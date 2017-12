Juguetes mexicanos buscan sobrevivir al TLC

Ante el riesgo que representa la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) para el comercio mexicano, el sector juguetero, representado por la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju), solicita que las barreras arancelarias y de comercio se mantengan en las mismas condiciones que actualmente goza cada país que integra el TLC (México, Estados Unidos y Canadá), pues de modificarse podría irrumpir en las cadenas de valor que favorecen a la industria del juguete y a su competitividad en Norteamérica.

De acuerdo con el presidente de la Amiju, Miguel Ángel Martín, México se ubica en el tercer lugar de producción y distribución de juguetes a nivel mundial, con un total de 90 billones de dólares, después de China y Brasil, generando más de 11 mil empleos directos y cinco mil indirectos entre los diferentes niveles de la industria. “Si seguimos así podemos aspirar a que en unos cinco años podamos ser el segundo” lugar, agregó el presidente.

Por este motivo, la asociación ha solicitado que se mantenga el mínimo de barreras no arancelarias, mediante el perfeccionamiento de procedimientos aduaneros, la modernización en temas de propiedad intelectual, el establecimiento de lineamientos para la libre circulación de camiones entre los tres países y la búsqueda de reportes de pruebas de acreditación de los productos para que sean válidos en cualquiera de los tres territorios, pues actualmente las más de 100 pruebas que se realizan en nuestro país afectan el costo total del producto.

“Hay oportunidad de crecimiento. La industria del juguete tiene un futuro brillante si sabemos trabajar con las autoridades, sobre todo con la Secretaría de Economía, con quien hemos estado trabajando en los últimos años y todo el equipo de sector de industria, con quienes se han hecho las políticas adecuadas, lo cual ha permitido que los empresarios inviertan, los colaboradores también gocen de herramientas de alta tecnología y podamos seguir siendo competitivos”, manifestó el presidente de la Amiju.

Según el último documento elaborado por el Gobierno federal, titulado Industria del Juguete. Situación Macroeconómica, durante el año 2015, la exportación de juguetes hacia Estados Unidos representó 87.9% de los 911 millones de dólares captados por las exportaciones de este sector a nivel mundial.

Y también vienen por ellos. Vendedores del mercado Libertad, o San Juan de Dios, señalan a los clientes de América de Norte como los principales compradores, así como los europeos.

La industria del juguete mexicano se ubica en el tercer lugar mundial en producción y distribución. Advierten que es necesario mantener las mismas condiciones del TLC para continuar el crecimiento. EL INFORMADOR/E. Barrera

Jugueteros y artesanos sostienen economía cultural

Durante 58 años, Angelina Barajas se ha dedicado a la venta de juguetes tradicionales mexicanos en el mercado San Juan de Dios. Todos los lunes recibe a diferentes productores provenientes de Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Puebla, además de los fabricantes de Teocaltiche, Jalisco uno de los pocos municipios donde las comunidades aún elaboran baleros, trompos, yoyos y churumbelas que, incluso, son exportados.

“Nosotros seguimos vendiendo lo tradicional. Todo esto que ve aquí es producido por manos mexicanas, son artesanías bien hechas que pueden durar años y eso a la gente le gusta mucho”, platica la señora Angelina.

De acuerdo con el documento Cuenta Satélite de la Cultura de México, publicada en junio de este año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), fue durante 2015 cuando el Producto Interno Bruto (PIB) de la cultura alcanzó un monto de 490 mil 446 millones de pesos.

En este mismo año, los hogares, el Gobierno, las sociedades no financieras y los no residentes en el país, entre otros, realizaron un gasto en bienes y servicios culturales que registraron 597 mil 315 millones de pesos, concentrados principalmente en la adquisición de artesanías y juguetes tradicionales.

Las actividades vinculadas con el sector cultural generaron un millón 045 mil 372 puestos de trabajo, siendo la elaboración de artesanías y juguetes tradicionales, junto con la producción cultural de los hogares, y el comercio de productos culturales las principales ocupaciones.

En el último documento elaborado por el Gobierno federal, titulado Industria del Juguete. Situación Macroeconómica, se señala que la Inversión Extranjera Directa (IED) captada por la manufactura del sector juguetero, alcanzó los 279 millones de dólares corrientes, representando una cifra seis veces mayor a la registrada durante 2013.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju), Miguel Ángel Martín González, señaló que el volumen de venta que representa la comercialización de juguetes tradicionales, producidos en los cerca de 200 talleres identificados dentro de la República Mexicana, representa aproximadamente 200 millones de dólares (MDD) al año, es decir, poco más de 8% de las ventas generales anuales totales del sector juguetero, si se toma en cuenta que 2016 cerró con ingresos cercanos a los dos mil 400 MDD.

Muñecas, baleros, trompos, yoyos y churumbelas pueden encontrarse en el Mercado Libertad. EL INFORMADOR/E. Barrera

Falta promoción

Los artesanos de juguetes tradicionales enfrentan grandes retos ante su producción, entre los que encuentra la falta de promoción de las autoridades, pues no existe una cámara o asociación más allá del Instituto de la Artesanía Jalisciense que se enfoque específicamente en su impulso y fomento.

“De lo que vendo me ajusta para sobrevivir al día, por eso nunca me he puesto a contar cuánto vendo al mes o al año. Antes casi todo el pueblo se dedicaba a esto y ahorita ya quedamos muy poquitas familias que lo hacemos”, dijo Pablo Cervantes, productor de artesanías de madera de Teocaltiche.

Por su parte Eulogio Valerio, artesano del Estado de Guerrero, manifestó que para él, el reto es el tener que salir cada semana a ofrecer sus productos a mercados de otras entidades. “Tenemos que salir a buscarle para vender nuestras artesanías porque trabajamos de esto, de lo que hacemos, por eso las artesanías no pueden desaparecer”.

Según explicó Erika Blanco, académica de la UdeG, la promoción de juguetes artesanales aumentaría la oferta-demanda pues estos serían más solicitados y los artesanos no dejarían de producirlos.

Verdaderas obras de arte: experto

Proveniente de Colombia, Thomas Irreño vino a Guadalajara a trabajar durante seis meses en la producción de un proyecto audiovisual, de regreso a su país decidió llevar consigo varios juguetes tradicionales mexicanos que compró en Tlaquepaque, entre los que se encontraban una matraca, yoyos y trompos.

“En Colombia tenemos juguetes parecidos, pero los motivos y las formas que tenían los que venden en México son muy llamativos, por eso elegí los más coloridos que encontré, para que representaran la mexicanidad que tiene el país y cuando se los mostré a mis sobrinos se emocionaron mucho, fue un regalo muy bonito”, dijo el colombiano.

Según explicó Ernesto Meza Tejeda, titular del Instituto de la Artesanía Jalisciense, los juguetes tradicionales como el yoyo, el balero y el trompo representan en cada uno de ellos la identidad, valores y cultura mexicana, e incluso podrían ser consideradas como verdaderas obras de arte por la forma en la que son trabajados los colores y materiales que utilizan los productores para elaborarlos, como la madera o los textiles, elementos altamente valorados, entre otros, por la comunidad extranjera.

Luego de un recorrido por la zona de juguetes tradicionales del mercado Libertad, la mayoría de los vendedores entrevistados coincidió en que poco más de 60% de las ventas de estos productos corresponden a compradores que provienen del extranjero, principalmente de Norteamérica y algunos países de Europa.

“La mayoría de los extranjeros, o ‘pochos’ como les decimos aquí, vienen y compran mucho las matracas, baleros, yoyos y churumbelas, que son juguetes que no pasan de moda y se los llevan para allá para que no se pierdan las tradiciones que tenemos en México”, manifestó Dalia Coraima, vendedora de juguetes y artesanías tradicionales, en referencia a los turistas provenientes de Estados Unidos.

Patrimonio cultural

De acuerdo con el último Anuario Turístico de la Secretaría de Turismo de Jalisco, durante 2016, el patrimonio cultural de la Entidad, en particular de la Zona Metropolitana de Guadalajara, fue uno de los aspectos con los que se sintieron más satisfechos los turistas extranjeros, otorgándole una calificación de 95 sobre 100.

Poco más de 60% de las ventas de juguetes tradicionales en el mercado Libertad corresponden a compradores que provienen del extranjero. EL INFORMADOR/E. Barrera

De antes y de hoy

Tipos de juguetes tradicionales según el libro ‘Juegos y Juguetes Tradicionales en Jalisco’, publicado por el maestro Carlos Sandoval Linares, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco:

Trompo Yoyo Balero Canicas Pelota Resortera Pompas de jabón Muñecas Matatena Cuerda Papalote Patineta Caballito mecedor Caballito de Palo Soldaditos de plomo Dominó Palillos chinos Baraja Lotería La oca El coyote Serpientes y escaleras Parchís Ajedrez Damas Damas chinas

GUÍA

Para todas las edades

De acuerdo con la Asociación Nacional de la Industria del Juguete (Amiju) estos son los juguetes más apropiados según la edad de los niños:

Cero a 12 meses

Juguetes que estimulen sus sentidos y capten su atención como los móviles, sonajeros, mordederas y tapetes con actividades motrices, y funciones fáciles de accionar con un simple toque, acompañados de sonidos alegres y luces de colores.

Uno a tres años

Que promuevan sus capacidades de andar y comunicarse, lo acompañen en su movimiento y lo motiven a explorar su entorno, como coches, triciclos, rompecabezas, pizarras, pinturas, muñecas, pelotas, animales de goma e instrumentos musicales sencillos.

Tres a cinco años

Que consoliden su capacidad de comunicación, amplíen sus relaciones sociales y pongan a prueba sus habilidades intelectuales, principalmente por ser la primera etapa escolar, como bicicletas, pizarras, marionetas, muñecos articulados, rompecabezas, juegos de mesa e instrumentos musicales.

Cinco a ocho años

Que consoliden sus relaciones sociales y que motiven su imaginación y habilidades motrices, como bicicletas, patines, coches, telescopios, juegos manuales, de preguntas y experimentos.

Ocho a 11 años

Juegos de reglas, estrategia, reflexión y de experimentos, que capten su interés y le permitan demostrar sus capacidades físicas e intelectuales entre sus amigos.

11 a 14 años

Es importante que en esta etapa el adulto se esfuerce en conocer y compartir los juegos y juguetes que prefiere el menor para no alejarse de él. Se recomiendan juegos de mesa, juegos de roles, libros y videojuegos.

Es importante que los adultos fomenten en los niños el gusto por los juguetes tradicionales, que compartan con ellos cómo eran y cuáles eran las maneras en las que se jugaban. EL INFORMADOR/E. Barrera

Objetos de colección con falta de motivación

Guillermo Ortíz fue al mercado San Juan de Dios por juguetes para Jazmín, su hija de 10 años; caminó de un pasillo a otro preguntando precios, buscando los de mejor calidad. Al final de la tarde llevó consigo el amueblado perfecto para una pequeña casa: recámara, ropero, sala, comedor y cocina integral, todo en madera y con motivos color rosa, por los que pagó cerca de 800 pesos.

“Estos juguetes se me hacen más bonitos y se ven auténticos, están muy bien trabajados. Yo me imagino que sí le van a gustar porque a ella todavía le gusta jugar con todo eso, además son más económicos que los que compras en una tienda nada más porque tienen marca”, dijo Guillermo.

Elizabeth por su parte buscaba un yoyo que le había pedido su hijo de cuatro años de edad, sin embargo, además del yoyo, compró un xilófono, un futbolito en miniatura y un juego de mesa conocido como “No te enojes”.

Según Carlos Sandoval Linares, encargado de productores artísticos de la Secretaría de Educación Jalisco, en la actualidad el juguete artesanal suele ser visto como un objeto de colección, sin embargo, es importante que los adultos fomenten en los niños el gusto por este tipo de juguetes, que compartan con ellos cómo eran y cuáles eran las maneras en las que se jugaban, para motivarlos a utilizarlos.