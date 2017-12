Inspiración y rituales de Año Nuevo

5 Romper con el pasado

No hay duda de que deshacerse de todas las cosas que ya no necesitamos nos ayuda a tener un mejor orden en el hogar (y, por ende, en la vida). Una tradición no tan popular en estos lares, pero con un largo arraigo en otros países (como en Dinamarca), es la de romper la vajilla en año nuevo.

Suele ser un juego de platos que ya sobran en el hogar, pero que su último uso se dará precisamente en esa cena de año nuevo. Como muchos de estos rituales, su origen se pierden en la memoria colectiva; un origen probable en este caso es la similitud con la ruptura de la vajilla con la tradición judía de romper una copa al final de la boda, una tradición milenaria que va acompañada de la frase “mazel tov”, literalmente “buena suerte”.