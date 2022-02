La gasolina verde roza los 23 pesos en Guadalajara

El alza en el precio de las gasolinas sigue incontrolable. Apenas la semana pasada, el litro de la gasolina Magna (verde) se vendía en 21.23 pesos en promedio en Jalisco, pero en algunas estaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ya subió hasta 22.92 pesos. Por otra parte, la Premium se acerca a los 25 pesos.

“Aunque hay gasolinas más baratas en la ciudad, el problema es que están lejos de tus recorridos. Por eso en ocasiones terminas en la primera gasolinera que se atraviesa”, lamenta César Ortiz, quien vive en el barrio de Mezquitán, en Guadalajara.

Aunque el Gobierno afirma que no hay “gasolinazos”, el Congreso de la Unión aprobó que los combustibles, los refrescos y los cigarros costarán más en este año, tras la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) impulsado por la Secretaría de Hacienda.

Por eso se prevé que los consumidores paguen un incremento del 7.36%, cuando el año pasado fue de sólo 3.33 por ciento. Lo anterior, ante el alza en la inflación en el país.

Jorge Antonio Mejía Rodríguez, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explica que los conductores de las plataformas de taxis ejecutivos son los que hacen las búsquedas de las gasolineras con los mejores precios para tener más ganancias. Pero “la tendencia alcista de este fenómeno es porque se están reactivando los procesos económicos de los países y, por lo tanto, requieren la demanda de los combustibles para su operación”.

GUÍA

El precio de la gasolina sube

“La gasolina está muy cara. La he visto en más de 21 pesos en algunas gasolineras, pero acudo aquí porque está cerca de mi casa (en Colón y 2 de Abril). La compré a 20.09 pesos”, declaró Franco Gómez, el viernes pasado mientras se abastecía.

Agrega que la ha adquirido a menor precio en otros puntos, “pero considero que no me rinde igual, dudo de la calidad. No sé si esté sucia, rebajada o qué le pongan con tal de venderla más barata, porque incluso el carro cascabelea cuando le pongo gasolina tan barata”.

Aunque el viernes pasado el precio promedio del litro de la gasolina regular se ubicaba en 21.23 pesos en Jalisco, según datos de la empresa PetroIntelligence, en algunas estaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se vendía hasta en 22.92 pesos.

Lo anterior, en al menos dos establecimientos ubicados en Zapopan: uno sobre avenida Vallarta número 6157, y otro en calle Tenochtitlán Número 1.

Las más baratas registraban precios menores a 20 pesos. En una gasolinera ubicada en Pintores 793, el litro podía conseguirse en 18.99 pesos.

Por su parte, la gasolina Premium tenía un precio promedio de 23.34 pesos, aunque en algunos establecimientos se vendía en casi 25 pesos.

Jorge Antonio Mejía Rodríguez subrayó que la mayoría de los consumidores están informados sobre los precios de las gasolinas porque les pega en el bolsillo. “El consumidor sabe dónde se dan litros completos y hay un precio más accesible. Y por lo tanto van desdeñando aquellas opciones en donde el precio está más caro”.

Pese a los estímulos al IEPS, el precio del combustible sigue subiendo en la Entidad. EL INFORMADOR/Archivo

Pega a Jalisco la caída en la recaudación de las gasolinas

Debido a que la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a gasolinas y diésel registró una caída durante el año pasado, los recursos que transfiere la Federación a Jalisco por este concepto también fueron menores.

Entre enero y noviembre del año pasado, la Entidad recibió 997.6 millones de pesos, por debajo de los mil 129 millones de pesos que le fueron enviados en el mismo periodo de 2020.

Lo anterior, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los que se observa que sólo nueve Entidades tuvieron un crecimiento real en los ingresos captados a través de esta bolsa federal.

Jorge Antonio Mejía Rodríguez, investigador del Departamento de Economía en la Universidad de Guadalajara (UdeG), declaró que esto podría replicarse en el ejercicio actual debido a los aumentos en los precios del petróleo que impactan los costos de las gasolinas, los cuales obligan al Gobierno federal a aumentar los apoyos que se aplican a ese impuesto.

“Está en juego el panorama de los energéticos a nivel internacional. En efecto los gobiernos estatales se verán mermados en este sentido, porque obviamente al bajar el monto total de esos recursos, habrá menos asignaciones”.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la recaudación total del IEPS alcanzó los 400 mil 726 millones de pesos al cierre del año pasado, con una disminución de 17.5% en términos reales con respecto a 2020. “Se explica principalmente por el contrabando, así como por el estímulo fiscal para que se eleve el precio de los combustibles (gasolinazos)”.

En el último corte del análisis “Números de erario” de la organización México Evalúa, se menciona que desde abril de 2021 los precios de las gasolinas se habían mantenido estables, con variaciones mensuales menores a un punto porcentual.

Pese a esto, se subraya que durante los primeros tres meses del año pasado se tuvieron aumentos importantes, de hasta 6.5 por ciento en febrero. “Esto nos hace pensar que el gasolinazo está latente, aunque esté siendo disimulado con estímulos en las cuotas del IEPS, por el momento”.

Para este año, se espera que el IEPS tenga una contracción de 24 mil millones de pesos (4.6%) frente a lo presupuestado para 2021.

Pese a los estímulos económicos que se aplican al IEPS, la semana pasada, el litro de las gasolinas regular y Premium se vendía en algunas estaciones de la Entidad hasta en 23 pesos y 25 pesos, respectivamente.

MÉXICO EVALÚA

“El gasolinazo está latente”

De acuerdo con el análisis “Números de erario” publicado a principios de año por la organización México Evalúa, la inflación y caída en ingresos presionaron un gasolinazo, a pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que no van a aumentar los impuestos.

“En los últimos días de 2021, el Gobierno federal aplicó el mayor gasolinazo de los últimos cinco años, al incrementar en 7.4% las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. ¿Qué está detrás de este incremento? Una inflación no vista en los últimos 20 años y la necesidad de recaudar más en 2022, ante unos ingresos tributarios que simplemente no despegan”, se precisa en el documento.

Los apoyos semanales que se aplican a las cuotas del IEPS son un mecanismo de control de precios para mantener estable el costo de las gasolinas. De esta forma, “cuando el precio del petróleo aumenta se puede aplicar un mayor estímulo para cobrar menos IEPS; cuando baja, se pueden reducir los estímulos y aumentar el cobro del IEPS”.

La organización subraya que el aumento del impuesto sobre los combustibles que entró en vigor a inicios de año, vino acompañado de un incremento súbito de los estímulos, “lo que ha evitado que en la práctica observemos un aumento en los precios de las gasolinas … hasta ahora”.

… hasta ahora”. Aunque se puntualiza que desde abril de 2021 los precios de las gasolinas se han mantenido estables, se recuerda que en el primer trimestre del año pasado se observaron aumentos importantes. “Esto nos hace pensar que el gasolinazo está latente, aunque esté siendo disimulado con estímulos en las cuotas del IEPS, por el momento”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Prevén ajustes en los estímulos aplicados al IEPS

Jorge Antonio Mejía, investigador del Departamento de Economía en la Universidad de Guadalajara.

Los estímulos aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de las gasolinas continuarán en el país si la tendencia de los precios del petróleo sigue al alza en el primer semestre de este año, como se pronostica, destacó el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Sabemos que la postura presidencial de este sexenio es no subir los precios de las gasolinas, y si la tensión internacional o externa sigue por los petrolíferos, pues necesariamente se va a tener que ver obligada a través de la Secretaría de Hacienda a seguir haciendo ajustes a la baja al IEPS (con los estímulos)”.

Si no se aplican o aumentan estos apoyos, dijo, obviamente el precio de las gasolinas será mayor para el consumidor final. “Y eso merma las expectativas y las promesas que tenía en este caso el Gobierno federal de que no se incrementaran las gasolinas y los combustibles en general”.

De acuerdo con el análisis “Números de erario” de la organización México Evalúa, el incremento en los precios de las gasolinas tiene un gran costo político.

“Que el Gobierno haya decidido asumir tal costo al aumentar las cuotas del IEPS no puede ser en vano. Detrás del gasolinazo de 2022 está la urgente necesidad del Gobierno de fortalecer o por lo menos de mantener la recaudación tributaria”.

Se reporta que la recaudación del IEPS en noviembre pasado (el tercer impuesto de mayor peso) fue de 27 mil millones de pesos, 35% menor que en el mismo mes de 2021, lo que supone la mayor contracción mensual del año.

En una gasolinera ubicada en Tamazula, Jalisco, encontraron componentes ajenos que podrían reducir el volumen de combustible despachado. NOTIMEX/Archivo

SABER MÁS

La cuota

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizó para este año la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a las gasolinas y al diésel, con un aumento de 7.3 por ciento.

• La cuota para la gasolina tipo Magna se ubica en 5.4917 pesos por litro; la Premium en 4.6375 pesos, y la del diésel es de 6.0354 pesos por litro.

• El IEPS es un impuesto especial que se aplica a la producción de ciertos bienes y a determinados servicios. Estos, por lo general, causan un perjuicio social o su consumo no es deseado.

La Profeco señala faltantes en gasolinera de Jalisco

Ayer, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, dio a conocer en la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador que en una gasolinera ubicada en Tamazula, Jalisco, encontraron componentes ajenos que podrían reducir el volumen de combustible despachado.

De acuerdo con el reporte semanal “Quién es Quién en los Precios de los Combustibles”, estas alteraciones se localizaron en la parte posterior de los dispensarios, específicamente en los pulsadores localizados a la altura de las mangueras que suministran el flujo de combustible.

El procurador indicó que, al realizar la visita de verificación, también se encontró un faltante de 997.06 mililitros por cada 20 litros despachados en una de las mangueras para el despacho del combustible. Por ello, se colocaron fajillas de inmovilizado en las seis posiciones de carga que presentaron estas anomalías.

Del 21 al 27 de enero, se atendieron 531 denuncias a través de la aplicación “Litro por Litro” y se llevaron a cabo 277 visitas de verificación, en las cuales Combustibles Carreteros Carco, ubicada en autopista Guadalajara a Colima se negó a ser verificada.

Al 28 de enero, el precio promedio nacional de la gasolina regular fue de 20.94 pesos por litro, de la premium de 22.92 y del diésel de 22.13 cada litro. Por marcas, las más caras fueron Redco, Chevron y Akron, mientras que Orsan, Rendichicas, Exxon Mobil resultaron con los precios más bajos, informó la Profeco.

Por otro lado, del 17 al 23 de enero, al considerar los índices de ganancia más altos, por marca y por región, en gasolina regular el precio más alto fue de 22.64 pesos por litro, con un margen de ganancia de tres pesos con 19 centavos, en Campeche. El precio más bajo que se encontró fue de 19.90, con un margen de ganancia de quince centavos, en Braro, de Pemex, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Por otro lado, en relación al gas Licuado de Petróleo (LP), el 24 de enero fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la ampliación por seis meses más de la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas LP, con vigencia a partir del 29 de enero de este año.

La medida temporal extraordinaria determinada por el Presidente es para topar el precio del producto, en beneficio de las familias de México, principalmente a las que consumen en cilindros de gas, que son las que más necesitan de este apoyo.

Al 26 de enero, el promedio nacional en tanque estacionario fue de 12.19 pesos por litro y 22.68 por kilo en cilindro.

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

Jalisco es el segundo con más permisos de expendio vigentes

Jalisco cuenta con 949 permisos vigentes de expendio al público de gasolina y/o diésel, que lo ubica en segundo lugar a nivel nacional, sólo por debajo del Estado de México que cuenta con mil 154, de acuerdo con la fotografía del sector gasolinero (con corte a diciembre pasado) de la empresa PetroIntelligence.

En diciembre pasado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó ocho permisos de expendio, por lo que al cierre de ese mes, se tenían 12 mil 884 permisos vigentes.

De estos últimos, cuatro están duplicados; es decir, existen dos permisos para una misma estación. Otros nueve corresponden a estaciones cerradas, siete a instalaciones abandonadas, y seis a predios donde ya no existen gasolineras.

Además, hay 23 permisos revocados y otros 25 ya terminados, debido a que sus titulares renunciaron a sus derechos. Y hay un permiso suspendido.

En general, existen seis mil 021 Grupos de Interés Económico que son los titulares del total de permisos vigentes. Los 27 grupos más grandes poseen tres mil 198 permisos. “Es de mencionar que existen cuatro mil 932 grupos que sólo tienen una unidad de negocio, es decir, son una persona moral o física que tienen sólo un permiso de expendio de gasolinas o diésel”.

De acuerdo con información de la CRE y de los propios agentes económicos, cuatro mil 611 gasolineras venden combustible con marca diferente a Petróleos Mexicanos (Pemex).

TELÓN DE FONDO

Venden producto de baja calidad

Al inicio de la pandemia por el nuevo coronavirus, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) autorizó la comercialización temporal de gasolina de baja calidad por la emergencia sanitaria. Esto significó que las gasolinas consumidas presentaron especificación de presión y temperatura no acorde con la temporada.

Lo anterior tal vez es desconocido por los más de dos millones y medio de automovilistas que circulan por el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y consumen gasolinas, en sus dos tipos regular y Premium, las cuales no reúnen las especificaciones de calidad que demandan las normas mexicanas.

El parque automotriz de la metrópoli recibe combustibles automotores con contenido de aromáticos superiores a lo que exige la NOM-016-2019, que exige como mínimo 25%, pero se distribuye hasta con 35%, lo que puede reflejarse en mayor contaminación ambiental, cascabeleo, detonaciones y quizá problemas de encendido en motores.

Es decir, sus autos no logran una combustión pareja y efectiva, lo cual es resultado de que la refinería de Salamanca no reúne ni las condiciones ni la infraestructura para producir gasolinas que cumplan especificaciones de la norma relativa al contenido de aromáticos en combustibles que destina a la ciudad.

Será hasta el 1 de enero de 2025 cuando el contenido de aromáticos para las gasolinas provenientes de la refinería de Salamanca cumpla con las especificaciones establecidas en la NOM-016-CRE-2019.

La reactivación económica se está gestando en la mayoría de los países y hay una creciente demanda de combustibles. AFP/F. Brown

Aumenta mezcla mexicana

La mezcla mexicana de exportación aumentó 2.16 dólares por barril (dpb) en la semana del 21 de enero de este año en su variación semanal. Se situó en 80.52 dólares por barril, ganando 2.16 dpb (2.76%), respecto a la cotización del 14 de enero, según información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

En el mismo periodo, en los mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 87.89 dólares, lo que significó un ascenso de 1.83 dpb (2.13%). En tanto, el WTI se ubicó en 85.14 dpb, con un incremento de 1.32 dpb (1.57%).

“Lo anterior se explica, entre otros factores, por un incendio en un oleoducto de Irak a Turquía, lo que detuvo brevemente los flujos de petróleo, lo que avivó la preocupación de suministros a corto plazo”, se puntualiza en el análisis.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2022 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el aumento de los precios en el mercado petrolero se atribuye a las restricciones de oferta de petróleo por parte de grandes productores aunadas a la rápida recuperación de la demanda.

Se destaca que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) ha jugado un papel fundamental en la fuerte restricción de la oferta de petróleo debido a su acuerdo de producción.

Jorge Antonio Mejía Rodríguez, investigador del Departamento de Economía en la Universidad de Guadalajara (UdeG), recordó que la reactivación económica se está gestando en la mayoría de los países y hay una creciente demanda de combustibles.

INDUSTRIA GLOBAL

Dominan el mercado

Los vehículos eléctricos han tomado gran relevancia en la industria de los automóviles desde 2015 debido a su punto clave para contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, este sector no es tan adoptado por los consumidores, quienes prefieren todavía un vehículo de combustión interna o en su defecto un híbrido.

Datos de la consultora Deloitte indican que, a nivel global, la industria es controlada por los vehículos de gasolina o diésel y después los autos híbridos. En un segundo plano se encuentran los vehículos híbridos eléctricos enchufables y vehículos eléctricos de batería.

Por ejemplo, en Estados Unidos los autos de gasolina o diésel conforman el 69% de los coches totales en el país. En Corea del Sur, China o Japón el mercado es dominado por el 66%, 58% y 39% respectivamente; en Alemania, los vehículos impulsados con gasolina o diésel representan un 49 por ciento.

También, Deloitte revela que en Estados Unidos los vehículos impulsados con algún tipo de energía verde representan el 31% en total. Mientras que en el mercado asiático solamente dominan un 34%, siendo Japón el país con más vehículos eléctricos, con el 52 por ciento.

Estados Unidos es uno de los países con mayor mercado automotriz a nivel global a pesar de que algunas firmas buscan impulsar más sus ventas. No obstante, debido a que no hay suficientes puntos de carga o la carga de la batería es lenta, los usuarios no se animan a comprar un coche 100% eléctrico.

Asimismo, el tiempo de vida de los vehículos eléctricos es otro de los factores por los que los usuarios no apuestan por un auto con estas características. A pesar de esta situación, los conductores reconocen que los autos eléctricos también tienen ventajas en comparación a los coches de gasolina o diésel.

Una de las principales virtudes es que contribuyen a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, siendo el primer y más importante punto a considerar cuando se deciden por un coche eléctrico. Encima, también los eligen para ser amigables con el medio ambiente (un punto muy similar al anterior) y los bajos costos o casi nulos de compra de combustible.

De acuerdo con la encuesta realizada por Deloitte, la principal causa por la que los usuarios no consideran adquirir un automóvil eléctrico es por no tener un cargador en casa o cerca de la misma.

