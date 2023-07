Ante las quejas ciudadanas por las deficiencias que presenta actualmente la recolección de basura en colonias de Guadalajara, tanto el Ayuntamiento tapatío como la empresa concesionaria, Caabsa Eagle, atribuyeron las fallas a las lluvias.

Las autoridades afirmaron que se trabaja en la regularización del servicio y aseguraron que para el lunes la cobertura de recolección será de 92% en la capital jalisciense (por el temporal cayó a 74 por ciento).

La Coordinación General de Servicios Públicos Municipales reconoció reclamos procedentes de cuando menos 60 colonias. En algunas zonas dejaron de pasar los camiones desde hace dos semanas.

A través de sus redes sociales, la compañía Caabsa Eagle emitió un comunicado en el que justificó la situación. Dijo que las precipitaciones han afectado al servicio de forma integral y también los trayectos al relleno sanitario de Picachos, que está en Zapopan.

En ese sentido, Lemus comentó que las inundaciones en el camino que conduce al vertedero referido ocasionaron que las unidades que llevan los residuos enfrentaran problemas operativos. Agregó que ayer ya se trabajaba con normalidad.

“Se tuvo un problema con los caminamientos de Picachos. Camiones y góndolas quedaron atascados debido a las fuertes lluvias”, explicó.

“Vamos a recuperar el nivel de 92 por ciento durante el fin de semana. El jueves, colonias que estaban muy afectadas en el poniente, me refiero en particular a Providencia, ya fueron atendidas en su totalidad. También Oblatos (que se ubica en el oriente)”.

El basurero de Picachos también es el sitio de disposición final de la basura para el municipio de Zapopan. Se preguntó a la administración de Juan José Frangie si registró un incremento de quejas por deficiencias en el servicio. Sin embargo, respondió que incluso se logró una reducción de las inconformidades con respecto a 2022.

La colonia Ojo de Agua, en Tlaquepaque, quedó inundada tras la tormenta de la madrugada del miércoles pasado. EL INFORMADOR/H. Escamilla

Se inundan más de 150 viviendas en Ojo de Agua

Más de 150 fincas de la colonia Ojo de Agua, en Tlaquepaque, sufrieron afectaciones tras el desbordamiento del canal de Las Pintas, resultado de la tormenta de la madrugada del miércoles que se precipitó en gran parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La inundación se presentó en 17 vialidades de la zona, pues son calles que se encuentran de uno a dos metros por debajo del nivel del canal. Esta cuenca conecta la presa de Las Pintas con la presa El Chicharrón, y el borde se rebasó por la cantidad de agua que el canal transportó desde varios puntos de la ciudad.

Calles como Lagunitas, San Rafael o Marcos Montero fueron las más afectadas. No es la primera vez que se inunda esta zona de la ciudad. Vecinos señalan que, a comparación de septiembre de 2021, cuando el agua alcanzó metro y medio de altura, en esta ocasión fueron 70 centímetros, pero suficiente para inundar las casas.

“Esto es de todos los años y todos los años nos dicen que nos repondrán las cosas y nomás no, que van a resolver las inundaciones. A mí no me tocó ayuda hace dos años”, expresó la señora Socorro Vázquez, vecina de la calle Lagunitas.

Mientras las familias trabajaban para sacar el agua de las viviendas, niños nadaban en el agua estancada e incluso jugaban lanzándose los lirios que expulsó el canal de Las Pintas.

“Yo perdí mis muebles, mi cama, todo otra vez. Estuvimos al pendiente de la tormenta desde que inició y no pude salvar mis cosas”, lamento Kevin Jáuregui, otro damnificado.

La presidenta municipal de Tlaquepaque, Citlalli Amaya, afirmó que se entregarán apoyos a los damnificados por esta inundación. La alcaldesa expresó que pidieron bombas al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), para drenar y auxiliar las casas dañadas.

“Entraremos con nuestras brigadas de DIF municipal para revisar cuántas de estas familias tuvieron alguna afectación a su patrimonio para apoyar en su menaje y desde luego regresar de nueva cuenta el equilibrio a sus familias”, expresó la alcaldesa.

Al sitio acudió personal del DIF Tlaquepaque y de Protección Civil, para apoyar en las labores de limpieza, así como elementos de la Guardia Nacional para el resguardo de la seguridad.

Ayer por la noche, Citlalli Amaya informó que la emergencia se encontraba totalmente controlada, ya que su equipo de trabajo, los más de 500 servidores públicos operativos y administrativos continuaban limpiando y saneando las calles y viviendas afectadas por la fuerte lluvia en dicha colonia.

EN GUADALAJARA

El Ayuntamiento pedirá más presupuesto para daños por lluvias

Con el objetivo de hacer frente a los daños provocados por las lluvias, el Ayuntamiento de Guadalajara sesionará para triplicar la partida enfocada a la atención de víctimas y restitución de bienes a quienes perdieron menaje. La bolsa actual del ayuntamiento asciende a 11 millones de pesos y se pretende incrementar a 30 millones de pesos. El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, señaló que el fondo de desastres municipal será usado para atender 18 de las 31 casas de la colonia Valentín Gómez Farías que durante la madrugada de este viernes fueron damnificadas por el desbordamiento del canal de aguas negras que atraviesa el Sur de la ciudad. Informó que además de la bolsa municipal, se cuenta con apoyo del Fondo Estatal de Desastres, del cual ya echaron mano para la atención de 70 viviendas dañadas con las tormentas entre el 14 y 25 de julio.

Los habitantes de la zona del vaso regulador del parque urbano Revolución solicitan que no quede impune quien ahí tire escombro. ESPECIAL

VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN

Señalan que usan vaso regulador como tiradero de escombro

Una corriente de agua que descendió del cerro de El Tapatío durante la tromba de la madrugada de ayer causó daños en el fraccionamiento Revolución y la colonia Las Huertas, ambas en Tlaquepaque. Sin embargo, vecinos denuncian que la inundación que se presentó en sus calles, y que derivó en el arrastre de 40 vehículos, se originó por falta de captación de agua de uno de los dos vasos reguladores que hay en la zona.

Un depósito pluvial se ubica en el nuevo bosque urbano de Tlaquepaque, en el cruce de Solidaridad Iberoamericana y Lázaro Cárdenas, mientras que el otro está en el parque urbano Revolución, sobre la avenida Salvador Orozco Loreto y la calle Chico.

Los habitantes del fraccionamiento Revolución acusan que desde hace meses una empresa constructora que finca unas torres de departamentos en el área, usa el vaso regulador del parque urbano Revolución como depósito de escombros y ello restó capacidad de contención en la última tormenta.

Afirman que el hecho ha sido reportado a las autoridades, sin que hasta el momento obtengan una respuesta.

“Necesitamos que nuestras autoridades realmente recuperen este vaso regulador, que tanto nos ayuda a mitigar las inundaciones y evitar que se siga rellenando con escombro. Nosotros lo hemos reportado a Tlaquepaque, a la Prodeur (Procuraduría de Desarrollo Urbano), también a la Procuraduría de Medio Ambiente. Dentro del SIGMetro del IMEPLAN (Instituto Metropolitano de Planeación), toda esta zona está catalogada como de alto riesgo de inundación”, expresó Josué Moreno, vecino de la zona.

Los quejosos piden a las autoridades se haga la limpieza del depósito pluvial, pero también se sancione a la constructora que presuntamente tira el escombro dentro del vaso regulador.

Las lluvias dejaron 40 automotores arrastrados por el agua y 100 árboles caídos en Tlaquepaque. EL INFORMADOR/H. Escamilla

EMITIRÁ DECLARACIÓN DE EMERGENCIA

Tlaquepaque atiende más de 350 fincas

Con apoyo del Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque emitirá una declaratoria de emergencia para acceder a recursos del Fondo Estatal de Desastres (Foeden) y ayudar en la reposición de menaje a los damnificados.

La tormenta provocó estragos en 350 viviendas, además de 40 automotores arrastrados por el agua y 100 árboles caídos.

La colonia con mayor afectación fue Ojo de Agua, con más de 160 casas inundadas seguido de Villa Fontana, con 150 fincas. Los habitantes del fraccionamiento Villa Fontana apenas se recuperaban de los daños provocados por la tormenta del pasado miércoles.

Otras colonias donde se reportaron anegamientos fueron La Duraznera, La Ladrillera, El Tapatío, fraccionamiento Revolución, y Las Huertas.

En las labores de saneamiento participaron elementos de Protección Civil y Bomberos, Servicios Públicos, la Policía municipal e incluso personal administrativo del Ayuntamiento.

El Sistema DIF informó que se instalaron dos albergues para la atención de los damnificados, pero no fueron utilizados, y quienes sufrieron afectaciones mayores optaron por pasar la noche con familiares.

En las zonas de inundaciones se desplegaron elementos de la Policía municipal y la Guardia Nacional para impedir actos de rapiña.

La reposición de menaje se realiza cuando el agua al interior del domicilio supera los 25 centímetros. ESPECIAL

PARA ATENDER 93 CASAS AFECTADAS

Ayuntamiento de Tlajomulco busca apoyos estatales

El Comité Municipal de Emergencias del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga sesionó para emitir una declaratoria y solicitar apoyo del Gobierno del Estado para atender a los habitantes de cuatro colonias damnificados por las inundaciones del pasado miércoles.

De las 241 casas que se reportaron con ingreso de agua, 93 tuvieron pérdida de menaje. Las colonias donde se reportaron los daños fueron en Geovillas La Arbolada, Jardines del Edén, Santa Cruz del Valle y El Manantial. La reposición de menaje se realiza cuando el agua al interior del domicilio supera los 25 centímetros.

“Esta declaratoria sirve para precisamente dar el informe al Gobierno del Estado sobre el número de afectaciones que hubo en el municipio, para posteriormente hacer una validación y determinar el tipo de apoyo que se le brindará a los ciudadanos”, explicó Víctor Alberto Rodríguez de la Torre, director del Sistema DIF Municipal.

El municipio busca recursos del Fondo Estatal de Desastres Naturales (Foeden). Este fondo consiste en una aportación del Gobierno del Estado y un porcentaje menor del municipio para atender a las víctimas.

El DIF Municipal informó que mientras llegan los apoyos en menaje, a los afectados se les otorgan despensas y paquetes de limpieza para las labores de saneamiento de los hogares.

Sobre la tormenta que se presentó la madrugada de ayer, el Ayuntamiento informó que la precipitación se concentró en el poniente del municipio y causó el desbordamiento de arroyos como La Colorada. El agua ingresó a viviendas de las colonias La Lagunita y La Ciénega, en San Agustín.

El desbordamiento del canal de Las Pintas, el mismo que afectó a colonia Ojo de Agua en Tlaquepaque, causó inundaciones en la comunidad de Nueva Aurora, en Santa Cruz del Valle. El canal de la avenida Champagnat, en el fraccionamiento Real del Valle, también se desbordó con anegamiento en la vía pública.