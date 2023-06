Las Vegas: Los más impactantes hoteles y sus amenidades

Las Vegas, tiene una importante característica que llama mucho la atención a todos los turistas: sus magníficos hoteles. Cada edificio que se encuentra en la urbe ofrece una estética muy particular y aunque todos ofrecen los servicios necesarios como hospitalidad, calidez y distinción, cada uno se diferencia del resto porque tiene actividades y amenidades distintas.

Visitar los hoteles de Las Vegas es una experiencia divertida y recreativa, cada uno es un universo distinto, como si entraras a un gran centro comercial. En cada inmueble hay restaurantes, tiendas, teatros, casinos, jardines e infinidad de espacios para hacerte una selfie, y por supuesto, jugar en las clásicas máquinas apostando a tu suerte para ganarte unos cuantos dólares.

EL INFORMADOR acudió a algunos de estos distintivos hoteles y pudo constatar lo imponentes que son, además de que las atenciones en cada uno son de primera. Las Vegas, al ser una ciudad tan visitada, se esfuerza porque sus turistas disfruten de todo lo que una metrópoli como esta tiene por ofrecer.

Virgin Hotels Las Vegas. Esta propiedad es parte de Hilton’s Curio Collection, que ofrece a los huéspedes los beneficios del programa Hilton Honors. EL INFORMADOR/ E. Esparza

Virgin Hotels Las Vegas

Este impactante complejo recibió a EL INFORMADOR por una estancia de cinco días. Desde que se entra a sus instalaciones se siente una gran calidez y puedes encontrarte con personas de todas las regiones del mundo. Virgin Hotels Las Vegas abrió el 25 de marzo de 2021. La propiedad es parte de Hilton’s Curio Collection, que ofrece a los huéspedes los beneficios del programa Hilton Honors.

Este inmueble tiene tres torres, cada una con características distintas y amenidades que a todos los turistas les encantarán. Tiene zonas de albercas tanto familiares, como sólo para adultos, en una de estas hay arena para que sientas la experiencia de estar en la playa. Se hacen muy buenas fiestas con música de vanguardia y simplemente la gente la pasa espectacular.

La experiencia culinaria y de bebidas incluye: Todd English's Olives, Kris Yenbamroong's Night + Market, el legendario Nobu, Kassi Beach House del restaurantero Nick Mathers, Michael y David Morton's ONE Steakhouse, Casa Calavera de la empresa global de hostelería Tao Group, el lugar de deportes y entretenimiento Skybox, el famoso Afters Ice Cream, Pizza Forte de la familia Ferraro y los restaurantes y establecimientos exclusivos de Virgin Hotels y bares que incluyen The Kitchen at Commons Club, The Bar at Commons Club, The Shag Room y Funny Library Cafetería.

La propiedad puede albergar eventos de todos los tamaños con 130 mil pies cuadrados de espacios interiores y exteriores renovados para reuniones y espacios de convenciones.

El moderno Mohegan Casino Las Vegas de 60 mil pies cuadrados es operado por un maestro desarrollador y operador de los principales resorts de entretenimiento integrado a nivel mundial, Mohegan Gaming & Entertainment. Para conocer más de las actividades y características de este complejo, puedes visitar su sitio web: www.virginhotelslv.com.

Este hotel cuenta con un centro comercial y un casino de 10 mil 900 metros cuadrados. EL INFORMADOR / E. Esparza

Resorts World Las Vegas

En este imponente inmueble la superestrella, Katy Perry está haciendo su residencia titulada “Play”. El complejo es único, aquí puedes pasarte varias horas recorriéndolo. Inaugurado el 24 de junio de 2021, Resorts World Las Vegas combina a la perfección la tecnología y el lujo de un resort urbano contemporáneo con la larga tradición de la internacional marca Resorts World.

Como el primer resort integrado y construido en Las Vegas Strip en más de una década, la elegancia de esta nueva propiedad de 4 mil 300 millones de dólares fue desarrollada con la intención de sumar una experiencia elevada para los turistas.

Resorts World Las Vegas cuenta con tres mil 506 habitaciones y suites; una innovadora sala de juegos y más de 40 opciones de alimentos y bebidas de clase mundial. Además, posee un teatro con capacidad para cinco mil personas, así como distintos lugares de vida nocturna y una extensa colección de arte que cuenta con un amplio espectro de marcas reconocidas internacionalmente; y más.

En febrero de 2020, Resorts World Las Vegas anunció una asociación con Hilton, fusionando así las décadas de experiencia en la industria global de ambos emporios. Resorts World Las Vegas integra tres de las marcas premium de Hilton en su campus de resort, por ejemplo, Las Vegas Hilton, Conrad Las Vegas, Hilton’s y Crockfords Las Vegas. Para más información visita: www.rwlasvegas.com.

Stadium Swim. Este espacio con diversas albercas, alberga una pantalla enorme para que los fanáticos de los deportes y los amantes del sol vean juegos y entretenimiento de todo tipo. EL INFORMADOR / E. Esparza

Circa Resort & Casino

Este complejo está ubicado bajo las luces vibrantes de la famosa Fremont Street Experience; Circa Resort & Casino es la torre más alta al norte del Strip y fue el primer desarrollo turístico desde cero en el centro de Las Vegas desde 1980.

Circa ofrece una experiencia basada en los principios originales de la hospitalidad de Las Vegas de la vieja escuela. Combina el glamour de Las Vegas vintage con lujos modernos y tecnología de punta, en honor a la época dorada de la ciudad. Los huéspedes pueden experimentar entretenimiento de primer nivel y servicios destacados que incluyen un anfiteatro con seis piscinas de varios niveles: el Stadium Swim, la casa de apuestas deportivas más grande del mundo. También tiene un centro de transporte tecnológicamente avanzado, denominado Garage Mahal, una variedad de restaurantes eclécticos y mucho más.

Quedarte en una habitación de Circa es como sentir que viajas en el tiempo. Los tonos dorados y azules te transportan a Hollywood, como si en el cuarto de al lado estuviera Marilyn Monroe. El Stadium Swim es un gran centro de diversión con excelentes albercas para tomar plácidamente el Sol; además, al centro hay una enorme pantalla para que no pierdas detalle de las justas deportivas más importantes. Lo mismo sucede al interior del hotel, es impactante ver las dimensiones de las pantallas para ver las apuestas. Tan solo admirar cada detalle del hotel es un espectáculo. Conoce más detalles en su website: www.circalasvegas.com.

The Venetian. Este hotel tiene un canal de góndolas que evoca a Venecia, Italia. EL INFORMADOR/E. Esparza

Otros clásicos

Como Las Vegas es todo un espectáculo, también hay hoteles clásicos que sí o sí debes visitar, como Bellagio Hotel and Casino, el cual es famoso por sus juegos de luces y el show de sus fuentes. Además, cuenta con un jardín botánico en su interior, el cual va cambiando conforme las temporadas del año. Al entrar al jardín, sientes que estás en una película de Disney, cada rincón está perfectamente decorado y ambientado para que tomes fotografías.

Por su parte, el New York New York Hotel & Casino tiene toda la ambientación de la Gran Manzana, así que sentirás que eres “Carrie Bradshaw” de “Sex and the City” recorriendo sus amenidades. Además, tiene una montaña rusa. Es una locura este hotel. ¡Te va a encantar!

Otro de los hoteles más concurridos por el turismo es el Luxor por su estética egipcia, es uno de los más llamativos y estrafalarios. El hotel Circus que tiene una escenografía de carpa circense, es otro de los que le llama la atención al público para hacerse fotografías, es además de los hoteles más viejos de la ciudad y ha protagonizado algunas polémicas. Otro hotel insignia es el Caesars Palace, al recorrerlo sentirás que estás en la época romana. Y no podemos dejar de mencionar al The Venetian, el cual tiene un canal de góndolas que evoca justamente a Venecia, Italia.