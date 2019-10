Le roban al IMSS desde lotes de medicina hasta equipos costosos

Aunque algunas delegaciones no reportan casos, la delincuencia también afecta instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De 2013 a la fecha, las administraciones estatales reportan daños por 116.6 millones de pesos en todo tipo de hurtos, desde lotes de medicinas hasta equipos costosos. Y los que más pierden son los pacientes.

En la Unidad Médica de Alta Especialidad “Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional “La Raza”, en la capital del país, está registrado un quebranto por 5.6 millones de pesos. En el atraco se contabilizó un transductor sensorial (sistema de sensores que se conecta al cuerpo), con un valor de 4.7 millones de pesos.

Por otra parte, en el Hospital “Victorio de la Fuente Narváez”, de la Ciudad de México, desapareció un módulo de monitor y distintos aditamentos, por 4.5 millones de pesos. Y apenas el año pasado hurtaron un equipo móvil de rayos X, con un costo de 2.9 millones de pesos.

También en el Hospital General Regional 1 de Charo, Michoacán, documentaron la desaparición de un ultrasonógrafo de 3.4 millones.

Los robos de esos equipos han perjudicado las atenciones de pacientes, pero ni siquiera se reportan personas encarceladas.

Jalisco acumula afectaciones por 3.9 millones de pesos en el periodo en mención. La oficina de Investigaciones Laborales confirmó, por ejemplo, que en 2017 se encontró una carpeta administrativa por el robo en el Hospital General Regional 110, donde detectaron un faltante de dos mil 197 piezas de medicamentos, calculados en 3.4 millones de pesos.

Desde marzo pasado, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para dar hasta 30 años de cárcel y aplicar una multa de casi 11 millones de pesos a la persona que falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas y aditivos. También hasta 10 años de cárcel a quien robe medicamentos, pero no hay avance en la propuesta.

Roban millones al IMSS, pero no registran presos

Medicamentos, aparatos médicos, equipos de cómputo o material de curación, forman parte de las pérdidas por robos que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En los últimos seis años y medio, las delegaciones reportan afectaciones por 116.6 millones de pesos. Sin embargo, los hurtos se concentran principalmente en cinco Entidades federativas: Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y Quintana Roo, que suman 59.9 millones de pesos, más de la mitad del daño económico, de acuerdo con información brindada a través de Transparencia. Además, la cifra podría incrementar debido a que no todos los eventos se cuantifican.

Aunque la mayoría de los sucesos se denuncia, son pocos los procedimientos administrativos que se abren contra los responsables. Tampoco informan de personas en la cárcel, pese a que hay robos por cantidades escandalosas.

Por ejemplo, solamente en este año, la Unidad Médica de Alta Especialidad número 71 de Coahuila documentó un evento de robo de medicamentos por tres millones de pesos. Aparte de las medicinas, en diferentes años robaron cuatro aparatos de desfibrilador con monitor, con un valor de alrededor de 168 mil pesos cada uno. Los equipos se utilizan para detener y revertir las arritmias cardiacas rápidas, como taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular.

En Tamaulipas, el segundo Estado con mayor quebranto patrimonial, detectaron un robo cuantioso durante 2015, en el Hospital General Regional de Ciudad Madero. En esa ocasión hurtaron medicamentos por un valor de 6.3 millones de pesos.

Entre las unidades médicas y hospitales de las delegaciones del país suman afectaciones por 81 millones 374 mil 476 mil pesos. Mientras que 16 hospitales de especialidades acumulan pérdidas por 35 millones 291 mil 804 pesos.

Al 31 de diciembre de 2017, el instituto contaba con un inventario de equipo y mobiliario médico de más de 550 mil bienes, de los cuales, 88% pertenece al régimen ordinario y 12%, al Programa Prospera.

Los hurtos más costosos

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, de la Ciudad de México, registró los eventos más caros.

El primero fue en 2013 por la desaparición de un módulo de monitor y distintos aditamentos, por 4.5 millones de pesos. Y también resaltó que el año pasado hurtaron un equipo móvil de rayos X, con un costo de 2.9 millones de pesos.

En el Hospital General Regional 1 de Charo, Michoacán, documentaron el robo de un equipo de ultrasonógrafo, con un costo de 3.4 millones de pesos.

De acuerdo con el expediente, la denuncia penal está en trámite y no hubo detenido por el suceso.

La delegación de la Ciudad de México Sur reportó que, de 2013 a julio de 2019, hubo 281 eventos de robo en sus unidades médicas, que sumaron afectaciones por 3.4 millones de pesos. Sin embargo, la suma solamente toma en consideración el monto estimado de 46 hechos, ya que en el resto no precisa datos.

El más importante fue el extravío de un ultrasonido de un millón de pesos, que desapareció en el 2014 en el Hospital General de Zona 30.

La Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Gaudencio González Garza”, del Centro Médico Nacional La Raza, de la Ciudad de México, identificó 52 robos, de los cuales nueve fueron en flagrancia. Por ese motivo, emitió el mismo número de denuncias. Uno de los sucesos que generaron una mayor pérdida patrimonial fue el hurto de dos transductores de matriz, por 1.1 millones de pesos.

Jalisco es la sexta delegación con más atracos en el país

Las cinco Entidades federativas con mayor registro de robos de medicamentos y equipo médico entre enero de 2013 y julio de 2019 son Coahuila (24.4 millones de pesos), Tamaulipas (12.8 millones), Nuevo León (8.09 millones), Michoacán (8.08 millones) y Quintana Roo (6.4 millones). Jalisco está en el sexto lugar, al acumular 3.9 millones de pesos en pérdidas.

En Coahuila reportaron 243 robos, de los cuales, 34 fueron en el almacén general y el resto en el Hospital General 16. Las sustracciones más cuantiosas fueron en la bodega.

En 2013, por ejemplo, desapareció un lote de medicamentos por 1.5 millones de pesos, y ese año otro paquete de fármacos por 463 mil pesos. Además, identificaron 16 robos en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71.

La delegación de Nuevo León documentó 27 robos entre 2014 y 2019, en unidades de Monterrey, Apodaca y San Nicolás de los Garza.

Michoacán sumó 18 eventos y, en Quintana Roo, solamente informaron de hurtos en el año 2018, en el Hospital General Regional de Cancún.

Por su parte, la oficina de Investigaciones Laborales de Jalisco informó que en el año 2017 se encontró una carpeta administrativa por robo en el Hospital General Regional número 110. En el evento detectaron un faltante de dos mil 197 piezas de medicamentos, calculados en 3.4 millones de pesos. Según el expediente, se determinó la rescisión laboral de personal involucrado, aunque no se encontraron en flagrancia.

Y detectaron otros 12 robos, aunque solamente en tres casos cuantificaron las pérdidas. Por ejemplo, el 13 de agosto del año pasado registraron el hurto de un equipo desfibrilador y un electrocardiógrafo de 282 mil pesos. Pero no documentaron los montos en el robo de una máquina de anestesia, en esa fecha. También encontraron el hurto de un estimulador neuromuscular de corriente interna, dos monitores de signos vitales y tres desfibriladores.

Las unidades médicas y los hospitales de las delegaciones del país suman afectaciones por 81 millones 374 mil 476 mil pesos. Solamente Sinaloa y Tabasco no documentan eventos de robo en el periodo mencionado. Y en Durango no tienen la estimación económica de afectaciones, pero sí el dato de que presentaron 13 denuncias ante autoridades judiciales por robo de medicamentos y equipo médico, “de los que la autoridad no ha consignado a nadie”.

En contraparte, los Estados con menos afectaciones económicas por hurtos de medicamentos y equipo de salud son Nayarit (46 mil pesos), Baja California Norte (55 mil 455 pesos) y Tlaxcala (116 mil 453 pesos). Ninguna delegación informó que existan personas en la cárcel por estos delitos.

Olvidan análisis

Entre los años 2004 y 2010, el IMSS elaboró un Programa de Administración de Riesgos Institucionales (PARI), entre los cuales destacaba la pérdida por robo de medicamentos. Sin embargo, desde 2010 dejó de realizar el análisis.

Según el último documento, el valor contable del mobiliario y los equipos institucionales del instituto era de 43 mil 022 millones de pesos, hasta diciembre de 2009.

La División de Control de Seguros de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales indicó que, entre 2005 y 2009, registraron mil 615 siniestros que afectaron bienes institucionales con valor de 120.3 millones de pesos. Las delegaciones que registraron el mayor número de siniestros fueron: Ciudad de México Sur, Jalisco, México Oriente, Ciudad de México Norte y México Poniente.

Mientras que las Entidades con el menor número de afectaciones en este mismo periodo fueron: Colima, Tlaxcala, Nayarit, San Luis Potosí y Yucatán.

De acuerdo con la frecuencia de los siniestros a partir de su origen, se identificó que el robo (con y sin violencia) es la causa más frecuente, ya que representa 90% del total de los eventos registrados.

De cada 10 siniestros que se presentaron en el IMSS y que son cubiertos por esta póliza, nueve ocurrieron por hurto.

En las delegaciones Ciudad de México Sur, Jalisco, México Oriente, Ciudad de México Norte y México Poniente, el valor de los bienes afectados en esos cinco años (2005-2009) fue de 62.8 millones de pesos.

El impacto financiero total para el IMSS por la siniestralidad en la póliza evaluada en ese periodo se estimó en aproximadamente 63 millones de pesos. Como acciones de mitigación, se plantearon la revisión y actualización de los procedimientos y protocolos de seguridad para el resguardo de activos institucionales.

Se destaca “la colocación de cámaras de video vigilancia en los edificios con mayor siniestralidad registrada hasta la fecha en las delegaciones de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, y la colocación de dispositivos electrónicos de seguridad en equipos de cómputo y equipos médicos”.

Reportan daños en 16 hospitales de especialidades

En 16 hospitales de especialidades acumularon robos por 35 millones 291 mil 804 pesos en el periodo mencionado, lo que representó que en estos espacios se pierden tres de cada 10 pesos por hurtos de medicamentos y equipo en unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las pérdidas totales suman 116.6 millones de pesos.

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, ubicada en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Magdalena de las Salinas, de la Ciudad de México, presentó las mayores afectaciones económicas.

Por ejemplo, el año pasado perdieron instrumental para cirugía fina, valuado en más de 143 mil pesos. Y este año, un módulo de signos vitales con un costo de 389 mil pesos.

La UMAE Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional “La Raza”, en la capital del país, detectó un quebranto por 5.6 millones de pesos. Este año robaron un transductor sensorial del sitio, de un valor de 4.7 millones de pesos.

En el Hospital de Pediatría de Occidente, en Jalisco, identificaron daños por 785 mil 922 pesos. Según el registro, el peor ilícito fue en 2016, por tres dosis de solución inyectable de 60 mil cada una. Mientras que en el Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente detectaron faltantes de medicamentos, con un costo de 116 mil pesos en el año 2017.

Atribuyen desabasto al “robo hormiga”

A mediados de este mes, distintas organizaciones civiles, como Nosotrxs o Juntos contra el Cáncer, publicaron su primer reporte de resultados como parte de la iniciativa “No al ‘huachicol’ de medicamentos”.

Abel Valdez, director de innovación de Nosotrxs, resalta que las cadenas de corrupción que involucran al “robo hormiga” en las instituciones de salud pública, es uno de los principales motivos del desabasto. “Identificamos ineficiencias en el sistema y, por otro lado, niveles de corrupción: el primero es el ‘robo hormiga’; el segundo es la cadena de distribución que no está clara y nos parece que lo más seguro es que regresemos a los intermediarios”.

Menciona que es indispensable multiplicar la vigilancia en las compras y en los diferentes hospitales, ya que hay “huachicoleo” de medicamentos.

La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias estima que el mercado de medicinas y fármacos está valuado en 185 mil millones de pesos al año.

No se salvan ni las casas de salud

Además de las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Salud Jalisco, también se reportan atracos en las casas de salud municipales y en las unidades de la Cruz Verde de Guadalajara, por un total de 64 mil pesos.

Los Servicios Médicos Municipales documentaron 15 eventos de robo entre 2015 y 2019, principalmente por faltantes de equipo médico en las casas de salud ubicadas en Polanco, Alcalde y La Esperanza.

Mientras que en la unidad “Dr. Mario Rivas Souza” robaron dos sillas de ruedas, y otras cuatro similares en la Cruz Verde “Dr. Francisco Ruiz Sánchez”.

En Tlajomulco informaron que durante 2018 robaron material de cobre del centro de salud ubicado en la cabecera municipal, y lo mismo en el centro de salud La Alameda.

Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque contestaron mediante Transparencia que no documentan eventos de robo en sus unidades médicas.

Daños en el ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) contestó que en Jalisco detectó nueve eventos de robo en diferentes hospitales, desde el año 2013.

Aunque no precisó cantidades, informó que las sustracciones fueron por medicamentos, insumos, reguladores de oxígenos, cilindros de oxígeno, insulina y material de curación.

En 2018 encontró en flagrancia a una persona, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado.

Abren 64 denuncias ante Fiscalía del Estado

La Secretaría de Salud en Jalisco informó que en los últimos seis años y medio presentó 64 denuncias ante la Fiscalía del Estado por robo de material, equipo y medicamentos. De esa cantidad, 55 carpetas están relacionadas al hurto de aparatos médicos.

En 12 eventos, el daño sumó 2.3 millones de pesos. En otros 15 casos están involucradas computadoras tipo laptop. Y en nueve, aparatos de cómputo.

Ocho robos ocurrieron en oficinas centrales, cuatro en el Hospital General de Occidente de Zapopan. Y el resto en unidades médicas de las Regiones Sanitarias X, XI y XIII.

En abril de 2018, documentaron un atraco en el Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores, en Tlaquepaque. De acuerdo con los datos brindados por Transparencia, robaron mobiliario y equipo instrumental, con un costo de 2.1 millones de pesos.

Por otro lado, la Secretaría de Salud en Jalisco detalló que ha presentado nueve denuncias por medicamento faltante en los inventarios entre 2016 y 2019. La suma del daño patrimonial es de 3.5 millones de pesos, en el Hospital General de Occidente de Zapopan, en el Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” y en la Unidad Especializada para la Atención Obstétrica y Neonatal, conocida como el Hospital de la Mujer.

El evento más importante está registrado el 19 de septiembre de 2017 en el Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”, por 1.1 millones de pesos, por el faltante de medicamento denominado “Curosurf”.

En el Hospital General de Occidente se destacó el robo de 282 piezas de medicinas “Atripla”, por un costo de 629 mil pesos, en mayo de 2018. Este fármaco se utiliza para el tratamiento de VIH-SIDA.

Además, este año ya van otros dos eventos de hurtos en la misma unidad médica. En febrero identificaron el robo de material para operaciones por 300 mil pesos. Y en marzo detectaron faltantes de 177 piezas del medicamento “Dolutegravir”, que suman 600 mil pesos. Esta medicina también se utiliza en el tratamiento de VIH-SIDA.

Sin información

El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco contestó que no fueron localizados datos de robos.

TELÓN DE FONDO

Crean Insabi para contrarrestar fallas

Desde principios de año se registran señalamientos por falta de medicamentos en las unidades médicas del sistema de salud público del país.

La administración federal aceptó que el 1 de diciembre de 2018 encontró un sistema insuficiente, ineficiente y corroído por la corrupción.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se destacó que el Gobierno federal realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos, materiales de curación y los exámenes clínicos.

“Este objetivo se logrará mediante la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que dará servicio en todo el territorio nacional a todas las personas no afiliadas al IMSS o al ISSSTE”.

Según el plan, se brindará atención con base en los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural, trato no discriminatorio, digno y humano.

En días pasados, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, resaltó que para lograr el abasto de medicamentos, el Insabi trabajará sobre tres ejes principales: compras públicas eficientes, planeación del suministro y distribución, mientras la organización de los servicios estará basada en la atención primaria de la salud.

