El titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo, presentó su renuncia con efectos a partir del próximo 3 de abril, con la renovación de la presidencia del organismo.

En conferencia de prensa, señaló que al verse obligado a salir en defensa del Instituto, tras el “Plan B” impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consideró que no puede seguir.

“La notoriedad que sin buscar he adquirido constituye un impedimento, desde mi punto de vista, para continuar desempeñando (mi función) con discreción y eficacia”, manifestó.

Comentó que raíz de esto, fue blanco de ataques y mentiras sobre su trayectoria, como que había trabajado por 30 años en el INE, lo cual es falso.

Acentuó que la persona que llegue al puesto deberá caracterizarse por su dominio técnico y por tener un perfil equidistante a todos los actores políticos.

El 9 de marzo pasado, un tribunal de la Ciudad de México ordenó que Edmundo Jacobo fuera restituido en su cargo luego de que fue removido con la puesta en marcha del “Plan B”, que la semana pasada fue frenado por Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de manera indefinida.

La representación de Morena ante el INE acusó que Edmundo Jacobo recibirá 10.5 millones de pesos (MDP) por compensación y otros conceptos tras dejar su encargo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que de fallar el “Plan B”, recurrirá a convocar al pueblo para que voten contra el bloque conservador. XINHUA/Presidencia de México

El Presidente asegura que tiene listo un “Plan C”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si se cancela en definitiva su llamado “Plan B” en materia electoral, ya se tiene listo el “Plan C” —convocar a no votar por el bloque conservador— y ese, aseguró, no falla y no podrá ser bloqueado porque es convocar a la población a continuar con la transformación.

En su conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que su “Plan B” estaba acotado completamente y no era una reforma constitucional.

“Nosotros vamos a seguir adelante, si se cancela en definitiva este llamado ‘Plan B’ que es una reforma electoral acotada completamente, no la reforma constitucional que hace falta”.

“Si cancelan esta reforma electoral que se conoce como ‘Plan B’, pues ya di a conocer ayer que vamos con el ‘Plan C’, ese no va a ser bloqueado, ese no falla, porque es convocar al pueblo a continuar con la transformación”, dijo.

El pasado viernes por la noche, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, admitió la controversia constitucional que interpuso el INE y suspendió la aplicación del “Plan B” en materia electoral.

Defiende candidatura de morenistas

Tras la declaración del Presidente de que es legal y moralmente válidas las candidaturas de morenistas a la titularidad del INE, argumentó: “Si en los requisitos no está establecido, porque hay una serie de requisitos legales que hay que cumplir, dirigentes de partidos políticos no pueden estar en estos cargos”, dijo en conferencia de prensa. Al cuestionarle si era moralmente válido, el Mandatario federal respondió que sí, porque tienen derecho.

El Presidente López Obrador agregó que además las aspirantes hacen un examen de conocimientos sobre la materia electoral.

SUN

Morena acusa a Creel de querer “descarrilar” elección del INE

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, señaló que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quiere descarrilar el proceso de elección de consejeros y la presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), siguiendo instrucciones de la dirigencia nacional de su partido.

“No es posible que el presidente de la Mesa Directiva esté descalificando de antemano, y que sea el vocero de las intencionalidades que confirma el dirigente de su partido Acción Nacional. Acción Nacional quiere descarrilar el proceso”, comentó Mier Velazco.

Detalló que hoy, a las 18:00 horas se reunirá la Jucopo para impulsar un acuerdo “que no sea motivo de cuotas y de cuates”, e invitarán al presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda, para pedirle que no interceda en el proceso.

Señaló que Creel Miranda se olvida de sus atribuciones como presidente de la Mesa Directiva, y se extralimita guiado por su aspiración a participar como candidato a la Presidencia de la República, el próximo año.

Responde Creel Miranda

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, le contestó al diputado Ignacio Mier, quien preside la Junta de Coordinación Política, que puede opinar sobre cualquier tema y lo seguirá haciendo, después de que el morenista lo acusó de descalificar a algunos aspirantes a consejeros y presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) por su cercanía con Morena y el gobierno federal.

“Como diputado tengo todo el derecho de expresar mis puntos de vista sobre cualquier tema, cualquier circunstancia, de cualquier tipo”, ya que el artículo 81 constitucional señala que ningún diputado puede ser reconvenido por sus dichos, explicó.

Dijo que seguirá criticando al Comité Técnico Evaluador, “a la lista y a las quintetas, que hoy ratifico porque me asiste el derecho”. Abundó en que quienes vayan a integrar el Consejo General del INE deben cumplir con la característica de idoneidad.

“(Deben ser) imparciales, autónomos en sus decisiones, que tengan capacidad técnica, y salvaguardado, sin vínculos a partidos o personas que puedan sesgar sus decisiones”, comentó en conferencia de prensa.

SUN

Jucopo. Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política. SUN

Tiene PAN lista impugnación contra quintetas de aspirantes

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados ya tiene lista una impugnación en contra del acuerdo del Comité Técnico de Evaluación por el que se integraron las quintetas con 20 aspirantes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para el período del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032.

La querella la presentará el vicecoordinador de la bancada albiazul, Jorge Triana, y se interpondrá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo con fuentes de ese partido, será hoy 29 de marzo, cuando se interponga la impugnación.

Nueva presidente del INE a partir del 4 de abril

La mujer que llegue a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), a partir del 4 de abril, requerirá de una mayoría de seis consejeros para poder tomar decisiones al interior del Consejo General.

Ante los señalamientos de que podría llegar un perfil parcial a la presidencia, si bien este cargo tiene otras atribuciones, al ser un órgano colegiado, no puede tomar decisiones por sí misma.

La aprobación de proyectos en el Consejo General requiere de un mínimo de seis votos de los 11 consejeros que lo conforman.

En casos como la designación del titular de la Secretaría Ejecutiva, se requieren ocho votos, dos terceras partes del Consejo General, a propuesta de la presidencia.

El Consejo también tiene la facultad de designar a los directores ejecutivos y de unidades técnicas del Instituto, a propuesta de la presidencia, con un mínimo de ocho votos.

SUN

PRI en San Lázaro votará en contra de propuestas

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, anunció que su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados votará en contra de las propuestas presentadas para la elección de tres nuevos consejeros y la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

En redes sociales, “Alito” Moreno advirtió que el PRI no permitirá procesos amañados que pongan en riesgo la democracia en el país. Exigió que Morena saque las manos de este proceso.

“Que no haya lugar a dudas, el PRI siempre estará del lado de México, firmemente sin regateos ni titubeos.

“Votaremos en contra de las propuestas presentadas para la Presidencia y Consejerías del INE porque no podemos permitir que Morena tenga las manos metidas en este importante proceso… nuestro partido defenderá en el Congreso lo que antes defendió en las calles junto a la sociedad civil. No podemos avalar procesos amañados que pongan en riesgo la democracia que tantos años ha costado construir. La autonomía e imparcialidad del órgano electoral no puede ni debe estar en duda”, escribió Moreno Cárdenas en redes sociales”.

No descalifica a perfiles

Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, se desmarcó de quienes han rechazado a los perfiles cercanos a Morena y que son finalistas en el proceso para renovar el Consejo General del INE.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, dijo que, en primer lugar, la Constitución no les impide participar por sus vínculos familiares, es decir, que sus aspiraciones son completamente legales.

Consideró que los 20 nombres que integran las quintetas “son personas muy destacadas y con una gran expertise en materia electoral”.

Opinó que el parentesco no habla por los individuos: “Yo no califico mal por el parentesco o la cercanía, primero porque la gente es responsable de lo que hace cada quien, y segundo porque en la historia hay muchos casos de consejeros casados con figuras públicas o que fueron casados con figuras públicas, incluso presidentes”, argumentó.

SUN

Colectivo opositor presenta propuesta de gobierno para 2024

La asociación UNID@S, que organizó la marcha en favor del INE, presentó su proyecto de nación para el Gobierno que llegará en 2024, y si bien expusieron que presentarán las propuestas a la oposición, no tienen contemplado un candidato. Una de sus prioridades será el fortalecimiento y protección al INE.

Denuncian “serias deficiencias”

El contralor del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús George Zamora, denunció ante la Cámara de Diputados, “serias deficiencias” del órgano electoral en torno a la forma en que solicitan su presupuesto anual.

En reunión con legisladores de todos los partidos políticos, puntualizó que como parte del Informe anual de gestión y resultados del OIC, descubrieron que el INE solicitó más de cuatro mil 813 millones de pesos para la realización de 59 proyectos; sin embargo, el 20% de ese recurso no estuvo justificado.

“Encontramos que en 20% de los recursos fiscalizados existen diferencias en los documentos que se presentaron para justificar la solicitud de recursos o que simplemente no existen, ese 20% representa mil 384 millones de pesos”, acusó.

George Zamora advirtió que esa es la forma de operar del INE: “mucho del presupuesto solicitado por la institución tiene serias deficiencias respecto al sustento formal, el órgano electoral tiene mucho que hacer en ese respecto”.

Ante los legisladores, detalló que el INE he venido solicitando su presupuesto respecto de los recursos aprobados años con año y no de los ejercidos.

“Esto quiere decir que hacen una solicitud inercial de recursos, es decir, de lo que me dieron los diputados el año pasado, simplemente incremento el índice inflacionario y pido lo mismo, es decir, no se realizaba un análisis respecto a lo efectivamente gastado y erogado”, puntualizó.

El titular del OIC del órgano electoral, recordó que desde hace dos años, a propuesta de él, se ordenó a todas las áreas del INE hacer su solicitud de recursos respecto de lo ejercido, pero el mandato se incumplió.

“No lo hicieron, siguieron la misma inercia, sin ningún tipo de análisis real de las necesidades de la institución”, demandó.

Los legisladores, particularmente de Morena, calificaron al contralor de “valiente” por hacer pública dicha información y refrendaron su apoyo para que se siga fiscalizando al Instituto Nacional Electoral.

SUN

El 4 de abril el INE tendrá nueva consejera presidente. SUN/Archivo

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

López Obrador intenta capturar al INE

Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE.

Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) —hoy INE—, aseguró que con esos perfiles el Presidente López Obrador quiere imponer a una presidente afín al régimen para intentar la captura del instituto.

Ugalde Ramírez insistió en que la función electoral requiere imparcialidad, es decir, aplicar las reglas para todos sin presiones políticas: “Una persona que tiene simpatía política puede querer favorecer a alguno de los jugadores, como en el futbol, lo que el árbitro electoral requiere es ser imparcial y las simpatías políticas, las visiones morales y los vínculos familiares pueden evitar la imparcialidad, ese es el problema”.

Señaló que es muy endeble el señalar que más de 50% de la población apoya su movimiento y si hay una elección esa mitad puede participar: “Entonces hagamos todo por porra y la porra que grite más fuerte sea la que haga que el equipo gane o no gane, no se trata de porras sino que es una cuestión de arbitraje con base en reglas, la visión del Presidente es desde la perspectiva de un militante que cree que lo importante es transformar la realidad cueste lo que cueste, así sea violando la ley”.

Es un intento por partidizar al Instituto

Marco Baños Martínez, exconsejero electoral.

Marco Baños Martínez, exconsejero electoral, señaló que hay un intento por “partidizar” en su favor al INE, porque el Presidente siempre supo que su “Plan B” es inconstitucional y advirtió que López Obrador quiere controlar al INE colocando a gente que le es incondicional, así como lo hizo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Qué mayor prueba que el Presidente no quiere a los órganos autónomos, porque se le oponen, toman decisiones apegadas a Derecho y no le convienen a la Cuarta Transformación, vean lo que pasa con el Inai, con el Conapred, es clara la actitud del Jefe del Ejecutivo de dividir al país y señalar que todos aquellos que están en contra de él son conservadores”, subrayó.

Expresó que el problema no es tener simpatías, porque un consejero electoral tiene a salvo sus derechos políticos de libre expresión y asociación, pues no está establecido como requisito constitucional que una persona no forme parte de un partido político para ser consejero.

“El problema es la vinculación definitoria que tiene Bertha Alcalde Luján, aspirante a la presidencia del INE. Es hija de Bertha Luján, presidenta del Consejo Político Nacional de Morena, ni más ni menos, ha sido activista en la Cuarta Transformación, su hermana Luisa María Alcalde, es secretaria del Trabajo, eso ya no es un tema de simpatías”, dijo.

Baños Martínez dijo que ese mismo problema lo presentan otros perfiles en las ternas que analiza la Cámara de Diputados. “Es un exceso lo que ha hecho el Comité Técnico Evaluador de poner cinco mujeres claramente identificadas, en niveles distintos, con la Cuarta Transformación, pues eso pondría en tela de juicio la imparcialidad para poder hacer las elecciones conforme mandata la Constitución”.

Aseguró que las cinco personas propuestas para presidentas del INE no cumplen el perfil de imparcialidad.