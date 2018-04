Línea 3 trasbordará a 50 mil usuarios más

Uno de cada cinco usuarios de la Línea 3 del Tren Ligero utilizará sus dos estaciones de transferencia con las rutas 1 y 2, en las estaciones de Federalismo y Catedral. El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) calcula que, de arranque, serán 50 mil los usuarios que utilizarán diariamente la interconexión gratuita para desplazarse a sus empleos u hogares.

Actualmente, más de 75 mil usuarios del Tren Ligero que recorre Federalismo (Línea 1) y Juárez (Línea 2) utilizan la interconexión. Pero debido a los trabajos de ampliación y modernización, se espera que el porcentaje crezca al integrar la nueva ruta.

Rodolfo Guadalajara, titular de esa dependencia, expone que los trabajos avanzan “en tiempo”, de tal forma que en octubre próximo se inaugurará la nueva línea que será utilizada por alrededor de 230 mil usuarios al día.

“La apuesta del transporte masivo se da cuando generas estos mecanismos de transferencia. Y éstos deben ser en todo el transporte público, que se pueda permitir el transbordo entre líneas y sin costo para el usuario”.

Hoy, casi 192 mil personas se trasladan entre las estaciones de Federalismo, Periférico Norte y Sur, y 124 mil en Juárez, de Tetlán a Federalismo. La tendencia indica que la suma será cada vez más alta y, además, alrededor de 10 mil automovilistas descenderán de su vehículo al año para utilizar el Tren Eléctrico. “Será muy apetitoso usar el transporte masivo”.

Las nuevas estaciones de interconexión quedarán listas, a más tardar, en junio próximo. Luis Miguel Fonte, gerente de Planeación de Transportes del Siteur, expone que tendrán una frecuencia de paso de seis minutos, aunque el sistema se ha pensado para servir dentro de los próximos 70 años, y crecer sólo con la compra de nuevos trenes para reducir esa frecuencia hasta en un minuto y medio.

En octubre próximo se inaugurará la nueva línea que será utilizada por alrededor de 230 mil usuarios al día. EL INFORMADOR/A. Camacho

Prevén que L3 transporte hasta 700 mil pasajeros

Cuando el proyecto de la Línea 3 del Tren Ligero se comenzó a socializar, las autoridades recibieron reacciones diversas por parte de los ciudadanos. Pero una de las mayores coincidencias fue la altura de la obra. Y como 13 de sus 18 estaciones serán elevadas, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) blindó al nuevo sistema de transporte.

A sólo seis meses de que la nueva línea sea inaugurada, el titular de esa dependencia, Rodolfo Guadalajara, recalca que no hay absolutamente nada qué temer, pues se trata de un sistema diseñado y con garantía, sobre todo por las fallas de la Línea 12 en la Ciudad de México.

“Tiene un diseño, un proyecto desde hace tiempo; es decir, no es una ocurrencia ni una obra en la que se va haciendo el proyecto sobre la marcha. ¿Cuál es la diferencia entre la Línea 3 y el mal ejemplo de la Línea 12 (en la Ciudad de México)? Que este proyecto se licitó desde un origen y el proyecto contempla que el fabricante de trenes sea el mismo encargado de las vías y toda la parte ferroviaria”.

Explica que, gracias a eso, existe una compatibilidad total entre los trenes, los rieles y los sistemas de operación. Además, afirma que gracias a las nuevas tecnologías el sistema es automático y está libre de cualquier “error humano”, pues incluso si el conductor decide acelerar en la curva más pronunciada (la que se encuentra en Zapopan), el sistema lo prohibirá y avanzará a la velocidad más segura.

“El tren puede dar esa curva sin ningún problema. El radio de giro está diseñado para ello y, sin embargo, lo tiene con un control de velocidad. Pese a que el error humano se dé o el conductor quiera acelerar, no lo podrá hacer. El sistema en automático dice: ‘Esta es la velocidad y a esta velocidad circulas’”.

Ni siquiera los tapatíos que sufren de vértigo tienen de qué preocuparse. Según Rodolfo Guadalajara, también ese detalle está cuidado y por ello cada pendiente tiene menos de cinco grados. Ese detalle impide que los movimientos sean abruptos y generen sensación de mareo o “sube y baja” en todos los tramos de la Línea 3.

“Hemos escuchado a mucha gente que nos dice: ‘A mí no se me antoja, sí me la pienso en subir tan alto’, pero creo que en la práctica se va a dar que la gente se subirá y esos sentimientos seguramente dejarán de existir cuando lo utilicen”.

El titular de Siteur afirma que ya ha tenido la oportunidad de usar el tren en sus tramos de prueba y ha constatado que es “bastante confortable”. En su arranque trasladará a 230 mil usuarios diariamente, aunque está diseñado para crecer y superar los 700 mil, únicamente con la incorporación de más trenes.

Para que ese sea el flujo de usuarios aún resta mucho tiempo. El gerente de Planeación de Transportes, Luis Miguel Fontes, explica que en 30 años apenas llegará a 500 mil. “Para incrementar la afluencia necesitas comprar más trenes, meterlos a la línea y bajas la frecuencia de paso para que cada minuto y medio esté llegando un tren a la estación. Así ofertas más espacios dentro de más trenes (…) La línea está proyectada a 60-70 años”.

Promedio diario de usuarios de las líneas del Tren Ligero Línea Pasajeros Usuarios que transbordan 1 y 2 316,139 75,873 3 233,000* 50,000*

*Estimación.

Nota: Según los análisis de Siteur, esa será la cifra inicial, pero incrementará sustancialmente conforme pasen los meses.

En ocho semanas, ampliación y modernización de Línea 1

Para que la Línea 3 del Tren Ligero se integre a las otras dos, éstas debían crecer y modernizarse. Por eso es que la primera línea, que ya se encuentra al tope de su capacidad, está siendo intervenida y el pago ha mudado a un sistema de prepago.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) calcula que las obras estarán listas en ocho semanas. Una vez que concluyan, las estaciones medirán 30 metros más. Eso permitirá el ingreso de un vagón adicional y, en consecuencia, una mayor cantidad de usuarios por viaje. Según la dependencia, crecerá de 600 a 900 pasajeros por viaje.

Las mediciones del Siteur indican que habrá una afluencia adicional del 20% después de inaugurada la tercera línea, lo que permitirá atender a miles de ciudadanos que abandonaron el Tren Ligero porque está muy lleno. “Tenemos cerca de 30 mil usuarios que no atendemos o que utilizan otro medio de transporte porque ya no pueden subirse al tren porque está muy saturado. No les apetece y, entonces, ahí tenemos 30 mil usuarios que no estamos atendiendo”.

Las horas pico, indica, seguirán siendo de alta demanda, pero “más amigables”, incluso al sumar los pasajeros que se integren desde el Centro de Zapopan o la Central Camionera.

Rodolfo Guadalajara indica que las obras de ampliación de Línea 1 han sido lentas porque se ejecutan mientras los trenes cargan y descargan pasajeros. “Es una obra atípica en función de que se hace en operación. Entonces, el margen de operación y las horas que tenemos al día, de trabajo directo, es de cuatro horas. Eso de manera directa en cada estación; lo demás vamos con trabajos muy aislados y por eso ha sido una obra larga pero ahí va: caminando”.

Las estaciones serán liberadas paulatinamente y hasta el momento no se ha presentado demoras extraordinarias. “La Línea 3 nos obliga a tener más usuarios de transferencia, que originalmente no teníamos. Por eso era muy importante ampliar la Línea 1 para desahogar esos pasajeros”.

La inversión de esta obra es de mil 353 millones de pesos, en los que el Estado, el Gobierno federal y la participación privada están involucrados.

Así luce una de las estaciones de la Línea 3 sobre Ávila Camacho. EL INFORMADOR/A. Camacho

Posible, Línea 4 con recursos estatales

Tres de los siete candidatos al Gobierno del Estado han prometido que, de lograr la mayoría de votos el próximo primero de julio, el Tren Ligero en Guadalajara tendrá una nueva línea.

Enrique Alfaro, abanderado del Partido Movimiento Ciudadano, Miguel Castro, del Revolucionario Institucional, y Salvador Cosío, del Verde Ecologista, han dicho que el Área Metropolitana de Guadalajara tendrá una cuarta línea si se convierten en gobernadores.

A este punto, ninguno de los candidatos por la Presidencia de la República se ha pronunciado por la ampliación de este sistema de transporte en la ciudad, pero aún sin el apoyo federal, su construcción es posible. Según Rodolfo Guadalajara, con una buena administración de fondos el Gobierno del Estado puede costear por sí solo esta nueva línea y ejecutarla en menos de seis años.

“Creo que el Estado puede asumir compromisos por sí solo. Cualquier proyecto de los que se han mencionado en Tlajomulco, Zapopan, Tlaquepaque, no son asuntos de más de cinco mil millones de pesos. Y creo que un Estado con una buena visión puede asumir un compromiso en un sexenio”.

No obstante, apunta que una obra de alto calado como la Línea 3 sí requiere, obligadamente, del apoyo federal. Ningún Estado, explica, podría costear por sí mismo un proyecto de esa dimensión, pues por sí sola, la Línea 3 tiene casi la misma dimensión de las otras dos que operan en Guadalajara.

“Una ciudad como Guadalajara no puede dejar pasar otros 25 años sin que haya proyectos de transporte masivo, independientemente a donde den (…) sí creo que se deben plantear proyectos similares, pero que sean factibles. Seguro los candidatos harán las propuestas técnicas más óptimas y dedicadas a donde van, pero la ciudad de Guadalajara, con tantos habitantes, requiere no sólo de una línea 4, sino de más BRTs, de sistemas de transportes masivos”.

Alistan extensión en Periférico Norte

Aunque se prometieron para el primer trimestre de este año, las obras de ampliación de un kilómetro de la Línea 1 del Tren Ligero en el Periférico Norte, hacia la estación Auditorio, finalmente han concluido. Lo único que falta para arrancar los recorridos es un cambiavías, que ya ha llegado a Guadalajara.

Rodolfo Guadalajara dice que falta que vengan los técnicos desde España, “es una pieza que se manda a hacer exclusivamente para nosotros. Ya sólo es lo que tardemos en instalarlo y ya estaría la apertura”. La instalación y el arranque no deben durar más de mes y medio, por lo que a más tardar en junio los trenes ya harían sus traslados más allá del Periférico Norte.

La ampliación de la Línea 1 fue un proyecto del cual se habló desde noviembre de 2011, pero las obras comenzaron tres años después. La primera proyección fue que la obra quedaría terminada en la primera mitad del año pasado.

También quedará en proyecto la ampliación de la Línea 2, desde la estación Tetlán hasta el Parque de la Solidaridad, en Tonalá. Esa obra se ha postergado debido a una reducción del 70% en el Fondo Metropolitano. Sin embargo, el Siteur precisa que el proyecto ejecutivo está listo para ampliar 900 metros el Tren Ligero, si así se decide, en la siguiente administración.

Ante los desperfectos de la Línea 12 de la Ciudad de México, el Siteur descarta riesgos en la nueva ruta del Tren Ligero. EL INFORMADOR/A. Camacho

Aumenta el costo

Si bien su proyección inicial fue de 17 mil millones de pesos y al final terminará costando 25 mil millones, el incremento en el costo de construcción de la Línea 3 es un precio justo, dice Rodolfo Guadalajara, en función de que la obra comenzó cuando el peso y el dólar tenían una menor diferencia respecto a la actual.

“Es un incremento normal, dentro del orden. Además hay un factor muy importante: cuando se licitó todo, el dólar valía 13 pesos. Y la verdad es que nosotros estamos llenos de componentes de euros y dólares. Y nada más ese factor impacta directamente”.

Al final, recuerda, la Línea Tres es un proyecto federal que se prometió desde las campañas de 2012, por lo que el Gobierno del Estado no adeudará un solo peso después de que se eche a andar.

CLAVES

Las obras

Octubre. Cuatro años después del arranque de obras, la Línea 3 del Tren Ligero comenzará a trasladar a los usuarios. Se espera que sean alrededor de 233 mil viajes los que se realicen por día a través de ese nuevo sistema de transporte. Se prevé inaugurar en octubre.

Pruebas. Aún después de que se eche a andar, la Línea 3 se estará actualizando. Atravesará por periodos de prueba para afinar detalles de acuerdo con la cantidad de pasajeros que aborden los vagones. Ese ajuste en los sistemas durará hasta un año.

Retraso. “La Tapatía”, la tuneladora que se encargó de abrir el camino subterráneo que seguirá la Línea Tres, tiene seis meses de retraso. Según el Siteur, aunque realmente son 12, los primeros seis no se cuentan porque el arranque demoró debido a un permiso que el INAH no entregaba.

Línea. 1 La primera línea del Tren Ligero ya no puede crecer en ninguno de sus dos límites. Según los estudios del Siteur, para que ésta crezca, por ejemplo, hacia el Sur, debe integrarse otro sistema o arrancar desde alguna otra estación que no sea la que está en Periférico.

Porcentaje. A finales de marzo pasado, la obra civil en la Línea 3 del Tren Ligero registraba un 93% de avance. La proyección es que se concluya en los próximos seis meses. El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, visitará Guadalajara para realizar el primer viaje oficial.

Después de la Línea 3

Con un solo pasaje, los usuarios podrán trasladarse desde la Carretera a Tesistán (Juan Gil Preciado) hasta el Centro de Guadalajara, el Periférico Sur o incluso la Central Camionera.

Los tapatíos recorrerán 21.5 kilómetros de la Ciudad, y podrán conectarse desde el Centro Histórico de Guadalajara con los de Zapopan y Tlaquepaque.

La ciudad contará con 13 estaciones elevadas y cinco subterráneas más.

10 mil automovilistas descenderán de su vehículo al año para usar este medio de transporte, por lo que se esperan menos emisiones contaminantes.

Los usuarios recorrerán la ciudad entera en un tiempo aproximado de media hora, de extremo a extremo.

También los ciclistas podrán dejar su vehículo en las estaciones, protegidas con cámaras y personal de seguridad, para realizar sus recorridos con la seguridad de encontrarlo al regreso.

