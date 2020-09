Línea 3, un viaje a la estación del entretenimiento

La inauguración de la Línea 3 del Tren Ligero (L3) conectará a las personas con los distintos espacios culturales que están ubicados a lo largo de la ruta que abarca. Ahora, comprar los boletos directo en la taquilla, llegar al evento e incluso el regreso será posible hacerse con el sistema público de transporte, evitando con ello el gasto de estacionamiento y los rodeos.

Al respecto, Isidoro Ramos, gerente de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (cuya sede es el Teatro Degollado), abundó en dichas ventajas: “Cualquier medio de transporte colectivo que nos acerque a las industrias culturales siempre es de beneficio”. La conexión atrae nuevos públicos: “Habrá gente que no tenga este hábito de consumo, pero llama la atención que ahora se podrá acercar más rápido; sin duda, este medio de transporte promueve el acercamiento a la cultura. Huelga decir que es una obra de gran impacto social. En primer lugar, se hace comunidad, el acercamiento de las personas al centro es una recuperación del espacio público”.

Por su parte, Susana Chávez Brandon, directora del Museo Cabañas, señaló que ante la activación de la Línea 3 del Tren Ligero, ella considera que esta nueva extensión del transporte público permitirá que más visitantes lleguen al Museo Cabañas, al sumar un acceso más hacia el Centro Histórico de Guadalajara: “El que las personas puedan llegar al centro de la ciudad sin carro es una buena noticia para nosotros, nos acerca a poblaciones que a lo mejor por la distancia o el tráfico preferían no venir”.

A unos minutos a pie del Centro Histórico está el Teatro Diana. Karla Zapata, directora de este espacio, comentó que el funcionamiento del tren da “La oportunidad no solo de que llegue más gente al teatro, sino que se conecte desde otros lados de la ciudad. Me parece que va a facilitar mucho el traslado de diversos puntos”. A nivel personal, Karla también se beneficiará de la puesta en marcha del proyecto: “Los beneficios que tiene este medio es que es confiable, seguro y muy rápido. Personalmente siempre ha sido una opción que no tenía al alcance para la zona en la que vivo (Tlaquepaque). Ahora me permite conectarme a casi todos lados. Por supuesto que es una muy buena opción para dejar el vehículo”.

También en el centro histórico de Guadalajara, un espacio cultural que recibe conciertos y exposiciones es el Centro Cultural Breton. Charles Pinet, director del lugar, comentó que en su caso se beneficiarán con la llegada de los asistentes: “Creo que para la ida sí va a favorecer mucho el acceso. Para el regreso de cualquier forma muchos prefieren tomar taxi. Está bien en el sentido de gastar menos de ida”. El mayor flujo de personas será importante para el lugar, que ya reabrió tras la cuarentena con un 25 por ciento de su aforo (y música en vivo).

Todavía en Guadalajara, rumbo a Zapopan, se encuentra el Acuario Michin (contiguo al Parque Alcalde), cuya directora (Paulina Balbontin) recordó que empezaron actividades cuando la Línea 3 ya estaba en construcción, por lo que la obra contempló esta alternativa de movilidad: “Es directamente proporcional, en cuanto esté activa la Línea 3 y en condiciones normales evidentemente será mucho más factible para toda la parte turística llegar”. En sus registros al acuario lo visitan muchos turistas provenientes de la Ciudad de México, el Norte del país, otros municipios de Jalisco, además de Inglaterra, España y Estados Unidos: “Al estar más conectados, evidentemente se facilita visitar el acuario”, comentó Paulina.

Ya en Zapopan, hay recintos a cargo de la Universidad de Guadalajara con gran convocatoria, como el Auditorio Telmex, cuyo director Fernando Favela comentó: “Creo que habrá una gran cantidad de público que usará la L3 para llegar. Creo que es una gran ventaja que exista. Para los colaboradores del auditorio es una maravilla”. En promedio un evento en el Auditorio Telmex convoca entre siete mil y ocho mil personas, con cerca de 400 trabajadores eventuales por noche.

Favela agregó que además de ir a las actividades, la Línea 3 servirá para que los asistentes acudan a comprar los boletos directo en la taquilla (sin cargo por servicio): “Aunque cada vez es menos lo que se vende en taquilla (aproximadamente 40 por ciento). Para mucha gente es más fácil comprarlo en internet, pero si vamos a comprar dos boletos para Luis Miguel, Alejandro Fernández o algún artista que cuestan 4 mil pesos, el cargo por servicio es casi el 10 por ciento: si tomamos el tren en 40 minutos estamos de vuelta y nos ahorramos ese cargo”.

El Conjunto Santander de Artes Escénicas, con cuatro salas, también queda cercano a la Línea 3. Horacio Cicero, encargado de la dirección técnica (producción), platicó de las virtudes que les traerá la apertura de esta línea: “Mucha gente que no tiene vehículo propio podrá acercarse al conjunto y en si a toda la oferta del Centro Cultural Universitario. Tenemos una oferta que está al alcance de todos y es seguro que un medio de transporte así abrirá la posibilidad de acercarse a gente que de otra manera tenía que tomar hasta tres camiones para llegar a la zona y perder dos horas de trayecto”. Horacio también se subirá al tren para sus traslados: “Sí lo usaré en la medida de lo necesario, estoy a tres estaciones de distancia de la estación más cercana del centro cultural”.

En Zapopan el arte contemporáneo tiene un espacio de referencia con el Museo de Arte de Zapopan (MAZ), dirigido por Viviana Kuri, quien platicó: “Es de esperarse un incremento significativo en la afluencia de visitantes al centro de Zapopan, ya que según los datos que se tiene respecto a la demanda que tendrá la L3, se sabe que se generarán alrededor de 200 mil viajes por día y que de ellos al menos 18 mil tendrán como destino el centro histórico”.

Esto impactará al MAZ para que el museo sea más cercano a más personas: “Tanto el programa de exposiciones como su extenso programa de actividades paralelas entre las que están el día familiar con talleres, cine en el auditorio y visitas guiadas a las exposiciones teatralizadas; ciclos de cine, talleres, cursos y conferencias, visitas guiadas, la feria de publicaciones independientes e ilustración, entre otras”, finalizó Viviana.