Las pifias en redes sociales ponen en aprietos a políticos

Publicaciones poco atinadas en redes sociales han puesto en aprietos a gobernantes y actores políticos. Si bien en algunas ocasiones no han tenido consecuencias mayores que burlas, regaños o disculpas públicas, en algunos casos han derivado en serios problemas para las administraciones o hasta despidos de funcionarios.

En la presente administración, el Gobierno de Guadalajara ha tenido deslices en el manejo de sus redes en al menos dos ocasiones. En marzo de 2016, se publicó por error en el Twitter oficial una reacción a los fuertes vientos en el municipio de Mecatepec, en el Estado de México, que incluía una palabra altisonante.

Mientras que en mayo de 2017, el entonces presidente municipal Enrique Alfaro tuvo que ofrecer una disculpa pública al Atlas y a su directiva por un video del Gobierno donde se caracterizaba a un aficionado como un ciudadano que no respetaba las banquetas. Aunque la disculpa también fue otra polémica por el lenguaje utilizado.

El Congreso del Estado también ha cometido errores. En septiembre de 2016, en el perfil de Twitter oficial se publicaron varias imágenes de sátira para conmemorar el Día Mundial de los Mares. Estas incluían a una vaca lechera en el mar y a una ballena de cemento, entre otras. Las publicaciones fueron eliminadas.

El Gobierno de Zapopan también ha enfrentado polémicas. En 2016 publicó recomendaciones de seguridad para jugar Pokémon Go, acción que fue celebrada por algunos usuarios y criticada por otros.

Por su parte, el candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco, Miguel Castro, fue duramente criticado en junio de este año por un tuit donde hizo corresponsable a Enrique Alfaro del homicidio del suegro de su hermano, por los niveles de inseguridad.

Punto y aparte son las publicaciones en redes sociales personales de servidores públicos que también las han metido en serios problemas. Polette Alejandra Martínez Gutiérrez, directora de área de la Semadet, publicó una “selfie” en su cuenta personal de Facebook durante unas vacaciones con una camioneta oficial al fondo. La funcionaria fue despedida.

Jesús Manzo Corona, directivo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) y Jorge Contreras, del Ayuntamiento de Zapopan, fueron despedidos en 2016 tras la publicación de comentarios homofóbicos para burlarse del tiroteo en el club Pulse de Orlando, Florida, donde murieron 50 personas.

Nueve de cada 10 internautas usan estas plataformas

El uso de las redes sociales es la principal actividad de los internautas mexicanos, según el último Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2018 elaborado por la Asociación de Internet.mx. Datos de la investigación revelaron que el 89% de los 79.1 millones de usuarios en México acceden a este tipo de plataformas.

Esta actividad prevalece sobre otras, como enviar o recibir correos electrónicos (84%), mensajes instantáneos (83%) y buscar información (82%). Así como utilizar mapas (73%), escuchar música o radio (68%), leer-ver-escuchar contenido relevante (65%) o ver películas y series en streaming (65%).

Este análisis también dio a conocer que seis de cada 10 internautas permanecen conectados las 24 horas. Además, los teléfonos inteligentes son los dispositivos más utilizados por los usuarios de Internet para acceder a la red con una prevalencia de uso del 89 por ciento.

TELÓN DE FONDO

El mensaje que generó 477 mil comentarios

Con más de 53 millones de seguidores, las publicaciones en Twitter del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, son noticia siempre. Diariamente hace una serie de publicaciones que son recuperadas por los medios de comunicación.

Trump ha publicado cientos de tuits que contienen mentiras, promesas de campaña, ataques personales a rivales políticos y a medios de comunicación, insultos a mandatarios, opiniones que causan crisis políticas y errores de dedo que derivan en burlas.

Una de sus publicaciones más populares es un video, publicado el 2 de julio de 2017, donde aparece “luchando” contra el logo de la cadena de noticias CNN. Este cuenta con más de 477 mil comentarios y al menos 567 “likes”.

En otra publicación, pero realizada en junio de ese mismo año, Trump tuiteó que se necesitaba un veto de viaje a países peligrosos. Este tuit fue citado por una corte federal para darle revés a la política.

En octubre, otro juez federal bloqueó el veto a las personas transgénero para servir en el Ejército de Estados Unidos al señalar unas publicaciones en las que Trump contradecía lo que decían sus abogados.

Mientras que en agosto de 2017, en medio de una crisis diplomática con Corea del Norte por el lanzamiento de un misil de prueba en aquel país, Trump insultó en Twitter a Kim Jong-un llamándolo “rocket man” (hombre cohete). En septiembre lo llamó “mad man” (demente) y en noviembre lo tildó de “chaparro y gordo”.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Apoyan a sus jefes”

Rubén Vázquez (profesor de la UNAM)

El académico señala que las redes sociales de los políticos en México son “muy grises”, pues indica que hay mucho recelo sobre la forma de utilizar estas plataformas cuando no están en campañas.

“Literal, a veces suben un PDF de los boletines de prensa o la foto del presidente municipal en la obra. No generan un contenido reactivo para los usuarios, una interacción adecuada y mucho menos un acercamiento positivo con los ciudadanos”.

Recuerda que hay un rechazo social a la política en México y, señala, si a eso agregan redes sociales grises y planas que muestran un acercamiento nulo con los usuarios, estas plataformas se encuentran prácticamente abandonadas.

“Si no fuera por los funcionarios públicos, por los trabajadores de los municipios o la gente que trabaja en Gobierno, estarían abandonadas. Esto, lejos de ayudar a la imagen del candidato, crea una especie de barrera en la que el candidato cree que tiene un acercamiento en redes sociales porque le comentan sus empleados… pero eso no es verdad”.

Considera que en México no existe una estrategia “muy clara” para el manejo de redes sociales. Explica que deberían generar contenido que sea útil para la gente, no entregas de obras u otro tipo de eventos.

“No hay una estrategia muy clara para los actores políticos de México. Hay que comprender que las redes sociales comprenden un panorama de comunicación bidireccional; es decir, que tanto quien emite el mensaje, que son los políticos, como los usuarios, están en un mismo nivel de interacción e importancia dentro de la comunicación. Pueden cuestionar, hablar, criticar, interrumpir e increpar a los actores en un esquema donde ambos tienen la misma importancia”.

Además, debería existir normatividad más clara para regular el uso de recursos en redes sociales.

CLAVES

El tuit que “costó” 4.5 millones de dólares

El 29 de enero del 2013, el entonces gobernador electo Aristóteles Sandoval se comprometió en Twitter a dar marcha atrás a la determinación de inundar el poblado de Temacapulín, ante la construcción de la Presa El Zapotillo.

“Lo reitero: Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín”, publicó en su cuenta en la red social.

Ese tuit, publicado cuando ni siquiera había tomado protesta, derivó en un gasto de 4.5 millones de dólares que se pagó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos por la realización de un diagnóstico de la Cuenca Verde.

Este proyecto se planteó como una salida viable para negociar una solución imparcial e informada al conflicto legal por el agua en la región de Los Altos de Jalisco por la construcción de la presa.

En septiembre de 2015 se pactó formalmente el estudio con la UNOPS. Su realización tuvo una duración de casi dos años y en junio del 2017, el gobernador presentó los resultados, que confirmaron el proyecto original: que la cortina de la presa iría a 105 metros para inevitablemente inundar a los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Ahora los próximos gobernantes coinciden en que no se inundará “Temaca” y que la cortina quedará a 80 metros.

Agresiones impiden discusión

Rubén Aguilar, ex vocero de la administración de Vicente Fox y consultor, si bien reconoce el potencial de las redes sociales para participar en los debates y en la conversación política, señala que el clima de agresividad impide la discusión y el intercambio de ideas entre los diferentes actores.

"Los políticos no entienden la lógica del medio y no entienden su propia sintaxis. Tienen una comunicación intrascendente, repetida, con pautas pagadas para que tengan mayor presencia, pero sin mayor repercusión. Todo es muy unilineal".

“Lo ideal es que la redes sirvieran realmente para un intercambio de ideas y de información. Veo que en el ámbito de las campañas políticas en particular no tiene ninguna posibilidad de ese uso. Más bien se utilizan para denostar, para criticar, descalificar, insultar y agredir, no para que haya un diálogo y un intercambio de ideas y de posiciones. Se sacrifica una extraordinaria posibilidad y un extraordinario medio que deja de tener la relevancia y la significación que pudiera tener para convertirse en un instrumento de descalificación. También se vuelve un constructor de noticias falsas, de manipulación de información”.

Acentúa que los políticos siguen un esquema muy tradicional propio de los viejos modelos de comunicación para el manejo de redes sociales y no son capaces de establecer una relación horizontal.

AMLO gana tres a uno a sus contrincantes de la campaña

Con 8.5 millones de seguidores, el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador se impone tres a uno en popularidad en redes sociales a los ex candidatos Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade.

Así lo reveló un análisis a sus páginas de Facebook y Twitter. Ni siquiera juntando los seguidores de Anaya y Meade se acercan al número de simpatizantes con el que cuenta el próximo mandatario.

Mientras que López Obrador cuenta con ocho millones 569 mil seguidores, el ex candidato de Por México al Frente contabiliza dos millones 858 mil y el ex aspirante de Todos por México, dos millones 218 mil; es decir, que los supera alrededor de tres a uno.

Aunque es importante considerar que el Presidente electo ya era una figura conocida desde antes de la campaña presidencial.

Anaya Cortés es quien tiene más interacción con sus simpatizantes. En su última publicación en Facebook, una foto en el Consejo Nacional del PAN, respondió al menos 18 comentarios. Mientras que en otra imagen, publicada también en estos días, respondió a 74 personas.

Tanto Meade como López Obrador tienen pocas interacciones en ambas redes sociales. Ninguno de los dos suele responder a los comentarios de sus seguidores. Si bien el Presidente electo comparte fotografías de sus actividades diarias, reuniones y “selfies” con famosos, es mucho más selectivo en sus redes, pues apenas sigue a 74 personas en Twitter.

Rubén Vázquez, profesor de la UNAM, explica que en las redes sociales debería existir un acercamiento más profundo entre los diferentes actores políticos y los ciudadanos, pues todos tienen el mismo nivel de importancia y participación en la comunicación que sucede en esas plataformas.

Mientras que en el espectro político nacional, el Presidente Enrique Peña Nieto continúa siendo el más seguido en México con poco más de 13 millones se simpatizantes tanto en Facebook como en Twitter.