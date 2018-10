Jalisco encabeza en deuda municipal

Los Ayuntamientos de Jalisco acumulan la mayor deuda municipal a nivel nacional, en el comparativo estatal. De acuerdo con el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) —actualizado al segundo trimestre del 2018—, 97 de los 125 municipios jaliscienses deben seis mil 794 millones de pesos a bancos en créditos de largo plazo.

En segundo lugar se encuentra el Estado de México, donde 50 alcaldías adeudan cinco mil 370 millones de pesos, seguido de Baja California, donde sus cinco municipios acumulan pasivos por cuatro mil 807 millones de pesos.

Mientras que en Nuevo León, 22 de sus 51 municipios arrastran deudas por cuatro mil 466 millones de pesos, y en Sonora, 22 de sus 72 Ayuntamientos deben cuatro mil 342 millones de pesos.

Los Estados que reportan menor deuda municipal son Oaxaca y Yucatán, donde sus demarcaciones acumulan pasivos por 31 millones y 54 millones de pesos, respectivamente. En Oaxaca sólo dos de sus 570 municipios tienen créditos: Oaxaca de Juárez y Salina Cruz. En Yucatán son 13 alcaldías, como Mérida.

La Entidad donde los municipios registran finanzas más sanas, por lo menos en términos de la deuda pública, es Tlaxcala. En ese Estado, ninguno de sus 60 municipios tiene créditos.

Por otra parte, los municipios más endeudados del país son Tijuana (dos mil 669 millones), Monterrey (dos mil 68 millones), Guadalajara (mil 947 millones), Hermosillo (mil 811 millones), León (mil 239 millones), Benito Juárez (mil 141 millones), Mexicali (mil 30 millones), Zapopan (mil nueve millones), Tonalá (922 millones) y San Nicolás de los Garza (920 millones).

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, sólo 707 de los dos mil 458 municipios del país (28%) presentan créditos con bancos, que ascienden a 43 mil 270 millones de pesos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señala en su Índice de Información Presupuestal Municipal que faltan mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y monitoreo en los municipios: “Los ciudadanos no podemos evaluar a los Gobiernos locales si no conocemos en qué gastan. La opacidad puede ser un instrumento para mantenerse en el poder”.

De hecho, en todo el país 238 municipios no entregaron información suficiente a la SHCP para llevar a cabo la medición de nivel de endeudamiento y publicarlos en el Sistema de Alertas. En Jalisco la cifra de incumplidos asciende a 27, entre los que destacan El Salto, Mezquitic, Cihuatlán, Acatic y Amatitán, entre otros.

Los 125 municipios jaliscienses deben seis mil 794 millones de pesos a bancos en créditos de largo plazo. EL INFORMADOR/Archivo

Los Estados con más deuda municipal a largo plazo Estado Deuda (al segundo trimestre de 2018) Jalisco 6,794 millones de pesos Estado de México 5,370 millones de pesos Baja California 4,807 millones de pesos Nuevo León 4,466 millones de pesos Sonora 4,342 millones de pesos

Las alcaldías más endeudadas en el país Municipio Deuda (al segundo trimestre de 2018) Tijuana 2,669 millones de pesos Monterrey 2,068 millones de pesos Guadalajara 1,947 millones de pesos Hermosillo 1,811 millones de pesos León 1,239 millones de pesos Benito Juárez 1,141 millones de pesos Mexicali 1,030 millones de pesos Zapopan 1,009 millones de pesos Tonalá 922 millones de pesos San Nicolás de los Garza 920 millones de pesos

Cierran alcaldías con menor endeudamiento con bancos

La deuda bancaria a largo plazo que acumulan los municipios en Jalisco se redujo desde la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, el endeudamiento pasó de siete mil 259 millones de pesos en 2016 a seis mil 794 millones en el segundo trimestre de 2018; es decir, en dos años disminuyó en 464.9 millones de pesos.

Esta reducción se logró pese a que, en ese periodo, los municipios contrataron nuevos créditos, en su mayoría con Banobras, para la inversión pública productiva y el refinanciamiento de la deuda.

De acuerdo con Hacienda, 97 de los 125 municipios de Jalisco presentan endeudamiento público. Son cuatro mil 22 millones de pesos que se deben a la banca múltiple y dos mil 772 millones a la banca de desarrollo.

El municipio más endeudado de Jalisco es Guadalajara, que arrastra pasivos por mil 947 millones de pesos. Estos créditos fueron contratados en pasadas administraciones (la presente no se endeudó). Le sigue Zapopan, que tiene un saldo de mil nueve millones de pesos tras el último crédito adquirido en 2014. Tonalá tiene una deuda de 922 millones de pesos, mientras San Pedro Tlaquepaque, 605 millones, y Puerto Vallarta, 227 millones de pesos. Fueron obligaciones adquiridas entre 2007 y 2010.

De esos primeros cinco, Tonalá ha sido el más lento para pagar sus deudas. La mayoría de ese adeudo lo contrató en 2007 al Banco Interacciones (Grupo Financiero Banorte), por un monto de 960 millones de pesos. A 11 años registra un saldo de 919 millones de pesos (apenas abonó 41 millones de pesos). De acuerdo con lo reportado en Hacienda, esta deuda debía liquidarse en cuatro años. En abril de 2017, el Ayuntamiento y el banco realizaron un cuarto convenio modificatorio en el que se cambió la tabla de sobretasas a considerar para el pago de intereses ordinarios y se modificó el saldo objetivo del fondo de reserva.

Por otra parte, algunos de los más cumplidos han sido Guadalajara y Zapopan. El primero abonó 402.3 millones de pesos a su deuda con BBVA Bancomer desde 2010 y 331 millones al crédito con Banorte desde 2011. Zapopan ya pagó 227.4 millones a Banorte.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entró en vigor el 27 de abril de 2016. Evita que las finanzas estatales y municipales pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica del país, al aplicar un tope a la deuda y alertar en caso de que las autoridades abusen de los recursos que están contratando con instituciones crediticias. También crea el sistema de alertas. Los ciudadanos conocerán los niveles de endeudamiento de los entes públicos locales y establece un registro público único para transparentar la totalidad de las deudas.

Guadalajara, con mil 947 millones de pesos de deuda, Zapopan, con mil nueve millones, y Tonalá, con 922 millones, siguen apareciendo en la lista de los 10 municipios más endeudados de México. EL INFORMADOR/Archivo

Piden 47 municipios dinero al Estado

Al menos 47 municipios han solicitado recursos a la “Línea de Crédito Global Municipal” para reestructurar su deuda y para realizar inversión productiva, informa la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) del Gobierno del Estado. Se trata de un monto total de mil 665 millones de pesos en créditos con Banobras otorgados a las administraciones, de los cuales mil 420 ya fueron dispuestos y 244.5 millones más ya fueron autorizados y están listos para utilizarse.

Son 14 los municipios que solicitaron recursos por 799.4 millones de pesos para refinanciar su deuda. Destacan Puerto Vallarta, de los más endeudados del Estado, que recibió 238.3 millones de pesos, así como Atenguillo, que obtuvo la misma cantidad. También se encuentran Chapala, Jocotepec, Ixtlahuacán de los Membrillos, Arandas, Mazamitla y Poncitlán.

Otros 22 pidieron dinero para reestructurar sus adeudos y realizar nueva inversión. Tepatitlán, por ejemplo, recibió 100 millones en un nuevo crédito para inversión pública productiva y 44 millones para refinanciar su deuda. Zapotlán el Grande obtuvo 32.8 y 74.4 millones, respectivamente. Otros municipios que recibieron créditos para los mismos fines fueron Ocotlán, La Barca, Tala, Sayula, Cocula, San Martín Hidalgo y La Huerta, entre otros. En total se asignaron 799.4 millones de pesos.

Mientras que 11 más solicitaron el crédito sólo para realizar nueva inversión. Como Tlajomulco de Zúñiga, municipio al que se le autorizaron 176 millones de pesos, recurso que ya están listos para disponerse. También se encuentran Jocotepec, Tuxpan, Talpa de Allende y Zapotitlán de Vadillo, entre otros. La bolsa asciende a 275.1 millones de pesos.

Pasivos a corto plazo, otro boquete en Ayuntamientos

Además de los créditos a largo plazo con bancos, los municipios más endeudados de Jalisco acumulan otro boquete multimillonario en pasivos. Una revisión a los estados analíticos de la deuda de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Puerto Vallarta revela que las administraciones deben dos mil 436 millones en deudas a corto plazo y otros pasivos.

Las deudas a corto plazo se refieren a créditos contratados a instituciones bancarias que regularmente se liquidan en un año.

Guadalajara, de acuerdo con el estado analítico actualizado a agosto de este año, debe 36.5 millones de pesos a bancos en deudas a corto plazo y además registra otros pasivos por mil 171 millones de pesos que no especifica de qué se tratan. Esto adicionalmente al crédito a largo plazo de mil 886 millones de pesos, por lo que el total de la deuda pública asciende a tres mil 94 millones de pesos.

Con corte a junio pasado, Tonalá tiene registrados 179.9 millones de pesos más bajo el concepto de otros pasivos. Por lo que el monto real de la deuda pública alcanzó los mil 103 millones de pesos hasta ese mes, equivalente a su presupuesto 2018 que fue de mil 319 millones. Además, registra un saldo de 24.7 millones en créditos a corto plazo.

Tlaquepaque reporta siete millones 104 mil pesos en adeudos a corto plazo con instituciones bancarias, así como 67.4 millones en otros pasivos. Según datos publicados hasta julio, el adeudo total es de 692 millones 531 mil pesos.

Puerto Vallarta, hasta junio, tiene un saldo a pagar de 5.6 millones de pesos en créditos bancarios a corto plazo. Registra también 943.8 millones en otros pasivos. Su deuda pública total asciende a mil 171 millones de pesos.

Por su parte, Zapopan no reporta créditos a corto plazo, ni tampoco otros pasivos. Aunque esto no significa que no los tenga, pues la información publicada en transparencia no cumple con los formatos establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esta legislación determina que, aunque no tenga este tipo de deudas, debe publicarlas en ceros en los estados analíticos. Lo que no hace el municipio.

El motivo por el cual las cifras de la Secretaría de Hacienda y las de los estados analíticos de deuda difieren entre sí es que el Registro Público Único de la dependencia federal sólo reporta los financiamientos y obligaciones inscritas. Mientras que en los estados se reporta cualquier tipo de pasivo.

Los estados analíticos se actualizan cada mes y el Registro de forma trimestral.

Arrastran anomalías con Instituto de Pensiones

Además de los créditos bancarios que arrastran las administraciones, los municipios también le deben dinero al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal). Son 11 Ayuntamientos los que acumulan una deuda que asciende a los 776.5 millones de pesos, según información publicada en Transparencia.

El más grande deudor a Pensiones, por el monto total del pasivo es el Ayuntamiento de Guadalajara, que ha omitido el pago de poco más de 299 millones de pesos por 15 quincenas. Desviaron en pasadas administraciones las cuotas sindicales y patronales.

En segundo lugar se ubica Puerto Vallarta, que debe 205.7 millones de pesos de cuotas a la Institución por 53 quincenas. Le sigue Tonalá con 176.3 millones de pesos por 54 quincenas. Chapala es el cuarto municipio que más debe al Ipejal, con 47.9 millones de pesos, pero en cuestión de quincenas omitidas, es la administración que no ha cumplido sus obligaciones patronales por más tiempo, pues acumula 98 quincenas sin pagar las cuotas.

Zapopan sólo ha omitido pagar una quincena, pero ya debe 19.7 millones de pesos. Tala adeuda 11.1 millones de pesos y es el segundo municipio que lleva más tiempo sin pagar, 74 quincenas, tres años un mes. Tamazula de Gordiano adeuda 10.8 millones de pesos, Autlán de Navarro, 4.8 millones de pesos, Gómez Farías, 32 mil 449 pesos, Tlaquepaque, 17 mil pesos, y Mascota, mil 500 pesos.

Tonalá. La deuda que arrastra el municipio por más de mil millones de pesos, es equivalente a su Presupuesto de Egresos. Ayer asumió la alcaldía, Juan Antonio González Mora. FACEBOOK/JuanAntonioTonala

EL ANÁLISIS

Jalisco, campeón en deudas municipales

Jaime Barrera

La mayoría de los alcaldes y alcaldesas que hoy inician las administraciones 2018-2021 encontrará muchas deudas por pagar. Unas de largo plazo y otras que deberán saldarse antes que finalice el año.

Aunque como lo revela hoy EL INFORMADOR, los municipios de Jalisco han reducido su deuda en los últimos dos años, debido principalmente a las exigencias de la Ley de Disciplina Financiera, los seis mil 794 millones que siguen debiendo 97 de 125 municipios siguen colocando a Jalisco como la Entidad con más deuda municipal del país.

De hecho, Guadalajara, con mil 947 millones de pesos de deuda, Zapopan, con mil nueve millones, y Tonalá, con 922 millones, siguen apareciendo en la lista de los 10 municipios más endeudados de México.

De éstos, Tonalá es el que más ha batallado para pagar su deuda, ya que en los últimos años apenas ha podido abonar 41 millones de pesos. Pero hay municipios que además de deber no informan cómo van sus pagos, como el campeón en opacidad de El Salto, así como Mezquitic, Cihuatlán, Acatic y Amatitán.

Además de estas deudas a largo plazo, los nuevos presidentes y presidentas municipales encontrarán deudas con Pensiones del Estado y otros pasivos y cuentas a corto plazo. Tan sólo por estos conceptos Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Puerto Vallarta adeudan otros dos mil 436 millones de pesos.

Habrá que ver si hay otras sorpresas en los Ayuntamientos, como historias de finanzas municipales en bancarrota y municipios saqueados. Cada que inician administraciones municipales, muchos de los nuevos alcaldes denuncian penalmente a sus antecesores por presuntos desvíos de recursos, que nunca prosperan en la Fiscalía dejando en la impunidad estas corruptelas. Habrá que ver si esta situación cambia ahora que opere la Fiscalía especializada en esta materia como parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

Es claro que otro de los retos de los y las munícipes que hoy inician o reinician sus gestiones (en los casos de quienes fueron reelectos), será manejar con mayor transparencia sus deudas a corto y largo plazo. Esto es parte del manejo presupuestal, en el que también tienen el desafío de disminuir su gasto corriente en nóminas y destinar más inversión pública en servicios e infraestructura. Porque se debe recordar que Jalisco está también entre las 10 Entidades que más gastan en burocracia municipal.

