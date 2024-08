El desazolve en la Zona Metropolitana de Guadalajara disminuyó este año, con base en información difundida por el SIAPA. Entre enero y junio de 2023, se retiraron 81 mil 330 metros cúbicos de desechos de los canales, bocas de tormenta y zonas inundables. Sin embargo, en el mismo periodo de este año fueron 65 mil 366.

“En cada tormenta se observa que en el canal baja mucha basura. No limpiaron o están aventando mucha basura cuando llueve”, comenta Rodolfo Macías, vecino de El Briseño, quien pide una solución para evitar problemas ocasionados por el arroyo Seco.

La reducción de estos trabajos coincide con un temporal que deja a la ciudad más vulnerable. Este año, el Mapa Único de Inundaciones sumó 15 nuevos puntos de inundación recurrente en la metrópoli, por lo que totalizan 371 zonas con este tipo de problemas en Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan.

Para Fernando Rueda Lujano, especialista en el manejo de recursos hídricos, es la basura dentro de los canales y arroyos lo que colapsa los cauces, generando socavones o arrasando con viviendas, puentes o colectores, ya que los desechos disminuyen las capacidades de que el agua corra libremente.

“Nuestros cauces y canales se han convertido en basureros. Y esto genera taponamientos que no permiten que las aguas fluyan como deberían. Por eso es importante el programa de desazolves (del SIAPA). Ojalá que se destinen más recursos”.

Pero también persisten los malos hábitos de vecinos que arrojan basura a los canales y bocas de tormenta, generando taponamientos que favorecen las inundaciones, con los consiguientes daños y pérdidas patrimoniales. Carlos Torres Lugo, director del SIAPA, ha llamado a la ciudadanía a evitar esta práctica para preservar la infraestructura pluvial.

Luego de la tormenta del 3 de julio, 13 viviendas se vieron afectadas por el desbordamiento del arroyo Seco en el fraccionamiento Villa Fontana de Tlaquepaque. Sin embargo, en este temporal se han remarcado los encharcamientos y las inundaciones en López Mateos y Mariano Otero, Las Águilas, La Tuzanía, Arcos de Zapopan, Balcones de Oblatos, Rinconada del Bosque, Villa Fontana, Parques de Santa María, San Agustín y Belenes, entre otras zonas.

Además de la basura, Rueda Lujano explica que en el colapso de los cauces intervienen las invasiones. Por ejemplo, en la parte alta del arroyo Seco en Zapopan hay dos mil 500 fincas irregulares, sin que la Comisión Nacional del Agua tome cartas en el asunto, pese a que la zona mencionada es del ámbito federal.

Josué Sánchez Tapetillo, especialista de la Universidad de Guadalajara, coincidió en que la basura ocasiona taponamientos y luego genera más inundaciones o daños en la infraestructura de la ciudad. “Un mal seguimiento en el mantenimiento de las redes o de los canales termina derivando en redes o colectores taponeados, azolvados”.

Por la manera en que “informa” el SIAPA y el Gobierno de Jalisco, criticó que no es posible conocer públicamente por qué el desazolve es menor en este año. Si bien el organismo intermunicipal podría atribuir el hecho a que la ciudadanía ha tirado menos basura, esto no puede sostenerse, porque basta con asomarse a los distintos canales y arroyos para observar cómo están llenos de desechos. “Otra razón puede ser la ineficiencia del SIAPA, pues en los últimos años ha tenido muy poca capacidad de respuesta”.

Recordó que el organismo intermunicipal no desazolva de manera directa, sino que contrata a empresas externas.

Al respecto, el SIAPA gastó 60 millones de pesos en cada anualidad 2023 y 2024 en el Programa de Desazolve de Bocas de Tormenta, Canales y Vasos Reguladores.

Sin respuesta

Se solicitó una entrevista con Carlos Torres Lugo, director del SIAPA, para que explicara por qué hay menos desazolve en la ciudad, pero no respondió.

Se le enviaron por escrito las siguientes preguntas y tampoco contestó:

¿Por qué este año se desazolvó menos material que en 2023?

¿Los 60 millones destinados a la limpieza son adicionales al recurso que se paga a empresas privadas?

¿Por qué se paga a empresas privadas si han contratado más personal y tienen más equipo en el SIAPA?

El río San Juan Dios está lleno de basura y escombro

El río San Juan de Dios es otro de los cuerpos de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara que también se encuentra lleno de basura y escombro, corre por avenida Normalistas y desemboca en el Periférico, a unos cuantos metros del canal Patria-Atemajac, en Zapopan.

En este cauce proliferan las botellas y bolsas de plástico, cajas de cartón y envases de vidrio, aunque también se encuentran sillones, sillas, cadenas, dijes y anillos de oro, según confirmó Alfredo Rodríguez, habitante de la zona.

“Yo la otra vez bajé y me encontré un anillo de oro bien bonito entre toda la basura que ves ahí. Lo saqué, lo limpié y lo vendí; me dieron cuatro mil pesos, si no mal recuerdo, es que ya fue hace tiempo, pero he escuchado de gente que baja a buscar cadenas, o pulseras o dijes allá abajo y los encuentran y sacan una buena lana. Es que ya ves, aquí la gente tira de todo”, comentó.

Este medio realizó un recorrido por las inmediaciones del canal, que atraviesa el anillo Periférico, y pudo notar que el sitio donde desemboca está lleno de basura y el acceso al mismo es más complicado, contrario al afluente de Patria-Atemajac.

Alfredo mencionó que ha visto a autoridades del municipio y a pepenadores acudir al lugar para realizar labores de saneamiento y limpieza; sin embargo, habitantes de la zona continúan contaminando el cuerpo de agua, lo que ha ocasionado que el río San Juan de Dios se mantenga con las mismas cantidades de basura. “Uno le dice a la gente que no tire basura, que mantenga limpio el río, que se ve mejor así. Es el más importante de Guadalajara, desde hace años, pero si no entienden, dime, ¿qué más puede hacer uno?”

Desde la fundación de Guadalajara, en el siglo XVI, este río sirvió como división natural de la ciudad. A sus alrededores se construyeron negocios y edificios que han sido emblemáticos para el área conurbada. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha descuidado y ha sido contaminado. “Toda la basura que ves la intentamos limpiar y sacar a veces, pero es demasiada. Tan bonito que se vería limpio, ¿a poco no?”, sentenció Alfredo.

El río San Juan de Dios en Guadalajara está repleto de muchos y diferentes desechos, incluyendo plásticos, muebles y objetos de valor. EL INFORMADOR/H. Figueroa

LA VOZ DEL EXPERTO

Temporal con más lluvias

Mauricio López Reyes, meteorólogo de la UdeG

Aunque el temporal inició con retrasos e irregularidades, a partir de finales de junio las lluvias y tormentas comenzaron a regularizarse, especialmente en el Centro, los Altos de Jalisco, la Ciénega, el Norte, el Sur y Centro Valles, explicó el meteorólogo de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes.

Sin embargo, conforme avanzaba el mes de junio, especialmente en la última semana, las precipitaciones se volvieron más abundantes. Durante julio, la cantidad de lluvia aumentó aún más, y según el meteorólogo, julio concluirá no sólo con los niveles registrados en la media histórica, sino que, con base en las lluvias recientes, incluso se podrían superar los valores promedio.

“En el Área Metropolitana de Guadalajara, julio es el mes más lluvioso, con entre 250 y 270 milímetros de lluvia aproximadamente. Según los pronósticos, este julio esperamos superar estos valores en la mayor parte del Área Metropolitana de Guadalajara en un 10 a 20 por ciento, y hasta un 30 por ciento más hacia la región costera”, señaló López Reyes.

Por último, dijo que para agosto hay mayor incertidumbre respecto al comportamiento del temporal, previendo que los modelos de pronóstico sean menos precisos. Aun así, la perspectiva preliminar indica que agosto traerá lluvias importantes para Jalisco, lo cual es una buena noticia para los cuerpos de agua de la entidad.

Vecinos y especialistas lamentan la basura que se arrastra en los canales o arroyos de la ciudad, provocando taponamientos y más afectaciones. En la foto, el río Atemajac, en la zona de Periférico Norte, cercana a colonias como El Batán, Rancho Nuevo o La Experiencia. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Arroyo Seco es un basurero

Basura, escombros, desechos y un fuerte hedor predominan en la zona donde inicia el cauce del arroyo Seco, en la colonia Colinas de la Primavera, en Zapopan. “Está lleno de basura todo el río hasta Guadalupe. Todo el año ha estado así y nadie ha venido a limpiar, luego nos preguntamos por qué se inunda la ciudad, ¿verdad?”, comentó Miguel Hernández, entre la maleza y una malla de plástico que separa su hogar de la orilla del cuerpo de agua.

Con una nubosidad que alertaba a los habitantes de la zona de una posible tormenta, este medio realizó un recorrido por las inmediaciones del río, desde avenida Guadalupe en su cruce con Periférico hasta la calle Flor de Guamúchil, lugar donde nace el arroyo, entre callejones y sitios casi inaccesibles para algunos vehículos. Se localizaron llantas de automóviles, motocicletas y bicicletas; bolsas y botellas de plástico, cajas de cartón, envases de vidrio, pedazos de madera, escombros de materiales de construcción, entre otros desechos.

El arroyo Seco es uno de los puntos de mayor riesgo en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) durante la temporada de lluvias. Paola, una joven de 16 años, falleció luego de ser arrastrada por la corriente al intentar cruzar con su camioneta. Su cadáver fue recuperado el 13 de julio en el cauce del mismo cuerpo de agua en Tlaquepaque.

Si bien las autoridades del municipio de Zapopan han realizado labores de limpieza y saneamiento en el arroyo Seco, en la colonia Miramar, en lo que va del año, en este lugar donde inicia el cauce no lo han hecho, lo que ha propiciado las inundaciones y subidas de agua. “En años pasados llegó hasta meterse a las casas y subía más allá de esta colina en donde están”, comentó un motociclista que, apresurado, solo alcanzó a advertir el riesgo del incremento del nivel del río.