob.mx/.

Cuestionario en línea

¿Qué preguntan?

Frecuencias de uso de la avenida

Motivos de uso del espacio

Origen y destino del viaje

Duración de traslados

Medios de transporte utilizados

Experiencias cotidianas

Acciones tomadas ante tráfico

Hay proyectos como la ampliación de carriles del kilómetro 40 a San Agustín y un BRT por Camino Antiguo que conecte la Línea 1 con López Mateos y San Agustín. EL INFORMADOR/C. Zepeda

CONSULTA A EXPERTOS

Sobre el proyecto de diálogo

El 22 de noviembre inició la primera fase con la recolección de información en un repositorio público.

La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana diseñó la metodología y los instrumentos para la segunda fase del proceso de diálogo.

El Imeplan trabajó en la recopilación de información y, en conjunto con el IIEG, en la caracterización de la avenida López Mateos.

Recomiendan otros proyectos

Salvador Zamora, presidente municipal de Tlajomulco, remarcó que el impacto que tiene López Mateos en la ciudad es fundamental. “Por eso me parece que tenemos que aprovechar los instrumentos e instancias jurídicas que tenemos para dejar plasmado un plan a largo plazo de nuestra ciudad. Tenemos una ley que no permite establecer una política de gobernanza donde participan los ciudadanos, académicos, especialistas, gobiernos de todos los niveles, para poder pensar en la ciudad que queremos en el futuro”.

En ese sentido, dijo que han pensado en varios proyectos, como en impulsar el programa de ampliación del kilómetro 40 a San Agustín para agregar uno o dos carriles más de circulación en el acceso a la ciudad. “Que se pueda construir un BRT por camino Antiguo, que conecte la Línea 1 con López Mateos con San Agustín, a la altura de Santa Anita, varias propuestas que inclusive algunas han estado ya avanzando, como la movilidad integral de toda la zona del circuito Las Moras, Bosques de Santa Anita y Camino a Los Ocotes, donde hay obras que se han realizado con inversiones de casi 400 millones de pesos, donde ha participado el Consejo de Colaboración municipal, en un esquema público-privado, el Gobierno del Estado y el Gobierno municipal, que nos han ayudado a resolver la dinámica interna de algunos polígonos que impactan de manera directa en López Mateos”.

Agregó que se tienen proyectos de continuidad que seguirán consolidándose este año, como el de la conexión de avenida Niños Héroes.

De los 189 planteamientos ciudadanos recibidos en la primera fase del plan, 29 propuestas tienen que ver con la edificación de un segundo piso en la vialidad, unas a favor y otras en contra. EL INFORMADOR/C. Zepeda

TELÓN DE FONDO

Hay 29 propuestas sobre el segundo piso

De los 189 planteamientos ciudadanos recibidos en la primera fase del plan, 29 propuestas tienen que ver con la edificación de un segundo piso en la vialidad, unas a favor y otras en contra, respondió el gobernador. Sobre la propuesta federal al respecto, destacó que no han recibido proyecto oficial. “Nosotros lo que planteamos es que un proyecto de esta naturaleza pueda analizarse en la mesa que para ese efecto se creó. No tenemos conocimiento ni de quién la hizo, ni de qué monto estamos hablando”.

Acerca de un apoyo por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, consideró que es algo deseable. “Creemos que para hablar de una solución integral, no solamente en la ciudad sino en el origen del problema, todos hemos vivido lo que es la subida de las Plazas Outlet, sería lo ideal y necesario. Quedé con el secretario que cuando termine el ejercicio buscaremos una reunión con él para ver cómo el Gobierno federal también se puede involucrar. Y si tienen una propuesta, como así lo señaló, que nos la haga llegar para conocerla”, enfatizó.

Frases

«Tenemos que pensar en las personas que viven en el corredor de López Mateos, pero tenemos que pensar también en las personas que transitan por ahí, en cuestiones medioambientales».

Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara.

«Estoy convencido que el que pregunta nunca se equivoca. Por eso un Gobierno cercano que convive con la ciudadanía y le cuestiona sobre su día a día es un Gobierno que toma buenas decisiones».

Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan.

«Si Guadalajara hubiera tenido estos instrumentos hace 50 años, donde hubiéramos podido determinar el vocacionamiento con una visión de Estado al margen de los proyectos, hoy hubieran estado consolidados».

Salvador Zamora, presidente municipal de Tlajomulco.

«La mejora de la vialidad va a ser resultado de muchas soluciones pequeñas, y algunas grandes, pero son muy necesarias; tenemos que pensar en cómo será la ciudad en los próximos 20 ó 30 años».

Raúl Uranga Lamadrid, presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

«Se debe considerar a todos los sectores, tanto de la sociedad civil como los organismos empresariales. Porque las personas que transitamos para entrar o salir de la ciudad nos vemos afectados en el día a día».

Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex en Jalisco.