Libros de texto requieren cambios: SNTE en Jalisco

La Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reconoce que los libros de texto gratuitos publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberán tener cambios, ante la polémica registrada.

Mediante sus redes sociales, Ilich González, secretario de la Sección 47 en Jalisco, expresó que, una vez que inicie el Ciclo Escolar 2023-2024, personal docente analizará los contenidos. “Es evidente que estos libros van a requerir cambios, ajustes y propuestas por parte de nuestros maestros… para poder atenderlos puntualmente. No tengan duda de que, cuando regresemos del receso, se empiece a trabajar con ellos y se haga la propuesta general del SNTE”.

Recordó que son los maestros quienes deciden cómo trabajar con los libros de texto y depende de las herramientas disponibles de cada comunidad escolar.

Por su parte, el Gobierno de Jalisco informó que acatará la resolución judicial que impide la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos. Pero será este lunes cuando se informe sobre la estrategia que seguirá el Ejecutivo estatal.

Para la SEP, todos los libros deberán ser distribuidos a partir del 28 de agosto a los estudiantes.

La fecha de entrega de los libros de texto gratuitos está programada para el 28 de agosto. SUN/Archivo

Los diputados de oposición buscarán frenar distribución

Por considerar que los nuevos libros de texto para educación básica “no sirven para nada, son retrógradas e incumplen la ley”, la coalición legislativa Va Por México, integrada por el PRI, PAN y el PRD, en la Cámara de Diputados anunció que emprenderán acciones legales y legislativas para contener distribución de los materiales educativos.

Luis E. Cházaro, coordinador de la fracción perredista en la Cámara baja, precisó que existe una orden judicial para que se haga una revisión, se corrijan errores, y se elimine el sesgo ideológico que se pretende implementar a los infantes del país.

Durante la Asamblea Informativa del Partido de la Revolución Democrática realizada en la alcaldía Iztapalapa, Cházaro adelantó que el próximo lunes, con sus homólogos del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera y del Revolucionario Institucional, Rubén Moreira Valdez, se sumarán a las acciones que ya realizan padres y madres de familia, así como expertos para impedir la entrega de ese material plagado de errores ortográficos, gramaticales, fechas y sucesos históricos, y frenar la orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que serán distribuidos a partir del próximo 28 de agosto cuando inicia el ciclo escolar 2023-2024.

“No es correcto mandar o dar destino con la ignorancia a nuestros jóvenes. Si fueran simples errores ‘de dedo’, tendría que haber un ‘programa piloto’ aprobado; que se escuchara a los maestros, a los padres de familia, ¡Pero así es este Gobierno! ¡Es sordo, no escucha y creen tener ‘otros datos’, le cambian la fecha a los próceres que dicen admirar y ni siquiera saben!”.

“¡Y van a enterarse!”, alertó. “Los gobernadores ya salieron a decir que quieren que esos libros se entreguen. Eso no está bien, el país no anda bien”, dijo el perredista.

Señaló que los cambios del Gobierno de la llamada Cuarta Transformación han sido desastrosos, pues eliminó las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles.

En su oportunidad, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, llamó a la realización de un “Movimiento Nacional en defensa de la educación de calidad de nuestra niñez”, y evitar que la educación sea utilizada como “instrumento de propaganda política” de una falsa izquierda encabezada por López Obrador.

“Están en esta intentona de meter, a como dé lugar, libros de texto gratuitos con contenidos que sólo atienden a los intereses del grupo gobernante, y no es un acto aislado ante lo que estamos, con este tipo de enseñanza, que es pura basura antipedagógica”.

"Esto forma parte de todo un proyecto que quieren consolidar para quién sabe cuántos años si continúan al frente del Gobierno y si siguen siendo mayoría en el Congreso como en el 2018”, dijo el político sonorense.

Mario Delgado recuerda los diferentes ataques al Presidente. SUN

Campaña contra libros busca desprestigiar al Gobierno de AMLO: Delgado

Ante los señalamientos de que el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) busca promover el comunismo, Mario Delgado, líder nacional de Morena, aseguró que se trata de una campaña más de la derecha para buscar desprestigiar al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con medios al término de la Asamblea de Credencialización de Defensores de la 4T en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, el líder del partido guinda indicó que el gobierno federal le está apostando a un modelo educativo más humanista para atender un mejor aprendizaje y tener mejores ciudadanos.

“Es una campaña más de la derecha, de los conservadores, para tratar de desprestigiar al Gobierno. Pues, es el cuento del comunismo, lo han repetido una y otra vez.

“Yo me acuerdo cuando acusaron a Andrés Manuel López Obrador de que era un agente ruso, que era ‘Andrés Manuelovich’ o que los rusos iban a financiar su campaña. También lo acusaron de que iba a convertir a nuestro país en Venezuela, faltando el respeto por supuesto, al pueblo de Venezuela. Es el clásico de la derecha, de los más absurdos, recurrieron al tema del comunismo para tratar de desinformar a los padres de familia.

“Se está haciendo un esfuerzo muy importante de las autoridades educativas por cambiar el modelo educativo, que por cierto en el neoliberalismo, según sus propias instituciones, nuestros alumnos estaban reprobados. Entonces ahora se está haciendo un esfuerzo diferente, se le está apostando a otro modelo educativo, mucho más humanista para atender un mejor aprendizaje y tener mejores ciudadanos”, dijo.

Mario Delgado aseguró que las críticas de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) a los nuevos libros no cuentan con el apoyo de la mayoría de los padres y madres de familia del país, pues afirmó que éstos han constatado una mejoría en la enseñanza y en los planteles educativos donde estudian sus hijos.

“No creo que tengan el apoyo de la mayoría de los padres. La mayoría de los padres de familia ¿qué han visto en sus escuelas? Primero, que ha habido una gran cantidad de maestros basificados, casi 900 mil, lo cual le da estabilidad laboral y eso mejora, por supuesto, el ambiente escolar.

“Y también, casi el 90% de los planteles escolares en nuestro país ha recibido un apoyo con ‘La Escuela es Nuestra’. Es lo que han visto los padres de familia. Entonces no creas que se van a ir tan fácil con este cuento de algunos de los liderazgos de los padres de familia que están ahí ya en complicidad con la derecha, para tratar de desprestigiar este esfuerzo educativo del Gobierno de México”, agregó.

Venezolano que participó en diseño de libros de texto trabajó con Chávez y Maduro

El director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos y encargado de elaborar los nuevos libros de texto gratuitos, el venezolano Sady Arturo Loaiza Escalona, trabajó durante seis años en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

Una investigación difundida por la agencia Latinus revela que en su declaración entregada el pasado 15 de mayo a la Secretaría de la Función Pública, el funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) precisa que de enero de 2012 a junio de 2013 fue gerente de fomento pesquero y acuícola en el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca).

Después trabajó en el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.

En noviembre de 2013 se convirtió en director general de proyectos y estuvo involucrado en la formación y capacitación de movimientos sociales.

En octubre de 2014, señala la investigación de Latinus, dejó ese ministerio y un mes después fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que depende del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, una de las carteras centrales de difusión de los ideales chavistas y de propaganda en el gobierno de Nicolás Maduro.

El director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la SEP recibió el nombramiento de director de la Biblioteca Nacional a través de la resolución 021, emitida el 19 de noviembre de 2014, y publicada el 25 de noviembre en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

“Loaiza Escalona dejó el cargo de director de la biblioteca en septiembre de 2018. Este último registro de su paso por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura fue lo único que reportó en su declaración patrimonial de 2022 como antecedente laboral, lo demás lo ocultó”, cita la agencia de noticias.

Destaca que se integró a la SEP en 2022, y que percibe una anual neta de 379 mil pesos.

El nuevo libro de texto para primero de secundaria, dedicado a la Historia, la Geografía y la Formación Cívica y Ética contiene lecciones sobre la pluriculturalidad, los saberes ancestrales y la desigualdad social. SUN

LA VOZ DEL EXPERTO

Sesgados ideológicamente

Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav.

Con referencias al ideario de la Cuarta Transformación, sesgos políticos y menciones favorables a funcionarios como Claudia Sheinbaum, Paco Ignacio Taibo II y Marx Arriaga, el nuevo libro de texto para primero de secundaria, dedicado a la Historia, la Geografía y la Formación Cívica y Ética, enseñará a estudiantes “alternativas a la vida capitalista”.

Además, el texto es desorganizado, tiene informaciones muy básicas, de baja calidad en los contenidos científicos, con deficiencias de diseño gráfico, con reiteraciones a mitos y leyendas y con sesgos ideológicos y políticos, así evalúa la investigadora del Cinvestav, Alma Maldonado, este nuevo libro de texto gratuito, para primer grado de secundaria, titulado “Ética, naturaleza y sociedades”, que elaboró la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, y que llegará a escuelas públicas para el ciclo 2023-2024 el 28 de agosto.

Contenido

El material de 352 páginas que forma parte de la colección Ximhai para primer grado, tiene 51 contenidos (artículos o textos): 20 temas de Geografía, 23 de Historia y ocho de Formación Cívica y Ética. En el libro, algunos contenidos se repiten, aparecen con algunas variantes en dos o las tres materias; prevalecen materiales sobre poblaciones afromexicanas, indígenas, los sismos, las luchas territoriales, los movimientos poblacionales, la pluriculturalidad, los saberes ancestrales, el maíz, el racismo, el clasismo y la desigualdad, así como el Modelo de Bienestar Social y el buen vivir como una “visión contrahegemónica latinoamericana”. También hay errores.

Más allá de cuestionar que sea un libro muy desorganizado, que mezcla muchísimo los contenidos, muy enciclopédico, de baja calidad en contenidos científicos y de Geografía (“que están, pero me parece como básico, no especialmente informativo ni más interesante”), a Alma Maldonado le preocupa el sesgo ideológico y político en este libro. “Mezcla toda clase de temas sociales, me preocupa muchísimo el asunto de los sesgos que se notan, ideológicos y políticos, en el tratamiento de temas clave: los temblores, el tema del racismo, el clasismo, que está bien que se aborde, pero lo veo sesgado”.

Esto se nota desde los textos de presentación, que señalan que el libro “es resultado de una lucha social histórica” y que la colección de textos, “por su forma narrativa, permite ejercitar una discusión descolonial que reconozca al multiculturalismo que caracteriza a nuestro país, como la base dialógica para la construcción de visiones educativas esperanzadoras”.

Llamado

Por eso llama a estudiantes y maestros a reconocerse como parte de una generación pujante, que “ya no permite que su voz sea silenciada por gobiernos opresores, intimidantes y coercitivos con pretensión de invisibilizarla so pretexto de mantener un orden social y político conveniente a intereses particulares. Gobiernos caracterizados por privatizar, comercializar la vida, promover roles dirigidos a conseguir un ciudadano ideal orientado al consumo y al materialismo sin sentido”.

Los ideales del Gobierno se notan en el establecimiento desde donde se hace el relato de los hechos y se abordan temas como las desigualdades socioeconómicas, la búsqueda actual por alcanzar el bienestar social y desde la Nueva Escuela Mexicana que, dicen, es “una escuela esperanzadora, revolucionaria de las conciencias y transformadora con tendencia a la recomposición del tejido social”.

En la página 16, por ejemplo, señalan que en México existen diferentes grupos sociales con marcadas desigualdades socioeconómicas, y “sólo un reducido grupo de la sociedad, alrededor de 3%, cuenta con abundancia de recursos” y aseguran que “la causa esencial de esta desigualdad es la mala distribución del ingreso, la falta de empleos productivos, ingresos insuficientes y la falta de participación ciudadana para generar proyectos políticos”.

Desigualdad

Al abordar, en la página 43, las causas de la desigualdad socioeconómica, indican que las sociedades modernas capitalistas de política neoliberal han avanzado en la explotación de parte de un pequeño grupo hacia la mayoría de la población, generando más cantidad de pobres y una minoría de ricos.

También se refieren, en la página 97, al Índice de Desarrollo Humano. Apuntan que las recomendaciones generadas por la OCDE no hacen referencia a las formas propias de la vida latinoamericana. “El buen vivir es otra visión contrahegemónica latinoamericana que pretende valorar la convivencia y respeto absoluto a la naturaleza y a las cosmovisiones de los pueblos originarios, donde la vida es libre del consumismo y se tiene lo elemental del propio medio sin dañarlo. En México, ésta puede ser una de las alternativas a la vida capitalista que vale la pena conocer, y de esta manera valorar las posibilidades que ofrece”, apunta el artículo.

Mención

No se menciona al Presidente de México, pero sí a Claudia Sheinbaum. Al hablar de los sismos del 19 de septiembre de 2017, el libro “Ética, naturaleza y sociedades” relata el derrumbe del colegio Rébsamen, y en la página 151 y 152 se refieren a la hoy aspirante a la Presidencia. Dicen que el 2 de febrero de 2023, Sheinbaum “ofreció una disculpa pública a los familiares afectados por el desplome del colegio Rébsamen”. La citan cuando dijo que “la explicación de lo sucedido es producto de la negligencia y la corrupción de particulares y autoridades”.

El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, es mencionado en la página 200 como parte del tema “La importancia de las fuentes históricas”, y citan como ejemplo de las fuentes secundarias el libro “Patria 3”, del funcionario, el cual refiere el momento cuando Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en 1867, terminando así su mandato al frente del Segundo Imperio mexicano.

Otro de los funcionarios e ideólogos de la 4T mencionados es Marx Arriaga, impulsor de la elaboración de los nuevos libros de texto gratuito, quien en la página 5 del libro, es citado cuando en 2022 aseguró que dinamizar, estratégicamente, contenidos educativos “permitiría no sólo aprender a vivir en democracia, sino una demodiversidad responsable con un buen vivir, empeñarnos en concretar una transformación educativa que logre romper con las lógicas monoculturales educativas nacionales, impuestas por políticas de mercado transnacionales”.

Maldonado se pregunta: “¿Qué tan críticos quieren a los estudiantes con esos libros? Creo que los quieren medio críticos para algunas cosas: el modelo económico, el neoliberalismo, pero no los quieren críticos hacia el gobierno en turno. Se deja ver en los libros”.