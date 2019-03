Ignoran adecuaciones para la aplicación de la “ley antirruido” estatal

José Luis padece por el ruido constante en la colonia Constitución. Cuando hay celebraciones religiosas se queja porque los cohetes retumban su casa, ante la cercanía de una iglesia. “El problema es que hay muchos perros y se vuelven locos con los truenos… Sólo tomando pastillas puedes permanecer dormido”.

Las malas experiencias no quedan allí: tiene dos vecinos (uno está a 20 metros; el otro, a 40) que todo el día “deleitan” a la colonia con música de banda y ranchera, “y cuando se ponen finos le suben al reguetón. Mi esposa y yo nos queremos cambiar de casa, pero la estamos pagando en el Infonavit. El problema es que hemos reportado los excesos ante la Policía, pero de poco sirve. Por lo menos una vez al mes hacen fiesta y es insoportable vivir así”.

José Luis desconoce que hace seis meses el Congreso de Jalisco aprobó la “ley antirruido”, que pretende sancionar estas conductas contaminantes. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y los ayuntamientos del Área Metropolitana de Guadalajara no han adecuado sus reglamentos para aplicar la nueva legislación a partir del 13 de mayo de 2019, como lo estipula la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de la Entidad.

Hay dos puntos que sobresalen en la reforma y que, a partir de mayo, las autoridades deben aplicar. Primero: si después de que se entregó un apercibimiento el ruido no cesa en un plazo de 30 minutos, podrá imponerse un arresto administrativo hasta por 36 horas. Segundo: la máxima sanción por la generación de ruido excesivo será de 42 mil 245 pesos.

Aunque las alcaldías afirman que tienen avances, sobre todo Guadalajara, la falta de reglamento evita que se aplique la legislación.

GUÍA

Las castigos y responsabilidades

El 24 de agosto de 2018 se reformó la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de Jalisco.

Los responsables de las fuentes fijas de contaminación acústica deberán contar un sistema de monitoreo y medición de decibeles.

Las autoridades estatales y municipales deberán tener un sistema de atención disponible las 24 horas para recibir y atender los reportes de contaminación acústica, acudir a verificar los decibeles y levantar la constancia en caso de que el nivel sonoro rebase la norma.

Los Ayuntamientos establecerán una zonificación en función de la contaminación acústica permitida. Quedará prohibida la detonación de pirotecnia fuera del horario establecido, entre las 08:00 y 21:00 horas, salvo autorización previa. Y la sanción por generación de ruido excesivo no podrá pasar de 42 mil 245 pesos.

Guadalajara. El Ayuntamiento afirma que, además de los requerimientos contemplados en la ley, vigilarán la vibración que provoca el ruido de los bares. EL INFORMADOR/Archivo

En mayo entra en vigor ley contra ruidosos, pero hay pocos avances

Alfredo Pérez cuenta que recientemente acudió a un festejo nocturno. Al volver a casa encontró a su pequeño perro lleno de sangre. Se había lastimado las uñas por la ansiedad que le provocó el sonido de la pirotecnia. El animal, asustado, corrió al baño a refugiarse. Alfredo no previó la situación porque era raro que en ese horario tronaran cohetes. “Nos afectan las festividades. Aunque siempre han ocurrido, se han intensificado en el barrio”, afirma el vecino de la colonia Alcalde Barranquitas, de Guadalajara.

A seis meses de la publicación de la “ley antirruido”, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara no han adecuado sus reglamentos, aunque la Perla Tapatía muestra el mayor avance. Entre los principales cambios a realizar está la creación de zonas con regulación especial, elaboración de mapas de ruido, tener un sistema de atención las 24 horas para atender reportes de contaminación acústica, arrestar hasta por 36 horas a ruidosos y tomar medidas contra establecimientos reincidentes.

El límite para aplicar las modificaciones es el 13 de mayo de 2019. El área de comunicación de la Semadet responde que el tema es uno de los pendientes que dejó la anterior administración, pero que ya preparan acciones para cumplir con las disposiciones.

Los nueve Ayuntamientos reportan que cumplirán con las disposiciones. Erik Tapia, jefe de Gabinete de Guadalajara, adelanta que están por comenzar la etapa de socialización con los ciudadanos y los colectivos. Tatiana Anaya, directora de Inspección y Vigilancia de Zapopan, detalla que la Comisión de Reglamentos trabaja en el tema. En Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapotlanejo coinciden en que las propuestas de modificaciones ya se presentaron en sus Cabildos.

LAS TAREAS

El mapa



La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco y los Ayuntamientos deben elaborar un mapa de ruido para identificar las zonas más vulnerables para la población.

Los vehículos



El Congreso de Jalisco también reformó la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco para sancionar a los conductores de vehículos que produzcan ruido excesivo con el claxon o los equipos de audio.

Hay decenas de quejas al día por vecinos ruidosos

Los municipios de Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque informan vía Transparencia que han recibido 15 mil 527 quejas por ruido en los últimos seis meses, un promedio de 86 al día. Por ejemplo, la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan acumula 11 mil 87 reportes en ese periodo.

La Dirección de Inspección y Vigilancia de Zapopan contesta que ha emitido 172 infracciones, de junio de 2017 a la fecha. De las 88 multas de 2018, 20 fueron contra establecimientos de giro de “alimentos con venta y consumo de bebidas”. También reporta infracciones para dos festivales musicales y otro evento deportivo.

La Fiscalía Ambiental de Tlajomulco detalla que, en el periodo mencionado, recibió 133 reportes por ruido excesivo, que han derivado en acciones de apercibimiento. A través del Centro de Emergencias de este municipio tuvieron otras dos mil 10 quejas ciudadanas.

Al respecto, indican que se emitieron cinco infracciones, tres de éstas contra plazas comerciales.

Al Gobierno de Tlaquepaque llegaron dos mil 297 quejas por ruidos excesivos. Sin embargo, no han emitido sanciones por ese concepto.

La regidora Daniela Chávez comenta que ya existen iniciativas para los cambios en los reglamentos de Tlaquepaque, pero aún no se dictaminan.

En Tonalá contestan que registran solamente una multa por contaminación auditiva, por falta de modificaciones en la reglamentación.

El municipio de Guadalajara ha realizado 499 acciones contra ruidosos, de las cuales 152 son infracciones, 14 clausuras totales, 13 clausuras parciales y 320 apercibimientos.

Los giros sancionados son variados. Desde talleres de calzado y herrería hasta gimnasios o clínicas veterinarias. El Ayuntamiento de El Salto responde que atendió 16 reportes por exceso de ruido, que derivaron en tres apercibimientos, una infracción y un proceso judicial.

El crecimiento de la ciudad llevó población a lugares donde originalmente fueron ubicadas las industrias para evitar su contaminación, incluida la acústica. EL INFORMADOR/Archivo

Pide objetividad en señalamientos

Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara, pide que los señalamientos por ruido en iglesias sean objetivos, ya que no se trata de un asunto que se repita de forma periódica.

“Si hay un problema, que lo pongan a consideración de la autoridad, nosotros no podemos hacer el juicio. De ninguna forma pretendemos condenar las quejas de las personas… pero si hay una situación anómala, que se indique”.

Remarca que al Arzobispado de Guadalajara le interesa que existan reglamentos sobre este tema y puntualiza que no están cerrados a dialogar. Informa que hasta el momento solamente hay acercamiento de funcionarios de Zapopan.

“Por otra parte, debemos tomar en cuenta los usos y costumbres de las diferentes comunidades, como de San Juan de Ocotán o Atemajac. Hay diferentes lugares donde ya forman parte de sus celebraciones los cohetes, están reglamentados desde el punto de vista de la seguridad”.

Comenta que, a veces, las personas se quejan, pero no se dan cuenta que cuando ellas llegaron a vivir allí ya existía la tradición, de años atrás. Aunque eso no quiere decir que se manejen las cosas arbitrariamente. Agrega que acatarán lo que establezcan las autoridades. “Pero que no sea un reglamento que mida solamente los templos, estadísticamente hablando, porque es esporádico. Las fiestas patronales no duran todo el año, es una vez al año. De las denuncias fuera de horario que han procedido ninguna se refiere a los templos”.

En Tonalá hay reglamento obsoleto

El secretario general del Ayuntamiento de Tonalá, Manuel Salvador Romero Cuevas, responde que al llegar a la administración encontraron que el reglamento en materia de Ecología era demasiado obsoleto, por lo que se trabaja en un nuevo documento que pueda contemplar los requerimientos que marca la “ley antirruido”.

Detalla que la regidora Leticia Grajeda presentó la iniciativa en diciembre de 2018, la cual podría ser analizada en la sesión ordinaria de este mes.

“Es un trabajo que está en comisiones. Apelo a la buena voluntad de los regidores para que podamos sacar el dictamen de aprobación”.

Acepta que es urgente trabajar en el tema, ya que en este momento el municipio no cuenta con las atribuciones para emitir sanciones por exceso de ruido.

Sin embargo, garantiza que cuentan con el personal y la capacidad operativa para atender las disposiciones, tales como contar con un sistema de atención de quejas las 24 horas del día, elaborar un mapa de ruido y sancionar a quienes actúen fuera de norma.

Añade que se cuenta con vehículos y personal para responder a las necesidades de la ciudadanía.

Guadalajara proyecta ir “más allá”

Además de los requerimientos contemplados en la “ley antirruido”, el jefe de Gabinete de Guadalajara, Erik Tapia, dice que buscarán ir “más allá” en el tema; es decir, trabajar en efectos colaterales.

“Si haces un ruido puede ser que se encuentre dentro de norma, pero la vibración se siente mucho en una casa, entonces tenemos que atender también esa variable. Es pensar en el descanso de la ciudadanía”.

Explica que iniciarán con la etapa de socializar la iniciativa, que contempla cambios a tres reglamentos municipales: Protección del Medio Ambiente y Cambio Climático, Policía y Buen Gobierno y Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios.

La idea es que se pueda compartir con los habitantes a través de las gerencias municipales y mesas de trabajo en la Presidencia Municipal.

El sistema de quejas de 24 horas será uno de los principales cambios operativos, ya que actualmente atienden reportes de 08:00 a 20:00 horas, aunque los ciudadanos pueden avisar en el momento real a través de la aplicación Ciudapp.

“La cuestión es que estos eventos por exceso de ruido, en su mayoría, se dan en la noche o en la madrugada. Por eso tenemos que generar un conjunto especial de comunicación, atención y reacción para este tipo de reportes”.

Acentúa que están evaluando implementar un software que pueda recibir las quejas a través de Whatsapp o establecer una variante del 070 (para que el personal trabaje en un tercer turno).

En el caso de las zonas con regulación especial, cuenta que la propuesta es realizar un diagnóstico de los índices de ruido y vibración.

Sobre el ruido por cohetes, principalmente por parte de parroquias, expresa que en el sistema también se establecerán horarios específicos. Menciona que habría sanciones al respecto cuando se cambien los reglamentos.

“En el tema de pirotecnia hay permisos para las celebraciones, pero el trabajo que se está haciendo es para poderlo normar, analizar cuáles deben ser los parámetros, horarios, para generar estas zonas de convivencia armónica”.

Afirma que las modificaciones estarán listas antes de que termine el plazo en mayo próximo.

Montos de sanciones y la reincidencia, los principales cambios en Zapopan

La directora de Inspección y Vigilancia de Zapopan, Tatiana Anaya, recalca que desde junio de 2017 trabajan en acciones contra el ruido, incluso ya atienden los reportes las 24 horas del día. Precisa que los cambios importantes para el municipio serán el incremento económico de las multas y la posibilidad de sancionar a los establecimientos reincidentes.

“Se podría suspender provisionalmente la actividad, pero a la siguiente procederemos con la revocación de la licencia. La forma de operar será lo mismo: tenemos un sistema de reportes de 24 horas”.

Remarca que las quejas por exceso de ruido que se genera en lugares comerciales, terrazas de eventos, construcciones, fábricas o cualquier tipo de giro comercial es competencia de la Dirección de Inspección y Vigilancia. Mientras que los relacionados con casas, departamentos o lugares sin actividades comerciales son competencia de la Comisaría de Seguridad Pública.

“Desde junio de 2017, por instrucciones del presidente Pablo Lemus, intensificamos el operativo y pusimos un mayor número de inspectores para tratar de combatir la contaminación acústica”.

Sobre las zonas con regulación especial, subraya que están recabando la información de los lugares o las colonias con más problemáticas de ruido para posteriormente remitir los datos a la Comisión de Reglamentos. “Se me vienen a la mente algunos establecimientos por Río Blanco, donde hay muchos reportes… también la zona restaurantera de la glorieta Chapalita y en las avenidas Patria y Clouthier”.

Han detectado que, en ocasiones, hay quejas por ruidos de fábricas, las cuales se establecieron muchos años antes de que se construyeran las viviendas; es decir, “el uso de suelo no es de carácter residencial.

También hemos registrado puntos o desarrollos nuevos que se construyen al lado de industrias que ya estaban allí”.

También sancionan por pirotecnia en horarios fuera de lo establecido. “Nos ha costado un poco de trabajo porque se polariza. Lo que buscamos es que se realicen en ciertos horarios, por cuestión del respeto”.

CLAVES

Cumplirán, pero no precisan acciones

Ayuntamientos. Zapotlanejo, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán contestan que trabajan para aplicar la “ley antirruido”, pero los últimos dos no precisaron acciones.

Zapotlanejo, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán contestan que trabajan para aplicar la “ley antirruido”, pero los últimos dos no precisaron acciones. Zapotlanejo. El presidente municipal, Héctor Álvarez, refiere que están por realizar los cambios. “Estamos en la adecuación de nuestro reglamento, la iniciativa está en comisiones y, en unos días más, pasará al pleno para su posterior aprobación”.

El presidente municipal, Héctor Álvarez, refiere que están por realizar los cambios. “Estamos en la adecuación de nuestro reglamento, la iniciativa está en comisiones y, en unos días más, pasará al pleno para su posterior aprobación”. Acciones. El área de Comunicación Social de El Salto contesta que se está socializando el tema. “Que comprendan que existen reglas de urbanidad que nos llevan a tener una sana convivencia. Por instrucción del presidente municipal, Ricardo Santillán Cortés, se está trabajando en afinar los detalles y modificar los reglamentos que sean necesarios”.

El área de Comunicación Social de El Salto contesta que se está socializando el tema. “Que comprendan que existen reglas de urbanidad que nos llevan a tener una sana convivencia. Por instrucción del presidente municipal, Ricardo Santillán Cortés, se está trabajando en afinar los detalles y modificar los reglamentos que sean necesarios”. Opacidad. Los Ayuntamientos de Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán no precisan la situación actual en sus municipios. También se buscó entrevista para conocer la situación en Puerto Vallarta y Chapala, pero no hubo respuesta a la solicitud.

Pirotecnia. Por la fuerte contaminación auditiva, vecinos piden a los Ayuntamientos regular los horarios y hasta prohibir el uso de los cohetes, que se fabrican en las periferias de la ciudad. ESPECIAL

Preparan mapa para el Centro tapatío

Martha Georgina Orozco Medina, directora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), adelanta que en un mes podrían presentar un mapa con puntos críticos de ruido en la zona Centro de Guadalajara.

“Lo estamos trabajando solos. Coincide con zonas de tráfico vehicular donde hay tráfico pesado y poca vegetación”.

Apunta que hubo un cambio drástico comparado con el mapa de ruido de puntos críticos que presentaron en 2003, en el que se indicaba que la avenida Alcalde presentaba una contaminación sonora intensa. “Pero ahora ya es una vía peatonal.

Aunque lo que significa es que el ruido se trasladó a calles aledañas”.

La académica de la Universidad de Guadalajara explica que las autoridades municipales no se han acercado al Instituto de Medio Ambiente para pedirles una consulta al respecto.

“Ojalá que nos tomen en cuenta, desde 1995 hemos realizado estudios de ruido. Tenemos base teórica, metodología, análisis y proyectos de investigación”.

Expresa que firmarán un acuerdo de colaboración para elaborar el mapa de ruido en conjunto con el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG).

Orozco Medina considera que los Ayuntamientos deben revisar y tener la facultad de sancionar a los ruidosos, aunque algunas alcaldías no cuentan con el personal suficiente.

Por ello, recomienda que se impulsen otras estrategias para disminuir la problemática. “Se podría trabajar para tratar de sensibilizar y compartir información. Hay actividades culturales muy arraigadas en la población, entonces se podría colaborar con la ciudadanía”.

