Con una carrera envidiable en el ámbito de la danza internacional, el bailarín jalisciense Isaac Hernández tiene claro lo que fue determinante en su camino profesional, “de niño, mis padres hacían un esfuerzo extraordinario para llevarme a ver el show de un ballet determinado, y yo muchas veces me iba del teatro desilusionado por la experiencia ya que sentía (y lo confirmé conforme iba conociendo la industria) que al público mexicano siempre lo menospreciaban, que decían que no sabíamos de ballet, que íbamos a ver a los rusos y no importaba quién bailara. Yo siento que no es así, que si ves algo de calidad, lo aprecias y sabes que tiene un valor -emocional y artístico-, por eso lo importante es ofrecer la mejor versión de cada artista que pisa el escenario”.

Quizá por ello admite, en entrevista con EL INFORMADOR, que “ha sido emocionante reconocer que el lenguaje dancístico no tiene barreras, cuando te toca ver a un artista eso te puede cambiar la vida, porque te puede llevar a un sitio nuevo, a una experiencia emocional por completo desconocida. Lo esencial es que el público llegue a un espectáculo y, cuando salga del teatro, tenga una idea de lo que puede llegar a hacer la danza, lo que puede significar”.

Isaac Hernández. En 2016, el bailarín fue reconocido por el Congreso del Estado de Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

Plataforma para oportunidades

Y todo de algún modo se conecta, relata Hernández: “yo tuve mucha suerte de que mi padre siguiera mi desarrollo muy de cerca, además siempre me interesó crear oportunidades de calidad para los jóvenes, creo que esa es la clave en esta industria, que hay pocas oportunidades de calidad que son posibles para los bailarines jóvenes”.

Continúa el bailarín al explicar que “existe mucho talento, en especial entre jóvenes de los 8 a los 13-14 años; talento físico y excelente base formativa, pero hay un vacío de los 13 a los 18 años de edad, cuando se profesionaliza un bailarín, porque hay pocos lugares en México que le garanticen de cierta forma una carrera profesional, y si hablamos de internacional, la oportunidad es minúscula para que eso suceda”.

Con todo, establece Hernández, “darme cuenta de eso me impulsó a salir y buscar otras oportunidades para mi último periodo de formación. Ahora, al estar promoviendo ‘Despertares’ -que presentó el pasado 6 de agosto del 2022, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México- trabajé para crear una plataforma que genere oportunidades de calidad, de modo que llevamos a la Escuela del Ballet Nacional de Inglaterra para que buscara talentos y ofreciera becas a jóvenes mexicanos. Después fue la Escuela del San Francisco Ballet; y en 2022, llevamos a Monterrey (Nuevo León) -que cuenta con una de las mejores escuelas de ballet clásico en el país- audiciones gratuitas para tratar de generar las oportunidades que impulsen después a que terminen su formación y la posibilidad de hacer una carrera internacional”.

La forma más objetiva

Si esas oportunidades, hace énfasis el bailarín, las debe al apoyo de sus padres, no desconoce que “generalmente se logran también a través de concursos y tienen un costo significativo; por eso he luchado porque lleguen a México estas oportunidades, de forma gratuita. De hecho, fue la primera vez que el Royal Ballet School hizo audiciones en México y esta clase de oportunidades puede cambiar la vida de las personas”.

Hernández es claro cuando apunta que “los apoyos en México son difíciles de conseguir, sobre todo cuando se trata de dedicar tu vida al arte. El dicho común es que si uno busca ser artista se morirá de hambre. Por eso hay muchas cosas por lograr en el país, una era que se puede tener una vida digna a través del arte y que se puede aportar algo esencial a la sociedad, porque son profesiones que merecen un lugar válido en la estructura social. Después de eso, la idea de crear oportunidades es para quienes no tuvieron padres que pudieran proveerlas, que tuvieran acceso a ellas y borraran limitaciones al talento”.

De esta suerte, el ejecutante no oculta su orgullo “de poder hacer esto en México, muchos jóvenes que consiguieron su beca años atrás se graduaron y tienen una carrera, son profesionales. Mi esperanza es que a través de estos programas se pueda ir cambiando la situación del ballet en el país y que estos jóvenes que reciben oportunidades sientan el compromiso de regresar a México y generar posibilidades para las generaciones que vienen detrás. De ese modo, es la forma más objetiva de conseguir un cambio fundamental en la industria del ballet clásico en México”.

Foto tomada en 2002. El bailarín tapatío Isaac Hernández, concedió una rueda de prensa en las instalaciones del Ayuntamiento de Guadalajara para hablar sobre la experiencia de sus premios en Francia. EL INFORMADOR/Archivo

En lo personal

Isaac es originario de Guadalajara, Jalisco, donde nació un 30 de abril de 1990. Sus padres son Héctor Hernández y Laura Fernández, dos bailarines de ballet clásico.

Desde temprana edad, Isaac demostró sus aptitudes para la danza. Aproximadamente a los ocho años de edad se interesó en esta disciplina. “Ahí, en el patio de su casa, dedicaba cuatro horas diarias a prepararse”, subraya su biografía.

Tras iniciarse en la danza clásica, al bailarín le ofrecieron múltiples becas en destacadas escuelas, como: el Instituto Superior de Arte de Bordeaux, en Francia; la Escuela Nacional de Cuba, en la Habana; el American Ballet Teather (ABT), de Nueva York y la Rock School for Dance Education, en Filadelfia.

Así mismo, continuó su proceso de formación en las mejores instituciones del ballet, como: The Australian Ballet, Stuttgart Ballet, Boston Ballet, San Francisco Ballet, Eglevsky Ballet, Winnipeg School, National Ballet of Canada y Royal Ballet de Londres.

A los 11 años tuvo que dejar a su familia, pues fue becado en The Rock School for Dance Education, en Filadelfia, Pensilvania.

Cuando Isaac tenía 14 años, fue un invitado especial para participar en la Gala de Ballet “Los Gigantes de la Danza”. Ahí compartió el escenario con figuras internacionales, como: José Manuel Carreño y Gillian Murphy (American Ballet Theatre), Giuseppe Picone y Simona Noja (Ópera de Viena), José Martínez y Agnés Letestu (Ópera de París), Alina Cojocaru y Joan Kobborg (Royal Ballet de Londres), Rolando Sarabia (Ballet Nacional de Cuba), Conjunto Flamenco de Miguel Ángel Berna. También con Carlos Acosta, Hernán Cornejo y Ramón Thielen, entre otros.

Otro hito en su carrera fue convertirse en el bailarín principal del English National Ballet, incorporándose en el 2015.

A inicios del 2022, Isaac notificó en sus redes sociales que se integró a la compañía San Francisco Ballet: “Quiero compartirles la noticia oficial. Estoy feliz de regresar a la compañía que primero creyó en mi talento en un momento tan importante para su historia. Estaré más cerca de México”, escribió.

Isaac Hernández en una escena de la cinta “El rey de todo el mundo”, filmada, en parte, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en Jalisco. EL INFORMADOR/A. Camacho

En la actuación

Isaac no sólo ha destacado como bailarín, también como actor. La gente lo vio debutar en la plataforma de Netflix con la mini serie española del director tapatío, Manolo Caro, llamada “Alguien tiene que morir” donde interpretó al joven bailarín “Lázaro” donde compartió créditos con Cecilia Suárez, Ester Expósito y Alejandro Speitzer, entre otros.

En Guadalajara filmó la cinta de Carlos Saura, “El rey de todo el mundo”, donde también interpreta a un personaje dedicado a la danza. La película tuvo su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) en su edición 36 en el año 2021.

Reconocimientos

Isaac ha sido galardonado con la Medalla de Bellas Artes 2018, con las Lunas del Auditorio por su trayectoria artística en el mismo año. También obtuvo el Premio Benois de la Danse 2018 y el Oliver Award en 2017; de hecho, en el año 2016 también fue reconocido por el Congreso del Estado de Jalisco. A lo largo de su carrera ha recibido otros importantes galardones que lo colocan como una de las personalidades más influyentes de la danza y la industria cultural.

Toma nota

Para conocer más actividades de Isaac Hernández, consulta: www.soulartsproductions.mx/.