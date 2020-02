La emancipación de "Harley Quinn"

Este viernes 7 de febrero se estrena una de las cintas más esperadas del universo de DC Comics, “Aves de Presa… y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn”, protagonizada por Margot Robbie. Este personaje se hizo popular luego del lanzamiento de “Escuadrón suicida” por lo que Warner Bros. Pictures decidió darle su propia película.

Dicen que las rupturas amorosas sacan lo bueno o lo malo de las personas, pero “Harley Quinn” toma lo mejor de ambas partes y ha decidido darle la vuelta a la página después de su idilio con el “Sr. J”, y está dispuesta a demostrar que ella es más que la novia de este villano; en su travesía se dará cuenta que no es la única mujer queriendo emanciparse.

Sin la protección del “Sr. J”, “Harley” está esquivando a todos los matones de Ciudad Gótica, quienes la quieren aniquilar; especialmente “Roman Sionis” (Ewan McGregor), mejor conocido como “Máscara Negra”, el cual tiene un aliado para deshacerse de ella, su mano derecha, “Zsasz” (Chris Messina).

Los planes cambiarán un poco cuando estos villanos se vea obligados a recurrir a “Harley”, para encontrar a una joven llamada “Cass” (Ella Jay Basco), quien tiene algo que les pertenece. Entonces, la ciudad se volteará de cabeza, y los caminos de otras mujeres se cruzarán con el de “Harley” durante esta aventura.

En ese sentido, dice Margot que cuando se metió en la piel de “Harley” supo que definitivamente no estaba lista para dejar de interpretarla, que todavía había mucho por descubrir y explorar en la pantalla. “Quería ver cómo sería ‘Harley’ sin alguien que la cuidara. Y siempre ha sido parte de mi vida tener a un grupo de amigas que hacen todo juntas. Somos una mezcla de personalidades, pero todas nos amamos a pesar de ser tan distintas. Eso me atrajo a desarrollar una historia para ‘Harley’ con las ‘Aves de Presa’, encontrar a un grupo único, pero que se complementa, especialmente en sus estilos de pelea. Juntas son todas las piezas del rompecabezas”, comparte.

Sobre su rol, Margot Robbie, quien además es productora de “Aves de presa”, señala: “Lo más emocionante para un actor es tener elecciones con tu personaje, y realmente puedes hacer lo que sea cuando interpretas a ‘Harley Quinn’. Con algunos papeles, puedes reaccionar de una o dos maneras; con ‘Harley’ son más, como 20, y todos tienen sentido para el personaje. Es muy liberador y creativamente estimulante”, finaliza.

¡Es hora de que comience la locura! #BirdsofPrey en todos los cines el 7 de febrero. Compra tus boletos ahora: https://t.co/P0JMPTVdSO pic.twitter.com/eFLQE4KbuK — Warner Bros. Cine (@WarnerBrosCine) February 3, 2020

“ HARLEY QUINN ”

La antiheroína quiere su emancipación después de vivir a la sombra del “Sr. J” (“Joker”). Graciosa, pero también oscura, vulnerable y fuerte a la vez, con la capacidad de hacer cosas espantosas, pero de noble corazón, “Harley Quinn” llega renovada, alocada y muy hambrienta por la comida chatarra y las golosinas para hacer valer su nombre en Ciudad Gótica.

"CAZADORA"

El verdadero nombre de “Cazadora” es “Helena Bertinelli”, era la hija de uno de los hombres más ricos de la mafia en Ciudad Gótica, eso es antes de que él y el resto de su familia fueran aniquilados por sus rivales. Ahora, de adulta, el traumático evento la ha llevado a solamente pensar en vengar a su familia, para ello ha sido criada por asesinos, esto la convierte en una resistente guerrera que no se rinde.

"CANARIO NEGRO"

Conocida por la mayoría como “Dinah Lance”, la misteriosa sirena es la cantante favorita de “Roman Sionis” en su club “Black Mask de noche”, pero gracias a “Harley”, también es su chofer de día. Esta ave cantora tiene una voz asesina, su distintivo “grito del canario”, el cual usará en los momentos más complicados, es la única del grupo de chicas de “Harley” con un verdadero superpoder.



" RENÉE MONTOYA "

El ave más inesperada para unirse a la bandada es también la más lista detective en el departamento de policía de Ciudad Gótica. Aunque “Renée Montoya” conoce bien la reputación de “Harley Quinn” en el mundo criminal, sus caminos se van a cruzar. Pero “Renée”, como era de esperarse, es la primera en deducir que el mafioso “Roman Sionis” es en realidad la verdadera amenaza.

" CASS "

Esta niña es experta en robar sin que nadie lo note, tiene una complicada relación familiar que la hace sentirse sola en el mundo; “Canario Negro” le ha dicho que no se meta en problemas, pero esa advertencia parece no importarle, se ha robado algo que es esencial para “Roman Sionis” y éste no descansará hasta dar con ella.

Lo peor de Gotham genera lo mejor de ellas. Les presentamos a Harley Quinn, Black Canary, Huntress, Renee Montoya y Cassandra Cain. #BirdsOfPrey en todos los cines el 7 de febrero. pic.twitter.com/e6K1ETensC — Warner Bros. Cine (@WarnerBrosCine) January 9, 2020

JL