Tras analizar nuevamente el contenido de los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana, autoridades estatales determinaron que la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) sí utilizará los ejemplares, pese a los errores.

Así lo anunció ayer el gobernador de Jalisco, acompañado del titular de la SEJ, Juan Carlos Flores Miramontes, y del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, quienes coincidieron que pese a los errores, “es mejor tener los libros”.

Ante ello, las autoridades indicaron que se trabaja en la elaboración de una fe de erratas para hacerla llegar a la Federación, con el objetivo de alertar para que subsane las discrepancias.

Mediante una transmisión en redes sociales, dijeron que las deficiencias en materias como Ciencias, Matemáticas e Idiomas, se reforzarán con los materiales del Estado ya existentes.

Ayer, luego de la sesión del Sistema de Mejora Continua de la Educación en Jalisco (Simejora), 40 de 42 integrantes de la sesión votaron a favor de utilizar los ejemplares en las aulas, por lo que a la brevedad comenzarán a ser repartidos los siete millones de libros de nivel primaria que ya están en bodegas para que puedan ser entregados a los alumnos.

Los libros de secundaria estarán llegando entre finales de septiembre e inicios de octubre, entonces se procederá a su repartición.

Por su parte, Israel Sánchez Martínez, encargado de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia afirmó que hay dos mil 200 amparos a nivel nacional, algunos de ellos de Jalisco.

A lo anterior se suma que la Federación envió una carta a Jalisco donde se establece que, ante el hecho de que la Entidad no forma parte del proceso judicial que impide la repartición de los libros, debe entregarlos a los alumnos como parte de los planes de la Nueva Escuela Mexicana.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a maestros y padres de familia porque ya se distribuyeron los nuevos libros de texto gratuitos en 30 de 32 Estados.

Los alumnos que ingresaron este lunes a clases de nivel básico en 30 Estados ya cuentan con sus libros de texto para realizar sus actividades escolares. SUN/C. Mejía

En tres semanas quedarán repartidos libros de texto: SEJ

Luego de que se anunciara que Jalisco repartirá los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana, el secretario de Educación Jalisco (SEJ), Juan Carlos Flores Miramontes, informó que en un máximo de tres semanas se estarán terminando de repartir los ejemplares.

“Tenemos 14 puntos de distribución en todo el Estado. Basados en las experiencias de años pasados, calculamos que en dos o tres semanas, cuando mucho, ya estaremos distribuyendo el 100% de los libros de texto que tenemos en las bodegas, que son precisamente todos los libros de primaria”, dijo el secretario.

Añadió que la SEJ sólo aguarda por los libros de Secundaria, los cuales son alrededor de dos millones de ejemplares y se espera que lleguen entre finales de septiembre e inicios de octubre. Mientras tanto, este sector estará trabajando con los proyectos integradores con los que ya cuenta Recrea, con alternativas para que el maestro puedan seleccionar los recursos que considere adecuados para sus clases.

Por otra parte y respecto a la “Fe de erratas” que preparan las autoridades estatales y la Universidad de Guadalajara, indicó que se avanza en ella todos los días, y añadió que se emitirá una por cada grado escolar para que los docentes tengan en consideración los alrededor de 200 errores que han sido detectados en los libros de texto. Tales errores, señaló, van desde cuestiones de ortografía, “errores de dedo” o equivocaciones gráficas.

“Tenemos varias observaciones ya hechas. Estamos haciendo un compendio de ellas y las vamos a distribuir. Los libros de secundaria apenas fueron presentados de manera digital, y estos se encuentran en proceso de revisión, y una vez que concluyamos primaria y secundaria estaremos presentándolo a la Federación”, añadió.

UdeG alerta sobre “fake news”

Luego de una revisión exhaustiva a los libros de texto gratuitos, elaborada por un grupo de 32 especialistas del Instituto Transdisciplinar en Literacidad de la Universidad de Guadalajara (UdeG), además de cuatro profesores de educación básica, tres expertas en literatura infantil y tres ilustradores, la universidad envió a las autoridades estatales y federales un estudio completo con recomendaciones para subsanar las fallas y se elaboró una primera propuesta de guía didáctica para fortalecer y apoyar la labor del docente en este nuevo paradigma.

“Un tema tan importante como la educación se debe discutir con verdad y objetividad. Hay que erradicar la estridencia de este debate y abordarlo basados en criterios científicos y con responsabilidad”, expresó el Rector General de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, quien añadió, esta discusión ha estado marcada por la desinformación y las “fake news” que han rondado en redes sociales y algunos medios de comunicación.

“Quiero ser muy categórico, sobre todo para la tranquilidad de los padres y madres de familia: es falso que haya erotización o hipersexualización de los niños”, expresó al mostrar varios casos que se han difundido en redes sociales y que resultaron ser falsos.

“Sólo por dar un ejemplo, hay quienes afirman que se promueve la ideología de género por una ilustración que dice: la mayoría de las chicas tenemos vulva y algunas tenemos pene, pero lo cierto es que esta ilustración no existe en los libros de texto, se trata de un folleto que una ONG estuvo distribuyendo en España”, precisó.

Dijo que también se ha criticado que se plantean situaciones hipotéticas que involucran a personas transgénero para visibilizar casos de discriminación, por considerar que no son temas que se deban abordar en primaria.

A todos los padres y madres de familia que me han externado su preocupación por los libros de texto, este es un mensaje para ustedes. En la #UdeG, creemos que la educación de nuestra niñez es cosa seria y se debe discutir con verdad y con objetividad. Aquí las recomendaciones de… pic.twitter.com/5aRCXokwmu — Ricardo Villanueva (@rvillanueval) August 29, 2023

LA VOZ DEL EXPERTO

Presentan amparos en Jalisco

Israel Sánchez Martínez, encargado de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia.

Ante el anuncio de la entrega de libros de texto gratuitos en Jalisco por parte del Gobierno del Estado, la Unión Nacional de Padres de Familia aseguró que ya interpusieron amparos.

De acuerdo con el organismo, hasta el momento se han interpuesto dos mil 200 amparos en varios estados del país de los cuales muchos de ellos se han presentado en Jalisco.

“Hemos recibido quejas de los padres de familia, hemos recibido preocupaciones de los padres, hay lugares donde ya los padres de familia están revisando los libros”, explicó Israel Sánchez Martínez, encargado de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia

El entrevistado pidió a los padres de familia acercarse con las autoridades educativas y revisen los alcances porque hay una suspensión definitiva.

“Que sí es cierto la SEP no la acató, el hecho de que te digan no existe es falso, si existe, es una suspensión contra los libros de texto porque no cumplen los planes y programas.

El representante de la UNPF sentenció que no se pueden distribuir estos libros porque existe un amparo federal.

“Nosotros no estamos un tema de ningún posicionamiento ideológico o político y social, como padres de familia nos interesa que los niños tengan una educación integral dentro de la ley, pero si empezamos con libros ilegales desde ahí estamos mal”, aseveró.

Asimismo pidió a los estados trabajar con material complementario y material didáctico que sea importante para la educación de los niños mientras se resuelve el amparo definitivo.

Presidente respalda los temas de diversidad en materiales educativos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que a sus opositores no les funcionó la campaña en contra de los libros de texto gratuitos diciendo que se iba a “inyectar el virus del comunismo”, y refirió que como fracasaron “se fueron ya por la cuestión de la diversidad sexual”.

“Entonces, imagínense empiezan diciendo que se va a inyectar el virus del comunismo en los libros. No pudieron demostrarlo porque no hay nada que lleve a ese propósito; sí al humanismo, desde luego, y a la ciencia”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera.

“Ah, y luego se fueron ya por la cuestión de la diversidad sexual. Como no pudieron demostrar que era inyectar el virus del comunismo, se fueron a un cuestionamiento acerca de la diversidad sexual, también muy atrasado, porque estamos hablando de libros de secundaria que tienen que ver con la información que deben de tener las muchachas, los muchachos, los jóvenes. ¡Cómo no van a tener información! Son cosas fundamentales. Hay que informar y hay que respetar.

“A mí no me gusta la palabra ‘tolerancia’, me gusta la palabra 'respeto', porque tolerar es: A ver, te voy a aguantar. No, no, es respetar, respetarnos todos. Somos libres, entonces ¡cómo me voy a meter yo a cuestionarte sobre tu preferencia sexual! Tenemos que respetarnos todos, pero es parte del atraso”.

Al señalar a “los progres buena ondita”, AMLO explicó que pensó “bien” el concepto para referirse a los conservadores. “Porque si se habla de derecha, no se entiende, no es lo mismo. El término, el concepto ‘conservador’ es más profundo y tiene que ver con el que defiende el status quo, el que no quiere que cambie nada, desde luego, es defender privilegios, por eso son conservadores.

SUN

El Presidente destacó la labor de los profesores que están usando los libros. SUN/B. Fregoso

Avanza la entrega

El Presidente agradeció a maestros y padres de familia porque ya se distribuyeron los nuevos libros de texto gratuitos en 30 de 32 Estados.

“Por cierto agradecer a los maestros, padres de familia, porque se entregaron los libros en 30 estados, sólo dos no entregaron libros, dos Estados, Chihuahua y Coahuila porque presentaron controversias Constitucionales y un ministro que está bien asociado, con potentados, este señor Aguilar se los concedió".

La Secretaría de Educación Pública, informó que se han entregado más de 95 millones de los nuevos libros en 26 Estados del país.

López Obrador volvió a criticar que el ministro Luis María Aguilar Morales entregó casi de manera inmediata las suspensiones provisionales para no distribuir los libros en Chihuahua y Coahuila.

Durango se suma a la distribución

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, explicó que la decisión de entregar los libros de texto gratuitos a todas las escuelas de esa Entidad no fue tomada a la ligera, sino producto de un proceso de revisión en el que un grupo de 30 expertos hizo observaciones y correcciones. “Se modificó lo que se tenía que modificar”, señaló.

El mandatario estatal destacó que su Gobierno no tenía por qué frenar la distribución de esos materiales educativos, sobre todo después de la pandemia que se alargó dos años, por la que los estudiantes arrastran dificultades en el aprendizaje.

Critican a Arriaga por difundir video

El subsecretario de Materiales Educativos, Marx Arriaga, difundió el video de una niña cuando recibe su material didáctico.

En el video, la menor dice su nombre y que cursa el tercer grado de primaria, mientras muestra el libro “Proyectos de Aula”. “Estoy agradecida por mis nuevos libros y estoy segura de que mi maestro sabrá (incomprensible). Gracias, Marx Arriaga”, le dice al funcionario.

Marx Arriaga posteó el video con la frase: “¡No tienen nada qué agradecer! Todxs en la Dirección General de Materiales Educativos lo hicimos porque amamos a nuestro país; porque soñamos con un México con más equidad... ¡Estamos para servirles!”.

Sin embargo, el video desató una serie de críticas en redes sociales hacia el subsecretario. “¿Crees qué exponer a una niña leyendo un texto claramente escrito por un maestro afín a tu ‘movimiento’ ayuda a mitigar las críticas por adoctrinamiento? Esto, en sí mismo, es una clara razón por la que ideólogos como tú nunca deben estar encargados de diseño alguno. Obtuso”.