La primera película de Colosio que salió en el cine

A 13 años del estreno de la primer película de Colosio proyectada en los cines, y en este 31 aniversario luctuoso del magnicidio, platicamos con el director de la película Carlos Bolado quien dirigió el trama protagonizado por Kate del Castillo, José María Yazpik, Daniel Giménez Cacho y Enoc Leaño éste último quien interpretó al candidato asesinado en 1994. El director nos habló de cómo investigó la historia del crimen y cuáles fueron los obstáculos y la censura que enfrentó en el año 2012, cuando México estaba en plenas elecciones presidenciales.

El director accede a concedernos la entrevista para Alfombra Roja hace un año desde Panamá donde se encontraba filmando una nueva película sobre el conflicto de Haití, después de haber trabajado en Telemundo y haber dirigido la temporada 2 y 3 de la serie la Reina del Sur.

De manera apasionada rememora los acontecimientos de 1994 y no deja escapar ni una sola palabra de su sentir, y sus descubrimientos en torno al crimen que investigó, para realizar la película que recrea el crimen del Caso Colosio.

¿En qué te inspiraste y cómo nació la idea de filmar la película de Colosio?

Eran las elecciones del 2012, era evidente que iban a regresar los de antes y que iba a ganar Peña Nieto, nuestra intención fue tratar de influir en las elecciones, diciendo la verdad un partido que había atentado contra su propio candidato, y donde obviamente había sido un complot de estado para mí y para muchas personas, y la manera en que se manejó la investigación que no fue transparente.

Entonces de alguna manera llegó a mí la propuesta de hacer la película, y yo sentí que debía hacerla. Mónica Lozano es la productora junto con otros participantes, y queríamos que tuviera una influencia en las elecciones del 2012, yo estaba en contra de que ganara el PRI, entonces de alguna manera la película era una contra-campaña contra el PRI, demostrando la clase de gente que nos había gobernado durante 70 años donde se cometieron crímenes y asesinatos, lo único que habían dejado eran rastros de sangre, el asesinato de Rubén Jaramillo y tantos otros líderes por más de 70 años, así como la matanza del 68 y la del halconazo en 1971.

Yo trabajé en la Presidencia de la República en la época de Salinas, y me di cuenta de cómo estaba el asunto de la política. Respecto al crimen estoy seguro que hubo un segundo tirador, eso es un hecho, no fue un asesino solitario. Y el CISEN formó parte del Complot y encubrió al segundo tirador como se menciona en la película.

Entonces yo decidí hacer esa película por patriota, por mexicano que exige justicia ante tanto atropello a la nación.

¿Cómo lograste hacer toda la investigación que viene reflejada en la película?

El periodista Carlos Puig había escrito un primer argumento llamado La Culebra para Altavista Films a finales de los noventa, pero decidió no participar. Entonces elaboramos el guion Hugo Rodríguez y yo, basados en el expediente del Caso Colosio, y nos dimos cuenta que hubo muchas líneas de investigación, pero que no llegaron a ninguna conclusión, todas las investigaciones llegaban a un callejón sin salida, analizando todo esto nos dimos cuenta que fue un Crimen de Estado, sobre todo el hecho de llevarlo a Lomas Taurinas donde sólo había una entrada y una salida, era una trampa que fue orquestada.

¿A qué se debe que le hayas dado tan poco espacio al personaje Colosio y hayas enfocado casi toda la película en el crimen?

Se le dio más importancia porque precisamente la película se llama Colosio el Asesinato, no era una biografía del candidato, de hecho me encontré a su hijo en una comida y me dijo concretamente “no es una película sobre mi padre” y efectivamente no lo es, es una película sobre el crimen de estado que se cometió en ese año de 1994. Donde se confundió a la gente diciendo que fue un asesino solitario, todo fue para distraer a la población, eso es clásico en ese tipo de crímenes, mientras el culpable está ahí adentro realizando la “investigación”.

¿Tuviste problemas para sacar la película en el cine, ya que eran tiempos de elecciones presidenciales?

La película fue boicoteada por los Salinas socios del Grupo México que es dueño de Cinemex, le decían a la gente que no había boletos, que las funciones se habían cancelado etc..., pero mis amigos compraron boletos para otra película (Minions) y se metieron a la de Colosio, y me dijeron que no había nadie en la sala, la película se proyectaba sola.

No obstante en Cinépolis, sí se exhibió normalmente y fue la película más taquillera del año 2012.

También nos hablaron del PRI y nos preguntaron ¿por qué queríamos hacer bulla? Si ese tema ya era cosa del pasado.

¿Cuál es el mensaje que la película trata de dar al público? La película nos muestra como responsable del crimen a Córdoba Montoya, ¿ese es el mensaje?

No estoy acusando a Córdoba Montoya y no lo muestro como responsable y su nombre no se menciona nunca en la película, aunque sabemos que su delfín era Zedillo y fue electo. Córdoba se va a Washington inmediatamente después del asesinato, se exilia políticamente y deja el gobierno siendo un hombre muy poderoso.

Finalmente el mensaje que queremos dejar a través de la película es que fue un Crimen de Estado perpetrado desde el Gobierno.

Diego Enrique Osorno es reconocido como el mejor periodista de investigación que actualmente existe en México, en el año 2019 estrenó en Netflix la serie documental más importante, completa y profesional que existe sobre Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia de la República asesinado el 23 de marzo de 1994, en un acto de campaña realizado en Tijuana, Baja California.

Dentro de su periodismo de investigación, ha realizado profundas investigaciones documentales que muestran la verdad y en muchos casos nos revela grandes secretos que jamás habían salido a la luz, como es el caso de la serie “Colosio 1994”, así como en la serie de Paco Stanley titulada: “El Show que revela detalles desconocidos sobre el crimen del comediante perpetrado en 1999”. Otro de sus grandes trabajos es “La Muñeca Tetona”, un diálogo con el expresidente Carlos Salinas sobre una reunión que tuvo con intelectuales mexicanos, y la serie más reciente que se titula: “La Montaña, un viaje en ultramar realizado con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional”.

Hoy en este 31 aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio, y a 6 años de estrenar su documental a nivel mundial, en exclusiva para Alfombra Roja nos platica su experiencia en esta extraordinaria serie que sigue vigente y se puede disfrutar.

¿Cómo te nació el interés de realizar un documental tan profundo y serio sobre Luis Donaldo Colosio?

El año 1994 fue un año que marcó mi generación, yo nací en 1980 y tenía 13 años cuando ocurrió el crimen de Colosio, así como el alzamiento zapatista, además entró en vigor el TLC, entonces había un horizonte que se estaba trazando para el país, y eso trastocó completamente. Es un año que me marcó, me atemorizó, me impresionó y es por eso que como periodista lo quise narrar para las nuevas generaciones.

Recuerdo que yo conocí a Luis Donaldo Colosio junior, cuando tenía 20 años, ya estaba por salir de su carrera del Tec y no estaba interesado en política, le gustaba mucho el teatro, entonces yo sentía una cierta afinidad hacia él, y tenía una cierta incógnita de cómo todos estos acontecimientos le habían repercutido humanamente.

Mi primera impresión que tuve de él, fue de un joven inteligente, con una sabiduría muy inusual en gente de su generación. Y estos elementos fueron los que me llevaron a realizar esta serie de 1994.

¿Cómo lograste entrevistar a Carlos Salinas con esa confianza en la biblioteca de su casa?

Yo ya lo había entrevistado un par de veces antes; una para una biografía que escribí sobre Carlos Slim, donde el ingeniero Slim hace una serie de señalamientos muy duros contra Carlos Salinas, y entonces yo busqué al expresidente para preguntarle su opinión y escuchar su versión.

Y después lo entrevisté por segunda ocasión para un documental que realicé llamado “La Muñeca Tetona”, que es una historia que consiste en la reunión del Presidente Salinas con un grupo de intelectuales en los años 80’s. Ese documental ganó un Ariel al mejor cortometraje. Entonces con estas entrevistas realizadas se logró que nos concediera una más para el documental de Colosio.

Los acontecimientos que marcaron a Luis Donaldo trágicamente en lo individual, también marcaron a Salinas trágicamente en lo personal, ese fue el contexto en el que se dio la entrevista para el documental.

Me gustó la entrevista a Carlos Salinas, fue muy completa, no obstante, esperaba escuchar dos preguntas primordiales que no escuché, la primera es: ¿Qué opina de los señalamientos que se hacen sobre su posible responsabilidad en el Caso Colosio?



Y la segunda consiste en saber si ¿es verdad o no, que le pidió la renuncia a Luis Donaldo a su candidatura?

La entrevista duró 5 horas y realmente no era una entrevista periodística, era para documental, por eso se quitaron esos temas, y además no es un documental sobre Carlos Salinas, no obstante hay varios testimonios de otros entrevistados, que cuestionan al expresidente, que hablan sobre una posible responsabilidad, está el testimonio del Subcomandante Marcos, que señala el principal responsable es Salinas y luego Camacho Solís, hay un coro de voces que le permiten al espectador asomarse y poder construir una opinión propia a partir de múltiples voces.

Entrevistas a muchos personajes implicados en el Caso Colosio, pero no aparece Aburto, ¿trataste de entrevistarlo también?

Sí claro, de hecho el papá estuvo de acuerdo y nos ayudó a conseguirla, y sí estaba la disposición de Aburto, pero el gobierno de Peña Nieto no nos dio permiso. Pero me hubiera gustado mucho haberlo podido entrevistar.

Me impactó mucho la entrevista al Subcomandante Marcos, incluso en 1994 lanza varios manifiestos donde dice que Colosio era un hombre bueno y lo defiende.

Claro el Subcomandante Marcos dice que Colosio era un Boy Scout en una cueva de lobos. Entonces la tesis que presentamos en el documental es que Colosio tenía muy buenas intenciones, con nobleza, y no tenía ese tipo de cinismo eventual que había en ese entonces y que hoy está peor en la política. Entonces él se mete por idealismo a un terreno muy escabroso, y ese hecho provoca su crimen.

Esa es una tesis que está planteada en el documental, pudo haber sido cualquiera de los personajes políticos que aparecen en el documental, el que ordenó el asesinato, o varios de ellos juntos, pero seguro en el documental en algún momento apareció el autor intelectual del crimen.

¿Que opinas de la película de Colosio que dirigió Carlos Bolado en el año 2012?

Lo mejor para mí es la actuación de Daniel Jiménez Cacho, que hablando de actores me parece junto con Gael uno de nuestros grandes artistas de México, fue lo que más me gustó de la película, fuera de ahí no me siento tan cómodo con muchas cosas que plantea la película.

¿Y qué opinas de la serie de Colosio en Netflix que casi salió a la par con tu documental?

Fíjate que no la vi, la hicimos casi a la par y nunca quise enterarme cómo la estaban haciendo, yo quería mantener mi distancia para no contaminar mi visión y a partir de un trabajo documental que es distinto de una ficción.

¿Por qué aparece Gael García en el documental si no participa en política?

Porque tanto a el como a mí que somos de la misma generación, nos marcó ese año, esa época y quise darle voz a los protagonistas de mi generación.

Rodrigo Santos

Showrunner de la serie Colosio: Historia de un Crimen

Rodrigo Santos es el Showrunner y líder de proyecto de la serie “Colosio: Historia de un Crimen”, quien ofrece una entrevista en exclusiva para Alfombra Roja desde el año pasado.

Platica que la plataforma de películas lo buscó por su experiencia y profesionalidad en el mundo del cine, para que les propusiera recrear un acontecimiento real sobre casos de crímenes en México, y optó por ofrecer la historia del magnicidio que sacudió a México hace 31 años.

En sus comienzos en el cine, trabajó con el director Luis Estrada en la película “El Infierno” que retrata el narco en México, y enseguida en la “Dictadura Perfecta” del mismo director, que retrata la corrupción y la impunidad en el país, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Así mismo, recuerda su primera experiencia en una serie que fue la de Diablo Guardián del gran escritor Xavier Velasco, y posteriormente vino la serie de Colosio, de la cual hoy nos platica desde sus entrañas cómo la realizó:

¿Cómo surge la serie de Colosio?

A mí se me acercó una casa productora Colombiana, porque estaban buscando hacer una antología de series que trataran de actos criminales, en Colombia crearon una serie llamada “Historia de un Crimen Colmenares” que trata sobre crímenes. Entonces me pidieron que les hiciera una selección de 5 casos criminales en México, ellos estaban muy interesados en el Caso Paulette, pero yo les insistí en que fuera el Caso Colosio. Hubo varios elementos que ayudaron a que ganara la propuesta, uno es el impacto político, –aunque ya se había hecho una película hacía años– y segundo, se acercaba el 25 aniversario del crimen de Colosio. Esto motivó a Netflix a elegir el tema y se olvidaron de las otras 4 propuestas.

¿Cuáles fueron las fuentes que consultaste para investigar la historia?

Fueron muy variadas, integramos un equipo de escritores Itzel Lara, Alejandro Gerber y yo, y lo primero que hicimos fue saturarnos de información y de fuentes, nos basamos en el informe se la Fiscalía Especial, consultamos el libro de Laura Sánchez Ley sobre Aburto, revistas como Proceso, periódicos y artículos como el de Jorge Volpi llamado La Doble Conspiración, entre otros como Federico Arreola y algunos muy irresponsables que acusaban sin tener pruebas, con teorías conspiranóicas muy descabelladas. No teníamos una sola fuente, eran algunos artículos y trabajos muy serios. Fue bastante lectura que nos compartíamos, seleccionábamos y comentábamos.

Recrearon muy bien al candidato en la figura de Jorge Jiménez, nos lo volvieron a traer al presente, pero fueron muy pocas escenas donde sale Colosio, ¿Tienen pensado hacer una segunda temporada donde se filme la vida del candidato?

Jorge es un actor de un origen muy distinto a muchos de los actores, él viene de un pequeño pueblo al norte del país, (su pueblo natal es Zaragoza, Coahuila, y el de Colosio es Magdalena de Kino, Sonora) y no tenía vínculo con los actores que recrearon la clase política, y eso ayudó a distinguirlo del resto. Él hizo un gran trabajo de investigación para interpretar la figura de Colosio.

La serie no se tiene pensada para otra temporada.

En la serie ponen a Diana Laura en algunas escenas como investigadora del Caso Colosio, y realmente no sucedió así, ¿a que se debió este papel de Diana Laura en la serie?

El motivo fue sólo para dramatizar y darle más fuera y peso al personaje de Diana Laura, nosotros como escritores quisimos crear una ilusión o posibilidad de saber la verdad absolutamente ficcionada. Queríamos construir la idea que si Benítez y Diana Laura se juntaban y juntaban la información, a lo mejor daban con la verdad y eso se interrumpe con el crimen de Benítez, a quien le alargamos la vida por meses en la serie.

Ella se mantuvo alejada de la investigación, sí quisimos dramatizarla más, y creo que para la serie funcionó, y como se expresa al principio todo está basado en hechos reales pero es una ficción.

El personaje de Carlos Salinas es idéntico, la interpretación que hace Ari Brickman parece que es Salinas actuando en la serie. No obstante, no se le da ninguna responsabilidad y no se menciona nada sobre una sospecha hacia él ¿A qué se debe?

Fuimos muy cuidadosos con asuntos legales para frasear cosas , para señalar a alguien, o levantar sospechas sobre alguno de estos personajes, a pesar de ser una obra de ficción, siempre estás expuesto a demandas. Entonces nos asesoramos muy bien para no caer en alguna responsabilidad legal. Entonces algunas insinuaciones sobre la posible participación de Salinas, quedaron más ambiguas. El comportamiento de Salinas en la serie no deja de ser sospechosa, sin que tenga ninguna acusación directa.

Además no nos concentramos sólo en la sospecha de él, quería que pesaran las sospechas sobre el propio Camacho, Córdoba Montoya, sobre Echeverría y demás cabezas que tuvieron señalamientos y que al final forman parte del gran embrollo del Caso Colosio.

Vemos en la serie que se enfocan mucho en Mario Aburto, vemos que de alguna manera defienden a Mario Aburto en el sentido de manejar la versión de que hay dos Aburtos, o no es el verdadero Aburto el que está en prisión ¿A qué se debe esta defensa del asesino de Colosio?

Nunca quisimos victimizar a Aburto, queríamos señalar lo atropellado que fue el tratamiento de Aburto como culpable por parte de la autoridad, a mí me parece grabe o cómico que se planteé la posibilidad de que sustituyeron a Aburto. El objetivo de la serie no fue victimizarlo ni señalarlo como inocente, simplemente mostrar que hay una enrome insatisfacción en la conclusión del caso. Yo no descartaría la posibilidad de que fue Aburto solo, después de revisar miles de versiones, a mí es de las que más plausibles me parecen, si detrás de él hubo gente, no digo que no haya sido así, pero puede ser que no, yo no me atrevo a concluir nada, sabía poco del Caso Colosio antes de empezar la serie, investigué muchísimo y acabé más confundido. Pero era más para criticar la investigación, que para proteger o defender a Aburto.

¿Piensan hacer una segunda temporada de la serie, ahora que de alguna manera se reabrió el Caso Colosio con las declaraciones de López Obrador que señaló al segundo asesino?

No tenemos pensado por lo pronto hacer la segunda temporada, ahora que se está reabriendo el caso Colosio con las declaraciones del Presidente López Obrador que señala a un segundo tirador como parte del CISEN esto tornaría el caso a un crimen de estado. Quizá se vuelva un tema relevante y actual que se podría considerar la segunda temporada, pero todavía no se tiene nada pensado.

El actor de la serie que interpretó a Colosio, es Jorge A. Jimenez, quien nos confesó sentirse profundamente orgullos de haber protagonizado la vida del candidato asesinado hace 30 años en Tijuana, Baja California.

¿Dónde estabas el día que mataron a Colosio?

Yo estaba en mi casa en Zaragoza, Coahuila, cuando me enteré de la noticia del crimen del candidato, lo recuerdo perfectamente.

¿Te imaginaste algún día estar relacionado con el Caso Colosio?

No. Nunca me imaginé estar conectado con el Caso Colosio. Cuando sucedió la tragedia yo no me dedicaba a la actuación, estaba muy joven, ni siquiera pasaba por mi mente actuar. Después de unos años cuando entré al mundo de la actuación me llegó esta oportunidad que fue algo totalmente inesperado, jamás pensé darle vida a Luis Donaldo Colosio en la pantalla, para mí fue muy emocionante realizar el casting y quedar seleccionado para interpretar la vida del personaje.

Al momento de interpretar el papel del candidato ¿te costó trabajo ser Colosio? Tu interpretación es extraordinaria, parece que lo estamos volviendo a ver.

Una vez seleccionado, comencé a investigar a fondo su vida, vi discursos, entrevistas, fotos y todo lo relacionado a él. Siempre me alejé de una imitación, yo me dediqué a estudiar sus movimientos, sus gesticulaciones, su manera de hablar, su mirada, repetí hasta el cansancio sus videos, para ser lo más cercano posible, sin caer en una imitación. Lo más cercano que encontré a su vida personal fue una entrevista de Jacobo con su familia, entonces ya fue con mi creatividad y mi imaginación darle vida a un lado poco conocido del candidato.

¿Qué sientes de haber sido Colosio en la televisión? ¿Es un orgullo para ti haberlo interpretado? O ¿Solamente lo interpretaste como un personaje más, porque tu trabajo es ser actor?

Sí, la verdad me siento muy orgulloso de haber interpretado su vida, ya que todos los veíamos como un cambio muy anhelado por los mexicanos, porque fue una persona que se ganó el cariño de la gente y tenía todo su apoyo. Todo lo que significa para el país y para la historia de México, es para mí un honor haberle dado vida en la serie.

Y no es para mí un personaje más, en mi carrera llevo más de 50 proyectos en el cine, y este personaje tiene un lugar especial en mi trayectoria, porque es un personaje al que admiro profundamente.

