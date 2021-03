Julión Álvarez regresa al escenario desde el streaming

A modo de festejo por 14 años de historia musical con su Norteño Banda, Julión Álvarez se reencontrará con su público tras un año de pausa de los escenarios, y aunque la pandemia limita que el cantante se tope personalmente con sus fans, su show será transmitido gratuitamente vía streaming y totalmente en vivo desde el Auditorio Telmex este domingo 7 de marzo.

En conferencia de prensa, Julión Álvarez compartió los detalles de este concierto especial que dará inicio a las 20:30 horas a través del Facebook “Los pasos de Julión” desde uno de los recintos en los que ha marcado récord de audiencia y que le ha valido ser considerado “El rey de la taquilla”.

“Vamos a presentar temas que vienen de los más reciente de Julión Álvarez y su Norteño Banda, vamos a poder complacer con canciones a nuestro público, es la intención, festejar juntos”.

Julión explicó que esta celebración será junto a su Norteño Banda por 14 años trabajados en este proyecto, aunque recordó que su carrera comenzó hace 19 años cuando migró de su natal Chiapas hacia Mazatlán, proceso desde el que ha enfrentado diversos retos ante nuevas audiencias, formatos, foros y su incursión a través de las redes sociales y plataformas digitales.

El cantante detalló que a raíz de la pandemia decidió poner en pausa todas sus actividades musicales con la convicción de priorizar la salud de su familia, sus colaboradores y principalmente del público, pese a que al inicio del 2020 ya tenía pactada una gira nacional; recalcó que no convocará a un concierto presencial hasta que existan los permisos y situaciones sanitarias adecuadas.

“Yo no quería arriesgarme ni arriesgar a mi familia al regresar a casa por ir a grabar, a producir. Desgraciadamente es un momento difícil y a mi expresión de navegar, de sí estar, pero no de luchar más de lo que no se debe, porque en la lucha podríamos salir contagiando a medio mundo, enfermando a mucha gente, fue la decisión que se tomó”, apuntó el intérprete.

Sorpresas para su público

Ante la imposibilidad de estar presente en plataformas líderes como Spotify, Julión Álvarez destacó que ha podido desarrollarse en otras plataformas como TikTok para llegar nuevas audiencias, además de poner en marcha su propia web lospasosdejulion.com en donde contempla compartir contenido multimedia y su música vía streaming.

“Nunca me gustó el mote del ‘rey de la taquilla’, es un compromiso muy fuerte por el hecho de que hay ciclos, hay modas, nuevas generaciones, artistas y talentos que vienen empujando y abarcando los espacios del artista que en su momento disfrutó del éxito, es difícil, ahora hay que imaginar que no dispongo de todas las herramientas de trabajo como cualquier otras agrupación para estar en competencia normal”.

Julión Álvarez resaltó que aprovechando la posibilidad tener más tiempo con su familia y no ver entonces a los show streaming como una opción inmediata para él, sí accedió el ir trabajando en lo que será su nuevo material inédito con 18 canciones que ya están listas para comenzar a estrenarse a partir del 8 de marzo y así ir analizando qué otras posibilidades hay ante la pandemia.

Reveló que entre los compositores de sus nuevas canciones están Edén Muños y Rubén Salazar, entre otros, además de que alista nuevas colaboraciones con Los Invasores de Nuevo León, El Fantasma, Grupo Firme y Los Dos Carnales, por ejemplo: “Tenemos mucho material y vamos a buscar la manera de cómo llegue todo, que se distribuya lo más que se pueda”.

Tras rifar su motocicleta personal a sus fans en el formato de giveaway en sus redes sociales, Julión Álvarez no descartó impulsar más dinámicas para sorprender a su público con la posibilidad incluso de regalar una serenata a corto plazo.

Añadió que de momento ya no existen planes para desarrollar su bio-serie televisiva que algún momento se negoció, pero que a raíz de los señalamientos legales que lleva planes como éste se cancelaron por completo.

JUSTICIA

Espera solución favorable al caso en EU

Julión Álvarez destacó que desde 2017, cuando fue señalado por las autoridades estadounidenses por lavado de dinero, su carrera se ha visto y sigue con afectaciones no sólo por su imagen pública y aspectos familiares, pues recordó que desde entonces también sus plataformas digitales de difusión fueron suspendidas a la par de no poder trabajar en Estados Unidos (EU) y Centro América, lo que ha complicado mantenerse más cerca del público.

“En Estados Unidos es un señalamiento donde se nos está investigando, que desgraciadamente se retrasó, la noticia de mis abogados americanos cuando empieza la pandemia fue esa, que ha suspendido operaciones, que será un poco lento. Por mi parte me siento tranquilo, estoy seguro y sé el camino que recorrí y tengo la fe y tranquilad que en cualquier rato se nos da un resolución que sea favorable”.

El cantante habló por primera vez de los detonantes que lo llevaron a ser señalado e investigado por las autoridades, al recordar que fue vinculado con un empresario con el que tenía la intención de invertir en el desarrollo de un complejo habitacional, y tras desacuerdos, optó por retirarse del proyecto, sin embargo, su nombre quedaría ligado a tal proyecto fallido.

Agéndalo

Concierto de Julión Álvarez en vivo desde el Auditorio Telmex: domingo 7 de marzo a las 20:30 horas vía streaming gratuito desde el Facebook: Los pasos de Julión.

JL