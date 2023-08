La justicia alternativa es un procedimiento voluntario, gratuito, confidencial y flexible, que ayuda a la solución de conflictos y evita que los casos se judicialicen. Por eso en Jalisco se han incrementado los asuntos que atiende el Instituto de Justicia Alternativa.

Guillermo Zepeda Lecuona, titular del Instituto, revela que se atienden más de 38 mil casos al año, una cifra inédita. Y la mayoría se resuelve mediante la conciliación. Remarcó que hay más de 900 mediadores certificados, pero hacen falta más.

Convenios familiares, mayoría de casos que atiende el IJA

La mayor parte de los convenios en el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco (IJA) son familiares (alrededor del 51%), estimó su titular Guillermo Zepeda, quien recordó que en la sede principal se encuentra también la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al igual que la Procuraduría Social del Estado.

Entre los conflictos que se incluyen en materia familiar y que pueden ser resueltos en el IJA, son los divorcios por mutuo acuerdo o administrativos, temas de custodia y convivencia con hijos, además de pensiones alimenticias.

El 27% de los asuntos tratados corresponden a la materia civil; por ejemplo, los incumplimientos de contratos civiles y arrendamientos.

El 14% son relacionados a temas penales adversariales. El 2% corresponde a los asuntos tratados en materia penal tradicional del sistema anterior. Sólo el 3% se enfoca a la materia mercantil y temas comunitarios, entre otros.

Además, desde el pasado mes de octubre, cuando comenzaron actividades los centros de justicia laboral en Jalisco, se han resuelto 100 casos relacionados.

Guillermo Zepeda Lecuona, director del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. ESPECIAL

Esperan más presupuesto

El Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco (IJA) cuenta con un total de 213 trabajadores en toda la Entidad. Estiman que tardan entre 6 y 7 días en agendar citas a quienes acuden ante el organismo. Zepeda celebró que haya más de 900 mediadores certificados por el IJA, de los cuales, 186 están en centros públicos del Instituto.

Explicó que se está haciendo una reingeniería en el IJA para acelerar los procesos y estimó que este año pasen a validar más de 25 mil casos y atenciones de justicia alternativa.

El funcionario reconoció que, de momento, no hay solicitudes de aumentar el presupuesto para el Instituto de Justicia Alternativa porque el Poder Judicial del Estado tendrá un incremento en los recursos que recibirá a partir del próximo año, ya que pasará a tener 2% del presupuesto de egresos del Ejecutivo. Del total de los recursos que sean asignados al Poder Judicial estatal, al IJA le corresponderá el 5%.

Además, esperan poder concursar por más recursos ya que, del presupuesto que podrá ejercer el Ejecutivo estatal, el Poder Judicial aplicará el .5% para proyectos de infraestructura. Esto significa que el Instituto podría buscar otros 30 millones de pesos para proyectos de infraestructura, renovar el sistema informático, el de gestión, así como poder pensar en una sede propia para el IJA, ya que es la única instancia del Poder Judicial estatal que no cuenta con ella.

Destaca Jalisco

A nivel nacional, Zepeda expresó que Jalisco es referente en cuanto a justicia alternativa: el 27% de los convenios que son resueltos y elevados a categoría de sentencia se concentran en el Estado. Y espera que en el próximo censo del Inegi se vea reflejada una cantidad aún mayor.

“En 2018, el último año previo a nuestra llegada, fueron cuatro mil 788 convenios validados y, el año pasado, fueron 20 mil 545 los convenios. Mientras que a nivel nacional, de cada 20 resoluciones judiciales, una corresponde a un convenio elevado a sentencia; en Jalisco, de cada 20, son ocho los que ya son convenios elevados a sentencia. Cuando el promedio nacional es de 4%, aquí es de 42%”, señaló Zepeda.

Usuarios del sistema de justicia tradicional migran a la justicia alternativa para resolver sus conflictos. EL INFORMADOR/Archivo

Aumenta conciliación entre particulares

De acuerdo con Guillermo Zepeda Lecuona, en su más reciente informe de actividades del segundo trimestre de 2023, la recepción de solicitudes creció 10% con respecto al mismo periodo del año pasado. Al corte del mes de mayo pasado, ya se abrieron ocho mil 158 expedientes.

Por año, el titular del IJA mencionó que hay un promedio de 38 mil asuntos que ingresan al organismo de justicia alternativa: de éstos, son alrededor de 22 mil convenios los que llegan al Instituto a validarse; es decir, que ya fueron resueltos como convenios en instituciones privadas. Los restantes 16 mil requieren conciliación, mediación o negociación, aunque la mayoría de acuerdos son de mediación.

Son casi seis mil los asuntos que han concluido, lo que resulta en una tasa de conciliación del 38 por ciento.

“Son cinco mil 920 asuntos los que se concluyeron de los 16 mil conflictos que entraron, y todavía le podría agregar un 7% en que las partes ya no vienen a la sesión, y cuando les preguntamos por qué no vinieron, si quieren reagendar, nos dicen que recibieron la invitación y ellos mismos llegan a un acuerdo”.

CASOS RESUELTOS

Resultados del trabajo de mediación

Guillermo Zepeda Lecuona, director del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco (IJA), recordó algunos de los casos que se han resuelto mediante la justicia alternativa, entre ellos, el de un menor con discapacidad que no podía ser recibido para atención debido a que su madre estaba en condición de cáncer terminal mientras que el padre permanecía ilocalizable y con problemas de adicción.

“Un niño era atendido en el CRIT del Teletón y su mamá estaba en fase terminal de cáncer, estaba en cuidados paliativos y el papá no estaba localizable, tenía un problema de adicciones. Aparecía y desaparecía y no se le podía reubicar, y a los abuelitos, a los papás de la señora, no les aceptaban en el CRIT porque ellos no pueden autorizar, no tenían la patria potestad, la custodia, y entonces un mediador del IJA acudió al hospital donde estaba internada la mamá con la presencia del procurador de Niñas, Niños y Adolescentes, le dio la custodia a los papás (de la madre) y se elevó a sentencia, en menos de 24 horas se tuvo un convenio y el niño pudo ser recibido en el CRIT (…) a las dos semanas, falleció la señora”.

Un caso comercial, con más de siete años de litigio

El segundo caso al que se refirió Zepeda Lecuona fue la resolución del conflicto por el Guadalajara World Trade Center, mismo que se resolvió en el año 2019 luego de ocho años de pleitos entre dos grupos empresariales.

“En una sesión de ocho horas, ambos grupos empresariales que estaban en conflicto, lograron llegar a una solución, que tuvo un impacto económico de más de 900 millones de pesos que se cubrieron en siete pagarés que ya se pagaron puntualmente. Era un caso que tenía siete años en litigio, se pudo resolver”, mencionó el titular del IJA.

Apoyan en el ámbito de lo familiar

En materia familiar, Zepeda Lecuona también tiene conocimiento de varios casos. Recordó uno que el IJA resolvió respecto a la custodia de un menor: “Una señora citó a su esposo para ver lo de la custodia del menor y el régimen de convivencia, el señor ya vivía fuera de la ciudad. Le llegó la invitación, le consultó a su abogado, el caso estaba en un juzgado y el abogado le dijo que no, que no acudiera, que en el juzgado iba bien y dijo que ‘tengo ocho meses sin ver a mi hijo, me urge verlo, ahorita que estoy en Guadalajara’ porque él trabajaba fuera”.

“Entonces, el abogado le dijo que no acudiera. Él, desesperado, comentó: ‘Lo que sí sé es que ella se iba a ir a la sección de Mediación, la espero cuando llegue y, en un descuido, me llevo al niño’. Y así llegó con un Uber, se lo llevó y la mamá alcanzó a detener al niño, empezaron a tironear, lo subió a un Uber y empezó a gritar ella que le estaban robando a su hijo. Se le cierra un carro que iba pasando al escuchar a la mamá. Las personas de seguridad salimos, calmaron al señor y nos decía: ‘¿Cómo me lo voy a robar si es mi hijo?’. Bueno, pues eso se llama sustracción de menores, usted no tiene la custodia, lo tiene que decidir un juez o ustedes en una mediación”.

El caso es que lo convencieron de permanecer en la mediación mientras la psicóloga estuvo atendiendo al niño porque estaba muy alterado y fue un caso muy inquietante por la gravedad de la situación. “Me dijeron que sí accedieron a la mediación, accedieron al convenio y aquí está el de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Resaltó que el acuerdo al que llegaron tanto el papá como la mamá fue el siguiente:

En periodos vacacionales, él va a estar con el papá, quien podrá venir a Guadalajara cada tres meses a visitarlo, mientras que la custodia se queda con la mamá.

Consideró que, apenas dos horas antes del hecho, la familia estaba destrozada y tenía conflictos entre ellos, recordando que pudo haberse cometido el delito de sustracción de menores. Pero tras el acuerdo, la familia terminó conviviendo nuevamente de forma sana.

Comparó que es más probable que los conflictos familiares, como las custodias y los divorcios, sean resueltos mediante la justicia alternativa en comparación con el método judicial.

En las oficinas el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco se resuelven los conflictos. ESPECIAL

LAS SEDES

El IJA tiene 33 módulos de atención, los cuales están distribuidos en los siguientes municipios y juzgados: