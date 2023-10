Un segundo grupo de 130 mexicanos que quedaron atrapados en la guerra de Israel viajó anoche hacia el país en un avión de la Fuerza Aérea, informó ayer la canciller Alicia Bárcena.

“Me confirma nuestro equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Israel que el segundo vuelo humanitario, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) viaja de regreso a México con 130 connacionales más a bordo. Los esperamos en casa con brazos abiertos”, expresó la diplomática en sus redes sociales.

El mensaje de Bárcena se dio horas después de que un primer avión salió con 135 mexicanos atrapados en el conflicto de Gaza desde Israel rumbo a México.

La funcionaria federal recordó que el compromiso del Gobierno mexicano es proteger a su comunidad y reconoció a los equipos de la SRE y de la Sedena por el rescate.

Ambos aviones partieron el lunes a Israel para empezar a rescatar a los cerca de mil mexicanos que quedaron atrapados por la guerra en aquel país, donde además hay todavía connacionales desaparecidos, según informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

Entre los paisanos varados en Tel Aviv estaban las integrantes de equipo de gimnasia rítmica.

Hasta el cierre de esta edición, se reportaron alrededor de mil 900 fallecidos por el conflicto en ambos bandos.

��️Desde ayer por la tarde la @SRE_mx está en contacto con el equipo mexicano de gimnasia que se encuentra en Israel realizando un campamento de entrenamiento. Existe comunicación permanente con las gimnastas y tienen todo el apoyo de esta cancillería.

@FMGimnasia @vcalva pic.twitter.com/p6Uf8GInkt — Diplomacia Deportiva Mx (@DDeportivaMx) October 9, 2023

EQUIPO DE GIMNASIA

Vuelven a sonreír

La Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica y su entrenadora, la tapatía Blajaith Aguilar, mostraron su alegría en el aeropuerto de Tel Aviv antes de subir a la aeronave mexicana que las traería de regreso.

En punto de las 23:48 horas de ayer salió de Israel el primer vuelo humanitario 3528 de la Fuerza Aérea Mexicana con 135 personas mexicanas que retornan a México, ante el conflicto de Israel con Hamás.

Las cinco integrantes de la Selección de Gimnasia realizaban un campamento de preparación de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Sin embargo, ya están listas para el viaje de regreso a suelo mexicano y así lo dieron a conocer mediante un video difundido en redes sociales.

“Queremos informarles que por fin estamos en el aeropuerto de Tel Aviv, que ya llegó la aeronave que nos llevará a nuestro país. Estamos muy contentas de que por fin pudieran venir a sacarnos de esta situación tan complicada”, declaró la entrenadora tapatía Blajaith Aguilar.

Su estadía en Israel causó impacto y llamó la atención de todos, ya que se dio durante el conflicto bélico de aquel país con Gaza.

“Nos sentimos aliviadas, al fin podemos sonreír, esperemos pronto verlos en México. Agradecemos sus oraciones a todos los mexicanos; al fin podemos ir a casa”, dijeron en el video.

En el mismo avión los primeros mexicanos que salieron del Aeropuerto Ben Gurion contaron su "travesía" para alcanzar el vuelo y expresaron su confianza al Gobierno de México.

Miriam Bolaños agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador “para que hoy sea posible este milagro”.

Miriam contó que hizo una “travesía” para llegar al aeropuerto, a dos horas de distancia de donde se encontraba.

“Veníamos con la confianza del Gobierno y de que íbamos a tener un lugar, somos cinco personas. Nos inscribimos, pero realmente no nos habían hablado y confiábamos en AMLO y en la secretaria (Alicia Bárcena) para que fuera posible esto y hoy es una realidad”.

CONFLICTO

Mexicana está desaparecida

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) identificó a 11 personas nacidas o radicadas en Quintana Roo que se encontraban en Israel al momento de los ataques; una decena de ellas se encuentra ya a salvo, pero la mexicana Ilana Gritzewsky Camnhi está en calidad de desaparecida.

El dato fue dado a conocer por la Gobernadora Mara Lezama, quien se entrevistó con la canciller, Alicia Bárcena, para conocer el status de connacionales, quintanarroenses en Israel.

“Lamentablemente tenemos a una mexicana de nombre Ilana Gritzewsky Camhi, de quien desconocemos aún su paradero”, indicó Lezama Espinosa, mediante sus redes sociales.

Ella se queda; "no podría dejar allí a mi marido"

Mientras cientos de mexicanos buscan salir de Israel, Mariana Salas y Aldo Guzmán decidieron quedarse al lado de sus familias. “Nos quedamos por amor”.

Mariana, originaria de Saltillo, Coahuila, lleva 10 años viviendo en Israel. Tiene dos hijos con su esposo y sobre la posibilidad de salir del país, dice que no podría dejar allí a su marido.

“De la embajada mandaron para que te inscribas, pero pues no. No puedo dejarlo. Debatimos quién se va y por qué. Yo no lo dejo”. La mexicana, que trabaja en una empresa de ciberseguridad describe que "mi cuñada se va el viernes”, pero “yo me voy a esperar. Mi esposo dice: 'Me quedo', y así estamos muchas mexicanas”.

No aparece Orión

“Estamos muy preocupados por él”, son las palabras de Isabel una amiga cercana a Orión Hernández, uno de los mexicanos que habría sido secuestrado por el grupo islamista Hamás en medio de un sorpresivo ataque sin precedentes contra Israel.

Orión Hernández, productor musical originario de México, habría viajado a Israel junto a un grupo de amigos para asistir como turista al festival de música electrónica “Supernova”, ubicado en el desierto en el sur de Israel.

Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana partieron el lunes rumbo a Tel Aviv, Israel, para trasladar a México a los connacionales que deseen salir del país en guerra. SUN

“Seamos claros, México aboga por la paz”: Bárcena

Ante el conflicto israelí-palestino, la canciller Alicia Bárcena expresó que México aboga por la paz, el diálogo y la protección de civiles “sin matices”, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresara que su administración no quiere la guerra y “somos pacifistas”.

“Seamos claros, México aboga por la paz, el diálogo y la protección de civiles sin matices”, expresó la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Instamos a terminar con ataques indiscriminados y la violencia contra civiles por parte de Hamás y por parte del ejército de Israel en Gaza”, agregó.

En su conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, López Obrador respondió a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, quien acusó que la respuesta que dio el titular del Ejecutivo de que su Gobierno prefiere no tomar partido en el conflicto entre Israel y Hamás es “respaldar y apoyar al terrorismo”.

López Obrador evitó polemizar con las declaraciones de la embajadora israelí, pero señaló que el Gobierno mexicano no quiere que pierda la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, ya sea de Israel o Palestina.

“La embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura, tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres, nosotros respetamos al Gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel”, expresó el Presidente.