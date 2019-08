Lidian para cubrir más de mil vacantes de policías

Si bien uno de los principales objetivos de las comisarías de la metrópoli es aumentar el número de efectivos para mejorar la seguridad, a casi un año de las presentes administraciones no han conseguido cubrir las vacantes.

Desde mayo pasado, este medio de comunicación informó que se tenía prevista la contratación de 795 policías; sin embargo, el número ya subió a mil 099 vacantes.

Entre las comisarías que tienen el mayor número de espacios para ocupar se encuentran Zapopan (319 plazas), Tonalá (300) y Guadalajara (263). Por otra parte, aunque su estado de fuerza es de sólo 64 elementos, Ixtlahuacán de los Membrillos no tiene espacios ni presupuesto. Y Juanacatlán requiere 40 agentes.

Hay mil 808 interesados en sumarse a la fuerza pública en la zona metropolitana, los cuales podrían llenar las plazas disponibles, aunque la mayoría no completa los requisitos, desiste durante el proceso o no aprueba los exámenes de control y confianza. El ejemplo es la Policía de Guadalajara: de 746 interesados, sólo 100 pasaron a la etapa de exámenes y, de éstos, apenas 40 los aprobaron.

El académico de la Universidad de Guadalajara, Rubén Ortega, coincide en que uno de los principales obstáculos es la complejidad de los exámenes de control de confianza, además de la inseguridad que se ha desatado contra los elementos. En ese sentido, las cifras oficiales confirman que Jalisco se ubica en el sexto lugar nacional en la estadística de policías asesinados (18 agentes). El primer sitio lo tiene Guanajuato, con 25 oficiales caídos.

Los bajos salarios, exceptuando a Guadalajara y Zapopan, son otro factor en contra para ocupar las vacantes, principalmente en municipios como Tonalá o Tlaquepaque.

El Modelo Óptimo de la Función Policial elaborado por la Secretaría de Gobernación subraya que se requieren 1.8 oficiales por cada mil habitantes. El problema es que, en Jalisco, hay menos de la mitad de los policías que se necesitan: sólo 0.7 agentes por cada mil habitantes.

Si actualmente en el Área Metropolitana de Guadalajara hay siete mil 897 policías, el número debería duplicarse para cumplir con la recomendación federal.

Ante el déficit y los problemas planteados para incrementar el número de agentes, la nueva oportunidad es la conformación de la Policía Metropolitana, que impulsan los Gobiernos estatal y municipales, con el apoyo federal. El proyecto pretende homologar los salarios y prestaciones de los elementos, por lo que podría aumentar el interés de la población, según expertos.

El Modelo Óptimo de la Función Policial indica que se requieren 1.8 oficiales por cada mil habitantes; en Jalisco hay sólo 0.7 agentes por cada mil habitantes.

Sólo hay 326 elementos en academias de Policía

Aunque en las comisarías del Área Metropolitana de Guadalajara hay mil 099 vacantes para policías, sólo existen 326 elementos preparándose en alguna de las academias.

De acuerdo con las unidades de Transparencia de las comisarías, únicamente Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y El Salto tienen agentes en capacitación.

La Policía de Zapopan informó que tiene 226 elementos en su academia, de los cuales, la totalidad aprobó los exámenes de control y confianza. El comisario Roberto Alarcón declaró que ya se graduaron 67 elementos, quienes patrullarán las calles del municipio a la brevedad.

Por su parte, la Comisaría de Guadalajara confirmó que hay 58 elementos capacitándose, quienes egresarán en noviembre para vigilar el Centro, Oriente y Poniente del municipio.

El Ayuntamiento de Tlaquepaque indicó que tiene 36 personas en la academia, mientras que El Salto suma seis; sin embargo, no informaron cuándo podrían sumarse al patrullaje.

El director de Planeación de la Comisaría de Tlajomulco, Juan Manuel Montes, explicó que el municipio cuenta con 57 cadetes, quienes ya aprobaron los exámenes de control y confianza. Se espera que sean capacitados en la Academia de la Policía del Estado a partir de la primera quincena de septiembre (están en espera de que exista un espacio).

El Ayuntamiento de Tonalá contestó que actualmente tiene 25 becarios, a quienes se les da apoyo con recursos federales y quienes comenzarán su capacitación en la academia entre septiembre y octubre próximos. Podrían operar entre enero y febrero del año siguiente.

Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán únicamente refirieron que no tienen elementos en academias, mientras que Zapotlanejo no respondió a la solicitud de entrevista.

Encuesta

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial, de cada 10 personas que ingresan a las comisarías de Jalisco, tres lo hacen por necesidad económica o por encontrarse en alguna situación de desempleo.

El ejercicio reveló que otros tres lo hicieron “porque siempre les llamó la atención”. Y el resto se sumó “para ayudar a la gente, combatir el crimen, por herencia familiar o porque era la mejor opción disponible”.

NUMERALIA

7 mil 897 policías en la metrópoli.

1 mil 099 vacantes en las policías de la metrópoli.

326 elementos capacitándose en las academias.

GUÍA

Las renuncias

Por cada dos policías contratados en los últimos 10 años por las comisarías de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque, la mitad renunció.

A través de las direcciones de Transparencia se confirma que, de las cuatro mil 190 personas contratadas y capacitadas por dichas corporaciones en la última década para desarrollar funciones policiales, dos mil 049 (48%) renunciaron en ese periodo.

Tlaquepaque y Tonalá son las administraciones con la cifra más alta de salidas: renunciaron nueve de cada 10. Ambas corporaciones explicaron que los elementos se van, en su mayoría, para buscar mejores condiciones laborales en los cuerpos de seguridad de Guadalajara y Zapopan, donde el salario es mejor.

Ambas corporaciones explicaron que los elementos se van, en su mayoría, para buscar mejores condiciones laborales en los cuerpos de seguridad de Guadalajara y Zapopan, donde el salario es mejor. Por el contrario, Zapopan es la comisaría de la cual desisten menos elementos. En los últimos cinco años sólo se han retirado por decisión personal apenas 95 elementos. De acuerdo con el comisario, Roberto Alarcón, esto se debe a que se ofrece el salario más alto, todas las prestaciones de ley, el mejor equipamiento y un esquema laboral que permite a los oficiales un óptimo desarrollo policial.

Vacantes en las corporaciones municipales Policía Vacantes Zapopan 319 Tonalá 300 Guadalajara 263 El Salto 96 Tlaquepaque 51 Juanacatlán 40 Tlajomulco 30 Zapotlanejo No respondió Ixtlahuacán 0 Total Mil 099

Las comisarías de Zapopan, Tonalá y Guadalajara son las que tienen más vacantes en este año. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

La capacitación unificada, el reto

Rubén Ortega (académico de la Universidad de Guadalajara)

La contratación y capacitación es una de las incógnitas que trae consigo la implementación de la Policía Metropolitana, pues de acuerdo con autoridades de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco, hasta el momento se desconoce si los nuevos elementos serán entrenados por las propias comisarías o en una academia general.

Para el académico Rubén Ortega, es una oportunidad, pero también un reto para que los policías sean capacitados de manera unificada, “que todos obtengan las mismas habilidades de acción y reacción”, más allá de los temas elementales de proximidad social, derechos humanos y el nuevo sistema de justicia penal.

Con ello, explicó, será posible que cualquier policía tenga la capacidad de reaccionar de la misma forma, según la situación que enfrente, sin importar el municipio. Además, las academias municipales podrían fungir como espacios de especialización, según las experiencias que han adquirido y que las caracterizan.

Jalisco, entre los más peligrosos

En 2019, en México han sido asesinados 251 policías de los tres niveles de Gobierno. Jalisco ocupa el sexto lugar nacional, con 18 oficiales asesinados. En el primer sitio se encuentra Guanajuato, con 25 oficiales caídos. Le siguen Michoacán y Chihuahua, con 22 y 21, respectivamente.

Sin embargo, los homicidios no son el único riesgo para los agentes. Actualmente hay cuatro oficiales municipales en Jalisco, de los cuales se desconoce su paradero. Se trata del director de la Policía de Mezquitic, Ángel Silverio Franco; el policía de Guadalajara, Manuel Alejandro Flores; el oficial de Zapotlanejo, Jazael Elnatán, quienes fueron privados de la libertad por hombres armados en distintos hechos ocurridos en los meses de febrero, abril y junio de este año, respectivamente. Óscar, elemento activo de la Comisaría de Ahualulco de Mercado, es el cuarto.

Aumentar penas no soluciona el problema

Pocas horas después del asesinato del comandante de la Policía de Guadalajara, Sergio Rivas, y del oficial Ramiro Alejandro Delgado, el pasado 20 de marzo, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma al Código Penal para castigar con hasta 70 años de cárcel a quienes asesinen a personas que desarrollen funciones de seguridad pública, impartición o procuración de justicia.

De acuerdo con el director de la organización Causa en Común, Antonio Polo Oteyza, aumentar el número de penas no resuelve la problemática si no se disminuye el nivel de impunidad. Indica que el Estado debe agotar todos los recursos posibles que permitan encontrar y detener a los causantes de estos asesinatos, pues sólo de esa forma podrán hacerse valer las penas.

Revelan abusos

Además del número de vacantes, de acuerdo con una encuesta realizada por la organización Causa en Común, cinco de cada 10 elementos encuestados en la Policía del Estado indicó haber comprado de su bolsillo instrumentos necesarios para su labor; por ejemplo, papelería para el llenado de informes; incluso, sus propias balas.

Además, 40% de los elementos encuestados dijo pagar, con recursos propios, la reparación de las patrullas, y más de la mitad indicó haber tenido que comprar sus botas o calzado.

Para el académico de la Universidad de Guadalajara, Rubén Ortega, el hecho de que las autoridades no brinden a sus elementos los recursos necesarios para su función policial es una falta de responsabilidad, pues no se les puede exigir que cumplan con su labor si no cuentan con lo mínimo para hacerlo.

Por ello, las autoridades deben priorizar recursos para dotar de uniformes, capacitación y para que se concrete la homologación salarial de todos los policías de la metrópoli y del Estado.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad reconoció que las condiciones en las que opera la Policía del Estado no son las óptimas; sin embargo, desde el inicio de la administración comenzó con una serie de acciones concretas para hacer frente a la situación, entre las que se encuentra el anuncio de la homologación salarial, incluyendo también a los elementos viales y los investigadores.

En 2019, en México han sido asesinados 251 policías de los tres niveles de Gobierno. Jalisco ocupa el sexto lugar nacional, con 18 oficiales asesinados. EL INFORMADOR/Archivo

Avalan que Policía Metropolitana trascienda las administraciones

La conformación de la Policía Metropolitana fue avalada ayer en comisiones del Congreso.

Los diputados aprobaron la solicitud del Gobierno del Estado para dar vigencia indefinida a todos los términos del convenio de coordinación y asociación para la creación del Organismo Público Descentralizado (OPD) de la Policía Metropolitana, modificando a la Agencia Metropolitana de Seguridad, conformada en 2016.

La diputada Elizabeth Alcaraz, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que lo aprobado se centra en el cambio de nombre y no aborda detalles de la organización o el presupuesto de la nueva corporación.

La coordinadora de Morena, Érika Pérez, vocal de la Comisión de Seguridad y Justicia, explicó que votaron a favor “con reservas” porque consideran que la petición del Gobierno implica más asuntos “que sólo el cambio de nombre”. Adelantó que en la próxima discusión en el pleno pedirán que se aclaren aspectos como el manejo de los recursos. “Es algo más que cambiarle el nombre a la Agencia, por eso estamos haciendo observaciones. Por ejemplo, si un municipio ya no quiere participar, tiene que durar 18 meses en revisión para ver si le dicen sí o no. En las participaciones se les pide dinero (a los municipios) para el pago mensual y, de lo contrario, se les van a afectar sus participaciones federales y estatales. Son cuestiones delicadas”.

Enrique Velázquez, titular de la Comisión de Seguridad y Justicia, apuntó que además del cambio de nombre del OPD, se faculta a la Coordinación del Gabinete de Seguridad para asumir las funciones que tenía la Secretaría General de Gobierno para ser el enlace. El dictamen se votará este viernes en la sesión del pleno del Congreso.

