Incumplen plan de arbolado en eje de la Línea 3

Con la construcción de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero, la ciudad perdió tres mil 133 árboles que fueron talados por estar ubicados en el trayecto de la obra y en la zona donde se construyeron los talleres.

La Dirección de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) confirmó el derribo y detalló que, a cambio, se colocarán ocho mil 306 debajo de los viaductos, en banquetas, en áreas verdes y estaciones. Sin embargo, de acuerdo con el Plan de Manejo de Arbolado presentado en 2015 por la Secretaría de Medio Ambiente, se disminuyó el número que se colocaría en el trayecto de la línea. Primero se plantearon 11 mil 172 ejemplares y la cifra se quedó en esos ocho mil 306. Aunque se solicitó una entrevista a la dependencia para conocer los motivos, no hubo respuesta.

La SCT subrayó que, adicionalmente, fueron trasplantados 799 sujetos forestales (pero sembraron 334 para reponer los que no soportaron las condiciones del trasplante).

Miguel Enrique Magaña Virgen, académico del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), señaló que, pese a las medidas de restitución aplicadas, el retiro de la masa forestal en el trayecto de la Línea 3 es una pérdida para la ciudad que altera sus microclimas.

Advirtió que, por lo general, los planes de manejo de arbolado en las obras tienen “trampas” porque plantean resarcir por el número de individuos y no por la masa forestal. “Hay más de tres mil árboles derribados en el corredor de la Línea 3, pero no se menciona la densidad de la masa forestal. Reponer por el número de individuos está fuera de norma, lo que se debe reponer es la cantidad de masa forestal que se quitó, lo que se llama biomasa. Eso no se repone con un número de árboles, porque, ¿de qué tamaño son los nuevos árboles? Si son más pequeños se perdió masa forestal”.

Insistió en que una ciudad con menos arbolado implica más contaminación, clima extremo y peores condiciones visuales y de paisaje. Por eso lamentó que, por lo general, en las obras públicas no se valoran esos impactos y existen descuidos en la gestión ambiental.

En la pasada administración se entregaron otros 49 mil 503 árboles a los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá “como medida de restitución”, pero las actuales administraciones municipales ni siquiera saben en dónde quedaron y las condiciones en las que están.

Revolución y Laureles fueron las avenidas más afectadas en la imagen urbana tras la construcción de la Línea 3. EL INFORMADOR/Archivo

Analizan modificaciones en Plan de Manejo de Arbolado

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) analiza una posible modificación al Plan de Manejo de Arbolado de la Línea 3 (L3), solicitada por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

Sin especificar en qué consistiría la modificación, personal de la Secretaría informó que el pasado 27 de marzo, el Siteur ingresó una propuesta de cambio al plan, que incluye las medidas de restitución de arbolado en las zonas de los viaductos. Se reportó que la Semadet requirió información complementaria, antes de avalar los ajustes.

Este medio solicitó una entrevista a la dependencia estatal sobre el tema, pero no hubo respuesta.

El Plan de Manejo de Arbolado se presentó en junio de 2015. Incluía un estudio de asoleamiento, censo forestal urbano, diagnóstico de arbolado, listado de especies y fase de restitución.

De acuerdo con el plan de restitución de arbolado, se contempló plantar ocho mil 306 sujetos forestales para compensar los más de tres mil que se derribaron por este proyecto.

Mientras tanto, la construcción de la Línea 3 alteró la imagen de las avenidas Revolución en Guadalajara y Laureles en Zapopan, donde se ubican los dos viaductos.

Leticia Torres, empleada de un negocio ubicado sobre Revolución, comenta que las áreas verdes y los árboles que había en el camellón fueron removidos. La comerciante refiere que, además del polvo y la baja en las ventas por los cierres viales, las obras también deterioraron la imagen de la zona.

“Lo poco que había fue lo primero que quitaron. Claro que la avenida ya no se parece a la que era… antes no había tantos árboles, pero ahora hay menos. Me gustaba antes; ahora con el viaducto está más peligroso”.

De acuerdo con el estudio de Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de la Línea 3, antes de iniciar los trabajos de la nueva ruta había 474 árboles de diferentes tamaños en el camellón de avenida Revolución y 340 en la diagonal de Juan Pablo II-Laureles. Sobre Ávila Camacho se contabilizaron 229 y en la Glorieta de la Normal fueron 142.

Entre los sujetos forestales removidos se identificaron 42 especies, siendo las más comunes el laurel de la India, además de jacarandas, fresnos, ceiba, casuarina y guamúchil, entre otras.

Verónica Morales, vecina de la colonia Obrera de Guadalajara, afirma que además de arrasar con los árboles, las obras provocaron el cierre de negocios. También aumentó la inseguridad. “Cambió mucho la zona. Aunque le den una arreglada no será como antes… ahora es más peligroso cruzar o que te asalten”.

El estudio de Manifestación de Impacto Ambiental considera como medida de mitigación la restitución de los árboles derribados; sin embargo, se advirtió que las modificaciones no son suficientes para albergar el número de ejemplares que deberán restituir. Y los nuevos árboles deberán tener un límite en sus dimensiones para no afectar la vialidad.

NUMERALIA

Derribos de árboles por las obras

Mil 346 en Guadalajara.

836 en Zapopan.

703 en Tlaquepaque.

248 en Tonalá.

3 mil 133 en total.

Áreas donde colocaron nuevos árboles

4 mil 300 árboles en banquetas.

Mil 700 bajo los viaductos.

Mil 300 en las estaciones y áreas verdes.

600 en El Hoyanco.

406 en la zona de los talleres y cocheras.

El Hoyanco está en el olvido

Por falta de presupuesto está en pausa el plan para convertir en un parque El Hoyanco en Tlaquepaque. Aunque el proyecto se contempló como parte de los trabajos complementarios de la Línea 3 no hay avances y, con el cambio de administración federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no garantizó recursos para su ejecución.

A la zona se trasladaron todas las toneladas de tierra, rocas y escombros generadas en las obras de la Línea 3. Con ese material se rellenó el viejo banco de materiales, que ahora es conocido como El Hoyanco.

El ex director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Rodolfo Guadalajara, afirmó en reiteradas ocasiones que el proyecto correría a cargo de los consorcios constructores y que el Estado y el Ayuntamiento de Tlaquepaque sólo asumirían los costos del mantenimiento del área.

Sobre el tema, el Ayuntamiento informó, vía Comunicación Social, que no tiene reporte de avance del proyecto ni fechas de entrega. Apuntó que la intervención corresponde al Siteur.

Las autoridades incumplieron en reponer más de 11 mil árboles en el corredor de la Línea 3. Y varios de los que sembraron están en malas condiciones (Ávila Camacho). EL INFORMADOR/G. Gallo

En el predio, ubicado en la colonia Las Juntitas, se prometió un parque donde se colocarían 600 árboles. Y se proyectó que su distribución sería por áreas partiendo de la zona más alta, donde se plantarán especies del tipo de bosque de pino y encino; en la parte media será un bosque espinoso; en la zona inferior se contará con especies de la selva baja caducifolia, cuya representación se tiene en la barranca del río Santiago.

Además, se esperaba que esa nueva área verde funcionara como zona de regulación de escurrimientos y mitigación de inundaciones.

En ese terreno se depositó principalmente el material del túnel de la Línea 3, estimado en dos millones de metros cúbicos de tierra, así como 350 mil metros cúbicos de escombros.

El proyecto

Como parte de la propuesta de restauración ambiental se consideró el espacio de El Hoyanco como un parque temático.

Tendría una conformación topográfica irregular o naturalizada, que permitiría integrar el terreno a la zona circundante.

El parque temático abordaría aspectos ecológicos, recreativos, de educación, deporte y cultura.

Habilitarían siete canchas de futbol, estacionamiento y plazoleta en el ingreso principal.

Tendría asadores, área de exposición de artesanías y educación ambiental.

Contaría con un lago artificial, que funcionaría como zona de regulación hidrológica.

También se habilitaría una zona administrativa y baños.

LA VOZ DEL EXPERTO

Afectaciones a la ciudad

Sergio Valdés Angulo (miembro del Consejo de ex presidentes del Colegio de Arquitectos y Urbanistas)

La Línea 3 modificará los entornos y la dinámica de las zonas donde se construyó, señala Sergio Valdés Angulo, miembro del Consejo de ex presidentes del Colegio de Arquitectos y Urbanistas.

Sobre la pérdida de arbolado, comentó que pese a las acciones de mitigación no se compensa la merma de la masa forestal y los servicios ambientales que brindaban los árboles adultos retirados de las avenidas principales. “Es de risa que tumben un árbol de 100 años, enorme y frondoso, y que planten 10 arbolitos en un parque. Se pudieron entregar 50 mil árboles, pero de qué tamaño, con qué dimensiones… no corresponden al daño ecológico”.

Los árboles en zonas urbanas ofrecen servicios ambientales, como reducir la temperatura del área circundante, aumentan la infiltración de agua, ayudan a reducir la contaminación del aire, capturan y almacenan dióxido de carbono. Y disminuyen entre cinco y 10 grados Celsius la temperatura del suelo. También mejoran el paisaje, fijan el suelo, evitan la erosión, atraen y son refugio de fauna silvestre.

TELÓN DE FONDO

No hay recursos

Aunque el gobernador Enrique Alfaro y los presidentes municipales insistieron en que buscarán que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aporte los recursos para las obras complementarias de la Línea 3, Javier Jiménez Espriú, titular de la dependencia, afirmó que la Federación ya hizo su parte ampliando en tres mil 500 millones el presupuesto de este año para terminar las obras (se suman otros mil millones etiquetados por el Congreso de la Unión).

María Elena Limón, alcaldesa de Tlaquepaque, apuntó que en el caso del parque que se prometió en la zona de El Hoyanco, el secretario federal se comprometió a “checar el caso” junto con el gobernador.

Por su parte, Alfaro explicó que buscan acuerdos concretos para que la SCT apoye, pero adelantó que el Estado y los municipios aportarán 286 millones de pesos para rehabilitación de calles. “Estamos haciendo una valoración de todos los temas que quedaron ‘volando’, en muchos de los casos ni siquiera estaba puntualizado por escrito qué le tocaba hacer a cada quien. Quedamos en ponerle voluntad todos. Estamos en el proceso de hacer los últimos ajustes”.

Otra obra pendiente es la intervención en la estación Basílica de Zapopan, donde se proyectó una explanada con vialidades tranquilizadas. También el pasaje Guadalajara en la estación Catedral y los trabajos de rehabilitación de calles que fueron usadas como rutas alternas durante las obras del tren.

Desconocen avance de obras complementarias

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) carece de un reporte sobre el avance de las obras complementarias de la Línea 3. Se solicitó una entrevista para conocer cómo va la rehabilitación de calles usadas como rutas alternas, sobre El Hoyanco en Tlaquepaque o la plazoleta en la estación Basílica en Zapopan, pero no fue concedida.

A través de una ficha informativa, la Secretaría indicó que, junto con el Instituto Metropolitano de Planeación y la Secretaría de Transporte, están realizando recorridos por las estaciones de la Línea 3, con el objetivo de elaborar un diagnóstico de las acciones que se requieren para integrarlas al entorno urbano y hacerlas accesibles.

En el comunicado, la SIOP explicó que coadyuvarán con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la culminación de los trabajos pendientes.

Subrayó que esos pendientes se desahogarán en la medida de la disponibilidad de los recursos, en los mismos plazos de terminación de la Línea 3 estipulados por el Gobierno federal.

Los árboles sembrados no compensan la merma de la masa forestal y los servicios ambientales que brindaban los árboles adultos retirados de las avenidas. EL INFORMADOR/G. Gallo

Ayuntamientos, sin planes de mitigación

Aunque la construcción de la Línea 3 implicó el derribo de tres mil 133 árboles ubicados en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, los Ayuntamientos involucrados no contemplan aplicar medidas de mitigación para resarcir el daño al ambiente.

En respuesta a solicitudes de información hechas vía Transparencia, las administraciones municipales contestaron que corresponde atender el tema a la SCT, por ser la dependencia responsable de la obra.

Guadalajara es el municipio más afectado por la tala de árboles: se retiraron mil 346. La administración tapatía respondió que no tienen información sobre las medidas de mitigación por estos retiros y remitió la responsabilidad a la SCT y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

En el mismo tenor, la Dirección de Parques y Jardines de Zapopan se desmarcó y turnó el tema a las autoridades federales encargadas de la obra.

Tlaquepaque reportó que, en lo que va de la actual administración, han concedido 119 permisos para el derribo de árboles. En compensación, recibieron 144 individuos forestales.

Sobre el retiro de arbolado y las medidas de mitigación por el daño ambiental, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano y la Coordinación del Gabinete de Gestión Integral del Territorio del Estado, coincidieron en no tener la información y refirieron que le corresponde a la SCT.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de la reforestación en el corredor de la L3?



Participa en Twitter en el debate del día @informador