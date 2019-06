Incendios en La Primavera coinciden con los asentamientos irregulares

De 26 incendios registrados en el polígono del bosque La Primavera y su zona de recuperación, 17 coinciden con zonas cercanas a los asentamientos irregulares ubicados adentro del Área Natural Protegida, según la localización publicada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), que muestra los datos de siniestros con un día de duración, como mínimo.

Vía Transparencia, el Organismo Público Descentralizado informa que estos asentamientos o colonias dentro del área protegida, “presentan un crecimiento espontáneo sin una planeación previa, y caracterizados por no contar con permisos de construcción o licencias de urbanización”.

Aunque el OPD no concedió una entrevista para abundar sobre la información entregada, el especialista del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social (CIESAS), Gabriel Torres, comenta que la coincidencia entre los incendios y asentamientos irregulares refleja la relación de los siniestros con la actividad humana.

Por lo menos hay siete puntos con irregularidades, reporta la autoridad responsable. EL INFORMADOR/Archivo

Detectan zonas con viviendas irregulares en La Primavera

El Organismo Público Descentralizado (OPD) Bosque La Primavera informa que tienen detectados asentamientos o colonias en 13 zonas al interior del área natural protegida. Vía Transparencia, compartió que en siete puntos detectan construcciones irregulares, con fines habitacionales o de vivienda: Brisas de La Primavera, colonia López Mateos, La Gloria del Colli, La Floresta del Colli, Balcones del Sol, Las Tinajitas y La Venta del Astillero.

De acuerdo con el OPD, las ampliaciones de viviendas en estas zonas ocurrieron después de que el bosque fuera decretado Área Natural Protegida por la Federación, el 6 de marzo de 1980. La justificación fue por los beneficios ambientales que La Primavera brinda a la región y a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Cuenta con la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna.

En Brisas de La Primavera, Lomas de La Primavera, El Tizate y Arenales Tapatíos se detectaron construcciones irregulares al interior del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP).

En esa misma situación están la colonia López Mateos (centro de población ejidal), la Gloria del Colli y Volcán del Colli; la Floresta del Colli y 12 de Diciembre, además de Balcones del Sol. En los ejidos Emiliano Zapata y Tala se registran construcciones dispersas, mientras que en Las Tinajitas identificaron la ampliación al balneario y casa de campo en la Mesa del Burro.

El organismo precisa que en los fraccionamientos Pinar de la Venta y Venta del Astillero existen previos al decreto presidencial.

Sobre el rancho La Cebada, mencionan que identificaron cinco fincas dentro del polígono protegido, que aparecieron posteriormente al decreto. Pese a ello, dicen que aparentemente cuenta con algunas licencias de construcción desde el año 1960.

El fraccionamiento Los Robles es el único que presenta características de desarrollo inmobiliario, con viviendas y vialidades dentro del área protegida, desglosa el OPD.

“Este desarrollo tipo campestre aparentemente cuenta con licencias de construcción y proyecto de urbanización desde el año 1980. Pero la información no ha sido confirmada”.

Por último, detallan que “Pic Nic” y la zona de Mariano Otero tienen autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El área de comunicación social del OPD adelanta que esta semana darán entrevista para profundizar sobre la información solicitada.

Asentamientos al interior de La Primavera Municipio Tenencia de la tierra Colonias o asentamientos Procesos detectados Zapopan Particular Pinar de la Venta Detectaron cinco fincas al interior del polígono protegido Zapopan Particular Rancho La Cebada Detectaron cinco fincas al interior del polígono protegido (aparecieron posterior al decreto protección) El Arenal Particular Los Robles Construcción de viviendas y vialidades en área protegida Zapopan Ejidal Brisas de la Primavera, Lomas de la Primavera, El Tizate y Arenales Tapatíos Detectaron construcciones irregulares en área protegida Zapopan Ejidal Colonia López Mateos (centro de población ejidal) Detectaron construcciones irregulares en área protegida Zapopan Ejidal La Gloria del Colli y Volcán del Colli Detectaron construcciones irregulares en área protegida Zapopan Ejidal La Floresta del Colli y 12 de Diciembre Detectaron construcciones irregulares en área protegida El Arenal Ejidal Ejido Emiliano Zapata Construcciones dispersas Tala Ejidal Ejido de Tala Construcciones dispersas Zapopan Ejidal Balcones del Sol Detectaron construcciones irregulares al interior del área Zapopan Ejidal La Venta del Astillero Construcción de vivienda al interior del polígono protegido (las construcciones se consideran irregulares) Zapopan Particular Las Tinajitas Ampliaciones al balneario y construcción de casa de campo en la Mesa del Burro Zapopan Particular “Pic Nic” y zona Mariano Otero Construcciones dispersas asociadas a viviendas o espacios habitacionales

LA VOZ DEL EXPERTO

Asentamientos restan espacios al bosque

Miguel Magaña Virgen (académico de la UdeG)

El académico de la Universidad de Guadalajara recalca que los asentamientos urbanos le restan espacios al Bosque La Primavera y evitan que la fauna se mueva por los corredores.

“No solamente son esas hectáreas protegidas. En el bosque de El Palomar cambian terrenos, en lugares pegados a La Primavera. Los asentamientos irregulares son de gente que se mete a construir, poco a poco, lo que se conoce como introducción hormiga. Hay daños que se han causado por autorizaciones que dieron mal o falta de criterio, que errores que se han ido sumando”.

Responde que es muy normal que los incendios sean provocados de forma voluntaria o involuntaria, principalmente por descuido de los ciudadanos.

“Al bosque entran muchas personas. También hay gente que se dedica a prender áreas y no hay detenidos”.

Destaca que se deben controlar de mejor forma las invasiones mediante un plan para uso de esa zona. “El Gobierno del Estado tiene que participar en el ordenamiento territorial de esa zona, trabajar con todos los municipios que colindan con el bosque. Que tengan los mismos criterios; no pueden ser diferentes”.

Previamente, comenta que el plan de manejo del bosque tiene casi dos décadas sin una actualización, por lo que académicos propusieron que se reformara a través de la innovación de criterios de protección y manejo; exploración y desarrollo de la rentabilidad económica, y fortalecimiento de la cultura de la población.

Ante los incendios registrados en la presente temporada, la autoridad restringió el acceso al bosque. EL INFORMADOR/F. Atilano

GUÍA

Plan de manejo y visitantes

En mayo 2001 se publicó el Plan de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera en el Diario Oficial de la Federación. Su objetivo general fue establecer una estrategia de conservación y planificación, con el consenso de los principales usuarios.

En ese documentó se registra la relación de la pequeña propiedad con la zonificación del área protegida, en una zona de protección que comprende más de cuatro mil hectáreas constituidas por las mesas del León y Nejahuete, así como los dos principales domos San Miguel y Las Planillas.

La reserva es de 30 mil 500 hectáreas. La limitante principal es la tenencia de la tierra, ya que la mayoría es propiedad privada y una pequeña parte ejidal, según datos de 2001.

En 2014 se reportaron 104 mil 534 visitantes al bosque, aunque se explica que los datos pueden ser imprecisos debido a que corresponden solamente a dos ingresos, de cinco oficiales. Se indicó que esto puede deberse a omisiones en el conteo de visitantes, pero también se puede asociar a los años en los que el bosque ha sufrido los incendios forestales más devastadores, como en 2005, 2008 y 2012. De acuerdo con los registros históricos, el mayor afluente de visitantes al bosque es durante los días jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa.

Dentro del área se ofertan servicios turísticos recreativos y de educación ambiental, por parte del OPD Bosque La Primavera, algunos ejidos o particulares. Ofrecen senderos interpretativos, caminatas, recorridos a caballo y en bicicleta, etcétera. Por otro lado, dentro del área también se concentran un número importante de parques acuáticos.

Fuente: Estudio de límite de cambio aceptable y capacidad de carga turística de Semadet.

LA VOZ DEL EXPERTO

Falta delimitar la zona de amortiguamiento

Gabriel Torres (investigador del CIESAS de Occidente)

El investigador Gabriel Torres recuerda que desde hace varios años existe una propuesta para delimitar la zona de amortiguamiento del bosque La Primavera. “Hay una iniciativa que llaman Anillo de La Primavera, que habla de plantear un anillo en torno al bosque”.

Explica que la propuesta es crear una franja, no una barda, con señalética que indique con precisión donde empieza el área natural.

Aunque el planteamiento tiene muchas formas de llevarse a la práctica, es un tema complejo por la disposición de algunos propietarios. Indica que algunos dueños consideran que es una buena iniciativa, aunque otros se oponen, de acuerdo con un sondeo que llevaron a cabo.

“También hay muchas zonas que identificamos como basureros, detrás de todo lo que es El Bajío. Desde el Cerro de El Colli hasta Pinar de la Venta, para que se pudiera ubicar esta zona de amortiguamiento”.

El investigador actualmente colabora con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Zapopan, en el cual se proyecta este polígono de protección especial.

“El programa está en proceso de discusión final, sujeto a las últimas determinaciones que quedaron pendientes. El (programa) original viene desde 2006 se decretó en 2011, y actualmente está en proceso de evaluación”.

Sobre las invasiones, considera que, aunque no se justifica que algunos asentamientos estén dentro del área protegida, muchas veces las propiedades se sustentan mediante juicios. Dice que también hay otros fraccionamientos, como Pinar de la Venta (anterior al decreto), en donde se cuida que las construcciones sean de materiales que no afecten al bosque.

“Hay que controlar el desarrollo que ya existe y tratar de evitar que se siga fraccionando. Plantear áreas de conservación que respeten criterios. Por ejemplo, no desviar cauces, buscar la manera que no sean edificios”.

Otorgan 104 licencias en áreas colindantes

El Ayuntamiento de Zapopan informa que desde 2015 ha otorgado 104 licencias de urbanización en zonas colindantes al bosque La Primavera.

Ismael Jáuregui, director de Obras Públicas del municipio, descarta que existan autorizaciones para edificar al interior del área natural. Refiere que, al menos en las dos últimas gestiones municipales, no se han emitido licencias en ese sentido, ni tampoco mediante ordenamientos del Tribunal de Justicia Administrativa, anteriormente conocido como Tribunal de lo Administrativo.

“En la primera administración del presidente Pablo Lemus, y lo que va de la administración, no se tienen detectadas dentro del polígono”.

Explica que, para las licencias de urbanización, se requieren dictámenes de medio ambiente y documentos que verifican la ubicación topográfica del proceso urbanístico, para ver la distancia que existe entre el polígono protegido y el desarrollo. También verifican los números de manzanas y lotes.

Jáuregui acentúa que el proceso urbanístico se blinda porque se pide que la documentación cumpla con los requisitos de la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

“En este proceso, cuando están ratificados, tenemos la certeza que no estamos invadiendo ninguna área, y que es un fraccionamiento ordenado de inicio. Tenemos especial atención en estos procesos, no solamente en La Primavera, sino en áreas como el Nixticuil y zonas colindantes a Los Colomos. Buscamos que los documentos cuenten con todo para no cometer errores”.

Sobre la propuesta de la franja para mostrar el perímetro de protección alrededor del bosque, menciona que ya se está estipulado en qué sitios coinciden esas áreas. “Hay otras donde ya son zonas consolidadas, pero áreas urbanas… se podría generar un segundo polígono, área de recuperación para darle protección a la zona. Es completamente viable porque no deja de ser un área de amortiguamiento”.

Por su parte, la oficina de Transparencia del Ayuntamiento de Tala contesta que no se habían otorgado licencias de urbanización en el municipio.

El bosque colinda con los municipios de Zapopan, Tlajomulco, Tala y El Arenal.

Jalisco suma 36 mil 866 hectáreas afectadas por incendios en 2019.

TELÓN DE FONDO

Provocan cuatro de cada 10 incendios

Este medio publicó que, entre 2014 y 2018, cuatro de cada 10 incendios registrados en La Primavera fueron provocados, de acuerdo con el informe “Estrategia de incendios 2019”, del Organismo Público Descentralizado (OPD) Bosque La Primavera.

En ese mismo documento se indica que los paseantes provocan uno de cada 10 siniestros, principalmente por fogatas que causan el “efecto lupa”.

En dos décadas, los incendios han consumido más de la extensión de La Primavera. De 2001 a la fecha, los siniestros han afectado 44 mil 754 hectáreas, lo que supera 46.7% la extensión total de la reserva, que es de 30 mil 500 hectáreas.

Una de las explicaciones a este hecho fue que hay zonas que se han incendiado repetidamente en diferentes años, lo que explica la cifra. Pese a que las afectaciones en extensión han sido menores, la repetición de los siniestros es más frecuente. El director de OPD, Marciano Valtierra, declaró que si bien contaban con una alta incidencia de incendios, la superficie afectada en promedio por incendio es muchísimo menor que en años anteriores, tras un modelo de protección de incendios.

Según especialistas, nueve de cada 10 incendios que ocurren en el mundo son provocados por la actividad humana.

Jalisco, segunda Entidad con más hectáreas afectadas por incendios Entidad Número de incendios Hectáreas afectadas Oaxaca 199 45,047 Jalisco 356 36,866 Nayarit 46 30,609 Durango 155 30,483 Chiapas 398 26,333 Guerrero 180 24,590 Puebla 346 18,592 Michoacán 675 14,338 México 1434 13,009 Chihuahua 369 12,679

Fuente: Comisión Nacional Forestal. Semana del 24 al 30 de mayo de 2019.

