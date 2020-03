Instalan filtros sanitarios en tianguis y mercados de ZMG

Aunque ayer espacios como Santa Tere cerraron y otros redujeron actividad, como El Baratillo, Ayuntamientos de la metrópoli instalan filtros sanitarios en 373 tianguis y 126 mercados como parte de las medidas para prevenir el contagio de COVID-19.

En Guadalajara indican que colocarán, como mínimo, dos módulos por tianguis. En los ingresos proporcionarán gel antibacterial y recomendarán mantener el distanciamiento.

“Abarrotes, comercios, tianguis y mercados municipales son precisamente la cadena de enlace para que podamos tener suficiencia de alimentos y productos de primera necesidad para esta circunstancia de aislamiento social”, destaca el alcalde tapatío, Ismael del Toro.

Irma Alvarado es usuaria de los mercados Dionisio Rodríguez y Felipe Ángeles. “Si cierran los dos mercados me quedo sin espacios para comprar alimentos. Y los precios son elevados (en el supermercado)”, comparte.

Se acentúa que en los tianguis de Guadalajara y Zapopan no se pagarán contribuciones municipales.

Concentra Guadalajara operativos en mercados y espacios abiertos

l Las acciones pretenden evitar contagios ante la pandemia mundial del coronavirus

Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, los Gobiernos municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco comenzaron con operativos de socialización, filtros y sanitización en tianguis, comercios y espacios abiertos.

El Gobierno tapatío informa que desde el pasado 18 de marzo realiza las acciones mencionadas, por lo que pretende socializar hasta 24 mil comerciantes de los 165 tianguis que se instalan de manera habitual. Y hasta siete mil comerciantes que cuentan con permisos habituales en espacios abiertos de Guadalajara. Es el municipio con mayor actividad.

El acercamiento consiste en una entrevista directa con los comerciantes para concientizarlos sobre la importancia de acatar las medidas de prevención emitidas por los tres niveles de Gobierno, y la entrega de volantes con la información sobre acciones que deben tomar, tanto para sus clientes como para ellos.

También se les pedirá que se abastezcan de gel antibacterial y agua clorada para que limpien sus manos, mesas y utensilios de trabajo.

Las acciones de socialización se replican también en los otros municipios de la metrópoli. En Zapopan detallan que en los 14 mercados, personal municipal sanitiza las entradas de los inmuebles de manera permanente.

El Ayuntamiento de Tlaquepaque informa que el personal trabaja en 12 mercados, 65 tianguis y varios puntos donde se concentra el comercio informal para comunicar las medidas precautorias de higiene en la operación y manejo de alimentos. Y si no se acatan las recomendaciones, el comerciante será retirado de la vía pública. “Se mantiene la colocación de lonas, carteles y repartición de volantes en donde se brinda información sobre la higiene de manos, así como la implementación de filtros en entradas y salidas de los tianguis. También se les solicita a los comerciantes colocar gel antibacterial”.

Mientras que Tlajomulco reporta que, por medio de la Coordinación de Infraestructura y Servicios Públicos, realiza trabajos de sanitización en calles en las que operan los tianguis. El trabajo consiste en la limpieza de banquetas y calles, se levanta la basura y posteriormente se procede al lavado con agua, jabón y cloro.

Posterior a que se retiran los puestos del tianguis, se hace el levantamiento de la basura, pasa la barredora y de nueva cuenta se realiza limpieza de pisos con agua, jabón y cloro. “Este lunes se trabajará en la zona donde se instala el tianguis de Nuestra Señora de las Mercedes, en Hacienda Santa Fe. Para el martes se sanitizarán el Boulevard Chulavista y Brasil”.

Hay más en la informalidad

De acuerdo con los resultados del cuarto trimestre de 2019 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), México registró una población ocupada de 55.6 millones de habitantes, de los cuales, 24.3 millones trabaja en la formalidad y 31.3 en la informalidad.

Esta cifra representó un aumento comparada con el segundo semestre de 2019, cuando la población ocupada informal llegó a 30.9 millones de personas.

Por Entidad, en Jalisco hay 3.7 millones de personas ocupadas, de las cuales, 1.9 millones están en una ocupación formal y 1.8 millones en la informalidad.

TRABAJADORES EN TIANGUIS Y MERCADOS

Guadalajara

165 tianguis (24 mil comerciantes).

93 mercados (12 mil 264 locales abiertos).

Zapopan

72 tianguis (ocho mil 700 comerciantes).

14 mercados (mil 268 locales abiertos).

Tlaquepaque

65 tianguis (15 mil comerciantes).

12 mercados.

Tlajomulco

62 tianguis.

2 mercados.

Tonalá

9 tianguis.

5 mercados.

Fuente: Ayuntamientos.

Radiografía. Autoridades instalaron filtros sanitarios en 373 tianguis y 126 mercados de la metrópoli. ESPECIAL

Amplían las acciones en 45 zonas y edificios de Tonalá

El viernes pasado, el Gobierno de Tonalá anunció un acuerdo con los comerciantes para suspender la instalación de tianguis, con el objetivo de evitar la exposición de comerciantes y usuarios. Sin embargo, debido a que podrían acudir comerciantes, mantendrán las medidas de prevención, como filtros sanitarios.

El área de Comunicación Social del municipio precisa que esta medida no es obligatoria, sino que recaerá en los liderazgos de los comerciantes. También se explica que tomaron la decisión, por las características comerciales de los tianguis, donde no se ofertan tantos productos de la canasta básica.

Juan Antonio González, presidente municipal, subraya que desde el 12 de marzo instalaron 45 filtros sanitarios, de los cuales, 30 están en oficinas administrativas de atención al público y 15 en espacios abiertos y centros comerciales. Se incluye a tres plazas comerciales.

Comenta que están tratando de armar un equipo de entre 90 y 180 personas capacitadas para que ayuden a supervisar los filtros sanitarios en espacios públicos. De momento, 30 personas están exclusivamente destinadas a estas actividades.

El alcalde recalca que también se trabajará de la mano con representantes de instituciones bancarias para que apoyen con medidas preventivas. “A la hora de que las personas accedan a los cajeros automáticos, que no haya mucha concurrencia, con separación correspondiente. Nos reunimos con todos los sectores, con la Iglesia católica, con representantes de la Luz del Mundo, con la finalidad de que también las asociaciones religiosas nos estén apoyando”.

Al igual que en otros municipios, en Tonalá realizan trabajos en el piso y el mobiliario de las plazas de la cabecera municipal y las delegaciones, las cuales serán desinfectadas con una solución a base de cloro. También realizarán el cierre temporal de oficinas de atención y la socialización de las medidas preventivas con la ciudadanía y giros comerciales.

TESTIMONIOS

“Si no trabajo me quedo sin dinero…”

Arcelia, de 55 años, tiene un puesto de accesorios en el tianguis que se instala los viernes en la calle Francisco González Bocanegra, conocida como “la 66”, en Guadalajara. Explica que hace un mes se enfermó, por lo que dejó de trabajar varios días y adquirió deudas. Dice que si se queda en casa no tendría ingresos.

“Ya tengo poca mercancía y casi no me queda para volver a surtir más por ese problema de salud que tuve. Sí me da miedo contagiarme (del coronavirus), pero si no trabajo me quedo sin dinero”.

Aunque podría adquirir insumos básicos para no salir de su hogar, acentúa que le preocupa la deuda porque es con el banco y le genera intereses. “Casi nunca me enfermo, por lo mismo, porque no tengo un trabajo con Seguro Social. Si no me hubiera pasado que me enfermé… por eso no pude pagar mi tarjeta”.

Cuenta que, por su edad, el tianguis es la única forma honrada que tiene para ganarse la vida. La mujer laboró antes en muchos trabajos, pero le pagaban mal, la hacían trabajar hasta 12 horas seguidas lejos de su casa.

Joel Hernández, otro vendedor, afirma que tenía miedo de ir a laborar, pero también tiene que pagar créditos y sueldos, ya que hay personas que lo ayudan y no quiere dejarlos sin sustento de un día para otro. Por lo pronto, comenta que vio a más personas que usan cubrebocas, sobre todo los comerciantes que se dedican al área de comida.

En el Mercado Dionisio Rodríguez, también de Guadalajara, la gente acudió a realizar sus compras normales. Irma Alvarado menciona que se le hace más seguro porque no hay mucha gente, además de que prefiere apoyar a los comerciantes ante el panorama que está por venir.

SOLIDARIDAD. Ante el llamado del Gobierno, ayer no se instaló el Tianguis de Santa Tere. EL INFORMADOR/G. Gallo

GUÍA

Condonarán impuestos

Tanto el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, como el de Zapopan, Pablo Lemus, informaron que como parte de las medidas para hacer frente a la pandemia, se aplicarán prórrogas en créditos vigentes, la condonación de pagos y renovación de permisos para tianguis y comercios en espacios abiertos, así como la extensión del plazo de prórroga para el pago de refrendo de licencias.

Además, en impuestos municipales como el predial, trasmisiones patrimoniales o licencias no habrá multas y recargos por los próximos 90 días.

Cierran cementerios en Zapopan

Francis Bujaidar, coordinador de Servicios Públicos de Zapopan, informa que los espacios abiertos que tienen una mayor vigilancia son panteones, mercados y tianguis, que es donde se concentra un mayor número de personas.

Recuerda que los cementerios están cerrados para visitas ordinarias, solamente dan accesos controlados. Remarca que se pide a los asistentes mantener una distancia de un metro y medio entre los demás, retirarse una vez comprados sus enseres y, al llegar a casa, desinfectar los comestibles que adquieran, así como evitar el consumo de alimentos durante su estadía en tianguis y mercados.

En mercados efectúan acciones de sanitización y en los tianguis hay personal otorgando gel antibacterial. Indica que los filtros son medidas preventivas, aunque tampoco se puede obligar a la persona que no quiera. Subraya que no se prohíbe la operación de estos espacios porque abastecen a los habitantes de los alrededores y no se puede cortar la cadena de suministro.

“Lo que no queremos es que la gente se traslade a otros puntos en el transporte público, pero sí que tengan la limpieza y las medidas correspondientes”, insiste el funcionario municipal.

Menciona que detectaron una disminución en la cantidad de usuarios, incluso, algunos comerciantes no han acudido a ofertar sus productos.

Hay ocho mil 700 vendedores que en conjunto suman 15 mil 500 puestos.

“Los 72 tianguis trabajan los siete días… a todos les estamos dando la información. Estamos entregando gel antibacterial, algunos usando mascarillas”.

Aunque es complicado adquirir el gel antibacterial, el producto se oferta en 100% en los espacios. Otra medida de prevención es que en los edificios públicos están tomando la temperatura a los ciudadanos para identificar posibles contagiados.

En total, limpiarán 35 plazas municipales y parques de mayor afluencia. Por ejemplo, el viernes pasado trabajaron en la Presidencia Municipal, el Andador Aurelio Ortega, la Plaza de las Américas, el edificio del ISSSTE y el Hospital General de Zapopan.

Mantendrán vigilancia

Durante la rueda de prensa para anunciar la bolsa de mil millones de pesos para apoyos por afectaciones económicas del COVID-19, el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, remarcó que se realiza un esfuerzo para la sanitización en mercados municipales, con el objetivo de que estos lugares puedan ser un punto de venta de artículos de primera necesidad mediante las condiciones adecuadas. “Le estamos pidiendo a los comerciantes que nos ayuden, son de vital importancia en la cadena de colocación de los insumos de primera necesidad, tanto los mercados municipales como los tianguis. Nuestro esfuerzo estará en los filtros”.

Ante la preocupación de los trabajadores de tiendas y mercados porque les quiten su fuente de empleo, Del Toro precisó que los lugares están dentro del esquema de prevención. “Tiendas de abarrotes, comercios, tianguis y mercados municipales, son precisamente la cadena de enlace para que podamos tener suficiencia de alimentos y productos de primera necesidad para esta circunstancia de aislamiento social. Los tianguis se mantienen como un punto fundamental, pero con restricciones especiales, con filtros para la salubridad”.

Remarcó que el tema del distanciamiento social es importante para generar la conciencia tanto en comerciantes como en ciudadanos.

También recordó que la reactivación del Comité Estatal de Seguridad en Salud, en coordinación con los Gobiernos estatal y federal, determinó la directriz y lineamientos que se deben seguir.

La prioridad es informar a la ciudadanía y remarcarle la importancia del aislamiento social. “A partir de eso, con la responsabilidad de mantener los servicios públicos, pero también los mecanismos de higiene y salubridad con las brigadas que estamos realizando para sanitizar los espacios de mayor concurrencia en la ciudad, las determinaciones para que no se abran giros que no tengan una necesidad primaria”.

Sigue: #DebateInformador y participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Suspendió actividades su familia para evitar contagios del coronavirus?

JL