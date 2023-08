La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) afirmó que ante el debate a nivel nacional sobre la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos impulsados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que son criticados por diversos sectores del país, en el Estado se optará por un modelo local, “pues es suficiente para acompañar la educación de los niños”.

Ayer, el gobernador y el titular de la SEJ, Juan Carlos Flores Miramontes, señalaron que si bien no se trata de polarizar posturas, en la Entidad “no se permitirán planteamientos de comunismo contra capitalismo, chairos contra fifís o Morena contra la oposición”, ante lo cual se privilegiará el sistema de “Recrea” y “Recrea para la vida”, planes impulsados por la SEJ desde 2019.

“Creemos que con la educación y el futuro de nuestros niños no se juega a la política, planteamos la necesidad de dejar en claro dónde estamos y cuál es la agenda educativa. Con o sin libros, Jalisco tiene proyecto educativo sólido”, destacó el mandatario estatal.

Sin embargo, pese a lo indicado inicialmente, acentuó que el debate no es sobre los contenidos en sí, sino sobre si los ejemplares deben distribuirse o no, ante lo cual hay una suspensión judicial con el amparo 748/2023, tramitado por la Unión Nacional de Padres de Familia, al reclamar “que los materiales no se adecuaron a los planes y programas de estudio vigentes”.

En el evento se resaltó que aunque “Jalisco no forma parte del proceso, se esperará la resolución judicial para determinar qué ocurrirá con los ejemplares”.

Mientras tanto, el 70% de los libros que ya llegaron a la Entidad seguirán embodegados, por lo que se seguirá trabajando con el proyecto de la SEJ, siendo éste la guía principal para los estudiantes en Jalisco.

Ante la decisión tomada por el Ejecutivo, la Asociación Estatal de Padres de Familia se mostró “satisfecha”.

El programa Recrea, establecido desde 2019, será la guía para el próximo Ciclo Escolar, mientras se define el proceso jurídico de los libros de la SEP. EL INFORMADOR/Archivo

Para docentes, libros de la SEP no son imprescindibles

Maestros del sistema educativo estatal se han sumado a la postura de la Secretaría de Educación Jalisco, que señala que los libros de texto no son imprescindibles, ya que no es la única herramienta con la que se trabaja para guiar la enseñanza de los menores.

Un ejemplo lo brindó la maestra Pilar Lozano, docente de nivel primaria.

“Los libros de texto no dejan de ser un apoyo didáctico más que se puede usar o dejar de lado, porque en ocasiones hay contenido o muy adelantado de nivel o muy atrasado para los alumnos", dijo la educadora.

“La determinación del Estado de Jalisco tiene una buena intención, pero lo que se necesita es que ya se establezca como definitivo, que los docentes sepamos bien con qué se va a trabajar o con qué no, porque desde antes de terminar el ciclo escolar trabajamos sólo con borradores y supuestos, y nadie nos dice si está bien o está mal, creo que eso es lo más importante más allá de la polémica de los libros de texto”, añadió la profesora.

Por su parte Iván Rodríguez, docente de nivel secundaria, consideró que la determinación tomada por el Gobierno de Jalisco es acertada, debido a que para él, los libros de texto gratuitos no son ni deberían ser la única fuente de trabajo en el salón de clases.

“Los maestros tenemos que innovar nuestras prácticas educativas a fin de mejorar la calidad educativa en nuestro país. Esto conlleva la búsqueda de información ajena a los libros de texto y la formulación de ejercicios adecuados para cada comunidad educativa, además la implementación de herramientas digitales, así como las herramientas de Google que dotó la SEJ a cada estudiante y profesor del Estado”, señaló.

En este sentido, destacó que Recrea tiene muchas variantes de consulta, ejercicios, proyectos de aula y foros de opinión, lo que para él, en general se trata de un proyecto “muy completo” para acompañar una educación de buena calidad al alumnado jalisciense.

“En mi caso, no sólo me quedo con estas buenas herramientas que ofrece la SEJ, adquiero por lo menos dos guías de las diferentes editoriales para tener mayor acervo de ejercicios y consulta para comparar y en determinado momento saber qué aplicar de acuerdo a las necesidades del grupo. El docente en mi opinión debe de ser el primer agente de cambio antes que sus alumnos y para eso, necesita sacudirse de prácticas donde sólo se consulte el libro de texto”, finalizó Iván Rodríguez.

Por último, Beatriz Castillo Tapia, docente desde hace poco más de 30 años, insistió en que el libro de texto gratuito no es la única vía que tiene el maestro para hacer sus planeaciones anuales, pues además se ha impulsado su capacitación constante, tanto por la SEP como con la SEJ, por lo cual las familias de Jalisco no deben tener temor o preocupación respecto de los prejuicios que se han formado alrededor de las inconsistencias de los ejemplares, así como por la suspensión existente.

“Esa es la intención, que el libro sólo sea utilizado como de consulta, no como anteriormente era, para contestar ejercicios, anotar, recortar o pegar en él. Aquí se trata de la creatividad, experiencia y trabajo del docente, quien debe incluir todas las materias que conlleva el plan de estudios con sus aprendizajes esperados en cada grado, tener en cuenta la comunidad y el entorno de los alumnos, y así formar los proyectos integradores, que sean inclusivos”, destacó la maestra.

Padres de familia y sindicatos aplauden decisión estatal

Luego de lo anunciado ayer por el Gobierno de Jalisco, respecto a la determinación de usar su propia estrategia frente al debate que se sigue por los libros de texto de La Nueva Escuela Mexicana, la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Jalisco se dijo “satisfecha”.

El organismo señaló esto a través de un comunicado, debido a que se trata de herramientas que ya se conocen y se utilizan para la formación educativa de los estudiantes de nivel básico.

“Como padres de familia confiamos en que la educación de nuestros hijos está en buenas manos y se seguirá garantizando, con o sin los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, luego de conocer que se utilizarán los Proyectos Integradores que contienen apoyos educativos y recursos digitales para los estudiantes, el personal educativo y las familias”, dijo la Asociación.

Ante ello, señaló que se respalda el plan diseñado de diversos trabajos llevados a cabo en continuidad del Proyecto Recrea, con lo cual los estudiantes jaliscienses seguirán destacando a nivel nacional e internacional en áreas como Matemáticas, Ciencias y Tecnología, como se ha demostrado en diversas competencias a las cuales han asistido distintos alumnos de la Entidad.

“Nuestro compromiso se mantiene con el fin de colaborar y fortalecer los programas de la Secretaría de Educación, dispuestos a involucrarnos siempre en beneficio del aprendizaje y protegiendo los derechos de nuestros niños y adolescentes de Jalisco”, se indicó en el documento, firmado por el presidente de la asociación, José Luis Sánchez.

Por su parte, los Sindicatos Autónomos Federados (SAFE) emitieron un mensaje a través de sus redes sociales, expresando su apoyo pleno a la estrategia, al confiar en que “la educación de los niños y adolescentes seguirá siendo de calidad”.

“Esta medida asegura que nuestras familias y el personal educativo tengan todas las herramientas necesarias para el aprendizaje, con o sin libros de texto gratuitos de la SEP”, compartió SAFE.

“Seguiremos respaldando el Proyecto Educativo 2040, ‘Recrea, Educar para la Vida’, ya que surge de un trabajo conjunto con especialistas, docentes y familias, para mantener el éxito en la formación de nuestros estudiantes”, señaló la agrupación en la publicación firmada por su secretario, Miguel Leonardo Cisneros.

Juan Carlos Flores Miramontes señala las ventajas del programa Recrea. ESPECIAL

GUÍA

¿En qué consiste Recrea?

El secretario de Educación en Jalisco (SEJ), Juan Carlos Flores Miramontes, destacó que para la conformación de Recrea, comenzado en 2019, han participado docentes y especialistas de diversas partes del mundo, por lo cual es la herramienta que, se ha constatado, es la mejor opción para seguir formando a los menores en la Entidad.

Acompañado por el gobernador del Estado, Flores Miramontes dijo que en primer lugar en Jalisco se respeta y se fomenta el pensamiento crítico y la libertad de conciencia.

En segundo lugar, en la Entidad “no se permitirá que se tenga un retraso en el aprendizaje matemático”, donde hay claros errores, que si bien pueden ser “errores de dedo”, inciden directamente en el aprendizaje de los menores.

En cambio, aseveraron que en la estrategia estatal se ha impulsado no sólo las Matemáticas, sino además materias STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), que incluyen Lógica y Aritmética, teniendo un incremento del conocimiento según los exámenes que se aplican a nivel nacional.

Mientras que en los libros de la Federación sólo hay 11 páginas de Matemáticas, el Estado tiene más de cinco manuales y libros específicos para la materia, añadió el gobernador.

En tercer lugar, en materia de lectoescritura, dijo Flores Miramontes, en el caso de los libros de la SEP, donde se incluye la lectura de la formación de los montes a partir de “los testículos de un gigante”, no se tiene suficiente espacio para que los menores puedan practicar, suponiendo que a esa edad saben bien leer y escribir.

En el caso de Jalisco, el personal educativo, padres y tutores cuentan con materiales didácticos propios para que los menores puedan practicar las veces que sean necesarias, además de que los profesores tienen sus propias guías para acompañarles.

En cuarto lugar, dijeron las autoridades que los libros de texto tienen errores científicos, por ejemplo, en los libros de Comunicación hay errores en la constitución del Sistema Solar, donde hay más de dos planetas en una misma órbita, mientras que en el programa estatal se cuenta con materiales explicados por propio personal especialista en la materia.

En quinto lugar, señalaron que “en Jalisco se respetará el derecho de cada comunidad educativa”, para que cada autoridad defina cómo abordar temas específicos según sus propios criterios. Explicó el secretario que en el caso polémico donde se debe construir una maqueta para simular una eyaculación, los maestros tendrán en éste y otros ejemplos, el criterio según sus grupos, para hablar de temas sexuales, sobre los aparatos reproductivos y el cuerpo humano.

“Los materiales están y serán desde una base científica”, destacó el ejecutivo estatal.

En un sexto punto insistieron que “Jalisco tiene el mejor sistema de enseñanza virtual y las mejores herramientas para la educación de los menores”, en donde los padres y tutores tienen las herramientas en la palma de sus manos, no sólo para acompañar la educación del alumnado, a través de micrositios especializados por etapa escolar, y aunque muchos de los materiales no habían sido impresos, están disponibles para los docentes y padres de familia.

Ante ello, el gobernador de Jalisco indicó que se esperará a que se tome la determinación respecto del juicio para definir el siguiente paso respecto a la posible impresión de los materiales, sin que represente un costo adicional para las familias. “Si necesitamos imprimir materiales los vamos a imprimir, pero no podemos adelantarnos a la resolución judicial”, dijo.

En un séptimo punto, recordaron que en Jalisco se cuenta con proyectos integradores para todos los grados educativos, basados en proyectos y problemas, con el objetivo de sumar a su pensamiento crítico además de las materias básicas, y que son evaluados de manera constante, considerando que más de 78 mil docentes (de un total de alrededor de 80 mil) ya han sido capacitados en ello.

Por último, señalaron que debido a que Jalisco quiere “una docencia crítica y librepensante”, donde se permita acompañar al alumnado en diálogo y se pueda permitir la gestión administrativa integral, pues si bien durante décadas se tuvo como vía primordial el seguimiento de los libros de texto, “gracias a que Jalisco pudo adelantarse a la aplicación de este proyecto, se podrá formar a los menores con solidez sin seguir página a página lo que marcan los ejemplares”.

Cámara de Comercio pide detener la distribución de los libros de texto

La Cámara de Comercio de Guadalajara hizo un llamado al Gobierno federal para que escuche y atienda las voces inconformes con los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La propuesta del organismo es que se detenga la distribución del material educativo destinado al próximo curso.

Con respecto a la discusión sobre la creación y repartición de los nuevos materiale para la educación básica, a cargo de la Secretaría de Educación Pública para el Ciclo Escolar 2023-2024, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara hizo público su posicionamiento.

“Como una institución que siempre le ha apostado al diálogo y al fortalecimiento democrático, vemos con preocupación que aspectos ideológicos se posicionen sobre los educativos.

“Tenemos la certeza de que en México no hay nada más importante ni urgente que brindar una educación de calidad a nuestros niños.

“Apostarle a una visión unilateral traerá graves consecuencias en el futuro de nuestro país. Existen voces desde la sociedad civil y la academia que no dependen de coyunturas políticas o electorales, y que sí tienen el interés real y legítimo por que haya una mejora en la educación que reciben las infancias del país.

“Tomando en cuenta lo anterior, la Cámara de Comercio de Guadalajara hace un llamado urgente al Gobierno federal para que pause la distribución de los nuevos libros de educación básica y para que escuche con seriedad y atención las opiniones y evidencias que han vertido expertos, padres de familia y la sociedad civil en general, respecto a los posibles errores tipográficos, conceptuales y fechas históricas inexactas dentro de este material educativo. Sumar más voces expertas permitirá un real avance en un tema tan delicado como lo es la educación.

“Nuestra propuesta es que se dejen de lado los temas ideológicos y políticos, que se revisen a fondo los contenidos para lograr los consensos que hoy la sociedad demanda y que toda discusión se centre en que las infancias tengan libros que realmente los impulsen hacia un mejor futuro y país”, concluyó el mensaje de la institución.

La Concanaco solicita análisis exhaustivo

En medio de la polémica por el contenido y los errores en los libros de texto gratuitos de la SEP, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) dijo que es necesario hacer un “análisis exhaustivo” de los contenidos, a fin de que estos reflejen la pluralidad y diversidad de la sociedad.

El presidente de la Concanaco, Héctor Tejada Shaar, pidió a los funcionarios del sector educativo y a la sociedad abordar el tema con prudencia, porque la educación es fundamental para definir el rumbo de la sociedad.

“La educación no sólo moldea el futuro de los individuos, sino que también influye en el rumbo de nuestras comunidades y nación en su conjunto. Por lo tanto, es esencial que los contenidos educativos sean producto de un análisis riguroso y que reflejen la pluralidad y diversidad de nuestra sociedad”, dijo el líder.

Se debe “realizar un análisis exhaustivo de los contenidos”, porque es “crucial asegurar que los contenidos de los libros de texto promuevan valores, conocimientos y perspectivas que fomenten el respeto, la tolerancia y la formación integral de las futuras generaciones”.

En un comunicado, Tejada Shaar pidió “evitar reacciones apresuradas y a propiciar un espacio de diálogo y reflexión en el que se puedan escuchar todas las voces involucradas, al manifestar que la Confederación reconoce la importancia de que la educación sea una herramienta para construir una sociedad más inclusiva, justa y equitativa, en la que todos los sectores puedan coexistir y prosperar”.

SUN

Alianza Va por México buscará frenar ante SCJN libros de texto

La coalición legislativa de Va por México, integrada por las bancadas del PRI, PAN y PRD, anunció ayer una serie de acciones para frenar la distribución de libros de texto gratuitos, que reiteraron “buscan adoctrinar” a los niños de México con ideologías de Morena.

Adelantaron que en los próximos días interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN); interpondrán una serie de amparos colectivos que pondrán a disposición de los ciudadanos que así lo quieran; así como una jornada de foros sobre el tema, en la que participen expertos, docentes, directores de escuela, así como padres de familia.

En conferencia de prensa, el coordinador del PAN, Jorge Romero, el coordinador del PRD, Luis Espinoza Cházaro, y la vicecoordinadora del PRI, Carolina Viggiano, aseguraron que no permitirán retrocesos en materia educativa.

SUN

En Coahuila también preparan material adicional para reforzar las áreas de Matemáticas y Español. SUN

Coahuila detiene distribución hasta que se resuelvan procesos legales

El secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho Navarro, informó que el Estado detendrá la distribución de los libros de texto gratuitos en las escuelas hasta que se resuelvan los procesos legales que pesan sobre la Nueva Escuela Mexicana.

En conferencia de prensa donde oficializó la postura de Coahuila, Saracho Navarro dijo que la Secretaría estatal ha dado puntual seguimiento a las distintas manifestaciones de preocupación expresadas nacionalmente sobre dos puntos fundamentales: la necesidad de que se revise el material con la participación de expertos, docentes y padres de familia, así como los errores detectados y la disminución de contenido en materias clave como Matemáticas y Español.

El secretario mencionó que después de un análisis realizado, consideran que existen los caminos institucionales para darle cauce a las preocupaciones locales y nacionales.

Francisco Saracho añadió que la Secretaría hará uso de los recursos jurídicos previstos en la Ley para revisar el procedimiento, y en su caso éste sea repuesto con una amplia participación de especialistas en educación, docentes y padres de familia, para garantizar la calidad de los planes y materiales de estudio.

Añadió que Coahuila estará diseñando materiales adicionales para reforzar las áreas de Matemáticas y Español, independiente al veredicto jurídico que se resuelva sobre los libros de texto gratuitos.

“Vamos a enriquecer todas las áreas de oportunidad. Y vamos a reforzar mucho las Matemáticas y Español y vamos a darle certidumbre laboral a los trabajadores, sobre todo en secundaria”, comentó.

El funcionario estatal expresó que estas soluciones técnicas se dan ante la falta de contenido, la deficiencia en la formación de Matemáticas y Razonamiento Lógico, y la carencia en el proceso de lectoescritura.

Asimismo también se realizarán jornadas con la estructura educativa y padres de familia para dialogar sobre los temas controvertidos y establecer una estrategia de abordaje en el aula.

Más Estados que esperan certeza legal

Además de Coahuila, en Jalisco y Guanajuato también se ha decidido frenar la distribución de los libros de texto gratuitos de la SEP hasta que se resuelva su proceso jurídico.

En Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos Galván reafirmó en que su Estado no se repartirán esos libros, pues aseguró que “son una basura”.

SUN

Ignacio Mier defiende los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana y critica a la oposición, acusándola de hacer "politiquería". SUN

Mier se reunirá con autoridades de la SEP; respaldará libros de texto gratuitos

En medio de la polémica que se ha generado a nivel nacional, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reiteró ayer su respaldo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, y adelantó que en breve sostendrá una reunión con el enlace de dicha dependencia para abordar el tema.

A través de un comunicado, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) criticó a la oposición y aseguró que con señalamientos falsos a los libros de texto gratuitos sólo afectan a los alumnos.

“No es normal que lo utilicen como un arma política de descalificación, todo lo quieren politizar, no se dan cuenta que afectan a millones de niñas y niños que están estudiando”, señaló.

Por lo anterior, pidió a los políticos de oposición “dejar de hacer comentarios a la ligera sin conocimiento previo”, y dejar la tarea de elaborar y revisar los contenidos educativos, a los especialistas en la materia.

“Hay que ser prudentes, hay que ser sensatos. No empezar, nuevamente, con politiquería. Hay que despojarse de las cuestiones político-electorales, ya que ninguno de los dirigentes son educadores o pedagogos ni conocen los métodos del proceso de enseñanza-aprendizaje”, expresó.

“Es su estrategia, no nos engañemos. No es un tema técnico pedagógico, no es un tema educativo, es un tema político. Está inscrito en la política que están impulsando ellos”, subrayó el coordinador del partido guinda en San Lázaro.

Mier Velazco comentó que durante los 12 años que dedicó a la educación conoció de cerca el rigor metodológico y pedagógico que sigue el proceso y construcción de los libros de texto, a fin de que sean integrales y cumplan con su función de ser el instrumento que acompaña y fortalece lo que se enseña en el aula.

El líder de la bancada de Morena destacó que el derecho a la educación está consagrado en la Constitución, “por lo que es obligación del Estado garantizarla de forma gratuita, laica y democrática, así como entregar los libros de texto”.

SUN

Leticia Ramírez responde a críticas

A través de un comunicado, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, manifestó ayer que las críticas no son contra los libros de texto gratuitos (LTG), sino contra la transformación del país, que apuesta por una educación basada en valores para fortalecer el tejido social; impulsar el desarrollo personal y profesional con respeto a las y los otros, y promover la solidaridad.