Miles de personas en al menos 120 ciudades del país y del extranjero salieron a las calles ayer para rechazar el “Plan B” con el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE).

En la Ciudad de México (CDMX), los participantes, algunos de ellos integrantes de organizaciones civiles y partidos políticos de oposición, llenaron el Zócalo y pidieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echar atrás la medida avalada el miércoles pasado en el Senado de la República y que, de acuerdo con Ciro Murayama, consejero electoral, desaparece las 300 Juntas Ejecutivas Distritales y mutila la estructura operativa básica del INE, lo que impedirá organizar comicios auténticos.

En la movilización de la CDMX, José Ramón Cossío, ex ministro de la SCJN, resaltó su confianza en que el máximo tribunal declare inconstitucional el “Plan B”. “Los ministros, estoy seguro, sabrán cumplir con el papel que la Constitución les impone”, dijo.

En Guadalajara, la protesta se llevó a cabo en una Plaza de la Liberación que lució agolpada. Con pancartas, banderas de México, calcomanías, gorras y paraguas rosas, los manifestantes llegaron desde las 10:00 horas para dialogar y luego juntar firmas para exigirle a la Corte que frene el “Plan B”. La concentración terminó alrededor de las 12:30.

“La ciudadanía despertó y estamos listos para defender lo que es nuestro: el INE, la democracia y nuestras libertades”, comentó Pedro González, miembro de la organización Xiudadanos MX.

Luego de las concentraciones, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que hoy se publicará el “Plan B” en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este paso es clave para que se presenten las impugnaciones por parte de los inconformes.

Guadalajara marcha otra vez por la defensa del INE

Al ritmo de batucada comenzaron a reunirse las personas en la Plaza Liberación, en el Centro de Guadalajara, para dar inicio a la protesta en defensa del INE. Como si fuera una fiesta, un grupo de personas frente al Teatro Degollado bailaban en círculo e invitaban a otros a sumarse a la “conga”.

Vestidas de blanco y rosa principalmente, llevaban plasmadas en el pecho, la espalda y hasta sobre sus bolsos y mochilas las calcomanías con la leyenda “El INE no se toca”, mientras otras ondeaban la bandera de México o sostenían pancartas que ellas mismas habían hecho con marcadores, cartulinas y telas.

En la plaza fueron montados varios toldos donde los asistentes firmaban para mostrarse en contra del “Plan B” propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y en busca de exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que eche abajo las modificaciones que el plan conlleva, como la reducción de presupuesto, recorte de más de 260 plazas y la desaparición de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, entre otras.

El sol y el calor no se hacían esperar; poco a poco los manifestantes se concentraron alrededor de un templete montado frente al monumento a Miguel Hidalgo, que, rompiendo las cadenas de la esclavitud, simboliza precisamente la libertad.

Fueron los acordes del “Son de la Negra”, y otras melodías del mariachi como “Guadalajara, Guadalajara” y “Ay Jalisco, no te rajes”, los que dieron el inicio oficial a la exposición de ideas de algunos de los convocantes, entre quienes se encontraron Pablo Medina Magallanes, de la organización Estado de Derecho, quien señaló, es necesario que se lleven a cabo este tipo de protestas para recordar a las y los gobernantes que es la ciudadanía quien debe elegir el rumbo del país, pues lo que pretende la reforma es quitar 85%, no solo a su presupuesto, sino a su personal.

La influencer Regina Topete, desde su silla de ruedas, señaló en su intervención que no es un momento fácil para el país, por lo cual la ciudadanía y en especial las y los jóvenes deben vivir, decidir y defender la libertad del país, que en este caso se trata de la libertad de decidir y votar a sus gobernantes.

Por su parte, el promotor cultural Santiago Baeza cerró señalando que esta protesta, sumada a la del pasado 13 de noviembre, han sido un “parteaguas en el cambio social, pues fue gracias a que la ciudadanía organizada alzó la voz que se pudo echar abajo el ‘Plan A’”.

Tras entonar el himno nacional los organizadores agradecieron a los miles de asistentes que se dieron cita ayer para enviar un mensaje a los ministros: es la ciudadanía quien decide, y no pararán si se trata de la defensa de la autonomía del INE.

Participan niñas y niños

Decenas de niños se dieron cita ayer en la Plaza de la Liberación de Guadalajara para manifestar su respaldo al Instituto Nacional Electoral.

María Elena Zedillo es una niña que vino a defender al INE. “Venimos a defender al que nos ayuda a decidir para votar, no queremos que nos lo quiten”, dijo esta niña de 12 años de edad estudiante de sexto año de primaria.

Mateo es otro niño que acudió “a luchar para que no quiten al INE”.

“Hay mucha gente, lo que más me gusta es lo que dicen”, agregó este pequeño.

Jimena es otra niña que también fue a defender al INE. “Yo vine a defender al INE para que no nos lo quiten”, dijo la niña de ocho años de edad.

Protestan figuras políticas contra medida “anticonstitucional”

En la marcha en Guadalajara aparecieron figuras públicas y políticas, quienes se manifestaron en calidad de ciudadanos para hacer valer su derecho a la libertad de expresión y de la libre manifestación en busca de detener lo que algunos consideraron como un capricho del Presidente.

El presidente de Confío en México, Salvador Cosío, señaló que se sumó al llamado de esta protesta, pues dijo, las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) serán de gran relevancia para la próxima elección, por lo que el quitarle la facultad y el control del padrón electoral, sobre el manejo de credenciales de elector, manejo de casillas y de sus funcionarios de casilla, debilitan completamente la función del INE.

El político Eugenio Ruiz Orozco explicó que el “Plan B” es un retroceso a la democracia y lejos de caminar en la consolidación se está tratando de imponer la voluntad del Presidente. “Yo confío en que la Suprema Corte tenga la capacidad para detener este absurdo”, dijo.

“Como ciudadano vengo a defender a nuestra democracia, porque viviendo en democracia se pueden corregir errores, definir el rumbo; habiendo democracia podemos aspirar a una mejor calidad de vida”, expresó el ex gobernador de Jalisco, Emilio González.

“La vez pasada que nos manifestamos, la reforma constitucional no se logró porque necesitaban mayoría calificada, y hoy necesitamos parar el “Plan B”, que a todas luces es anticonstitucional”, dijo el presidente de México Solidario, Jaime Cedillo.

La diputada federal por Jalisco, María Elena Limón, aseguró que asistió por invitación de los vecinos de Tlaquepaque. “Vine con ellos por su invitación, no podía decirles que no, más cuando nosotros como diputados votamos en contra de este aberrante ‘Plan B’”, dijo.

Arturo Zamora, ex senador del Congreso de la Unión, se sumó a la “queja profunda” que hace la sociedad ante el panorama que representa la votación de la SCJN, para impedir que prospere el “Plan B” y que la autonomía del sistema electoral prevalezca.

Por último, Ernesto Gutiérrez, presidente de Hagamos, acudió junto a simpatizantes de su partido, “para refrendar lo hecho en noviembre pasado en la Ciudad de México. Estamos haciendo fuerte este embate del Gobierno federal, no podemos permitir que se violen las reglas, dijo.

Empresarios defienden autonomía del Instituto

Empresarios de la ciudad se sumaron a la manifestación a favor del Instituto Nacional Electoral. Pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que eche abajo las modificaciones que el “Plan B” conlleva, como la reducción de presupuesto, recorte de plazas y la desaparición de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, entre otras.

Antonio Martín del Campo, empresario y participante en el comité organizador de la protesta, comentó que la manifestación es para defender la autonomía del INE. “Lo que queremos es que el INE se respete, que se acabe el ‘Plan B’ y pedimos a la Corte que mande a volar la propuesta por inconstitucional”, dijo.

Pedro González, otro empresario, también manifestó su rechazo a las propuestas del “Plan B” y pidió al Legislativo y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que actúen en consecuencia y hagan valer la Constitución. “Tenemos que salir a las calles para demostrar que los ciudadanos estamos presentes, despiertos, conscientes y no vamos a bajar la guardia hasta que esas leyes anticonstitucionales se echen para atrás”, afirmó.

Jaime Zedillo destacó la presión social que se ha realizado por el pueblo en favor del INE y criticó que se pretenda recortar personal y recursos al organismo. “La inconstitucionalidad del ‘Plan B’ se establece porque irrumpe el artículo 41, es decir deja al Instituto mocho. Cuando tu despides ocho de cada 10 empleados y le quitas casi la mitad del dinero que va a usar lo dejas incapacitado para cumplir sus funciones, es decir que sea un Instituto autónomo que tenga trasparencia, seguridad y que genere certeza”, comentó.

Por este motivo dijo que la manifestación de ayer es importante ya que en la primera marcha se logró que no pasara la modificación a la Constitución y ahora se busca que no se modifiquen las leyes secundarias. “Nosotros creemos que con esta presión social y todos los recursos de anticonstitucionalidad argumentados desde el propio INE y los institutos políticos y el apoyo que logramos conseguir la mayoría”, concluyó.



Cardenal ve riesgo en la Reforma Electoral

Luego de que el pasado 22 de febrero el “Plan B” de la Reforma Electoral y que trae múltiples cambios en el Instituto Nacional Electoral (INE) fue aprobado por el Senado de la República y listo para publicarse Diario Oficial de la Federación, el Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega observó positiva la manifestación en defensa del instituto y considera que hay un riesgo para el pueblo de México.

Con este “Plan B” de la Reforma Electoral se modificaron 429 artículos de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en materia Electoral.

“Si se va a aprobar esas reformas desde luego que hay el riesgo de que se concentre la decisión, el poder en una sola persona y en un solo partido, ya lo hemos vivido como mexicanos y queremos evitarlo”, dijo el purpurado en rueda de prensa terminando la misa del mediodía en Catedral.

“Desde luego que manifestarse pública y pacíficamente es un derecho ciudadano que se puede ejercer, las causas pueden ser muy variadas, en este sentido fue movilización pacífica que se realizó aquí y en varias ciudades, en la misma Ciudad de México, ya sabíamos por las redes y medios que tiene como manifestar el punto de vista de los mexicanos que quieren permanecer en un clima de absoluta libertad y democracia, es decir la democracia el marco para disfrutar de la libertad”, acotó.

Las garantías actuales de esta Reforma Electoral considera que no respaldan democráticamente la elección de gobernantes. “Entonces ante las reformas constitucionales muchos mexicanos vemos una amenaza a ese marco de libertad de democracia por eso las manifestaciones, hacer sentir a las autoridades que queremos que ese marco que nosotros mismos nos hemos dado, con esas garantías, podamos elegir con verdad, con libertad, a nuestros gobernantes y autoridades, el riesgo que se ve y por eso la manifestación”, sentenció.

Así lo ven

Ciudadanos expresan su opinión sobre la reforma

"Es un berrinche directo del Presidente, si se van a hacer reformas tienen que ser por consenso de todos, y luego de la elección del 2024"

Jorge Salcedo, manifestante

"Marcho hoy porque el Presidente quiere hacer una dictadura. Él es muy ególatra y no quiere dejar que nadie más gobierne"

Yolanda Jiménez, manifestante

"Vine a marchar por el país, por la defensa del INE, pero principalmente para mostrar a mis hijas que no hay que quedarnos calladas"

Karla Esparza, manifestante

"Está en riesgo la democracia si las elecciones las hacen a modo del Gobierno en turno. Queremos seguir siendo libres"

Ana Galindo, manifestante

"Puedes vivir sin muchas cosas, pero sin libertad no. Esto no es para promover el voto de nadie, sino para que podamos votar con libertad"

Ana Rosa Hernández, manifestante

"Están dejando un México hecho pedazos, no podemos decir que se ha hecho algo bien. De pasar este plan, acaba la democracia"

Gabriel González Batiz, manifestante

"No queremos regresar al tiempo de antes cuando el presidente hacía y deshacía. Si AMLO defendiera al pueblo también defendería al INE"

Celia Lúevanos, manifestante

"Lo que está en riesgo es la credibilidad de las elecciones, porque al INE le están pegando en la reducción de los recursos"

Rafael Chávez, manifestante

Protestan a nivel nacional contra la reforma electoral

Decenas de miles de personas llenaron la enorme plaza principal de la Ciudad de México ayer para protestar contra las reformas electorales del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales consideran una amenaza a la democracia y que podrían representar un regreso al pasado.

La mayoría de los manifestantes vestía prendas blancas y rosas, los colores del Instituto Nacional Electoral, y gritaban consignas como: “¡Mi voto no se toca!”, al igual que una protesta similar y un poco más grande del pasado 13 de noviembre.

Las reformas electorales propuestas por López Obrador fueron aprobadas la semana pasada. Una vez que se promulguen, reducirán salarios, financiamiento para las oficinas electorales locales y la capacitación de ciudadanos que operan y supervisan estos centros de votación. También disminuirán las sanciones para candidatos que no reporten sus gastos de campaña.

López Obrador niega que las reformas sean una amenaza contra la democracia y asegura que las críticas son elitistas, argumentando que el Instituto gasta demasiado dinero, y que ese monto debería invertirse en los pobres.

Pero el manifestante Enrique Bastien, un veterinario de 64 años, dijo que con las reformas López Obrador pretende volver al pasado, cuando el Gobierno controlaba las elecciones.

“Era una vida dependiente”, comentó Bastien al recordar las décadas de 1970 y de 1980 cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó México con fraude y dádivas.

Fernando Gutiérrez, pequeño empresario de 55 años, afirmó que el Presidente quiere llevar a México hacia un Gobierno socialista. “Se ve en los apoyos a Cuba”, comentó.

López Obrador ha importado vacunas contra el COVID-19, trabajadores médicos y balasto ferroviario de Cuba.

Muchos otros manifestantes simplemente desconfiaban del tipo de recuento erróneo de votos, gastos excesivos de campaña y tácticas de presión electoral que eran habituales en México antes de que se creara el organismo electoral independiente en la década de 1990.

El Mandatario mexicano dijo el jueves que promulgará la reforma, aunque espera impugnaciones judiciales. Muchos de los asistentes a la protesta de ayer expresaron su esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de México anule partes de la reforma, como han hecho los tribunales con otras iniciativas presidenciales.

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral, dijo que las reformas buscan “prescindir de miles de personas que todos los días se ocupan de garantizar comicios confiables, lo que, desde luego, pondrá en riesgo los comicios futuros”.

Al Presidente parecen no importarle las impugnaciones judiciales, señalando el jueves que creía que las reformas se ratificarán debido a que no hay nada fuera de la ley.

Telón de fondo

Hoy se publica el plan

Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que hoy se publican en el Diario Oficial de la Federación las reformas en materia electoral, el llamado “Plan B” propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y aprobado por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

“Ahora empieza, ya nacida oficialmente, y con su publicación entrará en vigor; se va a publicar, tengo conocimiento, a partir del día lunes (hoy), las reformas en materia electoral”, comentó en conferencia de prensa, realizada en Puebla.

Indicó que ha revisado 12 recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que no están relacionados con las modificaciones propuestas por el Presidente López Obrador.

“Los 12, tuve la oportunidad de revisarlos, no tienen nada que ver con la reforma electoral. Una de ellas, incluso, fue una reserva que llegó después, que se refiere a la Ley de Comunicación Social que establecía porcentajes muy pequeños que pueden destinar los Estados y municipios para contratar publicidad para promover las acciones de los gobiernos”, detalló. En ese sentido, dijo que esta semana, su bancada presentará en la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar dicha legislación, y establecer ese mecanismo que no fue incluido en el “Plan B”.

Sabemos de las presiones a ministros sobre el "Plan B", dice Cossío

José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llamó a los integrantes del Máximo Tribunal del país a considerar las irregularidades de los procesos legislativos que se dieron durante la aprobación del llamado “Plan B” electoral.

Desde el Zócalo capitalino, durante la concentración por la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que las y los ministros están siendo sujetos de presiones desde el Ejecutivo, pero apeló al “talante democrático” de los juristas para reconocer que “el ‘Plan B’ tiene un serio potencial invalidatorio”.

“Sabemos de las dificultades que su trabajo implica y de las presiones que están siendo sometidos por parte de quienes pretenden apoderarse del sistema electoral mexicano. Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades de los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio, y que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los órganos electorales violan los principios de equidad y certeza”, declaró.

El ministro en retiro dijo que frente a la posibilidad de que el “Plan B” sea invalidado, “desde hace días se han incrementado las críticas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Manden al basurero de la historia el “Plan B”

Frente a miles de manifestantes en favor del INE, la periodista Beatriz Pagés señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe echar el ‘Plan B’ de la Reforma Electoral “al basurero de la historia”, porque es inconstitucional e inmoral.

Al abrir la concentración de #MiVotoNoSeToca, Pagés Rebollar hizo un llamado a las y los ministros de la Corte para que atiendan los recursos interpuestos en contra de la reforma.

“Manden al basurero de la historia el ‘Plan B’, no avalen una Reforma Electoral inconstitucional e inmoral”, expresó entre aplausos y gritos de los presentes.

La también ex diputada subrayó que no deben permitir “un crimen de Estado en contra de la democracia; de una reforma electoral maquinada para despedazar al INE y facilitar la ruta a una dictadura electoral. El ‘Plan B’, un fraude anunciado, advirtió la oradora”.

Principales ciudades se suman al rechazo

Algunas ciudades de todo el país se sumaron con decenas de miles de ciudadanos a la exigencia por defender al Instituto Nacional Electoral (INE) y manifestarse en contra de la polémica reforma electoral “Plan B” del Presidente Andrés Manuel López Obrador. La concentración se hizo simultánea en 120 ciudades de la República Mexicana, así como en el extranjero.

En Monterrey, unas 30 mil personas, de acuerdo con cifras de los organizadores, se reunieron en la Explanada de los Héroes vestidos de rosa, color oficial del INE, y portando pancartas en contra del llamado “Plan B”.

Al grito de “viva la libertad”, “no al autoritarismo”, ciudadanos se manifestaron en la explanada del Palacio de Gobierno de Baja California Sur, en La Paz, sumándose a la movilización nacional de este domingo en contra del “Plan B” de la reforma electoral.

Cientos de hidalguenses se sumaron a la llamada Concentración por la Democracia en Defensa del INE, a grito de “El INE no se toca y mi voto no se toca”, exigieron a los ministros recha zar el llamado “Plan B” del Gobierno federal.

Más de mil personas se concentraron en la Plaza de Armas en Zacatecas para unirse a la movilización nacional en defensa del INE y del voto, quienes en su mayoría iban vestidos de rosa y blanco.

En la Plaza de Armas de Villahermosa, en Tabasco, decenas de ciudadanos se aglutinaron para replicar la concentración que se realizó en el zócalo de la Ciudad de México y 120 ciudades más en todo el país en defensa del INE. Desde la tierra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, mostraron su rechazo contra el “Plan B”.

La defensa de la independencia y la autonomía del Instituto Nacional Electoral como bastión de la democracia mexicana traspasó este domingo las fronteras de México y llegó a Costa Rica.

Unos 65 mexicanos se reunieron este mediodía frente a la embajada de México en Costa Rica, en el sector noreste de la capital costarricense, para expresar su profundo rechazo a las propuestas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para reformar al INE y restarle independencia y autonomía ante intereses partidistas.

Políticos

Cuáles personajes asistieron a la concentración en el Zócalo

Beatriz Paredes, senadora y aspirante presidencial.

Enrique de la Madrid, ex secretario de Turismo y aspirante presidencial.

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados y aspirante presidencial.

Marko Cortés, líder nacional del PAN.

José Woldenberg, ex consejero presidente del IFE.

Claudio X. González, integrante de colectivos en defensa del INE.

Jesús Zambrano, líder nacional del PRD.

Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del PRD.

Emilio Álvarez Icaza, senador y coordinador del Grupo Plural.

Gustavo Madero, senador del Grupo Plural.

Víctor Hugo Lobo, coordinador de los diputados locales del PRD.

Omar Ortega, coordinador del PRD en el Estado de México.

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.

Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.

Manuel Añorve, vicecoordinador de los senadores del PRI.

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Alfa González, alcaldesa de Tlalpan.

Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán y aspirante presidencial.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.

Alessandra Rojo de la Vega, diputada panista.

América Rangel, diputada panista.

Josefina Vázquez Mota, senadora panista y ex candidata a la presidencia.

