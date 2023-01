Guadalajara tendrá este año todas sus calles pavimentadas

Las últimas calles identificadas como “de tierra” en Guadalajara serán pavimentadas este año, luego de que el Ayuntamiento tapatío implementara desde 2019 el programa “Calles sin tierra” para atacar este problema.

El director de Obras Públicas municipal, Francisco Ontiveros Balcázar, compartió que una de ellas es Prolongación Lomas Vallarta, ubicada en Lomas del Paraíso tercera sección. El funcionario explicó que la estrategia incluye la mejora de otros servicios como agua potable, drenaje e iluminación.

“Esta calle descargaba en crudo hacia la Barranca de Huentitán y ahora (cuenta) con todos los servicios. Los vecinos podrán tener una colonia mucho más digna”, dijo.

Resaltó que la infraestructura es la misma que se coloca en cualquier parte del municipio, sin hacer distinciones de calidad.

Ontiveros Balcázar subrayó que este año se continuará con vías de las colonias 5 de Mayo y Rancho Nuevo, en donde se contempla una inversión de aproximadamente 25 millones de pesos (MDP). Con este monto también se concluirán los trabajos en Prolongación Lomas Vallarta.

Explicó que en Guadalajara aún existen otras vialidades “de tierra”, pero el Gobierno no puede rehabilitarlas porque se encuentran en zonas que son irregulares.

Para dimensionar el alcance de la medida, acentuó que cuando arrancó el programa había alrededor de 60 mil metros cuadrados de calles “de tierra”; sin embargo, tras años de labor y una inversión de 50 MDP, esto se redujo a 15 mil metros cuadrados.

“Estas calles principalmente estaban ubicadas en los límites municipales con Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. La idea es terminar este 2023”.

Añadió que en 2022 se intervinieron avenidas como Normalistas, Patria, Volcán Tancítaro y Juan Narváez.

Lomas del Paraíso Tercera Sección es una de las colonias que este año dejarán de tener calles “de tierra” gracias a los trabajos que actualmente lleva a cabo el Gobierno tapatío. EL INFORMADOR/C. Zepeda

“Por primera vez vamos a tener una calle de verdad”

Hace casi 30 años, Tereso Hernández llegó a la colonia Lomas del Paraíso tercera sección. Aunque ahora es un recuerdo, todavía tiene bien presente cómo era todo en ese tiempo, días en los que casi a su alrededor eran terrenos vacíos y eran muy pocas las casas edificadas en la zona.

Tereso suspira ante las memorias que llegan a su mente. Cuenta que fueron él y sus vecinos quienes se organizaron en aquella época para poder llevar, según sus posibilidades, algunos servicios como agua y drenaje.

Hoy, y luego de insistir a una administración tras otra el poder contar con calles por las cuales pudieran transitar, él y los demás colonos empiezan a ver las vías pavimentadas, con nuevo drenaje, e incluso banquetas para poder transitar sin exponerse al paso de los vehículos.

“Quiero agradecer al ayuntamiento que nos trae este programa de ‘Calles sin tierra’. Me dio mucho gusto ver que por fin nos atendieron. Me da mucho gusto que el ingeniero Ontiveros Balcázar haya venido aquí a la colonia con su equipo. Todos los vecinos de aquí están, y estamos muy contentos”, expresó el hombre.

Por ello, señaló, las personas vecinas de la calle en Prolongación Lomas Vallarta, se comprometieron a mantener en buen estado la calle y sus servicios una vez que concluya la obra en febrero próximo, según lo previó la dirección de Obras Públicas.

“Estoy contentísimo que nos hayan volteado a ver. Nos comprometemos totalmente a mantenerlo en buen estado, yo soy aquí uno de los peleoneros con todos los vecinos, y ahí les voy a estar diciendo para que lo cuiden mucho”, finalizó Tereso.

Invertirán 400 millones para pavimentación

Con la finalidad de mantener en las mejores condiciones posibles las distintas calles de Guadalajara, el ayuntamiento tapatío tiene proyectada una inversión de 400 millones de pesos, que se destinarán a la pavimentación de la ciudad.

Lo anterior fue dado a conocer por el director de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros Balcázar, quien señaló que se contemplan no sólo acciones de colocación de concreto en aquellas calles que así lo necesitan, sino que también se destinan a acciones de mantenimiento y corrección de las vías.

Con ello se busca minimizar más los metros cuadrados de calles en estado crítico, que actualmente rondan en el 20%.

“El municipio de Guadalajara cuenta con alrededor de 54 millones de metros cuadrados de vialidades, distribuidas en empedrados y calles de concreto. En 2015 se hizo un diagnóstico muy importante en el cual pudimos conocer el estado que guardaban las vialidades del municipio, y aproximadamente el 25% estaban en estado crítico. En este sentido hemos ido abatiendo ese rezago histórico, y hoy cerca del 75% de las calles están en estado bueno y regular”, explicó Ontiveros Balcázar.

El resto de calles, dijo, se encuentra ya identificado y programado en los distintos programas de mantenimiento de calles, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, “Calles sin tierra”.

“Con la inversión de estos 400 millones previstos para 2023, sumados a los 600 millones destinados en el primer año de Gobierno de nuestro alcalde, Pablo Lemus Navarro, habrán representado más de mil millones de pesos, una cantidad bastante importante, aunque sabemos, no es suficiente para abatir los rezagos, por lo que seguimos trabajando”, añadió el director.

Señaló, no basta con colocar el material sobre las vialidades, sino continuar con la supervisión de las mismas a fin de mantenerlas en buen estado, con el objetivo de que no permitir que vayan deteriorándose y el avance no haya servido de nada.

“No quitamos el renglón, estamos trabajando en todos los programas para poder estar dando respuesta a la ciudadanía, y un programa de ello es ‘Calles sin tierra’, pero también otro ejemplo que es mantenimiento preventivo hecho el año pasado a avenidas principales como Hidalgo y Vallarta, y otras calles secundarias como la Calle 12 en la colonia Ferrocarril, González Camarena en límites con Tlaquepaque. Tenemos obra en calle en toda la ciudad”, aseveró.

Entre las calles que serán intervenidas este 2023 con el recurso señalado se encuentra la conclusión de Enrique Díaz de León, que se trabaja de la mano con el Gobierno del Estado; Prolongación Paseo Alcalde entre Niños Héroes y Washington; y calles secundarias de las colonias Echeverría, Polanco y Blanco y Cuéllar, que ya requieren manteamiento preventivo, indicó Ontiveros Balcázar.

El 80% de la obra pública destinada a calles de 2023, agregó Ontiveros Balcázar, debe estar contratada durante el primer cuatrimestre del año, según las metas fijadas por la administración a fin de salir a calle con los vecinos para la supervisión y el desarrollo de las obras.

Pronto cambiará el rostro urbano de Lomas del Paraíso tercera sección, con el programa “Calles sin tierra”. EL INFORMADOR/C. Zepeda

El avance del programa y hacia dónde se dirige

A inicios de noviembre, el Ayuntamiento de Guadalajara informó que, desde la llegada de la actual administración municipal y hasta finales de octubre, la alcaldía tapatía había ha invertido más de 481 millones de pesos para renovar distintas calles de la ciudad, contemplando mantenimiento, concreto hidráulico y “Calles sin tierra”.

contemplando mantenimiento, concreto hidráulico y “Calles sin tierra”. La Dirección de Obras Públicas tapatía informó entonces que el recurso invertido se utilizó para intervenir calles y avenidas de Guadalajara, entre las que se encuentran 16 de Septiembre, avenida Vallarta, Hidalgo, la calzada Independencia, Enrique Díaz de León, Plutarco Elías Calles, Angulo, entre otras.

Lo anterior, sin considerar los cinco millones de pesos erogados para la implementación del BusBici y los 96.5 millones erogados por el Gobierno de Jalisco también para apoyar en las intervenciones.

De acuerdo con el director de Obra Pública de Guadalajara, Francisco Ontiveros Balcázar, el 2023 cerró con un total de 600 millones de pesos invertidos en la pavimentación y mantenimiento de las distintas vialidades de la ciudad.

Por su parte, el Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara informó que se han invertido 41.7 millones de pesos en dos proyectos de colaboración de la mano de la iniciativa privada y la ciudadanía, en el Álamo Industrial y en el Andador Pedro Moreno. Del total el municipio invirtió 23.7 millones y la parte privada 18 MDP.

La cifra

54 millones de metros cuadrados de vialidades, distribuidas en empedrados y calles de concreto tiene el municipio de Guadalajara.

Enrique Díaz de León. El nuevo aspecto de la avenida quedará terminado este año, estiman autoridades. ESPECIAL

TELÓN DE FONDO

Transparentan gasto en obra pública

El pasado 17 de diciembre este medio de comunicación publicó que con la finalidad de que la ciudadanía en general pueda conocer en tiempo real los avances, costos y especificaciones de la obra pública que se desarrolla en Guadalajara, el Pleno del ayuntamiento tapatío aprobó por unanimidad, ese mismo día, reformas que permiten hacerlo a través de la plataforma digital CoST.

Se trata de una iniciativa a nivel internacional que promueve la transparencia y la rendición de cuentas en tiempo real de los proyectos de infraestructura y obra pública, propuesta por el regidor Luis Quirarte en coordinación con la Contraloría Ciudadana el pasado 16 de septiembre.

Los ciudadanos tienen a su alcance 46 rubros como información presentada en archivos descargables mediante diferentes formatos, datos abiertos y georreferenciación, de tal manera que las personas puedan conocer el historial completo de cada obra pública del municipio tapatío, cuánto y cómo se gastaron los recursos invertidos.