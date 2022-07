Algunos productos de la canasta básica que registran las mayores alzas son el trigo, frijol, arroz, aguacate, pan de caja, chuleta de cerdo, carne de res, huevo, leche, papa y cebolla. Los precios de otros productos como aguacate, limón, cebolla y papa se han mantenido altos a lo largo del año.

El presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, Andrés Canales Leaño, indicó que el precio de algunos alimentos de la canasta básica registran alzas de hasta 30 por ciento.

Precisó que la inflación y el conflicto provocado por la guerra entre Ucrania y Rusia impactan en el incremento de precios.

“Yo veo un panorama muy complicado, Estados Unidos alcanzó un nivel muy alto de inflación y por ende ya está repercutiendo en nuestro país, es un tema de una problemática mundial derivado del conflicto con Ucrania y Rusia”, comentó.

Agregó que la política de control de precios en algunos productos de parte del Gobierno federal no ha podido soportar esta “embestida” de alza de precios.

“Vienen tiempos complicados, vienen tiempos difíciles, pero estaremos trabajando con los productores para buscar alternativas y ser más competitivo al sector”, afirmó luego de la presentación de la Décima Edición del Congreso Internacional de Nutrición y Fisiología Vegetal realizada en Guadalajara.

Tapatíos sacan carne del carrito

Debido a la inflación más alta en 21 años que se refleja en el bolsillo de las personas, en Jalisco hay familias que han quitado de sus listas de compras alimentos básicos como la carne y las papas.

También han sacado del carrito del supermercado productos como los refrescos o el pan para salir a flote, de acuerdo con un sondeo llevado a cabo por este medio.

Georgina acudió con su mamá a la zona del mercado Corona a comprar su despensa para la semana, como frutas y verduras, gastando alrededor de 300 pesos. Sin embargo, en esta visita ya no compró papa, pues encontró que costaba más de 30 pesos el kilo, cuando la semana pasada la vio en 15 pesos.

Andrés Hernández dijo también que decidió “dejar de comprar carne de tan cara que está”. En su hogar se compraban alrededor de dos kilos a la semana, pero ahora “ya no ajusta”.

“Los dos kilos nos ajustaban para unos cinco días, y ahorita ya ni medio, está muy cara. Ahorita anda como en 200 pesos el kilo, estaba en 100, 115, casi al doble”, lamentó Andrés.

Las familias tapatías aprietan el gasto ante el alza a productos básicos. EL INFORMADOR/A. Camacho

TESTIMONIO

Usa su tarjeta de crédito

Lilia Mendoza fue al supermercado a hacer su despensa para las próximas dos quincenas. Ella señaló que sintió que en los últimos meses algunos productos duplicaron su precio, como por ejemplo, el aceite que pasó de los “veintitantos” pesos, hasta poco más de los 50.

“Hay cosas que subieron el doble, otras el 50%. Tenemos que usar la tarjeta de crédito porque ya no alcanza. Ahorita por ejemplo aprovechamos algunas cosas al 3 por 2, como los limpiadores y jabones, para que nos ajuste para las próximas dos, tres semanas, es la forma en la que nos estamos manejando ahorita”, señaló Lilia.

Andrea, por su parte, notó que el súper de una semana para ella y su esposo pasó de mil 500 pesos a los dos mil.

“Donde hemos notado más el aumento es en los lácteos y carnes. La pieza de queso estaba en máximo 70 y ahora está en 100”, lamentó la joven.

Dejan fuera la papa y “los gustitos”

Guadalupe Salgado acudió al mercado Corona a hacer sus compras, llevó limones, comida para su mascota y alcohol, pero no alcanzó a comprar papa. “Está en el cielo”, dijo refiriéndose a su precio.

Josefina Guadalupe, por su parte, fue al tianguis de la colonia Villaseñor a comprar verdura para la semana. Llevó jitomate, lechuga y cebolla; gastó cerca de 100 pesos.

“Por el aumento de los precios hoy no compré papa, la ocupaba pero hoy no compré. Y el limón, que está al precio, pero ya no me alcanzó”, contó.

Debido a que la inflación va en aumento, señaló, en casa han optado por dejar de comprar jugos de sabores para los niños, aunque en ocasiones también han dejado la leche y el pan.

“Ya no lo frecuentamos como antes. No sé qué pasará de seguir esto así, porque los sueldos son pocos, y las cosas siempre suben y no alcanza”, lamentó.

Patricia Ramírez compró en ese mismo tianguis todo su mandado. Adquirió lo básico como zanahoria, jitomate, cebolla, limones, plátano, naranja, melón, cilantro, entre otras frutas y verduras.

Gastó 500 pesos, costo que, dijo, “cada vez es más elevado”, por lo cual ha optado por no comprar por ahora productos como kiwi o champiñones, que “no son tan necesarios” y suelen ser más costosos.

“Anteriormente con poquito llevabas mucho, pero ya no es así. Eso sí, aquí sale más barato comprar que en el súper, eso ni quien lo dude”, añadió.

Inflación en EU es la más alta en cuatro décadas

El incremento en los precios de la gasolina, los alimentos y el alquiler catapultó la inflación de junio en Estados Unidos a su mayor nivel en cuatro décadas, elevando la presión sobre los hogares. Es posible que esto orille a la Reserva Federal a elevar nuevamente las tasas de interés, lo que a su vez encarecería los créditos.

Los precios al consumidor en junio se dispararon 9.1% en comparación con el año anterior, dijo el Gobierno ayer, el mayor aumento anual desde 1981, y más que el alza de 8.6% de mayo. Sobre una base mensual, los precios subieron 1.3% de mayo a junio, otro aumento sustancial; los precios subieron 1% de abril a mayo.

El actual aumento de los precios subraya el impacto brutal que la inflación ha infligido a muchas familias. Los negros e hispanos de bajos recursos se han visto especialmente afectados, porque una parte desproporcionada de su ingreso se destina a gastos esenciales como vivienda, transporte y alimentos.

Algunos economistas han albergado la esperanza de que la inflación esté alcanzando o acercándose a su pico en el corto plazo. Los precios de la gasolina, por ejemplo, han bajado un poco desde los 5 dólares por galón alcanzados a mediados de junio.

Sin embargo, por ahora, el incesante aumento de la inflación ha provocado una fuerte caída en la confianza de los consumidores en la economía y ha hecho caer los índices de aprobación del presidente Joe Biden en año de elecciones legislativas.

Inflación de 9.1% en el vecino del norte, ¿afecta a México?

Presión. El reciente repunte de los precios en el vecino país del norte va a traer como consecuencia mayores presiones inflacionarias a nuestro país, así como la necesidad de que Banxico siga los pasos de la Reserva Federal de nuevos incrementos en la tasa de interés con el fin de contener la carestía.

Pico. “Otra vez la inflación vuelve a sorprender en Estados Unidos, con un alza anual de 9.1% en junio superando de nueva cuenta los pronósticos y sigue mostrando lo complicado del escenario, las presiones todavía están lejos de ceder, pensamos que el pico del alza de precios estaría cerca y ahora no está muy claro”, comentó James Salazar, analista económico de CI Banco.

Récord. En el caso de México, buena parte de la inflación es importada y un fenómeno parecido vamos a seguir observando para los precios al consumidor en el país, destacó el especialista. Aquí la inflación anual en junio llegó a 7.99% el mes pasado, manteniéndose como la más alta en 21 años.

Política. Adicional a lo anterior, el repunte de la inflación en Estados Unidos tiene implicaciones para la política monetaria de Estados Unidos como de México, que se ven en la necesidad de apretar su política monetaria con nuevas alzas en las tasas de interés.

Homologar. En Estados Unidos ya el mercado está descontando que la próxima reunión de la Reserva Federal va a subir de nueva cuenta en 75 puntos base la tasa de interés e incluso hay quien especula que podrían llegar a ser de hasta un punto porcentual y esto le pone un piso a las decisiones que va a tener que hacer el Banco de México en por lo menos homologar la medida, advirtió Salazar.

Dependencia. “Cerca de la mitad de las importaciones de México provienen de Estados Unidos, pero este fenómeno es generalizado, si no vienen de Estados Unidos, vienen de Europa. Tiene que ver con que existe un universo amplio de productos que provienen del exterior o utilizan insumos para producir bienes finales en México que provienen del exterior y que se manejan en dólares y a precios internacionales, por eso es que se habla de que una parte de la inflación en México es importada”, explicó el especialista.

Incierto. Sobre la posibilidad de que el pico de la inflación en México se extienda más del tercer trimestre del presente año debido al repunte de la inflación en Estados Unidos, Salazar considera que el escenario en materia de precios se hace más incierto y complicado.

Servicios. En su opinión, este fenómeno que se está observando en Estados Unidos fácilmente se podría estar traspasando en México y más porque los precios de los servicios tienen margen para seguir subiendo en el corto plazo.

Afecta también a otros países

En Gran Bretaña la inflación fue de 9.1% en mayo, el nivel más alto en cuatro décadas, impulsado por los precios de la gasolina y alimentos.

La inflación anual en los 19 países de la eurozona fue de 8.6% en junio y de 8.1% en mayo.

La banca central de Canadá subió sus tasas de interés de referencia del 1.5% al 2.5% para luchar contra la inflación.

TELÓN DE FONDO

Baja perspectiva económica mundial

Se “ensombrece” el panorama económico mundial debido fundamentalmente a la guerra en Ucrania y los “shocks en los precios” que ha provocado el conflicto, dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El FMI planea “una nueva baja” a sus proyecciones de crecimiento “tanto para 2022 como para 2023”, que publicará a finales de mes, dijo Georgieva en una nota preparada antes de la reunión de los ministros de Finanzas y gobernadores de los Bancos Centrales del G20 prevista en Bali el viernes y sábado.

“Cuando el G20 se reunió por última vez en abril, el FMI acababa de rebajar su previsión de crecimiento mundial a 3.6% para este año y el próximo, y advertimos que eso podría empeorar debido a que se avecinaban potenciales riesgos de deterioro”, escribió Georgieva en la nota titulada “Hacer frente a una perspectiva económica que se ensombrece: cómo puede responder el G20”. “Muchos de estos riesgos se han materializado y las múltiples crisis que enfrenta el mundo se han intensificado”, agrega la jefa del FMI, para quien la inflación es más alta de lo esperado y se ha ampliado más allá de los precios de los alimentos y la energía.

