Línea 3, la nueva socia del deporte tapatío

La inauguración de la Línea Tres (L3) del Tren Ligero es uno de los acontecimientos más esperados por los jaliscienses durante los últimos años y, ahora que finalmente abrió sus puertas a los usuarios, indudablemente se convierte en una socia invaluable para la comunidad atlética de la ciudad.

Lo anterior será posible gracias a que esta nueva línea conecta diversos puntos de la ciudad en donde se encuentran estadios, unidades deportivas, parques y espacios polideportivos repartidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Un ejemplo claro es el Code Alcalde, complejo que ahora contará con una estación del Tren a las afueras de sus instalaciones, y así como este polideportivo, otros espacios que ahora estarán mejor conectados serán estadios como el de los Charros de Jalisco en Zapopan o el de los Astros de Jalisco, el cual se ubica sobre la avenida Ávila Camacho.

Pero más allá de los espacios cercanos a alguna estación de la L3, esta nueva opción del transporte público también contribuye para que otros complejos estén mejor conectados con el Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

En este caso, espacios como el Parque Solidaridad y el Polideportivo López Mateos serán más accesibles para los atletas, ya que usuarios de Zapopan o Tlaquepaque podrán llegar a ellos con mayor facilidad al transbordar entre las diferentes líneas del Tren.

Juan Diego Méndez de los Santos, atleta y estudiante del Code Jalisco

“El Tren me servirá mucho para mis entrenamientos, será muy ahorrativo. También me ayudará mucho para ir a la escuela. Por lo regular me muevo en autobús o me llevan en carro, y hacía un recorrido de 40 minutos para llegar al Code. Con la Línea 3 me podría ir más tarde y alcanzaría a realizar más cosas”.

Laura de los Santos, mamá de Juan Diego

“Me deja tranquila que ya tendrá más tiempo para él, porque este ciclo escolar estará en la escuela para atletas, y entrará en horas pico donde el tráfico suele estar pésimo, por lo que el Tren Ligero le ayudará a no perder mucho tiempo. También me deja tranquila que será un transporte seguro y que lo dejará más cercano a su destino”.

Claudia Gabriela Hernández, entrenadora de natación para personas con discapacidad

“Lo de la Línea 3 será muy práctico, ya que la mayoría de mis atletas viven por la zona de Zapopan, cerca de la Base Aérea, por el Ángel Leaño, por lo que realizan un traslado de casi una hora para llegar a Code Alcalde. Con esto acortarán el tiempo de camino y podrán descansar más y recuperarse mejor”.

Ana Galván García, atleta de natación

“El principal beneficio es que llegaré más rápido a mi lugar de entrenamiento, porque siempre realizaba traslados lejanos y en autobuses muy llenos. Cuando estaban comenzando las obras del Tren (L3) noté que pasa por partes en donde gasto hasta dos pasajes de camión”.

SALVADOR QUIRARTE

Astros espera aumento de afición con nuevo transporte

Una vez que las autoridades sanitarias lo autoricen, los Astros jugarán con el apoyo de sus aficionados, quienes podrán llegar en mayor cantidad. TWITTER/AstrosJalisco

A pesar de que se jugará sin público el arranque de la Temporada 2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), Astros de Jalisco seguirá a la espera de que las autoridades sanitarias del Estado les permitan sortear sus partidos como local en compañía de sus aficionados, quienes tendrían mayor facilidad para asistir a los juegos en vivo tras la apertura de la Línea 3 del Tren Ligero.

Ante la mayor conectividad que habrá en la Zona Metropolitana de Guadalajara con la inauguración de la nueva ruta de transporte, el presidente del Consejo de Administración de Astros, Salvador Quirarte, comentó que será de gran beneficio para el equipo, ya que podrían tener mejores entradas en el futuro.

“La verdad es que será un gran beneficio (la Línea 3 del Tren Ligero). Nos queda muy cómodo porque hay dos estaciones cercanas: la que está en Circunvalación y la que está en Plaza Patria. Vamos a estar muy bien comunicados con la mayor parte de la ciudad al tener esa conectividad que va a favorecer obviamente para tener una mejor entrada que la ya de por sí buena asistencia que tenemos en la Arena Astros. Cuando la autoridad nos permita abrir (la Arena) ojalá la afición arrope a este equipo”.

Actualmente la LNBP se juega sin público por lo menos durante la primera vuelta de la Fase Regular. No obstante, Salvador Quirarte reiteró que Astros seguirá a las autoridades estatales y municipales para determinar cuándo podrán reabrir las puertas a sus aficionados.

LA LÍNEA DE LOS ATLETAS

Al alcance de todos, 20 instalaciones para la práctica de distintas disciplinas

Code Jalisco, el principal promotor del deporte en la Entidad. TWITTER/CODEJALISCO

Además de ser una vía de comunicación entre Zapopan y Tlaquepaque para agilizar los viajes de usuarios en diferentes puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la apertura de la Línea 3 del Tren Ligero también se suma como un vínculo en favor del deporte en La Perla Tapatía, ya que los pasajeros podrán aprovecharla para trasladarse con mayor facilidad a alguno de los 20 complejos deportivos ubicados en puntos cercanos a la ruta que sigue la nueva línea de transporte.

Tan sólo en la ciudad de Zapopan, aficionados de Astros y Charros de Jalisco podrán aprovechar la Línea 3 para asistir a los partidos en vivo de sus equipos favoritos (cuando las autoridades de Salud lo autoricen). Por su parte, atletas y amantes de la actividad física también tendrán al alcance 10 instalaciones deportivas diferentes, entre las que destacan la Unidad Deportiva Santa Margarita, Arcos Zapopan y La Arboleda, así como también la Unidad Deportiva Flores Magón, La Tuzanía y Lomas de Zapopan, en las cuales podrán ir a divertirse con familiares y amigos.

Quienes viven o disfrutan de ir a practicar alguna disciplina deportiva en la ciudad de Guadalajara, también podrán viajar en la nueva Línea 3 del Tren Ligero para llegar a destinos como la Unidad Deportiva Gómez Farías, el Code Jalisco y el Code Alcalde, además de complejos como las unidades deportivas Horacio Gaytán Serrano y la Número 7 Héroes de Chapultepec.