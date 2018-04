Logran baja histórica en accidentes viales

La semana previa a las vacaciones decembrinas de 2017 fue “siniestra” para Arán Gómez. Aquel lunes iba hacia su trabajo y esperaba el cambio en un semáforo en el cruce de Patria y Acueducto, cuando una señora que conducía y texteaba al mismo tiempo se le estrelló por atrás. El daño no fue grave, así que decidió no llevar de inmediato su auto al mecánico. Pero días después fue él quien se estrelló contra un vehículo que le cerró el paso en otro crucero peligroso: López Mateos y Periférico. Esta vez el salpicadero delantero se venció. Y para el viernes siguiente ya eran tres los golpes que debía reparar por otro accidente. “Y todavía el fin de semana me fui con unos amigos y, antes de salir de la ciudad, chocamos. Dije: ‘De plano estoy salado’”.

En sólo una semana, Arán acumuló cuatro choques. Todos en el Área Metropolitana de Guadalajara y registrados por agentes de la Secretaría de Movilidad (Semov).

En 2017, el diseñador gráfico sumó esos casos a una estadística que alcanzó los 14 mil 799 percances viales. Aunque la cifra es alta, no tanto como la que se registraba a inicios de la década, en 2010, cuando la dependencia reportó 44 mil 280 siniestros.

Carlos Enrique Alvarado Ron, director de Cultura Vial de la Semov, explica que hay un aspecto fundamental para lograr esa disminución histórica en la ciudad: el viraje en la estrategia.

“A partir de 2013 incluimos la atención a los cinco factores de riesgo al volante: velocidad, casco en las motocicletas, no conducir bajo los efectos del alcohol, sin distractores y obligando a instalar sistemas de retención”.

Al atender esos puntos, la administración estatal centró su estrategia en los programas de fotoinfracción y en el operativo Salvando Vidas, así como en una nueva modalidad de revisión, denominada “auditoría vial”, para detectar y atender los puntos que registran un alza en la cifra de percances en la metrópoli. ¿El resultado? De 2013 a 2014 hubo cinco mil 595 choques menos, y después de 2016 los registros van a la baja de forma sorprendente.

“Independientemente de lo realizado por la Secretaría de Movilidad, es un trabajo multisectorial, transversal, en donde se involucran otras dependencias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) había advertido que si no se hacía algo, las muertes por accidentes viales superarían a las cardiacas, por cáncer o diabetes. Entonces al atender esos criterios hemos tenido números satisfactorios”.

Bajan

Entre 2002 y 2010, el promedio anual de accidentes en el Estado era de 50 mil.

Desde entonces, la tendencia se mantuvo a la baja y llegó a su mínimo histórico el año pasado: sólo 15 mil 803 choques en toda la Entidad.

CLAVES

Suben sanciones por textear

Desde el pasado 2 de abril, las sanciones por conducir y textear o distraerse con el celular al mismo tiempo se duplicaron. Actualmente, los conductores que sean captados por agentes de Movilidad cuando revisan su teléfono se harán acreedores de una multa de 800 pesos, y el beneficio de descuento por pronto pago se ha nulificado. La Dirección de Cultura Vial confía en que ese aumento inhiba aún más los choques en la ciudad, y reconoce al mismo tiempo que es muy pronto para saber si la estadística de sanciones aplicadas por esta causa cambió o registra un comportamiento distinto.

Políticas públicas

Distractor al volante. Sanciones para inhibir el uso del celular mientras se conduce.

Aumento de seguridad. Campañas para colocarse el casco protector cuando se está a bordo de una motocicleta.

Respeto a la norma. Fotoinfracción para evitar que se rebase el límite de velocidad.

Todos seguros. Obligar al uso de aditamentos para trasladar a los menores en sillas especiales de seguridad, y el cinturón puesto para el resto de los ocupantes.

En los cinco sentidos. Programa “Salvando Vidas” para detectar a conductores alcoholizados.

Aplican acciones económicas para bajar los accidentes en la metrópoli

Las “auditorías viales” han servido para identificar zonas de riesgo y buscar soluciones rápidas para reducir la incidencia. El periférico es la vía más peligrosa. EL INFORMADOR/Archivo

Para reducir la cifra de percances viales es necesaria la intervención de la autoridad, pero es aún más importante que los conductores se protejan a sí mismos antes de encender su vehículo. Carlos Enrique Alvarado Ron, director de Cultura Vial del Estado, explica que por eso las brigadas de la Secretaría de Movilidad (Semov) acuden a las escuelas para incentivar a las nuevas generaciones. “Es el gran reto que hemos tenido: lograr que entendamos que la seguridad vial se paga, pero también que nadie te molesta si no infringes la norma”.

A la par de los programas de fotoinfracción y Salvando Vidas, la autoridad estatal aplicó una estrategia que denominó las “auditorías viales”, que buscan acciones rápidas y económicas para reducir la incidencia de choques en los cruceros más conflictivos.

El funcionario explica que estas auditorías consisten en enviar al personal operativo de la dependencia a los cruceros de riesgo, y éstos analizan cada detalle en el sitio: la frecuencia de paso de autos, peatones, bicicletas, su comportamiento, la velocidad a la que circulan, si hay señalamiento o si éste se encuentra obstruido, si hay laminarias apagadas, baches profundos o árboles que entorpezcan la visibilidad.

“Y nosotros, dependiendo de lo que se ha generado, damos parte a los Ayuntamientos para hacer más transitables esos puntos conflictivos”.

Mes con mes, la Secretaría de Movilidad de Jalisco (Semov) realiza un corte estadístico de percances viales e identifica los puntos de mayor conflicto. Si uno de éstos se dispara o se mantiene respecto al mes anterior, los expertos acuden para verificar qué ocurre.

Según Carlos Ron, tanto las auditorías como las acciones que siguen a éstas son inmediatas.

En 2016, el punto de mayor conflicto en la metrópoli fue el cruce del Periférico y López Mateos, pero esto cambió cuando se habilitó el nuevo acceso desde el Sur hacia el Poniente.

Lidera Periférico y Parres Arias

El año pasado, el primer lugar de siniestralidad fue Periférico y Parres Arias, pero la tendencia a la baja y las obras que se ejecutan en el sitio han reducido la accidentalidad.

Cada año, la Zona Metropolitana de Guadalajara concentra nueve de cada 10 accidentes vehiculares en el Estado. En los últimos dos años, la Semov ha tomado conocimiento de 39 mil 414 hechos en Jalisco, pero sólo dos mil 522 de éstos sucedieron en el interior; es decir, apenas el 6 por ciento.

De esta forma, explica el director de Cultura Vial, si se atiende una vialidad de conflicto en la ciudad, y en lo inmediato, reduce sustancialmente la incidencia en todo el Estado. Y, además, al aplicar esas auditorías la solución es económica. “A lo mejor es un árbol que tapa el semáforo y no deja ver a los automovilistas, o no hay señalamientos”.

Menos choques, pero más fuertes

El exceso de velocidad, los distractores y la falta de pericia, por un lado, y la falta de cultura para usar el cinturón de seguridad o un casco, por el otro, son factores que inciden en que un percance vial escale en gravedad. La metrópoli registra menos choques, pero los que hay son más fuertes. Esa es la razón por la que se han intensificado las estrategias de fotoinfracción, para obligar a los conductores a respetar los límites de velocidad, y el operativo Salvando Vidas, con el fin de que no conduzcan alcoholizados.

El pasado 2 de diciembre por la tarde, en la brecha Tres Gallos, cerca de la Avenida Adolf Horn, un Stratus y una Grand Cherokee se estrellaron de frente. Ocho personas viajaban en ambas unidades. Dos de ellas: una señora y una niña, fallecieron en el sitio.

Meses atrás, durante la madrugada del 7 de abril, el conductor de un Civic se impactó de lleno contra un camión de carga estacionado en los cruces de las avenidas Aviación y Santa Margarita. Presumiblemente se quedó dormido, pues los peritos forenses no encontraron huellas de frenado. Murió en ese momento.

Según datos concedidos por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Movilidad (Semov), entre los años 2010 y 2017 se han registrado 35 mil 128 choques que dejaron personas lesionadas. Además, hay dos mil 372 casos en los que se reportan decesos.

Mientras la cifra de accidentes registra una tendencia a la baja desde el 2013, la de accidentes con lesionados y con personas fallecidas persiste. El año pasado, por ejemplo, casos como el de la brecha Tres Gallos, en Tlajomulco, significaron el 16.5% del total de choques. Un año antes, en 2016, la estadística de choques graves estaba sólo en el 11 por ciento.

Entre 2010 y 2017 se han registrado 35 mil 128 choques que dejaron personas lesionadas. EL INFORMADOR/Archivo

Seis de cada 100 percances involucran a los camioneros

Aunque los percances provocados por las unidades del transporte público son los que más trascienden entre la opinión pública, la realidad es que son mínimos en comparación con los choques entre particulares. De acuerdo con cifras de la Semov, durante el año pasado sólo el 6% de los accidentes viales en la Entidad involucraron a unidades del transporte público.

En total fueron 949 eventos, que significan cinco cada 48 horas. Para poner en proporción, durante el mismo periodo hubo 12 mil 983 choques entre particulares: 35 diarios. Ni sumando los eventos que involucran a taxis, motocicletas, unidades del Servicio Federal de Pasajeros o del Servicio Público de Carga, ocho de cada 10 accidentes vehiculares en Jalisco son entre particulares.

Todos los sectores incumplen con alguna medida, y es usual observarlo en cualquier recorrido por la ciudad. Exceso de velocidad, conducción imprudente, cruzar el semáforo en rojo, no respetar los señalamientos o incluso conducir alcoholizado. Y los conductores de un auto particular son quienes, estadísticamente, incumplen más en este sentido.

Sin embargo, los choferes del transporte público no se eximen de culpas, pues aunque son menos los camiones que los autos particulares, ellos han participado en uno de cada 10 choques desde el 2010. Enseguida se encuentran los taxis, y después las motocicletas, los vehículos de carga y, al final, el servicio federal de pasajeros.

El año más complicado para el transporte público fue el 2011, pues se involucró en cinco mil 808 eventos, pero redujo seis veces esa cifra en 2017. Prácticamente todas las modalidades de transporte registran una disminución en cada año, salvo las motocicletas, que el año pasado duplicaron en incidencia respecto al 2016.

Sin embargo, en lo que va de la década y con corte al pasado mes de marzo, los camioneros se han involucrado en percances que han cobrado 417 vidas. El director de Seguridad Vial, Carlos Ron, expone que para atender este fenómeno se comenzó a sectorizar la emisión de licencias de conducir.

“Teníamos que cambiar el esquema de la obtención de licencia, porque para sacar el refrendo era suficiente con sentarte cinco horas y ya tenías tu licencia. La demanda fue esa: los propios transportistas querían choferes mejor capacitados”.

Hoy, explica, la ley cambió para habilitar documentos afines a cada perfil, de tal forma que no es lo mismo conducir un camión de la basura, de transporte de gas, de pasajeros o de carga pesada.

El Periférico, la vialidad más peligrosa

Si hay un punto en la ciudad de Guadalajara que puede considerarse riesgoso, dada la cantidad de accidentes vehiculares que registra, es el Periférico. En los últimos años, esa arteria ha concentrado la mayor cantidad de percances. En 2017 no fue la excepción: nueve de los 10 puntos con mayor incidencia fueron sobre el Periférico.

El más complicado, de acuerdo con reportes de la Semov, es el cruce del Periférico con Parres Arias, que en los últimos dos años registró 225 choques. Carlos Ron, director de Cultura Vial, acentúa que por eso se trabaja en el Viaducto Belenes, que además convertirá a Parres Arias en un andador peatonal.

Durante 2016, Periférico y López Mateos fue el punto más complicado: registró 188 percances. Pero al habilitar un paso seguro desde el Sur de López Mateos hacia el Oriente, por Periférico, la cifra redujo a 86 accidentes en 2017: menos de la mitad.

“Independientemente de lo conflictivo, hay una acción concreta. Anteriormente, con el esquema de cambios veíamos dónde se reduce la accidentalidad. Hoy se han hecho estudios de impacto vial y cada dependencia hace lo que le corresponde: nosotros con auditorías viales que generan una mejor visualización de los señalamientos y, además, explicarle a la ciudadanía lo conflictivo que puede ser si no se toman precauciones”.

Además de Parres Arias y López Mateos, en 2017, el Periférico y sus cruces con las avenidas Morelos (en Tlaquepaque), 8 de Julio, Solidaridad Iberoamericana, Colón, Tabachines, 5 de Mayo y Vallarta ocuparon los puestos más altos en el ranking de accidentalidad.

El único cruce entre los diez más peligrosos que no pasa por Periférico es el de Lázaro Cárdenas y Solidaridad Iberoamericana. En suma, esos cruces registraron 780 percances.

La OMS había advertido que si no se hacía algo, las muertes por accidentes viales superarían a las cardiacas, por cáncer o diabetes. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

¿Y el mapa de siniestralidad?

Es la herramienta en la que se basa la Semov para implementar sus políticas que inciden en la reducción de los siniestros viales y sus consecuencias, ya que “incorpora los conceptos básicos de la movilidad y analiza los accidentes por tipos y usuarios de la vía pública”.

El mapa de siniestralidad ha sido utilizado por diferentes áreas de la Secretaría de Movilidad para el diseño y estrategia de las acciones que atienden la vigilancia enfocada en los factores de riesgo de la vía pública como:

• La instalación de puntos de control del operativo Salvando Vidas. La instalación de cámaras de fotoinfracción.

• Realizar auditorías en seguridad vial de las zonas con mayor incidencia de accidentes viales, en lo general y por grupos de riesgo, y detectar las intervenciones necesarias.

Las campañas de seguridad vial

Campañas de Navidad (todos los años, antes de salir de vacaciones).

Campañas de “Un día sin auto” (22 de septiembre).

Campañas “Yo cuido al peatón” (17 de agosto, en el Día mundial del peatón).

Campaña de “Luchadores viales”.

Campaña de transporte público.

Campaña de Vacaciones seguras.

Campañas “Alcoholímetro amigable” en la Expo Ganadera.

Campaña Alcoholímetro virtual (Fiestas de Octubre).

Campañas de socialización de la nueva ruta empresa en la ciudad.

Semana de seguridad vial en Acatlán (20 a 24 de febrero).

Semana de seguridad vial en Zacoalco de Torres (3 a 5 de noviembre).

Campañas de coordinación con la Universidad de Guadalajara y el ITESO.

Estrategia de difusión para dichas campañas

Instalación de módulo informativo.

Reparto masivo de folletería.

Instalación de mantas con leyendas alusivas a la campaña en cuestión.

Personal estratégicamente ubicado en los principales cruceros, para promocionar cada campaña.

Abordaje de las unidades de transporte público para pasar el mensaje de forma verbal.

Fuente: Semov

