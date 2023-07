Las Vegas, ciudad líder del entretenimiento

Si estás buscando que tus vacaciones de verano sean espectaculares para pasar momentos inolvidables en familia o con amigos, donde haya mucha diversión y excelente comida, Las Vegas sin duda es la mejor opción para viajar, pues es la ciudad líder del entretenimiento.

En esta metrópoli hay un sinfín de actividades que puedes planear, como conocer sus impactantes hoteles, visitar el Allegiant Stadium, casa de los Raiders y el cual será la sede del Super Bowl LVIII en febrero próximo, también prepararte para el despegue de la Fórmula Uno en esta ciudad, pues se están haciendo las adecuaciones necesarias para que sea un eventos espectacular, además de dejarte impactar por la construcción del foro MSG Sphere, el cual tiene forma de una enorme esfera y será inaugurado por la banda de rock U2.

Sin embargo, hay dos aspectos muy importantes que tiene la ciudad y que EL INFORMADOR experimentó a lo grande: su gastronomía y sus espectáculos nocturnos. Hablando del primer tópico, en Las Vegas se come bien y en abundancia. El destino tiene una variada oferta culinaria internacional, hay para todos los gustos y todos los precios. Todos los platillos, sin excepción, son vastos, jamás te quedarás con hambre.

Hay opciones increíbles como la comida “comfort food”, pero también cocina de autor y cocina fusión. Los sabores del mundo se encuentran en un mismo lugar y están en Las Vegas. Tu itinerario tienes que armarlo muy bien para que conozcas espectaculares restaurantes y prepares también muy bien a tu estómago y paladar con la explosión de sabores que vivirás.

Si te hospedas en hoteles como Circa Resort & Casino, Virgin Hotels Las Vegas o Resorts World Las Vegas, debes saber que vas a comer de manera espectacular, todos sus restaurante están a la orden para recibirte y consentirte con desayunos, comidas y cenas de primer nivel, platillos muy vastos y para los diferentes estilos de vida, desde quienes tienen un perfil más saludable, hasta quienes buscan esos platillos estrella que son muy americanos para disfrutar de una buena pelea de box o partido de futbol americano con hamburguesas, alitas, aros de cebolla, pollo frito y demás gloriosos platillos en sus instalaciones.

Temporada de “pool parties”

Las fiestas en las albercas son uno de los mayores atractivos del verano. ESPECIAL

La diversión bajo el Sol comienza en Las Vegas, con la temporada más animada de experiencias en sus day-clubs y sus asombrosas piscinas en todo el destino. Durante el verano, Las Vegas se convierte en el lugar perfecto para disfrutar de gran entretenimiento, destacando las populares “pool parties” que atraen a visitantes de todo el mundo por su ambiente y múltiples opciones para disfrutar de lo mejor de la música electrónica. Con la presencia de reconocidos artistas y DJ’s de renombre internacional, estas fiestas en las piscinas se han convertido en un auténtico éxito y gran atractivo, posicionando a Las Vegas como la Ibiza de América.

La capital líder en entretenimiento ofrece todos los días durante el verano múltiples opciones para todos los gustos. Aquí algunos de las “fiestas de alberca” más reconocidas: Ayu Dayclub, Azilo Ultra Pool, Encore Beach Club, Wet Republic, Tao Beach Dayclub, Marquee Dayclub, Drenched After Dark, Daylight Beach Club, Drai’s Beachclub, The Pool at The Linq y Liquid Pool Lounge.

Cocina de gran nivel

“China Poblano”. Un restaurante de comida fusión que combina la mexicana con la china. ESPECIAL

En The Cosmopolitan Las Vegas tuvimos la oportunidad de comer delicioso en “China Poblano”, un restaurante de comida fusión que combina la magia de México y de China. Este innovador concepto es del chef José Andrés. Probamos el espectacular guacamole, al cual se le agrega queso, si lo deseas, además, se prepara al momento y ante tus ojos; sin duda es una experiencia muy lúdica. Como entrada puedes disfrutar de un ceviche delicioso, el must es el de coco (no lleva pescado), la explosión de sabores es sin igual. Los tacos de carnitas están deliciosos, vastos y con el sabor característico de México, pero también está muy presente la riqueza gastronómica de China con platillos que además son muy gourmet.

Si deseas cenar en una atmósfera más íntima y exclusiva, te recomendamos visitar “Jack Binion’s Steak” en Horseshoe Las Vegas. Este lugar cumple con el legado del nombre Binion con una aclamada selección de filetes cocinados a la perfección en una parrilla doble a mil 800 grados. Los cortes de carne aquí son magníficos, además el maridaje no tiene excusas, las opciones de vino son increíbles. Como entrada puedes pedir una torre de mariscos frescos mientras abres apetito para ser apapachado por un corte jugoso o un platillo de salmón delicioso, las guarniciones pueden ser espárragos, papas o ensalada, según lo prefieras. Aquí nos atendió Javier Sánchez, quien tiene 45 años de experiencia en el buen trato con la gente.

Si deseas algo más relajado y casual para comer mientras recorres los sitios turísticos de Las Vegas, puedes acudir a “Lumin Kitchen & Cafe” en Illuminarium, a un costado de Area15. Aquí encontrarás cocina estadounidense creativa complementada con cócteles artesanales, dulces y cafés especiales. El espacio goza de una excelente luz natural con una decoración terrosa de la cafetería interior y el patio cubierto. Pedimos la ensalada Caesar y es tremendamente deliciosa, además debes probar los helados. Ahora que si quieres un buen desayuno, la sugerencia es “Cabo Wabo”, la oferta de huevos al gusto es amplia con guarniciones abundantes, está ubicado en Miracle Mile Shops en el corazón del Strip.

Si buscas un lugar donde hacer precopa, conversar con amigos, y dejarte llevar por un ambiente más relajado, la visita obligada es “Chica” en The Venetian Resort Las Vegas. Aquí, la chef Lorena García ha elaborado un menú variado con influencias de Venezuela, Perú, Brasil, México, Argentina y muchos otros países. Los sabores más trascendentes de América Latina están reunidos aquí con un toque de glamour y sofisticación. Por ejemplo, gozamos de una parrillada que incluía res, cerdo y pollo, probamos un pulpo delicioso y los postres fueron la cereza del pastel.

El broche de oro EL INFORMADOR lo tuvo en “The Mayfair Supper Club” en Bellagio Las Vegas. Esta propuesta gastronómica que abrió el 5 de enero de 2020 es una versión moderna de un restaurante clásico estadounidense donde el diseño, la comida, coctelería y el entretenimiento se fusionan para ofrecer una opción culinaria asombrosa con las mundialmente famosas Fuentes del Bellagio como telón de fondo para tener una experiencia totalmente inmersiva. Es un restaurante muy concurrido donde se debe reservar con anticipación. Además, hay espectáculo estilo cabaret mientras disfrutas de tus platillos.

Espectáculos nocturnos

“Michael Jackson ONE”. Show del Mandalay Bay Resort and Casino. ESPECIAL

Ir a Las Vegas y no ver alguno de sus espectáculos sería una experiencia incompleta. EL INFORMADOR acudió a ver tres grandes propuestas que te dejarán impactado. La primera de ellas fue “Michael Jackson ONE” en Mandalay Bay Resort and Casino. Esta es una experiencia visual y auditiva de vanguardia en una evocación teatral del genio creativo del “Rey del Pop”. Guiados e inspirados por su música, cuatro jóvenes emprenden una aventura transformadora. Al final del viaje personificarán la agilidad, el coraje, la alegría y el amor de Michael Jackson. Es una experiencia única para quienes admiran el legado de este artista.

Otro de los shows es “Mad Apple Show by Cirque du Soleil” en New-York New-York Hotel & Casino. Si deseas adentrarte en el humor neoyorquino y las referencias a la Gran Manzana, este espectáculo es para ti; tiene comediantes que hacen de presentadores desarrollando rutinas de stand up donde además interactúan con el público, lo que lo hace un show muy vivo. Inaugurado el 26 de mayo de 2022, “Mad Apple” es una interesante propuesta del Cirque du Soleil con acrobacias de alto vuelo, música, danza, comedia y magia que celebra a la ciudad que nunca duerme. Desde la magia y las bebidas alcohólicas previas al espectáculo en el impresionante bar del escenario, hasta la banda tocando éxitos inspirados en los músicos y compositores más famosos de Nueva York, “Mad Apple” desdibuja las líneas entre el circo, el entretenimiento en vivo y la cultura de la vida nocturna de Nueva York.

Y si deseas algo más irreverente y sugestivo, no puedes perderte “Atomic Saloon Show”. Inaugurado en septiembre de 2019, este espectáculo es un juego desenfrenado y lascivo de Spiegelworld a través del salvaje Oeste como nunca lo fue, con acróbatas y ridículo caos cómico de una cabalgata de vaqueros, coristas, monjas y representantes de la ley. Aquí no hay pudor, pero sí mucha diversión. El lugar está excelentemente ambientado y habrá risas garantizadas.